Запад пишет о захвате спецназом США шедшего под флагом РФ танкера Marinera
30 379343
Западное информагентство Reuters публикует материалы, в которых говорится о преследовании танкера «Маринера» натовским спецназом в водах Атлантики. Сначала поступали сообщения о попытке высадки десанта с вертолёта на борт танкера, который идёт под флагом Российской Федерации.
Через некоторое время то же информационное агентство распространило сообщения о высадке спецназа на «Маринеру».
Напомним, что ранее американское издание WSJ опубликовало материал, в котором говорится, что командование ВМФ России направило в северную Атлантику подводную лодку и как минимум один надводный корабль, которые должны были «встретить» для обеспечения безопасности танкер Marinera. Российские официальные лица эту американскую публикацию не прокомментировали.
По состоянию на текущий момент ситуация развивается следующим образом: были ли отправлены боевые корабли для сопровождения танкера «Маринера» или не были, американский спецназ уже высадился на этом корабле – если, конечно, верить Reuters.
Ранее в сети появлялись кадры с вертолётом, который подлетал к коммерческому судну.
По сути, захвачена российская собственность. И если это оставить без ответа, то стоит ожидать новых и новых деяний, подобных этому? а то и откровенно более наглых со стороны тех, кто прямо относит нашу страну к своим врагам.
