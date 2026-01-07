Запад пишет о захвате спецназом США шедшего под флагом РФ танкера Marinera

Запад пишет о захвате спецназом США шедшего под флагом РФ танкера Marinera

Западное информагентство Reuters публикует материалы, в которых говорится о преследовании танкера «Маринера» натовским спецназом в водах Атлантики. Сначала поступали сообщения о попытке высадки десанта с вертолёта на борт танкера, который идёт под флагом Российской Федерации.

Через некоторое время то же информационное агентство распространило сообщения о высадке спецназа на «Маринеру».



Напомним, что ранее американское издание WSJ опубликовало материал, в котором говорится, что командование ВМФ России направило в северную Атлантику подводную лодку и как минимум один надводный корабль, которые должны были «встретить» для обеспечения безопасности танкер Marinera. Российские официальные лица эту американскую публикацию не прокомментировали.

По состоянию на текущий момент ситуация развивается следующим образом: были ли отправлены боевые корабли для сопровождения танкера «Маринера» или не были, американский спецназ уже высадился на этом корабле – если, конечно, верить Reuters.

Ранее в сети появлялись кадры с вертолётом, который подлетал к коммерческому судну.

По сути, захвачена российская собственность. И если это оставить без ответа, то стоит ожидать новых и новых деяний, подобных этому? а то и откровенно более наглых со стороны тех, кто прямо относит нашу страну к своим врагам.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +67
    Сегодня, 16:10
    Как оставить без ответа?Да ну,в первый раз,что ли?
    1. Maksim Rot
      Maksim Rot
      +44
      Сегодня, 16:14
      Если Путин не может то тогда лучше сразу заказывать клетку рядом с Мадуро. Мне вот нас с вами жалко ведь если деда сдадут то тут начнется хуже чем в 1917, учитывая что из 30 млн тех кого он завёз 58%(по опросам ФАДН) хотят жить по шариату
      1. Sergei S Звание
        Sergei S
        +2
        Сегодня, 16:23
        Цитата: Maksim Rot
        учитывая что из 30 млн тех кого он завёз 58%(по опросам ФАДН)

        30 млн не завезли, не успели. Да и ехали они при совсем других экономических условиях в стране, когда войны еще не было. Реально миллионов 10, но и это очень много.
        1. Maksim Rot
          Maksim Rot
          -4
          Сегодня, 16:28
          Этого достаточно чтобы парализовать работу всего государства: работают курьерами, таксистами, медиками рядом с крупными магистральными городами то есть в час Х они просто могут заблокировать области и регионы. И ещё момент: откровенное отребье завозят не в мусульманские регионы а именно в Русские чтобы побольше регионов задеть
          1. Sergei S Звание
            Sergei S
            +17
            Сегодня, 16:29
            Цитата: Maksim Rot
            Этого достаточно чтобы парализовать работу всего государства: работают курьерами, таксистами, медиками рядом с крупными магистральными городами то есть в час Х они просто могут заблокировать области и регионы. И ещё момент: откровенное отребье завозят не в мусульманские регионы а именно в Русские чтобы побольше регионов задеть

            Да, это все понятно. Тем более это все делается в течении войны и в перспективах еще большей войны. Если это и тупость, то какая-то вопиющая.
            1. Александр Победитель Звание
              Александр Победитель
              +4
              Сегодня, 17:57
              Больше похоже на предательство. Дух Анкореджа.
          2. Лена Петрова Звание
            Лена Петрова
            +3
            Сегодня, 18:18
            Без курьеров и таксистов, можно спокойно обойтись. Это кардинально никак не влияет на общую обстановку. Раньше их вообще не было. как-то жили. Ну, тормознутся стройки кое-где.
            1. Maksim Rot
              Maksim Rot
              -1
              Сегодня, 18:20
              Так из ещё в МВД будут приглашать... врачи , учителями просто нет слов
        2. Last centurion Звание
          Last centurion
          +3
          Сегодня, 16:33
          успели...не успели...в любом случае их завезли в Германию и прочую Италию. И направят сюда с автоматами примерно в 2029. А те 10 млн что здесь -им двери откроют.
          1. Sergei S Звание
            Sergei S
            -8
            Сегодня, 16:35
            Цитата: Last centurion
            успели...не успели...в любом случае их завезли в Германию и прочую Италию. И направят сюда с автоматами примерно в 2029. А те 10 млн что здесь -им двери откроют.

            Это нерабочая схема. Этот контингент сидит на пособиях и ни на какою войну не пойдёт. Тем более у них и способностей для войны нет.
            1. Last centurion Звание
              Last centurion
              +4
              Сегодня, 16:37
              а если их лишить пособия и помахать морковкой гражданства перед носом?

              способности для войны есть у укробусифицированных? если нет- то почему линия фронта не под Киевом.
              Они не из мяса чтоль сделаны. Дай любому ребенку двухстоволку и он уже воин.. а тут целые выжившие доехавшие через море-океян средиземный до евросоюза.
              1. Sergei S Звание
                Sergei S
                -6
                Сегодня, 16:39
                Цитата: Last centurion
                а если их лишить пособия и помахать морковкой гражданства перед носом?

                Ничего не будет. Они как сидели веками в своих бунтустанах в диком состоянии так и тут будут,
                1. Last centurion Звание
                  Last centurion
                  0
                  Сегодня, 16:41
                  Ладно доживем до 2029 посмотрим кто был прав request
                  1. Sergei S Звание
                    Sergei S
                    +5
                    Сегодня, 16:46
                    Цитата: Last centurion
                    Ладно доживем до 2029 посмотрим кто был прав

                    "Бомонд", который везётся в ЕС не пригоден к войне. Их удел: наводить суету на улицах, беспределить, распространять наркоту, заниматься религиозным экстремизмом и терроризмом, паразитировать на социальной системе государства и на обществе. В этом они все. И везут их не со злым умыслом - использовать в войне, а потому что у лево-либеральных элиток ЕС крыша едет на теме мультикультурализма и прочей инклюзивности.
                    Воевать если кто и пойдёт, то белые европейцы.
            2. Не_боец Звание
              Не_боец
              -1
              Сегодня, 16:52
              Зато уже отработана технология "бусификации". Окружаем район, всех боле менее пригодных в автобусы, в учебку. Однозначно будут буянить, но расстрел десятка другого самых буйных перед подобием строя образумит всех присутствующих.
            3. частное лицо Звание
              частное лицо
              -3
              Сегодня, 18:07
              Тем более у них и способностей для войны нет.

              Так они и не будут воевать в прямом смысле этого слова. Они будут убивать ,резать нам головы.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                -2
                Сегодня, 18:18
                Цитата: частное лицо
                Они будут убивать ,резать нам головы

                Или мы им. Благо, что мигранты не представляют из себя монолит единомышленников.
        3. Гардамир Звание
          Гардамир
          +2
          Сегодня, 16:54
          Вот кто бы посчитал, сколько русских реально осталось.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +2
            Сегодня, 17:05
            Цитата: Гардамир
            кто бы посчитал, сколько русских реально осталось

            Так посчитано. Русских в России осталось больше, чем всего населения во всех азиатских и кавказских бывших республиках СССР – 105 млн против 85 млн. То есть, даже если все кавказские и азиатские государства в полном составе передут в Россию со всеми своими женщинами, детьми и стариками, то их будет на 20 миллионов меньше, чем русских и почти в два раза меньше, чем коренных граждан России.
            1. Личное мнение Звание
              Личное мнение
              +1
              Сегодня, 17:55
              Вы очень плохо знаете тему населения среднеазиатских и кавказских государств.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                +2
                Сегодня, 18:06
                Цитата: Личное мнение
                Вы очень плохо знаете тему населения среднеазиатских и кавказских государств

                Просветите.
            2. Личное мнение Звание
              Личное мнение
              +2
              Сегодня, 18:00
              Хотя, Вы всётаки близки к тем цифрам которые показали.
            3. частное лицо Звание
              частное лицо
              0
              Сегодня, 18:16
              Русских в России осталось больше, чем всего населения во всех азиатских и кавказских бывших республиках СССР

              Русских мало а во основном русскоязычных. На работе сидели в курилке и зашёл вопрос кто из нас чистокровный русский? Так вот таковых по факту из толпы 1 а остальные мордва,татары,чуваши но все мы считаем себя русскими.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 18:24
                Цитата: частное лицо
                Русских мало а во основном русскоязычных ... зашёл вопрос кто из нас чистокровный русский?

                Ну, так среди азиатов и кавказцев тоже не все чистокровные. А особенно среди мигрантов во втором, третьем поколении.
              2. Гардамир Звание
                Гардамир
                0
                Сегодня, 19:47
                Кстати. было это году так в 1990. У нас в организации, был дом, а прописку делали, через бухгалтерию. Так вот девушка, у которой родители работали у нас получала паспорт. Отец-мари, мама-мари, а дочь русская. В те времена в отличие от путинских, русским быть было престижно.
                1. частное лицо Звание
                  частное лицо
                  +1
                  Сегодня, 19:50
                  Отец-мари, мама-мари, а дочь русская. В те времена в отличие от путинских, русским быть было престижно.

                  Было такое в детстве помню.
            4. stelltok Звание
              stelltok
              +1
              Сегодня, 20:05
              То есть, даже если все кавказские и азиатские государства в полном составе передут в Россию со всеми своими женщинами, детьми и стариками, то их будет на 20 миллионов меньше, чем русских

              русских будет 105 млн
              А россиян = 85 млн + 35 млн (россиян) = 120 млн.
              То есть русских будет меньше. 105 < 120
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                -1
                Сегодня, 20:08
                Цитата: stelltok
                русских будет ... То есть русских будет меньше

                Вообще не понял вашу арифметику.
                1. stelltok Звание
                  stelltok
                  0
                  Сегодня, 20:13
                  Ну вы же сами написали русских 105 млн.

                  Следовательно не русских 140(Все население)-105 = 35 млн.
                  Далее вы пишите.....
                  всего населения во всех азиатских и кавказских бывших республиках СССР 85 млн.
                  ..даже если все кавказские и азиатские государства в полном составе передут в Россию со всеми своими женщинами....


                  А теперь считаем.
                  Русских = 105 млн
                  Остальные 120 млн = 85 млн(Азиаты,кавказцы) + 35 млн.
                  То есть русских 105 млн < 120 млн (Азиаты,кавказцы, коренные жители РФ )
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    -1
                    Сегодня, 20:25
                    Цитата: stelltok
                    Остальные 120 млн = 85 млн(Азиаты,кавказцы) + 35 млн.

                    Какие 35 млн?
        4. Mitos Звание
          Mitos
          0
          Сегодня, 18:12
          Мне вот интересно, мы проявим озабоченность? Или это не нашь корабль и люди на борту? Осмелимся отзеркалить?
          1. Джексон Звание
            Джексон
            -1
            Сегодня, 18:33
            Озабоченность это несомненно. ДАМ уже выступил с очередной озабоченностью и заявлением. Проглотим, как обычно...
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 16:30
        Цитата: Maksim Rot
        Если Путин не может то тогда лучше сразу заказывать клетку рядом с Мадуро. Мне вот нас с вами жалко ведь если деда сдадут то тут начнется хуже чем в 1917, учитывая что из 30 млн тех кого он завёз 58%(по опросам ФАДН) хотят жить по шариату

        Так это он и завозит шариат и ни как с ним не борется.
        1. Maksim Rot
          Maksim Rot
          -12
          Сегодня, 16:31
          Так это он

          Не он но его команда которую он собрал(большинство нерусские-кошерные русофобы)
          1. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            +1
            Сегодня, 16:51
            Цитата: Maksim Rot
            кошерные

            Ой вэй, это всё Мойша(которого царь собрал)! wassat

            Не надоело?
            Это уже напоминает некоторых копателей морей, которым "москали в рейтузы насрали".
            К тому же после вполне таких русских Горбачева-Ельцина-Хрущева, могут ткнуть ими в ответ.
            1. Комментарий был удален.
            2. Наган Звание
              Наган
              0
              Сегодня, 19:51
              Цитата: Hitriy Zhuk
              К тому же после вполне таких русских Горбачева-Ельцина-Хрущева, могут ткнуть ими в ответ.

              Хрущ вроде xoxoл, хоть и лысый.tongue Да и становление Брежнева как личности прошло в Екатеринославе (Днепропетровске).
          2. Руслан М Звание
            Руслан М
            +12
            Сегодня, 17:25
            Царь хороший, бояре плохие? Не надоело это как мантру повторять?
            1. Maksim Rot
              Maksim Rot
              -5
              Сегодня, 17:26
              Царь собрал вокруг себя бояр но с течением времени они его взяли под контроль (так уде было во время Смуты, и дворцовых переворотов в России)
              1. golen Звание
                golen
                0
                Сегодня, 20:53
                Вы действительно такой наивный, или прикидываетесь?
      3. bondov Звание
        bondov
        0
        Сегодня, 16:35
        надо бы его еще раз переизбрать и еще раз, если РФ сохранится - ведь Стратегическое Преимущество
      4. navigator777 Звание
        navigator777
        +5
        Сегодня, 16:41
        Цитата: Maksim Rot
        Если Путин не может то тогда лучше сразу заказывать клетку рядом с Мадуро. Мне вот нас с вами жалко ведь если деда сдадут то тут начнется хуже чем в 1917, учитывая что из 30 млн тех кого он завёз 58%(по опросам ФАДН) хотят жить по шариату

        Это заблуждение, хорошее враг лучшего как говориться, нам так внушили, что если его не станет то мол все, альтернативы типа нет. Но по факту он уже морально и физически устарел, ни на что не способен, даже Россию защитить и просто не в состоянии привести Россию к светлому будущему, все благоприятные времена уже далеко позади, задумайтесь и вы поймёте что это так. Есть стабильность, но нет развития, а это плохо.
        1. Maksim Rot
          Maksim Rot
          +7
          Сегодня, 16:48
          Стабильность ? Это когда мне поднимают налог, увеличиваю стоимость на утильсбор а условной Киргизии, Таджикистану передают несколько лярдов зелени? Или когда в наших нац республиках (особенно кавказских) не платят до 50-60% населения
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            -1
            Сегодня, 17:03
            Или когда в наших нац республиках (особенно кавказских) не платят до 50-60% населения
            Откуда такие данные? Поделитесь официальным источником, будьте добры.
            1. Maksim Rot
              Maksim Rot
              -9
              Сегодня, 17:05
              Вот пример Ингушетии https://www.google.com/amp/s/fortanga.org/2025/02/slastenin-obvinil-zhitelej-ingushetii-v-otsutstvii-platezhnoj-disczipliny-govorya-o-problemah-s-vodoj/amp/
              1. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                +2
                Сегодня, 17:10
                Стоп. Я говорил о официальном источнике. Слухи или сомнительные новости, блоги - мне не интересны. Там и комета инопланетным кораблем называется, того и гляди - зеленые лопоухие высадятся на Землю...
                Так что давайте официальное сообщение. А все эти непонятные источники оставьте для любителей желтой прессы.
                1. Maksim Rot
                  Maksim Rot
                  -3
                  Сегодня, 17:14
                  Вам и указали официальный источник где прямо указаны официальные СМИ и где чиновник говорит что ингуши на вертели все эти налоги
                  Одной из причин проблем с водоснабжением в Ингушетии является «отсутствие платежной дисциплины» у жителей. Об этом в интервью газете «Ингушетия» заявил председатель правительства Владимир Сластенин. По его словам, ситуация с водой является «самой большой бедой» республики.
                  1. Дед-дилетант Звание
                    Дед-дилетант
                    -10
                    Сегодня, 17:21
                    При чем тут СМИ, еще раз спрашиваю. Официальный источник - это, как минимум, сайт правительства данного региона. Ни газеты, ни журналы, ни какие-то блоги не являются официальным источником информации.
                    На сайте правительства Ингушетии есть такое заявление? Если нет, то и говорить не о чем.
                    1. Maksim Rot
                      Maksim Rot
                      +1
                      Сегодня, 17:25
                      Чем вас не устраивает заявление чиновника занимающего пост в этом регионе ?
                      1. nik-mazur Звание
                        nik-mazur
                        -2
                        Сегодня, 17:29
                        Цитата: Maksim Rot
                        Чем вас не устраивает заявление чиновника

                        Интереснее другой вопрос: почему вас устраивает заявление чиновника?
                      2. Maksim Rot
                        Maksim Rot
                        0
                        Сегодня, 17:42
                        Меня лично не устраивает выходит как-то странно одним налоги, 282 статья и отказ в национальности а другим дотации, нулевая лояльность и тд
                      3. nik-mazur Звание
                        nik-mazur
                        -1
                        Сегодня, 17:49
                        Цитата: Maksim Rot
                        Меня лично не устраивает

                        Но устраивает, но вы ему верите... ОК. Немного перефразирую вопрос: почему вы верите этому чиновнику? Вы ведь далеко не всем чиновникам верите, не так ли? Или всем?
                      4. Maksim Rot
                        Maksim Rot
                        -2
                        Сегодня, 17:52
                        Но устраивает
                        вы про мнение чиновника? Так я вам могу и другие заявления дать только не пойму в чем претензия ваша? Что ингуши как и другие кавказские республики не платят налоги и являются дотационными или к тому что является ли заявление того или иного чиновника правдой?
                      5. nik-mazur Звание
                        nik-mazur
                        -5
                        Сегодня, 18:05
                        Цитата: Maksim Rot
                        вы про мнение чиновника

                        Я про вашу веру и принятие заявления этого чиновника. Вы ведь не верите всем чиновникам? А стало быть у вас есть какие-то критерии веры. Какие?
                      6. Maksim Rot
                        Maksim Rot
                        -2
                        Сегодня, 18:13
                        Вы ведь не верите всем чиновникам? А стало быть у вас есть какие-то критерии веры. Какие?

                        По каким критериям? Ну например по выделениям субсидий и отчетам правительства и других инстанций (если уж совсем придется) если слова чиновника перекликаются с реальными цифрами то это уже банальная математика с 2+2. Только вот в правительстве не будут публиковать почему условно говоря мы выделили одну сумму а получили кратно меньшую, а вот чиновники на местах иногда дают четкую картинку
                      7. nik-mazur Звание
                        nik-mazur
                        -1
                        Сегодня, 18:19
                        Цитата: Maksim Rot
                        чиновники на местах иногда дают четкую картинку

                        Другими словами, вы поверили тому, кто подтверждает вашу картину мира.
                      8. Комментарий был удален.
                      9. Обычный Звание
                        Обычный
                        +1
                        Сегодня, 18:45
                        hi С удовольствием прочел как вы аргументируете.
                      10. Дед-дилетант Звание
                        Дед-дилетант
                        -5
                        Сегодня, 17:36
                        Чем вас не устраивает заявление чиновника занимающего пост в этом регионе ?

                        Тем, где сделано это заявление. Повторяю, официальная информация в СМИ только дублируется. Изначально она должна быть в виде приказов, указов, распоряжений. Если таковых нет, то это пустая болтовня, не важно, в СМИ или в блогах с соцсетями.
                        И потом, если там 50% не платят налоги, он не разглагольствовать в СМИ должен, а пинать силовиков, поскольку уклонение от уплаты налогов считается правонарушением.
                      11. Maksim Rot
                        Maksim Rot
                        -1
                        Сегодня, 17:59
                        Не понял вас, вы считаете что заявление чиновника не является подтвержденным фактов, что Ингушетия как и другие нац республики Кавказа являются дотационными( а дотационными они являются потому что они отказываются платить налоги(?))? К чему претензия то?
                        СМИ только дублируется. Изначально она должна быть в виде приказов, указов, распоряжений. Если таковых нет, то это пустая болтовня, не важно, в СМИ или в блогах с соцсетями.
                        что-то из рода фантастики либо непонимания работы органов власти вообще. И что даст вам указ ? Ингуши, чеченцы, дагестанцы, осетины побежали платить налоги после этого указа или что?
                        потом, если там 50% не платят налоги, он не разглагольствовать в СМИ должен, а пинать силовиков, поскольку уклонение от уплаты налогов считается правонарушением.

                        С добрым утром он там ничего не решает! Вы видать не понимаете что эти республики де-юре в России а де-факто проводят свою политику и что данный русский просто говорящая голова которую поставили туда просто для того чтобы показать Москве "лояльность" или вы и этого не понимаете?
                      12. Дед-дилетант Звание
                        Дед-дилетант
                        -3
                        Сегодня, 18:16
                        он там ничего не решает!
                        Если человек ничего не решает, то и заявления его ничего не стоят. Ваши рассуждения про де-юре и де-факто являются лишь Вашими рассуждениями. Или есть доказательства? Документальные? Если есть - предъявите. Нет - не сотрясайте воздух.
                        Говорящие головы не могут делать официальных заявлений. Либо он - чиновник, и несет всю полноту ответственности как за ситуацию, так и за свои слова. Либо его слова ничего не значат.
                        Если он - "Говорящая голова", то никакого официального заявления он сделать не может. Он ничего не решает. значит - просто треплет языком.
                        Если он является лицом, облеченным властью, то должен принять меры к исправлению ситуации, а не болтать, расписываясь в некомпетентности.
                        что-то из рода фантастики либо непонимания работы органов власти вообще. И что даст вам указ ? Ингуши, чеченцы, дагестанцы, осетины побежали платить налоги после этого указа или что?
                        Похоже, это Вы не в курсе, как все работает. Органы власти должны, в случае такого вопиющего нарушения закона, поставить задачу налоговикам. Привлечь к работе силовиков, скооперировать все структуры на выполнение данной задачи. Координировать работу. Естественно - держать в курсе происходящего Москву. И не надо про лояльность и нелояльность. Это вопрос из другой области.
                        У кавказских жителей российские паспорта. И если они уклоняются от уплаты налогов, то вопрос должен решаться на общих основаниях.
                      13. Комментарий был удален.
                      14. Дед-дилетант Звание
                        Дед-дилетант
                        -1
                        Сегодня, 18:41
                        ну так предоставьте мне пруфы или контраргументы что я не прав и сотрясаю воздух.
                        Ну, я пока что Ваших доказательств так и не увидел, хотя первым задал вопрос. Да и непонятно мне, что за "пруфы" Вы у меня просите. Вы, вроде как, не в КНР общаетесь, а на отечественном ресурсе. Так и говорите по русски, а не по китайски.
                      15. Комментарий был удален.
                    2. mog50 Звание
                      mog50
                      0
                      Сегодня, 19:04
                      Ты заткнешься когда-нибудь?
            2. golen Звание
              golen
              0
              Сегодня, 17:10
              На Курбан - Байрам посетите столицу. Они как раз со всех щелей повылазят.
              1. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                -3
                Сегодня, 17:12
                Ну, посещать столицу мне без надобности. У нас тоже мечети есть. Только это тут при чем, не понимаю. Человек написал конкретные цифры, я попросил подтверждения. А то, каким они молятся богам, мне фиолетово.
              2. Maksim Rot
                Maksim Rot
                -7
                Сегодня, 17:17
                Это скорее одна из форм шариата давление на местное население мол нас много а вас мало и тд. Также как и с именами Мухамед (для картинки и трансляции что мол этот регион под нами)
              3. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                +3
                Сегодня, 17:41
                Цитата: golen
                На Курбан - Байрам посетите столицу

                А почему-бы не на Пасху? Когда мы тоже вылазим, при чём, далеко не все.
                1. Комментарий был удален.
                2. golen Звание
                  golen
                  0
                  Сегодня, 20:48
                  Хотелось бы посмотреть фото празднования Пасхи лет так через 30, но думаю возраст не позволит laughing
            3. Евгений_4 Звание
              Евгений_4
              +1
              Сегодня, 18:19
              Да не ответит он ничего про национальные республики
          2. zloybond Звание
            zloybond
            +5
            Сегодня, 17:15
            И еще когда власть не парясь передается от отца к сыну, а потом к внуку, и у министра рождается сын министр.... там полная стабильность.
            1. Maksim Rot
              Maksim Rot
              -9
              Сегодня, 17:21
              Ну и ещё инцест и пдф (как в Ираке недавно ввели с 9летними)
          3. SSR Звание
            SSR
            -1
            Сегодня, 17:35
            Цитата: Maksim Rot
            поднимают налог, увеличиваю стоимость на утильсбор а условной Киргизии, Таджикистану передают несколько лярдов зелени?

            Налог согласен но с учетом СВО.
            Это когда им ярды передали?
            Я пропустил.
            1. Maksim Rot
              Maksim Rot
              -3
              Сегодня, 17:39
              Можете вместо Киргизии ставить любую другую страну и будете в афиге от того какие наши управленцы щедрые
          4. Евгений_4 Звание
            Евгений_4
            0
            Сегодня, 18:17
            А в каких некавказских нац республиках не платят до 50-60 % населения?
            1. Комментарий был удален.
              1. Евгений_4 Звание
                Евгений_4
                -1
                Сегодня, 18:32
                Например?
                Огласите список пожалуйста
                1. Комментарий был удален.
                  1. Евгений_4 Звание
                    Евгений_4
                    0
                    Сегодня, 18:58
                    Нет уж.
                    Раз ты заявляешь тут,что в других нацреспубликах не платят 50-60% населения,предоставь факты или ссылку.
                    В противном случае ты звездабол.
                    На что указал тоже и комментатор с ником Дед.
        2. Гардамир Звание
          Гардамир
          -4
          Сегодня, 16:57
          Есть стабильность, но нет развития,
          Это называется застой.
        3. golen Звание
          golen
          -1
          Сегодня, 21:00
          Стабильность конечно есть, особенно отчётливо она проявляеться за МКАДом, в размерах зарплат врачей, учитилей и полицейских (главврачей, директоров и начальников сюда не причислять) и эта стабильность действительно поражает.
      5. zloybond Звание
        zloybond
        +5
        Сегодня, 16:53
        Теперь если промолчим, то мы для них как Венесуэла - только побольше)
        1. Maksim Rot
          Maksim Rot
          -2
          Сегодня, 16:56
          Только вот Венесуэла не распадётся на части а мы вполне можем учитывая наш "мудрый план" от Салика Асанбаева, что в недавно ловили азербайджанец-таджикских главарей диаспор которые строили автономии для своих на территории России.
          1. Тури_ст Звание
            Тури_ст
            +1
            Сегодня, 17:04
            А Венесуэла уже распалась в 19 веке.
            Была великая Колумбия.
            А стала просто Колумбия и Венесуэла.
            1. Maksim Rot
              Maksim Rot
              -7
              Сегодня, 17:08
              Если брать такую же нац политику как у нас то всё может поменяться
        2. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          +8
          Сегодня, 17:07
          Некоторые лизоблюды от руководства пишут, что Путин и Си не реагировали на захват Мадуро, чтобы дать Трампу протрезветь от счастья по поводу захвата Мадуро. Ну и чтобы сохранить "дух Анкориджа". Такой вот вытрезвитель. Мне же стыдно. Не ожидал, что доживу до такого позора. Мог бы, спросил бы, Владимир Владимирович "Как Вам дух?".
          1. g_ae Звание
            g_ae
            +3
            Сегодня, 17:14
            Да, уж. Набздели, хоть топор вешай. А что-то Владимира Владимировича не слышно. Может с документами работает?
            1. poquello Звание
              poquello
              -1
              Сегодня, 17:27
              Цитата: g_ae
              Да, уж. Набздели, хоть топор вешай. А что-то Владимира Владимировича не слышно. Может с документами работает?

              у нас в России праздники ещё не кончились, успеется
            2. FoBoss_VM Звание
              FoBoss_VM
              +5
              Сегодня, 17:27
              Рождество же . Молится он усердно . Об освобождении танкеров
              1. Maksim Rot
                Maksim Rot
                -1
                Сегодня, 17:31
                Один поёт песни про мир другой молится.
      6. golen Звание
        golen
        -4
        Сегодня, 17:05
        А если не сдадут? То будет 60 млн и 100% желающих жить по шариату laughing laughing laughing
        1. Maksim Rot
          Maksim Rot
          -2
          Сегодня, 17:07
          То будет 60 млн и 100% желающих жить по шариату
          пример европы и той же Британии где женщины надевают никабы чтобы их не насиловали и где местные дети принимают ислам
      7. Евгений_4 Звание
        Евгений_4
        0
        Сегодня, 18:10
        Причём ,как показали события в Сирии,Ливии и в тех странах где много диких обезьян,вся толпа "этих тоже россиян" в первую очередь побежит громить и "беспределить" к представителям власти и их семьям.
        Которые сейчас раздают им гражданство,жилищные сертификаты,выносят оправдательные приговоры,и даже исполняют елку желаний,как в одном регионе.
      8. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 20:24
        давно ли все крричали ппро вставание с колен.
    2. RuAbel Звание
      RuAbel
      +1
      Сегодня, 16:14
      С болью в сердце плюсую( Но надежда ещё не умерла, жду развития событий.
    3. marchcat Звание
      marchcat
      +10
      Сегодня, 16:15
      Ну почему же, могут сказать: это судно коммерческое и к государству ни какого отношения не имеет.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +6
        Сегодня, 16:22
        Не согласен, что значит судно коммерческое и к Государству не имеет никакого отношения?
        Вот если эти наши нувориши шли под чужим флагом, тогда да, плевать на них и на их имущество.
      2. IS-80_RVGK2 Звание
        IS-80_RVGK2
        +13
        Сегодня, 16:22
        Цитата: marchcat
        Ну почему же, могут сказать: это судно коммерческое и к государству ни какого отношения не имеет.

        То есть мы смело можем в ответ захватывать коммерческие суда США?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +28
          Сегодня, 16:27
          Мы смело не можем. Мы выскажем озабоченности. А то вдруг американцы айфоны отключат, нашим важным людям жены и дети все мозги выгрызут потом!
      3. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +17
        Сегодня, 16:23
        Зато мы в Украине в деревне Голожоповка два сарая захватили! good
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 21:08
          Не "в"а"на"..Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу belay
      4. сайгон Звание
        сайгон
        +3
        Сегодня, 17:14
        Да все понятно что опять и снова . Но у меня вопрос к адмиралам и флотоводителям - А на кой хрен тма ПЛ спонадобилась ?
      5. spirit Звание
        spirit
        +2
        Сегодня, 17:22
        это судно коммерческое и к государству ни какого отношения не имеет.

        Сирия.
        -Это Ваши ребята там приближаются к нашим позициям?
        -Нет это не наши )))
        А тут какой то танкер)
        1. Улюм Звание
          Улюм
          -5
          Сегодня, 18:09
          А что, это были наши? Насколько я помню, отморозки из вагнера без уведомления командования группировки отправились отбивать нефтяные поля для своего хозяина-уголовника. Ну и огребли.
          Вагнер это не наши , а сборище продажных наёмников..Как только им перестали платить, разбежались, кто куда
      6. Lako Звание
        Lako
        +6
        Сегодня, 18:16
        Нападение на торговое судно, в нейтральных водах под флагом России, как я понимаю, приравнивается к посягательству на территорию России. И должно пересекаться всеми имеющими средствами. Другое дело, что средств, этих осталось не много.
    4. opuonmed Звание
      opuonmed
      +11
      Сегодня, 16:30
      Цитата: dmi.pris1
      Как оставить без ответа?Да ну,в первый раз,что ли?

      Я очень надеюсь, ответ будет, иначе это получится, что захватывайте танкеры РФ, и вам за это ничего не будет!
      1. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        +24
        Сегодня, 16:36
        Ну Вы даете) у нас триста миллиардов отжали северные потоки взорвали, а Вы хотите из за танкера третью мировую начать?
        Да ладно вам.
        1. Maksim Rot
          Maksim Rot
          -1
          Сегодня, 17:19
          И никого не наказали. А сейчас эти дарители решили убрать с купюр кресты и другие символы русского государства
      2. Saturn VII
        Saturn VII
        -1
        Сегодня, 18:04
        иначе это получится, что захватывайте танкеры РФ, и вам за это ничего не будет!
        Уже получается. Только не много не так.
        Мы будем захватывать танкеры РФ и вам и вашим родственикам на западе за это ничего не будет.
    5. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 16:47
      Цитата: dmi.pris1
      Как оставить без ответа?Да ну,в первый раз,что ли?

      Ещё пять подсанкционных танкеров у Венесуэлы перешли под российский флаг,
      Источник: https://rusvesna.su/news/1767788801
      по ходу замес начинается, ну поглядим
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +7
        Сегодня, 16:57
        амерам до лампы какой флаг они дальтоники))ихний министр войны шо сказал? что есть только одно международное право право сильного
    6. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      -1
      Сегодня, 16:57
      Наши солдаты и матросы отобьют танкер?
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +2
        Сегодня, 17:16
        Капитан простите какие солдаты наши там могут оказаться ? Отбить то могут , но кто приказ отдаст?
      2. Улюм Звание
        Улюм
        +2
        Сегодня, 18:11
        Ага, с криками "ура" на водных лыжах. Самому то не смешно?
        1. gribanow.c Звание
          gribanow.c
          -1
          Сегодня, 18:36
          Там вроде даже наша подводная лодка плавала
    7. Седов Звание
      Седов
      +4
      Сегодня, 16:57
      Запад пишет о захвате спецназом США шедшего под флагом РФ танкера Marinera
      Это уже верх безнаказанности. Всё. Если ещё и это без ответа оставить, то всё, можно прямо сразу "мирный" план Зеленского подписывать и выходить с Украины. Дожили. Мы даже свою собственность защитить не в силах. О чём говорить?
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +4
        Сегодня, 17:19
        Вот опасаюсь что не долго ждать такого . И еще репатриации стребуют. Но будет хитрый , прям хитрющий ПЛАН . Но опосля.
      2. G.M.V Звание
        G.M.V
        +1
        Сегодня, 18:23
        Думаю по настоящему прецеденту мы в праве спокойно посылать вертолёты и проводить захват любых торговых судов следующие на/из украину. Ибо они нарушают наши санкции. Правда под американским флагом суда там не ходят. Да и вообще их маловато, все работают в основном под удобным флагом типа Либерии.
    8. x.andvlad Звание
      x.andvlad
      +7
      Сегодня, 17:11
      Ну, ответ будем мощным! В ООН, о том, что опять, мол, международный разбой и бандитизм и прочее...
      А наш Флот вряд ли успеет что либо сделать. Америкосы похоже совсем не опасаются обострения отношений с Россией.
      1. Улюм Звание
        Улюм
        +5
        Сегодня, 18:12
        У нас нет флота в океане, только флот береговой зоны.
      2. Lako Звание
        Lako
        -3
        Сегодня, 18:31
        Нужно протереть глаза и признать, что сегодня у России нет флота дальней морской зоны, способного противостоять США. Чем можно ответить? Зеркально. Для начала, полностью закрыть проход всех торговых судов, в Чёрном море в порты Украины.
    9. Mraka Звание
      Mraka
      +8
      Сегодня, 18:01
      Путин хохлам ответу за свою резиденцию не дал. И похоже уже не даст. А тут всего лишь танкер ...
    10. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 18:09
      Цитата: dmi.pris1
      Как оставить без ответа?Да ну,в первый раз,что ли?

      Ответ будет обязательно, - МИД - захват танкера вызвал глубокую озабоченность.
      Мы призываем США вести себя сдержано.
    11. GAF Звание
      GAF
      +1
      Сегодня, 19:06
      Цитата: dmi.pris1
      Как оставить без ответа?Да ну,в первый раз,что ли?

      Если флаг российский подняли на танкере, можно вооружённую охрану флага поставить...
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 19:24
        А ведь Вы задали справедливый вопрос.Теперь,когда все договора не действительны,то пора на ледоколы возвращать орудия.Хотя бы на них.
    12. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -2
      Сегодня, 19:37
      dmi.pris1
      (дмитрий)
      Уже оставили без ответа, пока вы тут пузыри дули.
    13. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 20:03
      Самое время отработать сухарик.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 20:06
        Вы хотите сухарик?Могу предложить yes
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 20:20
          Вы хотите сухарик?Могу предложить

          Зачем же лукавить? Вы ж так старались, чтобы его заполучить.))
  2. Maksim Rot
    Maksim Rot
    +9
    Сегодня, 16:11
    Reuters утверждает, что в момент проведения операции по захвату танкера «Маринера» в непосредственной близости находились российские военные суда, в том числе российская подводная лодка.

    Если америкосы не врут будет изумительно учитывая после Валдая, Херсона и Венесуэлы.
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +2
    Сегодня, 16:13
    Отвечать надо там, где у нас есть возможности, и противнику будет больнее. Лучший ответ сейчас - уничтожение базы ВВС США рядом с Ираном.
    1. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 16:15
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Лучший ответ сейчас - уничтожение базы ВВС США рядом с Ираном.

      МО РФ должно ответить? Вы серьезно? А чего сразу не по Вашингтону? request
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +14
        Сегодня, 16:27
        По Вашингтону это к Дмитрию Анатольевичу)
        1. IsDiG Звание
          IsDiG
          +4
          Сегодня, 16:52
          Дмитрий Анатольевич по Финляндии больше мастер laughing
        2. Бонифаций Звание
          Бонифаций
          -2
          Сегодня, 18:34
          Здравствуйте!
          Меня зовут Дмитрий Анатольевич.
          Что именно вы хотите?
      2. poquello Звание
        poquello
        -3
        Сегодня, 17:33
        Цитата: ian
        А чего сразу не по Вашингтону?

        не надо по Вашингтону, по побережью, а с оставшейся половиной США уже разговаривать, может быть
      3. Александр Победитель Звание
        Александр Победитель
        -2
        Сегодня, 18:15
        Сначала по базе, потом и по Вашингтону можно.
        Иначе по Михалычу прилетит из США.
        Ждать на голову подарков из США будете?
        Или вы любитель смотреть как бандиты насилуют вашу жену, а вы стоите с пистолетом и думаете стрелять или не стрелять?
    2. Maksim Rot
      Maksim Rot
      +8
      Сегодня, 16:18
      Отвечать надо там, где у нас есть возможности, и противнику будет больнее. Лучший ответ сейчас - уничтожение базы ВВС США рядом с Ираном.

      Перестаньте пожалуйста летать в облаках, 4й год войны ни один украинский нацист/депутат или генерал не пострадал а вы тут говорите про "уважаемых" для Путина партнёров. Вон после Курской резни маму Сырского вылечили, мрау по Украине до сих пор нет.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +23
        Сегодня, 16:22
        Вообще-то лечили папу Сырского,гражданина России и полковника российской армии в отставке.
        1. Maksim Rot
          Maksim Rot
          -22
          Сегодня, 16:25
          Вообще-то лечили папу Сырского,гражданина России и полковника российской армии в отставке.

          У которого сыночек убивает русских солдат, воюет с Россией, устроил геноцид своих братьев и сестер в Курске (именно Сырский планировал эту операцию)
          Ваша логика изумительна
          1. Grencer81 Звание
            Grencer81
            +28
            Сегодня, 16:28
            Это не моя логика и это не логика вообще... И напоминаю,что гражданства России и воинского звания отца Сырского никто не лишал.И если его сын совершает преступления, то за это должен отвечать он сам,как взрослый и дееспособный человек.
            1. Maksim Rot
              Maksim Rot
              -32
              Сегодня, 16:29
              У вас логика куколдская максимально мы воюем с враждебным государством которое нам обьявило войну на уничтожение и вы говорите щадить из родственников
              1. Grencer81 Звание
                Grencer81
                +20
                Сегодня, 16:31
                Так иди и расстреляй его отца и его мать!!!*ул* ты тут сидишь?!!!Или и убей его стариков,если ты такой герой!!!
              2. Владимир М Звание
                Владимир М
                +11
                Сегодня, 16:39
                Вообще-то этот "родственник" Гражданин России и никто его гражданства не лишал.
                И в свое время служил СССР.
                Вон у Димы Пургометова дети иностранцы, жена иностранка и ничего "крутится" возле Самого.
                Мать террориста с Крокуса приехала в Россию пенсию оформлять, ни дня не проработав не только в России, но и у себя в кишлаке....
                А отец Сырского честно служил в Армии СССР.
                1. Maksim Rot
                  Maksim Rot
                  -21
                  Сегодня, 16:43
                  Вот до вас и не дойдет что через родственников западные службы работают с нашей элиткой и поэтому и мосты через Днепр целые, и азовцев им обменяли с Канадским генералом и по банковой не наносят ударов, а у нас предлагают жалеть лечить и помнить государство которое нет 30 лет вместо того чтобы через родственников работать по нашим врагам
                  1. Владимир М Звание
                    Владимир М
                    +4
                    Сегодня, 16:57
                    Для меня как раз доходит, отец Сырского не влияет и не может влиять на ситуацию внутри России.
                    А вот то, что у наших чиновников дети, жены имеют второе гражданство, дома, деньги на Западе - да влияет.
                    Отсюда и "зерновые договорняки", "добрая воля", "тяжёлые решения"...
                    Да, азовцев поменяли на "нашего дорогого кума"- нациста, который стоил из Украины не Россию. Как раз отец Сырского здесь не причем.
                    1. Maksim Rot
                      Maksim Rot
                      -12
                      Сегодня, 17:00
                      Для меня как раз доходит, отец Сырского не влияет и не может влиять на ситуацию внутри России.

                      А причем здесь внутри России если речь идёт в контексте Украины? Или у вас логической связи нет?
                      Как раз отец Сырского здесь не
                      причем.

                      Как раз если бы наши спецы работали с близкими родственниками такими как Сырский, Драпатый и других укровояк то операция по захвату Киева бы удалась.
                      1. Владимир М Звание
                        Владимир М
                        +1
                        Сегодня, 17:08
                        Как раз Украина и влияет на Россию, хотя бы потому, что Украина это окраины России.
                        То что сырские, драпатые оказались по ту сторону как раз и есть заслуга медведчуков и януковичей....
                      2. Maksim Rot
                        Maksim Rot
                        -11
                        Сегодня, 17:11
                        Как раз Украина и влияет на Россию, хотя бы потому, что Украина это окраины России.

                        То есть Россия не могла по вашему влиять на Украину или делать её максимально не готовой к 22 году?
                        То что сырские, драпатые оказались по ту сторону как раз и есть заслуга медведчуков и януковичей....

                        И заслуга наших управленцев а именно Суркова и его начальника Козака (уроженца Полтавы)
                        Крч я понял что вы не понимаете как спецслужбы могут обрабатывать родственников у элит других стран просто делаю вывод что вы несостоятельны в этом вопросе
                      3. Владимир М Звание
                        Владимир М
                        +4
                        Сегодня, 17:21
                        Я же вроде ясно выразил свою мысль, повторю ещё раз - другого влияния на Украину и не могло быть, когда у "наших" чиновников дети и жены имеют иностранные паспорта, деньги и дома
                        чиновников за бугром...
                        А кто назначает сурковых, козаков и остальной сброд? неужели англичанка или НАТО? Какая разница, кто и где уроженец.
                        Некоторые уроженцы Киева, больше Русские чем уроженцы Москвы.
                        Я например уроженец г. Ташкент, родился там. Правда прожил там не больше года, потом была Эмба и дальше по просторам Великого и Могучего Советского Союза. Папа в свое время служил Родине, и Родина послала служить в Узбекистан, я что теперь узбек? hi
                      4. SSR Звание
                        SSR
                        -1
                        Сегодня, 18:11
                        Цитата: Владимир М
                        Папа в свое время служил Родине, и Родина послала служить в Узбекистан, я что теперь узбек?

                        Вы "предатель" и орусбек и это - эээ Воовка! )))
                  2. Александр Победитель Звание
                    Александр Победитель
                    -3
                    Сегодня, 18:48
                    Ишь какой лихой, со стариками решил воевать, ты вот поговори с тем кто принял решение по мостам не стрелять и азовцев решил обменять и по банковой не наносит удар. Что так?
                    1. Maksim Rot
                      Maksim Rot
                      0
                      Сегодня, 18:58
                      Ишь какой лихой, со стариками решил воевать
                      ну если вы не хотите чтобы наше правительство работало с украиной и максимально готовилось к военным операциям то это уже совсем
                      1. Александр Победитель Звание
                        Александр Победитель
                        -1
                        Сегодня, 19:02
                        ТЫ не ответил на мой вопрос, почему Ты не выступаешь против того кто принял решения не бить по мостам, отдал азовцев и по банковой не наносит удар, хотя Россия в крови?
          2. ugos Звание
            ugos
            +17
            Сегодня, 16:29
            Вы спецом замыливаете тему'' папой, мамой'', что бы позор об захвате траулера был не заметней?
            А вот по существу;
            Это произошло в нейтральный водах. Спешка американцев возможно была вызвана тем, что российские военные суда уже находились поблизости (Reuters).

            Не защитил российский флаг от американского пиратства. Больше не работает "страх русских". Таков итог СВО? Какое "озабоченное" лицо теперь продемонстрирует российский МИД?
            1. Grencer81 Звание
              Grencer81
              +8
              Сегодня, 16:33
              Это не я,здесь вот герой нашёлся, решил,что за "дела" Сырского надо его родителей убить...
              1. ugos Звание
                ugos
                +4
                Сегодня, 16:34
                Извините, не туда нажал, ну люди наверняка поняли...
            2. Maksim Rot
              Maksim Rot
              -5
              Сегодня, 16:34
              Учитывая что до этого Финляндия брала на абордаж наши суда в непосредственной близости к России (два раза причем и через несколько дней) то да это позор всему правлению Путина
              1. Grencer81 Звание
                Grencer81
                +5
                Сегодня, 16:38
                Вообще-то те суда шли не под флагом РФ...
                1. Maksim Rot
                  Maksim Rot
                  -13
                  Сегодня, 16:39
                  Это называется теневой флот который обеспечивает нам экономику
            3. SSR Звание
              SSR
              -1
              Сегодня, 18:13
              Цитата: ugos
              Вы спецом замыливаете тему'' папой, мамой'', что бы позор об захвате траулера был не заметней?

              Это вы здесь разгоняете истерику и панику.
              Вы ящеры без суда и следствия, всех обвинили, обгадили и расстреляли.
              Воздухопорчи старые.
              1. ugos Звание
                ugos
                0
                Сегодня, 20:06
                Рома, успокойтесь ,я вашего дедушку не расстреливал я родился уже при Хрущёве... и истерите тут больше вы..
            4. SSR Звание
              SSR
              -4
              Сегодня, 18:31
              Цитата: ugos
              Вы спецом замыливаете тему'' папой, мамой'', что бы позор об захвате траулера был не заметней?


              Вы спецом разгоняете понос на вертилятор?!
              Вы кто такой?!!
              Эксперт какого права?!!
              Мирового, районого, областного или Конституционного?!!
              Сидите и разгоняйте панику и прочее, после разбора ситуации Специалистами а не воздухопортниками диванными.
              Утомили бабки на лавке.
              В зеркало позорища посмотритесь, нашли уже позорников, пушнорылые святоши.
              1. Александр Победитель Звание
                Александр Победитель
                -1
                Сегодня, 18:58
                А ты кто таков? Из каких будешь?
                1. SSR Звание
                  SSR
                  0
                  Сегодня, 19:02
                  Цитата: Александр Победитель
                  А ты кто таков? Из каких будешь?

                  Всё, шибанула в голову дурная вода?
                  С нескольких аккаунтов строчите?)))
                  1. Александр Победитель Звание
                    Александр Победитель
                    -1
                    Сегодня, 19:04
                    Значит звать тебя Никак. ...Понятно с кем дело имею.
                    1. SSR Звание
                      SSR
                      0
                      Сегодня, 19:06
                      Цитата: Александр Победитель
                      Значит звать тебя Никак. ...Понятно с кем дело имею.

                      Хоть кому то понятно!
                      А мне не понятно, что за кныщь выскочил.
                      С несколькими аккаунтами. Челдуй поносик.
          3. Т.А.В. Звание
            Т.А.В.
            +3
            Сегодня, 17:30
            Отец должен отвечать за сына? Вы серьёзно?
            1. Maksim Rot
              Maksim Rot
              -13
              Сегодня, 17:35
              Хорошо раз с этой плоскости у вас туго давайте с другой: где гарантии что папаша не передавал/не передаёт сейчас сынку данные о состоянии ВС РФ их планах и действия или допустим количество производимых боеприпасов/дронов??? У вас есть гарантии что он не работает на укров ?
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                +8
                Сегодня, 17:52
                Цитата: Maksim Rot
                где гарантии что папаша не передавал/не передаёт сейчас сынку данные о состоянии ВС РФ

                Тяжело больной пенсионер в 86 лет? Вы серьёзно?
                1. Maksim Rot
                  Maksim Rot
                  -7
                  Сегодня, 18:01
                  А что? Вон у нас бабки квартиры продают и перечисляют миллионые деньги укровоякам на дроны и оружие (количество уже уходит за десяток млрдов) или поджигают/подкладывают бомбы
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    +5
                    Сегодня, 18:09
                    Цитата: Maksim Rot
                    А что? Вон у нас бабки квартиры продают и перечисляют миллионые деньги укровоякам

                    Отец Сырского продал квартиру и передал деньги укровоякам? Или бомбу подложил? По-моему, вы какую-то пургу несёте.
                    1. Maksim Rot
                      Maksim Rot
                      -4
                      Сегодня, 18:19
                      Вы сами это додумали, я вам привёл пример что возраст не влияет на работу террориста
                      1. nik-mazur Звание
                        nik-mazur
                        +3
                        Сегодня, 18:25
                        Цитата: Maksim Rot
                        возраст не влияет на работу террориста

                        С конкретным обсуждаемым случаем связь какая?
              2. SSR Звание
                SSR
                0
                Сегодня, 18:16
                Цитата: Maksim Rot
                Хорошо раз с этой плоскости у вас туго давайте с другой:

                Где родились ваши бабушки и дедушки по двум линиям и где работали во времена СССР?
                Вы поляк?
                1. Maksim Rot
                  Maksim Rot
                  -3
                  Сегодня, 18:21
                  А ваши где? Вы украинец?
                  1. SSR Звание
                    SSR
                    0
                    Сегодня, 18:59
                    Цитата: Maksim Rot
                    А ваши где? Вы украинец?

                    Среди моих нет с 404 и Израиля.
                    Есть деды в 19 лет, и в 1943 уничтожившие батальон вермахта, только одном рукопашном уложившие 8 фашистов с офицером, есть Бабулёк, ребенком партизанивший и о котором К. Симонов писал и есть вырезки из газет и на сайте МО информация.
                    Паникеров и 404 нет.
              3. Улюм Звание
                Улюм
                +2
                Сегодня, 18:18
                У меня нет гарантий, что ты не из ЦИПСО и разгоняешь здесь эту гнилую тему.
                1. Комментарий был удален.
        2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
          Дмитрий Михайлович Серегин
          -6
          Сегодня, 16:35
          Вот только оплатил лечение главком ВСУ)))
          1. Maksim Rot
            Maksim Rot
            -12
            Сегодня, 16:40
            Интересно как происходил перевод и в каком банке)))
          2. Maksim Rot
            Maksim Rot
            -14
            Сегодня, 17:33
            Они не поймут ведь, вот сколько у дизлайкующих погибло друзей и знакомых? По их логике и родителей Власова и других предателей можно понять простить , ведь СССР на тот момент " не влиял на политику Германии"
          3. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +6
            Сегодня, 17:54
            Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
            Вот только оплатил лечение главком ВСУ

            Вообще-то, если укропатриоты начнут массово переводить деньги на лечение российских пенсионеров, то я бы это только поприветствовал.
    3. alexandreII Звание
      alexandreII
      -2
      Сегодня, 16:25
      Какой базы,мил человек?О чем Вы говорите, вот посмотрите,будет очередная озабоченность и все.
    4. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      +1
      Сегодня, 16:37
      Вы считаете это будет сопоставимо?
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        -2
        Сегодня, 17:02
        Вы считаете это будет сопоставимо?

        А кому должно быть?!
        Что можем, то и сделаем. Только для этого воля Верховного Главнокомандующего нужна.
        1. Тури_ст Звание
          Тури_ст
          +6
          Сегодня, 17:06
          А они на наш ответ тоже ответят.
          Уничтожением нашей базы в Сирии. Какой будет Ваш следующий шаг?
          Только учтите, что после вашего следующего шага они сделают новый.
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            -3
            Сегодня, 17:11
            Не сделают. Новые операции надо подготовить, а старые отменить - а это время.
            Завладев инициативой мы сможем заставить их гадать больше на тему, где их пнут ещё, и опыт показывает, что они предпочитают убраться с этого карточного стола, где им наваляли, и планировать новую игру вместо проиганной.
    5. IsDiG Звание
      IsDiG
      0
      Сегодня, 16:39
      Eничтожение базы ВВС США рядом с Ираном.

      Ага, и получить в ответ бесполетную зону над Украиной
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        -2
        Сегодня, 17:13
        Мы её и так получим, только над Россией.
        На Украине нужны крайние меры. Чтобы как в том анекдоте: тут один закурить попробовал, знаешь что с ним сделали?
      2. Улюм Звание
        Улюм
        +1
        Сегодня, 18:22
        Ну если всего бояться , так нечего хвост распускать и понты колотить.Надо скорее бежать на поклон к крашеному американскому петуху. А бесполётную зону упырям, при наличии у РФ современной ИА и средств ПВО, обеспечить совсем не просто, можно сильно угореть.
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 18:51
          Можно им самим не приземлиться штатно. Хорошо хоть кто-то понимает, что бить надо как можешь, а не как тебя ударили. И вообще не думать об ответке, пусть он своим чертям молится, чтобы выжить.
    6. Комментарий был удален.
    7. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Лучший ответ сейчас - уничтожение базы ВВС США рядом с Ираном.

      Ну это уж слишком, а вот по Киеву можно долбануть хорошенько, особенно по посольствам западных стан. И заявить, что случайно промахнулись.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 17:38
        Чего Вы сразу оправдываться бежите?!
        Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
    8. x.andvlad Звание
      x.andvlad
      +3
      Сегодня, 17:18
      Лучший ответ сейчас - уничтожение базы ВВС США рядом с Ираном.
      Да Вы чё? Америкосы разве что то уничтожили? Случай конечно тяжелый, но они просто захватили, и не отдают. А вы тут же предлагаете море крови?
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        -1
        Сегодня, 17:42
        Иначе не поймут. И кто сказал, что нужно око за око?
        База - объект военный, как и лётчики и аэродромные - не гражданские.
      2. Александр Победитель Звание
        Александр Победитель
        -2
        Сегодня, 19:21
        [/quote]Да Вы чё? Америкосы разве что то уничтожили? Случай конечно тяжелый, но они просто захватили, и не отдают. А вы тут же предлагаете море крови?[quote]

        То есть прокси войну с нами ведут не Американцы? Бомбы, ракеты беспилотники ни они наводят на Россию? Вооружение, технику инструкторов и развед данные не они поставляют? Вы понимаете что вы написали? Вам дорогой россиянин на фронт пора, протрезветь немного.
        1. x.andvlad Звание
          x.andvlad
          0
          Сегодня, 19:30
          Воевать, уважаемый, нужно не дурью, а умом. Пока именно в этом они нас и надувают. А на фронте я бывал в свое время, не кипятитесь, умник. В отличие от вас, я как раз понимаю, что пишу. А ваш вывод в стиле: "зачем мне холодильник, если я не курю"...
          1. Александр Победитель Звание
            Александр Победитель
            -1
            Сегодня, 19:41
            Да Вы чё? Америкосы разве что то уничтожили? - Ваш текст.
            Так вот что я вам скажу: за море крови, за войну навязанную России, за организованный развал СССР Американцы должны быть сильно наказаны, очень сильно. И помните за это не грех и жизнь отдать. В СССР так и поступали товарищи во время войны, а сейчас идет война!
            Граждане России сильно веселятся на Новый год и делают вид, что они тут ни при делах.
            Вы видимо на фронте бывали, но не воевали.
  4. asng Звание
    asng
    +15
    Сегодня, 16:17
    Если информация - правда, то это пощёчина от полосатых России и от трампа Путину. Стерпеть Нельзя Ответить. Где будем ставить запятую?
    1. ugos Звание
      ugos
      +3
      Сегодня, 16:21
      Стерпеть Нельзя Ответить. Где будем ставить запятую?
      Нигде, просто промолчим как обычно, как будто ничего не случилось...
    2. Maksim Rot
      Maksim Rot
      -7
      Сегодня, 16:23
      Если информация - правда, то это пощёчина от полосатых России и от трампа Путину. Стерпеть Нельзя
      уважаемый какая по счету Путину? Тут уже можно смотреть на живой пример, что сделают с Путиным
    3. SSR Звание
      SSR
      +2
      Сегодня, 18:37
      Цитата: asng
      Если информация - правда, то это пощёчина от полосатых России и от трампа Путину. Стерпеть Нельзя Ответить. Где будем ставить запятую?

      Это правда.
      Анолосаксы и евр- израиль, всегла наносили и наносят удары в праздники, православные и мусульманские.
      Это их фирменный почерк.
      Можно вспомнить Сирию и подставы от израиля.
      + у Трампушки любимый зять... " католик" ярый.
  5. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 16:21
    ПОЗОР В КВАДРАТЕ или даже В КУБЕ.
    1. Serafim Звание
      Serafim
      -2
      Сегодня, 16:26
      Позор в красном фломастерном "квадрате 3680" , или ещё каком там...как океан размечен...
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        -3
        Сегодня, 16:36
        Если ответки ( я не про нынешнюю бомбёжку американских заводов на Украине, а про АДЕКВАТНУЮ ответку! ) НЕ будет, то наше руководство получит одну, очень нехорошую, реакцию общества. РАВНОДУШИЕ. Как при походе Пригожина на Первопрестольную.

        Своему "Акелле" русские готовы простить МНОГОЕ, но... если он за русских НЕ заступается, то...
    2. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      +2
      Сегодня, 16:41
      А 300 миллиардов забрать, а северные потоки взорвать не позор?
      А танкер позор?
    3. SSR Звание
      SSR
      0
      Сегодня, 18:39
      Цитата: Denis_999
      ПОЗОР В КВАДРАТЕ или даже В КУБЕ.

      Ещё не убился апстенку от позора?
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +2
        Сегодня, 18:46
        Сгинь от меня, местный папарацци!:)))
        1. SSR Звание
          SSR
          +1
          Сегодня, 18:50
          Цитата: Denis_999
          Сгинь от меня, местный папарацци!:)))

          Зачем так грубо?!
          Только стал развлекаться и смотреть, как тут пумк!, там пУмк! Диваны в хлам, тельняшки порваны, окна выбиты ударной волной "партиотизма"!
          И туть сразу прогоняют.
          Всех с Рождеством а я пошёл отсюда. )))
  6. Ivan F Звание
    Ivan F
    +6
    Сегодня, 16:23
    Если это не утка, то вот оно - прямое столкновение с "нато". Сейчас мы наверное увидим ответный удар невиданной никогда мощи, от которого они будут в глубочайшем нокдауне. laughing
    1. Maksim Rot
      Maksim Rot
      -8
      Сегодня, 16:35
      Вдарят по Воронежу со всей силы.
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 16:39
      Вообще-то ценится нокаут. Нокдаун иногда приводит к ожесточению противника, повышению осмотрительности и изобретательности (Пёрл-Харбор).
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        -2
        Сегодня, 16:43
        Это мечты про нокдаун, а уж про нокаут вообще без вариантов. Тут даже двоечки в ответ не будет, максимум апелляция к "арбитру".
    3. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      -3
      Сегодня, 17:00
      lol lol lol именно так и будет! "доколе?"
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +9
    Сегодня, 16:25
    И если это оставить без ответа, то стоит ожидать новых и новых деяний, подобных этому?
    всё так и будет. Мы боимся начинать термоядерную войну из-за танкера, США не боятся устроить её из-за танкера. Они ведь нищая страна, которой нечего терять, на всё готовы. А у нас - не такие. И вообще обманули
  8. sub307 Звание
    sub307
    +3
    Сегодня, 16:27
    А, вот, что писала "Рейтерс" 5 января(так сказать "освещение" всей "вакханалии" с танкерам): "5 января (Рейтер) — Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Рейтер, и отраслевым источникам, включая мониторинговую службу TankerTrackers.com, с начала года около дюжины нефтяных танкеров, загруженных венесуэльской нефтью и топливом, покинули территориальные воды страны, явно игнорируя блокаду экспорта, введённую правительством США.

    Президент США Дональд Трамп ввёл блокаду всех подпадающих под санкции танкеров, направляющихся в Венесуэлу, в середине декабря, незадолго до драматического захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками рано утром в субботу. В субботу Трамп заявил, что нефтяное эмбарго остаётся в силе после экстракции Мадуро.

    Все идентифицированные суда, покинувшие порт, находятся под санкциями, и большинство из них сейчас плывут в открытом море без какого-либо флага или действующей документации по безопасности судов, как показали данные о судоходстве. По данным TankerTrackers.com и судоходным документам PDVSA, половина из них — супертанкеры, которые обычно перевозят венесуэльскую нефть в Китай.

    Пока неясно, одобрили ли США эти поставки или разрешили их. В субботу Трамп также заявил, что крупнейшие покупатели венесуэльской нефти, в том числе Китай, продолжат её получать.

    В понедельник представитель США сообщил агентству Reuters, что судно находится на «карантине» и что санкции распространяются на танкеры, но не уточнил, какие именно суда были отправлены на карантин.

    Белый дом, Госдепартамент США, государственная венесуэльская нефтяная компания PDVSA и министерство нефти Венесуэлы не ответили на запросы о комментарии.

    Согласно сделкам, заключённым с PDVSA, и спутниковым снимкам, проанализированным TankerTrackers.com, суда перевозят около 12 миллионов баррелей тяжёлой венесуэльской нефти и мазута.

    Было неясно, куда направляются суда. Когда они загружались в декабре, их пунктом назначения была в основном Азия. ‍Из-за блокады США суда застряли в венесуэльских водах.

    Отдельная группа из трёх небольших пустых судов, также находившихся под санкциями, покинула страну после завершения внутренних рейсов или разгрузки импортных грузов, в том числе российской нефти.

    По меньшей мере четыре из отправленных танкеров покинули венесуэльские воды в субботу, пройдя маршрутом к северу от острова Маргарита после короткой остановки у морской границы страны, сообщает TankerTrackers.com.

    По меньшей мере четыре супертанкера получили разрешение от властей Венесуэлы на выход в «тёмном режиме», сообщили Reuters три источника, знакомые с документами на отплытие. Это означает, что суда выходят в море без включённых устройств спутникового слежения. Это обычная уловка для танкеров мирового флота, которые перевозят нефть из Венесуэлы, Ирана и России по всему миру, несмотря на санкции.

    «Нам удалось вывезти часть припасов, — сообщил источник в PDVSA. — Отгрузки были разрешены, несмотря на риски, но мы не думаем, что сможем продолжать использовать этот маршрут»."

    https://www.yahoo.com/finance/news/oil-flotilla-sails-venezuela-despite-194745378.html
    1. Maksim Rot
      Maksim Rot
      -5
      Сегодня, 16:36
      Вы забываете что наши танкеры ловят в нейтральных водах рядом с Европой. Несколько раз финны захватывали
      1. sub307 Звание
        sub307
        +4
        Сегодня, 16:45
        Что я забываю...? Я привёл лишь текст из "Рейтерс" от 05.01.26 касаемо ситуации конкретно с танкерами уходящими от Венесуэлы... В чём проблема...? Про " наши танкеры ловят в нейтральных водах" прекрасно помню. Если есть инфа про что ловят в "нейтральных водах рядом с Европой"..,поделитесь пожалуйста. hi
        1. Maksim Rot
          Maksim Rot
          -7
          Сегодня, 16:49
          Извините уважаемый не понял сначала ваш контекст
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 16:28
    На 14:02 ( мск) было так .Будем посмотреть.
    1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
      Донна_Роза_дАльвадорес
      +3
      Сегодня, 17:08
      Это та самая Белла1 что ходила под панамским, затем гайанским флагом и сбежавшая от штатов в конце декабря?
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 17:20
      Ушаков ,дух Анкориджа окончательно пропал ?Курс у Маринера на Англию и Ирландию.Есть повод продолжать СВО .
      1. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        0
        Сегодня, 20:49
        Цитата: tralflot1832
        Ушаков ,дух Анкориджа окончательно пропал ?Курс у Маринера на Англию и Ирландию.Есть повод продолжать СВО .

        Наоборот, дух продолжает крепнуть, аж в нос шибает...
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 16:29
    Как поступит РФ ????? Атакой на атаку? Или озабоченностью?
    1. Maksim Rot
      Maksim Rot
      -4
      Сегодня, 16:37
      Постами Медведева в Телеграмме (там уважаемые партнёры не увидят)
    2. Улюм Звание
      Улюм
      +1
      Сегодня, 18:27
      Ну ты смешной.Когда наше руководство на что то отвечало? Только выражают озабоченность Полная импотенция воли.
  11. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 16:29
    Смотря кто или что находится на танкере. Если США так его преследуют, значит там есть что то опасное для них.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 16:37
      Может там настоящий Мадуро?))
    2. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +2
      Сегодня, 17:03
      Ты длб? НАШ танкер захватили в нейтральных! Не доходит?
      Ели нет, то ты безнадёжен.
  12. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +6
    Сегодня, 16:30
    Ну,всё, дали пищу для сплетен и разговора...
  13. canurodes Звание
    canurodes
    +10
    Сегодня, 16:31
    Надуваем щеки, пыжимся орешники, посейдоны, аналоговнеты, бла-бла.. бензоколонка. А вы чего ждали?
  14. mt3276 Звание
    mt3276
    +1
    Сегодня, 16:31
    . Запад пишет о захвате спецназом США шедшего под флагом РФ танкера Marinera

    Если уж начали цитировать агентство "Рейтерс", то я приведу часть их сообщения "в момент взятия танкера на абордаж в этом районе находились российские военные корабли, в том числе российская подводная лодка, но они не вмешались".

    Я думаю,
    Трамп решил не стесняться и показал место России в мире.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 17:07
      Надеюсь что это не правда !
    2. matwey Звание
      matwey
      0
      Сегодня, 17:42
      то я приведу часть их сообщения "в момент взятия танкера на абордаж в этом районе находились российские военные корабли, в том числе российская подводная лодка, но они не вмешались".

      Ссылку пожалуйста.
  15. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    -1
    Сегодня, 16:32
    Военнослужащие Финляндии перед самым Новым годом провели силовую операцию на Балтике и сообщили о ней широкой общественности. И вчера финские силовики опубликовали кадры захвата судна Fitburg «теневого флота» РФ.
    Видео широко распространилось по сети.
    Остановили. Конфисковали. А чо происходит то?
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +6
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Гаврило Принцип
      Остановили. Конфисковали.

      Кого конфисковали? Отпустили!
      https://www.interfax.ru/world/1066642
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        -3
        Сегодня, 16:44
        Это хорошо. Победа дипломатии.
    2. ugos Звание
      ugos
      0
      Сегодня, 16:41
      А чо происходит то?
      Дух Анкориджа витает над океанами...
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +4
        Сегодня, 16:43
        Дух Анкориджа лукав. Прислушайтесь у эху Венесуэлы и Ирана...
    3. Сюда иди Звание
      Сюда иди
      +1
      Сегодня, 17:16
      Как что? нас унижают не давший сдачи должен быть унижен дальше
  16. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 16:32
    Запад пишет о захвате спецназом США шедшего под флагом РФ танкера Marinera

    Г-н Путин В. В., ваш ход . Ждем ..
    1. ugos Звание
      ugos
      +1
      Сегодня, 16:51
      Г-н Путин В. В., ваш ход . Жде
      Мы оставляем за собой право сделать ход в удобное для нас время и ... .
  17. maximaniak Звание
    maximaniak
    +3
    Сегодня, 16:32
    А ещё пишут, что судно сменило флаг и название в море, а делать это можно только в порту. Я честно не разбираюсь, но по этой логике американцы за каким судном погнались из порта, на то и высадились, не смотря на то, что там на борту нарисовали в пути. Непонятна только истерика мида тогда
  18. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +5
    Сегодня, 16:33
    Вместо рождественских флешмобов можно было бы демонстративно разнести собственность американских компаний на Украине.... Впрочем, "мадурационный паралич" сковал волю ещё со времён конфискации дип.собственности в США. По сравнению с заморозкой "резервов Набиуллиной", судьба "профессора Шварценгольда" - чепуха. wassat
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      -1
      Сегодня, 20:55
      Цитата: samarin1969
      о сравнению с заморозкой "резервов Набиуллиной",

      Не стоит волноваться - как раз наоборот, пока заморожены резервы РФ, резервам Набиуллиной ничто не угрожает.
  19. Костадинов Звание
    Костадинов
    +5
    Сегодня, 16:35
    Ответ может бить только один захватит танкеров в Персидский залив или начат атак против судоходство США. Ничего другого они не заметят и не поймут. И пусть они потом начинают ядерную войну.
  20. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +4
    Сегодня, 16:37
    Отвечаю сразу всём оппонентам:
    Я не пишу о том, что будет в итоге. Я пишу, что в ответ мы могли бы сорвать операцию Израиля и США в Иране (заодно уронив заоблачный рейтинг F-35). При этом возможна эскалация вплоть до морской блокады с их стороны и неограниченной войны на море с нашей. События XXI века показывают, что противник постоянно рассчитывает на безусловный успех и безответность жертвы агрессии. Контригра может целиком и полностью перечеркнуть намеченную стратегию, что может дать выигрыш во времени.
    Воля наших верхов к сопротивлению или покорности в моём посте не рассматривается.
    1. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      +9
      Сегодня, 17:01
      Каким образом мы могли бы сорвать спецоперацию Израиля и сша в Иране?
      Неограниченная война на море?
      Вы серьезно, с нашим флотом?
      Может опишите?
      Понимаете как это сделать?
      Только не пишите что для этого достаточно стальных яиц.
      Со стальными яйцами вместо денег идите в магазин продукты для начала покупаете.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        -3
        Сегодня, 17:07
        Это хорошо, что Вы себя обозначили.
        Без полноценного воздушного наступления/прикрытия операции по смене режима в Иране невозможны.
        Война на море ведётся не только флотами.
        Понимаю, но и противник тоже.
        Со стальными яйцами в ВАШИХ магазинах вообще мышь повесится, особенно без горючего. А прав будет тот, у кого останется дыхание (американская пословица)
    2. Александр Победитель Звание
      Александр Победитель
      0
      Сегодня, 20:01
      Как жаль, что Вы не Главком. Таких как Вы наша власть вытравила из всей вертикали..... но мы победим!
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 20:08
        В отличие от местных пенсов я пока на службе (мне 69). И я хочу знать, что у нас на флоте творится. Мы строим корабли для чего? Чтобы их захватывали пиратскими методами?
        Кончатся эти праздники, соберёмся 15-го, а нам скажут: всё, расходимся, Дональд сказал, что было ваше стало наше. Так зачем что-то строить?
        1. Александр Победитель Звание
          Александр Победитель
          0
          Сегодня, 20:11
          Дух Анкореджа и .....Ельцина.
  21. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 16:38
    Российские официальные лица эту американскую публикацию не прокомментировали.

    Как обычно сделали вид, что ничего не было.
  22. ruskiyvasya Звание
    ruskiyvasya
    +2
    Сегодня, 16:40
    Наш предобрейший хочет по доброму отъехать. Пусть разгребает следующий. Но так не получится. Надо заканчивать с ними по жёсткому.
    1. Енотович Звание
      Енотович
      +2
      Сегодня, 16:53
      Предобрейшего показательно раком поставят. В назидание другим. Больно много про "многоплярный мир" и "додолларизацию" успел наговорить.
  23. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 16:43
    судя по marinetraffic судно двигается на северо восток
  24. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 16:44
    Ну,почитал тут все...Народ,ну чего вы...Войдите в положение власть имущих.И примите к сведению...Вон,кругом вижу на задницах авто охранника Бородача..Понять и простить.Это уже наша философия...Тьфу.
  25. Wildcat Звание
    Wildcat
    +5
    Сегодня, 16:45
    Срочно вызываем дух Анкориджа и субстантивные переговоры в духе Анкориджа и в духе взаимопонимания!
    Предлагаем мост, нет, лучше тоннель под Беринговым проливом!
    И другие замечательные проекты!
    Дмитрий Анатольевич, расчехляйте Телерамм!
    Лавров, Захарова!
    Красная линия, вперед!
  26. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 16:45
    Пока сообщение о захвате танкера передало только агентство сплетен Рейтер.От других агентств таких сообщений не поступало.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -4
      Сегодня, 16:51
      Цитата: Grencer81
      Пока сообщение о захвате танкера передало только агентство сплетен Рейтер

      Как в известном еврейском анекдоте – главное, не ложечки, а осадок, так и в интернетах, главное – это поистерить, а не сама новость.
      1. ugos Звание
        ugos
        -3
        Сегодня, 17:13
        Даже если этот случай фейк,вам что мало других эпизодов, где ответов на более серьёзные случаи, оставались без ответа, из-за трусости. Или у вас тот случай когда охраняем своего кумира до последнего, или просто вы на работе, тогда я пойму и прощу...
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -1
          Сегодня, 17:23
          Цитата: ugos
          если этот случай фейк

          Ну да, вы не рефлексируйте – вы распространяйте.
          Если эта новость фейк, то к ней нужно относиться как фейку. А не по принципу либерастов: какая разница, что это враньё – по сути же всё правильно.
          1. ugos Звание
            ugos
            +1
            Сегодня, 17:28
            К сожалению для вас, да и для нас всех, это не фейк:
            Европейское командование ВС США подтвердило задержание (https://t.me/ejdailyru/377874) российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантическом океане.
            «Судно было задержано в Северной Атлантике в соответствии с ордером, выданным федеральным судом США», — говорится (https://x.com/US_EUCOM/status/2008897287691399504) в сообщении командования
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 18:11
              Цитата: ugos
              это не фейк

              Посмотрим.
        2. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +1
          Сегодня, 17:26
          У меня тот случай,когда любую информацию надо проверять и перепроверять.И не устраивать истерики.Тем более, если у вас офицерские погоны.
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      +3
      Сегодня, 17:12
      Европейское командование ВС США подтвердило задержание российского нефтяного танкера в Атлантическом океане.

      Этот захват поддерживает прокламацию президента США, направленную против судов, находящихся под санкциями и угрожающих безопасности и стабильности Западного полушария.

      Операция была проведена подразделениями Министерства внутренней безопасности при поддержке Министерства войны, что демонстрирует комплексный подход правительства к защите страны.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 17:24
        Которое пока не подтверждается...Фото не с борта танкера.
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          0
          Сегодня, 17:30
          уже вроде второе судно захватили и видео выложили захватом но это надо на 100% проверять
        2. opuonmed Звание
          opuonmed
          +3
          Сегодня, 17:46
          вот уже сами сша признали и выложили видео
    3. bondov Звание
      bondov
      +2
      Сегодня, 18:33
      МИНИСТЕРСТВО ВОЙНЫ США ИЛИ КАК ТАМ ЕГО. пентагон, ПОДТВЕРДИЛ
  27. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +6
    Сегодня, 16:46
    США "оптимизировали" у России консульство в Сан-Франциско и 2 торгпредства - в Вашингтоне и Нью-Йорке в декабре 2017 г.
    Какой был ответ ?
    Проявили озабоченность и заявили решительный протест.
  28. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 16:47
    Надо не "утираться после драки" и не пытаться предотвратить, а работать на опережение! Ну вот почему всё по Черномырдину?!
  29. Alex013 Звание
    Alex013
    +1
    Сегодня, 16:51
    "Это какой-то ...позор "(с)
    Reuters утверждает, что в момент проведения операции по захвату танкера «Маринера» в непосредственной близости находились российские военные суда, в том числе российская подводная лодка..
  30. Mazunga Звание
    Mazunga
    +5
    Сегодня, 16:51
    а подводная лодка прибыла для контроля за соблюдением международных прав)))если ее конечно вообще отправляли
  31. Енотович Звание
    Енотович
    +11
    Сегодня, 16:52
    Вот вам и итог 25 лет пребывания у власти гроссмейстера. Такого позорища не было в 90е годы ХХ века. Алкаша ЕБНа побаивались. Нынешнего даже не воспринимают. Страна еще никогда не была настолько беззащитной и убогой на международной арене.
  32. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 16:56
    За то наш президент влюблен,как он сам сказал на пресс конференции.
  33. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +6
    Сегодня, 16:58
    Твою дивизию, всё, пора сливать воду, так Россию не унижали даже при Ельцине...
  34. Pandemic Звание
    Pandemic
    +4
    Сегодня, 16:59
    глисты сожрали большую часть тех сил и средств, которые должны защищать торговый флот и контрагентов. Кстати, флот и контрагентов глисты сожрали тоже. Захват судна спецназом США - ничто по сравнению с погромом, который устроили приватизаторы. Кстати, приватизацию никто не прекращал, а приватизаторы живы и на свободе
  35. Ronrew Звание
    Ronrew
    +12
    Сегодня, 17:01
    Ну что, Верховный главнокомандующий - отдашь приказ поймать или уничтожить пиратов, напавших на российский корабль в нейтральных водах или как обычно сольёшься?! Какое ПОЗОРИЩЕ!
    1. К_4 Звание
      К_4
      +8
      Сегодня, 17:06
      А вы как думаете? Сейчас опять на пару недель пропадет, а затем как ни в чём небывало будет бровки хмурить и красные линии рисовать. Да, кстати, а "усов" что-то не видно в последнее время, аж беспокоюсь.
  36. Комментарий был удален.
  37. roosei Звание
    roosei
    +1
    Сегодня, 17:06
    Проглотит наша власть, как обычно. ну нет ни у кого стальных Фаберже....
  38. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 17:07
    Хорошо бы руководству конечно определиться, оно тянет все усложняющуюся ситуацию или нет. Хотелось бы стать свидетелем верных действий за которые не стыдно.
  39. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 17:09
    Цитата: Гардамир
    Есть стабильность, но нет развития,
    Это называется застой.

    Да можно и так сказать, суть в том, что развитие нынешней власти и не нужно, достаточно у власти удержаться.
  40. valera75 Звание
    valera75
    +4
    Сегодня, 17:11
    По сути, захвачена российская собственность. И если это оставить без ответа, то стоит ожидать новых и новых деяний, подобных этому?
    Они несколько лет назад забрали Российскую дипсобственность а это результат той самой безответки.
  41. Сюда иди Звание
    Сюда иди
    +2
    Сегодня, 17:12
    Мид выскажет свои опасения возможной эскалации такими трусливыми действиями которые нарушают международное право!)))))
  42. mt3276 Звание
    mt3276
    0
    Сегодня, 17:13
    Цитата: opuonmed
    Надеюсь что это не правда !

    Возможно будут фото и видео российских военных кораблей.
    В любом случае я не помню когда Россию так унижали.
  43. Rabin Звание
    Rabin
    +1
    Сегодня, 17:15
    La Russie finirait par réagir à cette piraterie, mais jusqu'à quand ?
  44. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -9
    Сегодня, 17:16
    Запад пишет о захвате спецназом США шедшего под флагом РФ танкера Marinera

    Вот интересно, из 112 комментариев примерно 100 истеричных, но при этом ни один комментатор, почему-то не догадался залезть в интернет и посмотреть, о чём же на самом деле пишет Рейтерс. А пишет он фигню какую-то.
    Специально привожу оригинал статьи и её гугло-перевод (пардон, но править лениво).
    А ещё интересно, сколько белок-истеричек, всепросральщиков и рассерженных увы-патриотов обидятся на такой элементарный факт-чекинг.

    Рейтерс пишет
    1. Ivan F Звание
      Ivan F
      +2
      Сегодня, 17:42
      Хм, о заявлениях Европейского командования ВС США, Секретаря Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем, вы конечно скромно помалкиваете. Всё как всегда. Кстати там не вполне "захват" -
      " Сегодня в ходе двух операций до рассвета Береговая охрана провела последовательные тщательно скоординированные досмотры двух танкеров "теневого флота" — один в Северной Атлантическом океане и один в международных водах вблизи Карибского бассейна.

      Оба судна — моторный танкер "Белла I" и моторный танкер "София" — либо последний раз находились в Венесуэле, либо были на пути туда.

      Мировые преступники предупреждены. Вы можете бежать, но вам не спрятаться.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 18:02
        Цитата: Ivan F
        о заявлениях Европейского командования ВС США, Секретаря Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем, вы конечно скромно помалкиваете

        В новости не упоминаются никакие заявления Европейского командования ВС США и Секретаря Министерства внутренней безопасности США, а только статья Рейтерс, по поводу которой все и бьются в истерике.
        1. Ivan F Звание
          Ivan F
          +2
          Сегодня, 18:10
          "В новости не упоминаются никакие заявления" - глупое и нелепое оправдание вашей провальной попытки набросить на вентилятор - что это всё неправда. Вам даже гугл не помог - "сил" проверить новость в офф. источниках у вас не нашлось.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +2
            Сегодня, 18:16
            Цитата: Ivan F
            глупое и нелепое оправдание вашей провальной попытки набросить на вентилятор - что это всё неправда

            В каком месте я сказал, что это неправда или правда? Я сказал, что 100 истеричных комментариев написаны только по поводу упомянутой в новости статьи в Рейтерс, которую никто не удосужился прочитать.
            1. Ivan F Звание
              Ivan F
              +1
              Сегодня, 18:21
              Вы сейчас очень глупо выглядите с своими нелепыми "оправданиями - что "вы не то и вы не это". Вот такой "факт-чекинг".
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                -1
                Сегодня, 18:26
                Цитата: Ivan F
                Вы сейчас очень глупо выглядите

                Ваша аргументация повергла меня навзрыд.
                По секрету скажу, что вы глупо выглядите не только сейчас.
                1. Ivan F Звание
                  Ivan F
                  +1
                  Сегодня, 18:28
                  Ну по поводу задержания судов, вам всё объяснили. Посему общение с вами заканчиваю.
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    0
                    Сегодня, 18:29
                    Цитата: Ivan F
                    Ну по поводу задержания судов, вам всё объяснили

                    Да, я не спрашивал, вообще-то.
            2. Тури_ст Звание
              Тури_ст
              +1
              Сегодня, 18:28
              Если собственно серьезно это обсуждать, то можно сказать, что англосаксы вернулись в практике корсарства. По сути.
              Что стало одной из причин поражения Испании и Португалии.
              Очень похоже что Россию кроме того медленно варят , как лягушку.
              У наших правителей полностью атрофирован государственный иммунитет.
              Я не паникер.
              Я просто рассуждаю глядя на то что творится .
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 17:57
      Цитата: nik-mazur
      Вот интересно, из 112 комментариев примерно 100 истеричных, но при этом ни один комментатор, почему-то не догадался залезть в интернет и посмотреть, о чём же на самом деле пишет Рейтерс. А пишет он фигню какую-то.

      а вот что пишет командование США
      Министр войны США Пит Хегсет прокомментировал захват американскими военными танкера «Маринера», который шёл в Атлантике под флагом Российской Федерации.
      «Блокада санкционной и нелегальной венесуэльской нефти остаётся в полном действии по всему миру», — написал глава Пентагона в X.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -4
        Сегодня, 18:12
        Цитата: Василенко Владимир
        а вот что пишет командование США

        Истерить начали по теме новости, в которой не упоминались никакие заявления командования США.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +2
          Сегодня, 18:16
          на момент вашего поста, уже все было ясно, впрочем и до того как, то же
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -3
            Сегодня, 18:28
            Цитата: Василенко Владимир
            на момент вашего поста, уже все было ясно

            Я больше могу сказать: многим здесь всё ясно по одному только заголовку и даже до того, как появляются новости.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 18:46
              еще раз на момент вашего поста уже было известно о захвате не со слов журналистов, а по заявлению министра США
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                -1
                Сегодня, 20:16
                Цитата: Василенко Владимир
                на момент вашего поста уже было известно о захвате не со слов журналистов, а по заявлению министра США

                Только никто, почему-то, об этом не упомянул.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 20:55
                  Цитата: nik-mazur
                  Только никто, почему-то, об этом не упомянул.
                  серьезно?
                  вот ваш пост, время указанно 18:12
                  вот мой пост время указанно 17:53
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    -1
                    Сегодня, 21:07
                    Цитата: Василенко Владимир
                    вот мой пост время указанно 17:53

                    Не туда смотрите:
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      0
                      Сегодня, 21:10
                      и что это меняет?
                      на момент вашего крайне не корректного поста заявление матрасов уже было
                      1. nik-mazur Звание
                        nik-mazur
                        0
                        Сегодня, 21:11
                        Цитата: Василенко Владимир
                        заявление матрасов уже было

                        А на момент массовой истерики ещё не было.
                        И кстати, в чём некорректность, если белки-истерички на самом деле не читали статью в Рейтерс, а реагировали исключительно на заголовок?
                      2. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 21:13
                        а где вы увидели массовую истерику?!!!
                        или вы реально считает что народ должен был возрадоваться заявлению о захвате?!!!
        2. ugos Звание
          ugos
          +1
          Сегодня, 18:40
          Кстати кроме вас тут никто не истерит. Бросайте вы эту работу, приходится отрицать очевидные истины, неужели не надоело в говне возиться, мне вас жалко становится...
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -1
            Сегодня, 20:19
            Цитата: ugos
            Кстати кроме вас тут никто не истерит

            В самом деле, разве всепросральщики истерят? Нет, конечно, они приближают нашу победу, спокойно высказывая свою единственно верное мнение.
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 21:10
      Цитата: nik-mazur
      сколько белок-истеричек, всепросральщиков и рассерженных увы-патриотов обидятся

      Пока 14 штук. Чёта маловато – забивают на службу.
  45. navigator777 Звание
    navigator777
    -8
    Сегодня, 17:16
    Цитата: Maksim Rot
    Стабильность ? Это когда мне поднимают налог, увеличиваю стоимость на утильсбор а условной Киргизии, Таджикистану передают несколько лярдов зелени? Или когда в наших нац республиках (особенно кавказских) не платят до 50-60% населения

    Относительная стабильность можно так сказать, не 90-е ведь, народ и этому рад, а кто 90-е не застал, думает что сейчас все хреново, молодое поколение например. Мне недавно на госуслуги налог пришел 0.68р., вот такое мелочное у нас государство, зато лярды дарит на право и налево, с этим я согласен.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 17:46
      navigator777
      Мне недавно на госуслуги налог пришел 0.68р., вот такое мелочное у нас государство

      Да хоть на 1 копейку ! Тогда забудьте про пенсии и др. социальные услуги.
  46. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 17:19
    Пентагон уже отчитался.
    «Блокада санкционированной и незаконной венесуэльской нефти остается в полной силе — в любой точке мира», — глава Пентагона Хегсет.
  47. Mike777 Звание
    Mike777
    -1
    Сегодня, 17:24
    Russia should remove Putin now, he is weak, he should leave the presidency for a better person now, he is showing the world that Russia is weak. I know topcor will restrict me after this. This is painful, all this superpower weapons Putin is wasting money on is useless
    1. SSR Звание
      SSR
      +2
      Сегодня, 17:58
      Цитата: Mike777
      Russia should remove Putin now, he is weak, he should leave the presidency for a better person now, he is showing the world that Russia is weak. I know topcor will restrict me after this. This is painful, all this superpower weapons Putin is wasting money on is useless

      Дурашка, Россия пытается сохранить хоть, что то от островка мирового права, США с долгом более 36 триллионов, хотят устроить мировой хаос и всё списать.
      В целом, это логично при таких долгах.
      1. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        0
        Сегодня, 18:07
        По такой логике. Законопослушные граждане живут по закону, а преступники?
        Ну что с них взять пусть воруют дальше. Так?
        1. SSR Звание
          SSR
          0
          Сегодня, 18:19
          Цитата: Тури_ст
          По такой логике. Законопослушные граждане живут по закону, а преступники?
          Ну что с них взять пусть воруют дальше. Так?

          Этим и отличается один от другого.
          Суд линча или правовой суд.
          1. Тури_ст Звание
            Тури_ст
            +1
            Сегодня, 18:21
            И где в таком случае правовой суд над каперами?
            По сути это каперство, корсары.
            Англия так по сути разорила Испанию и Португалию.
            Историю у нас не учат.
  48. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 17:31
    Южное командование США объявило о захвате ещё одного танкера Sophia в Атлантическом океане.
    "Захваченное судно "София" находилось в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает судно "София" в США для окончательного распоряжения им.

    В рамках операции "Южное копье" Военное министерство неуклонно выполняет свою миссию по пресечению незаконной деятельности в Западном полушарии. Мы будем защищать нашу Родину и восстанавливать безопасность и мощь по всей Америке",
    - заявление.

  49. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 17:32
    Запад пишет о захвате спецназом США шедшего под флагом РФ танкера Marinera

    Казлы совсем в себя поверили? belay
    Надеюсь наша Армия не войска Венесуэлы и дадут жестокий отпор.
    очень на это надеюсь, ибо в противном случае об нас и триболтусу начнут "ноги вытирать"!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 17:55
      Цитата: К-50
      Казлы совсем в себя поверили?

      это нре они в себя поверили, это мы ведем себя так, что они поняли, что о нас модно вытирать ноги
    2. DBR Звание
      DBR
      +1
      Сегодня, 20:22
      Интересно кто даст ? Кстати не в курсе , что генерал Макаревич у нас там главный в Венесуэле по военной части. И почему я не удивлен результату . Отправлять "по миру" в качестве военных советников (особенно на важные направления) тех генералов, которых сняли за неумелое управление войсками (в данном случае во время СВО) .
  50. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 17:35
    Америкосы ни Россию, ни лично Путина и в грош не ставят. Вот и все. Давай, солнцелиуи, шли Трампу подарок. Терпилы.
  51. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +2
    Сегодня, 17:38
    Осталось только Крым и освобождённые территории Украине назад передать, да ещё, обязательно, с репарациями от России, а я понять не мог от куда у Запада столько наглости всё это у Путина требовать, а они, оказывается, его трусость и нерешительность вперёд россиян просчитали...
  52. Александр Победитель Звание
    Александр Победитель
    +1
    Сегодня, 17:42
    Европейское командование ВС США подтвердило задержание нефтяного танкера «Маринера», идущего под российским флагом, в Атлантическом океане за нарушение американского санкционного режима.

    До этого источники Reuters заявляли, что американцы проводят задержание судна. С вертолета пытается высадиться десант.

    Журналист Fox News Лукас Томлинсон писал, что военные США поднялись на борт танкера, подпадающего под санкции, между Исландией и Британскими островами.

    Источники CNN сказали: заявление о том, что «Маринера» (в недавнем прошлом Белла 1) ходит теперь под флагом РФ, может осложнить юридические аспекты захвата. Однако Белый дом не признает этот статус и считает танкер судном «без гражданства».
  53. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 17:43
    Если танкер не отпустят и арестуют,то это и есть пиратство и о Россию вытирать ноги будут все по полной программе.Надо везде быть жестким и впервую очередь вернуть всех детей чиновников из-за границы типа действия перед ядерным ударом хоть может страху нагонят на недругов
  54. Photon Звание
    Photon
    -2
    Сегодня, 17:47
    ″США заявляют, что также захватили российский танкер Sophia″ Что ещё один танкер?
  55. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:49
    Диванные икпееееерды уже две сотни комментов наваракали.
  56. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 17:53
    Министр войны США Пит Хегсет прокомментировал захват американскими военными танкера «Маринера», который шёл в Атлантике под флагом Российской Федерации.
    «Блокада санкционной и нелегальной венесуэльской нефти остаётся в полном действии по всему миру», — написал глава Пентагона в X.

    Это заявление стало реакцией на официальное сообщение Европейского командования США, опубликованное чуть ранее.

    В нём военные заявили, что американские власти задержали судно «за нарушение американских санкций» по судебному ордеру федерального суда США.

    В МИД России подчеркнули, что танкер идёт в международных водах в полном соответствии с нормами международного морского права.

    мммда, такого позора Россия давно не испытывала, хоть кто то в руководстве ВМС поступит как офицер?!!!!!
    нам указали на наше место
    1. Madrina Звание
      Madrina
      0
      Сегодня, 18:36
      Russia has no shame limit - the US tested every limit even a blunt attempt at Putin who seems to be hiding in a church as far as the news go.
      The Security Council's location is now unknown- probably disbanded ...is Russia having a new regime? Will it all be over soon. The economy fell from 4% growth 0.x% in just one year - a near collapse-
      So the EU was still stronger than Russia it seems- von der Leyen in Red Square in May? Everything seems possible....now.
      BRICS is shattered too.
  57. dfg Звание
    dfg
    +4
    Сегодня, 17:56
    Привет о новый чудный мир )) А как там со вторым и третьим полюсами сил в многополярном мире??
    Полюса были, сил нет? Начали с РФ а Китай оставили на потом чтоб один на один ?
  58. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 18:12
    Власть не умеет.
    Низы верят власти.
    Это не революционная ситуация. Это другое.
  59. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 18:12
    Трамп тоже проснулся:

    Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной
    Россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов, и я сомневаюсь, что НАТО будет рядом с нами, если мы действительно потребуем. Всем повезло, что я во время своего первого срока восстановил нашу армию и продолжаю это делать.
    Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую боятся и уважают Китай и Россия, — это США
  60. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:20
    Минтранс России распространил заявление в связи с действиями Береговой охраны США, которая сегодня захватила танкер Marinera под российским флагом.

    «В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — сказано в сообщении.
    ну вот и очередная красная линия
  61. дрозд68 Звание
    дрозд68
    +1
    Сегодня, 18:20
    Вот теперь посмотрим на что способен ввп и его команда.если промолчат или опять что нибудь невнятное скажут -значит слили все и вся.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 18:28
      Цитата: дрозд68
      Вот теперь посмотрим на что способен ввп и его команда.

      Вы что-то радикальное ждёте? После операции СБУ "паутина", убийств наших генералов, атаки на резиденцию ВВП, я не удивлюсь что и в этот раз обойдемся лишь заявлениями озабоченностей?
  62. mt3276 Звание
    mt3276
    -1
    Сегодня, 18:21
    Цитата: matwey
    то я приведу часть их сообщения "в момент взятия танкера на абордаж в этом районе находились российские военные корабли, в том числе российская подводная лодка, но они не вмешались".

    Ссылку пожалуйста.

    https://www.reuters.com/business/energy/us-seizing-venezuela-linked-oil-tanker-after-weeks-long-pursuit-2026-01-07/
  63. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +1
    Сегодня, 18:21
    Маринера, российский флаг, российская подводная лодка, защита, захват, спецназ США, всё это инфовойна и провокация. Никто в здравом уме не будет прикрываться флагом, равно как и идти выручать того, кто прикрывается чужим флагом.
  64. G.M.V Звание
    G.M.V
    +1
    Сегодня, 18:31
    США нарушили Правила! Нет худа без добра. Продавать нефть Китаю станем мы, чутка заместив Венессуэллу. А попутно можно ввести парочку каких-ниб санкций и по дем соусом захватить что-то из флота стран, первоначально наплевавших на пресловутые Правила.
  65. Madrina Звание
    Madrina
    +1
    Сегодня, 18:33
    Russian war ships fled the scene apparently - one sub- one surface ship.

    Russia is done- BRICS is done - very sorry indeed - If I was Russian I would be furious - but then again if we wre Russians this would never have happened- it's is just an alien mentality....
  66. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 18:41
    Эх, смеются уже над нами русофобы всякие.... А впрочем и поделом... ((( (Не мое, конечно, у русофоба знатного позаимствовала, но мож так, до наших розовых пони дойдет, что они, совсем уж болваны ведомые) -
    Пока я пил водку и политуру
    Они, в ходе агрессии кровавой,
    Похитили Президента Мадуро
    Грубо нарушив Международное Право.

    Мир остолбенел от произошедшего катаклизма
    Местами даже забился в истерике
    Не ожидали такого цинизма
    Даже от президента Америки.

    А нам-то как обидно, а нам-то...
    Сообщаю с болью и горечью
    Мы так рассчитывали на Дональда Трампа
    И вдохновлялись Духом Анкориджа.

    Мы то думали Трамп - голубь мира
    Вернет нам Запорожскую и Херсонскую области
    А он оказался наглым задирой
    Способным на всевозможные подлости.

    А мы поддакивали Уиткофу
    И его зятю Кушнеру
    Подносили им халявную выпивку
    Деликатесные кушанья...

    Теперь, после такого скотства
    Все шуры-муры закончились
    Я поддерживаю государственное руководство
    Выразившее Глубокую Озабоченность.

    И на ночь укладываясь в постель
    Я скажу искренне и правдиво:
    « тебе Дональд, а не тоннель
    Под Беринговым проливом!».

    Всеволод Емелин
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      -1
      Сегодня, 18:53
      Поправочка...)))
      Робот удалил из стишка, а именно из этой фразы -
      тебе Дональд ....... а не тоннель
      Под Беринговым проливом

      слово "хрен", после слова Дональд.... А то, стишок немного теряет свой ангажимент)))).
  67. Хикаро Звание
    Хикаро
    -1
    Сегодня, 19:50
    Путин джентельмен у него под носом в Москве генералов генштаба убивают , а он в ответ Это не наши методы!! В общем уже все всем стало ясно! Вытирать ноги о Россия можно без последствий! А танкер это уже так не о чем! Российский флаг это не флаг СССР !! И в этом вся разница!!
    1. Michel-Le Hussard
      Michel-Le Hussard
      -1
      Сегодня, 20:01
      Excellente analyse 100 % correct !
  68. wlkw Звание
    wlkw
    -1
    Сегодня, 20:10
    Интересно, чем все закончится, вопрос даже не в том, " пальнем" или нет. Вопрос в другом, у нас есть козыри в рукаве или только шестерки в колоде? И только не надо ничего писать про силы ядерного несдерживания, похоже, что эта карта не работает , просто не страшно и все. Вот совсем не страшно.
    И чем мы тогда располагаем, кроме нот мида ( вообще не страшно, это скорее юмор).
    Похоже, что ничем.
  69. Александр Победитель Звание
    Александр Победитель
    0
    Сегодня, 20:33
    Еще до того, как американцы десантировались на российский танкер, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что захват российского танкера будет являться грубым нарушением международного права со стороны США и реакция на такой инцидент последует: «Я бы не стал говорить о том, что последует какой-то военный ответ, и надеюсь, что боевого столкновения не произойдет. Но в любом случае соответствующая реакция будет».
    Еще один безответственный говорун!
    Москва призывает США соблюдать декларируемую свободу судоходства.
    Может быть им пора тогда сдаться?.....а то вертушки с дельтой в нарушении международного права и поверх красных линий за ними прилетят.
  70. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 20:34
    Автор, таки танкер Marinera америкосам захвачен или нет? - в твоей статье информация слишком не определенная, а доверять утверждениям Reuters - слишком плохой тон.