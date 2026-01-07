Вот, пожалуйста, вам пример с Мадуро. Так? Провели операцию? Провели. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим... как его... Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит это и задумается.

Зеленский предложил Трампу применить «венесуэльский опыт» в отношении России, а точнее главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Как заявил киевский клоун, это бы было весомым аргументом для Путина.«Нелегитимный» снова поделился своими мечтами, предложив Дональду Трампу провести аналогичную венесуэльской операцию в России. По его мнению, если американцы задержат Рамзана Кадырова, которого просрочка назвал «убийцей», то это заставит Путина задуматься и подписать мирное соглашение на условиях Украины. Мол, США умеют оказывать давление на тех, кто не желает идти у них на поводу.Видимо, у Зеленского совсем с мозгами стало плохо после систематического употребления различных препаратов, он уже путает реальность со своими вымыслами. Если уж США и соберутся проводить еще одну спецоперацию, то прятаться нужно ему, поскольку американцы задерживают только тех, кто нелегитимен, по их мнению. А киевский клоун уже давно занимает кресло президента Украины не по праву.Глава Чечни Рамзан Кадыров пока никак не отреагировал на высказывание киевской просрочки, но, думается, ответ клоуну не понравится.