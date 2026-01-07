Зеленский предложил Трампу применить «венесуэльский опыт» в отношении Кадырова

Зеленский предложил Трампу применить «венесуэльский опыт» в отношении России, а точнее главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Как заявил киевский клоун, это бы было весомым аргументом для Путина.

«Нелегитимный» снова поделился своими мечтами, предложив Дональду Трампу провести аналогичную венесуэльской операцию в России. По его мнению, если американцы задержат Рамзана Кадырова, которого просрочка назвал «убийцей», то это заставит Путина задуматься и подписать мирное соглашение на условиях Украины. Мол, США умеют оказывать давление на тех, кто не желает идти у них на поводу.



Вот, пожалуйста, вам пример с Мадуро. Так? Провели операцию? Провели. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим... как его... Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит это и задумается.


Видимо, у Зеленского совсем с мозгами стало плохо после систематического употребления различных препаратов, он уже путает реальность со своими вымыслами. Если уж США и соберутся проводить еще одну спецоперацию, то прятаться нужно ему, поскольку американцы задерживают только тех, кто нелегитимен, по их мнению. А киевский клоун уже давно занимает кресло президента Украины не по праву.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пока никак не отреагировал на высказывание киевской просрочки, но, думается, ответ клоуну не понравится.
  1. roosei Звание
    roosei
    -7
    Сегодня, 17:30
    а я не против. пусть забирает падишаха
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -14
      Сегодня, 17:44
      ух ты...до того, как читала ваш коммент думала то же самое wink
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 17:44
      Кстати,Кадыров первяй заявил,что арестует Зелю,как Мадуро.Так что,вперед.Рамзан,ну кто кого?
      1. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 17:59
        применить «венесуэльский опыт» в отношении Кадырова

        Зеля рискует, Кадыров с этим клоуном шутить не станет. Потом найдут его отрезанную голову в мусорке.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          -1
          Сегодня, 18:04
          Просроченного слушать - голова заболит от жалости.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +5
          Сегодня, 18:31
          Ну,раз не шутит,так пусть выполняет обещанное.А то ,как то несерьезно получается... yes
        3. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          +3
          Сегодня, 19:04
          Чего 4 года он ждет тогда?
          Это разве первый раз когда они его вспомнили?
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 18:03
      Цитата: roosei
      а я не против. пусть забирает падишаха

      а че мелочится, пусть сразу пинком дверь в кабинет главковерха откроют!!!
      вы можете как угодно относится к Кадырову, не могу сказать, что сильно его уважаю, но он НАШ, а вы только что нашего сдали
      1. bubalik Звание
        bubalik
        +3
        Сегодня, 18:12
        но он НАШ
        ,,,Наш до тех пор,пока дотации с Москвы приходят
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 18:17
          в данном конкретно контексте абсолютно не важно
        2. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          +1
          Сегодня, 19:05
          Цитата: bubalik
          ,,,Наш до тех пор,пока дотации с Москвы приходят

          В России двадцать дотационных регионов!
    4. Андрей К Звание
      Андрей К
      +4
      Сегодня, 18:53
      Цитата: roosei
      а я не против. пусть забирает падишаха

      Можно быть "не против" чего угодно - но даже в шутку предложить врагу похозяйничать в нашем доме, уже как бы и не шутка.
      Перебор-с.
      Один минус от меня...
    5. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +1
      Сегодня, 18:55
      Герб СССР, портрет Иосифа Виссарионовича Сталина — всё говорит: я свой!Но ты и такие как ты, вы не свои, вы враги России!Вы каждый день похрюкиваете по западным методичкам.Совпадение?Нет, я так не думаю.
      1. Nikname2025 Звание
        Nikname2025
        -1
        Сегодня, 20:32
        Интересен такой момент - каким методом получают особей такого вида, как Вы, "владислав"? Головой о батарею отопления сразу после рождения бьют, что ли?
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          0
          Сегодня, 20:52
          Весёлый ты парень! Но мне ты не интересен.Придумай сам что не будь.
  2. roosei Звание
    roosei
    +11
    Сегодня, 17:32
    американцы задерживают только тех, кто нелегитимен
    Мадуро нелегитимен??? Да ну???
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Сегодня, 17:32
    Давненько не было в США бостонского марафона со скороварками. . . hi
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +7
    Сегодня, 17:33
    Глава Чечни Рамзан Кадыров пока никак не отреагировал на высказывание киевской просрочки, но, думается, ответ клоуну не понравится

    И какой будет ответ клоуну - "нет приказа"?
    На днях уже было заявление Р. Кадырова, но после того как народ начал язвить, быстро подтерли...
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:34
    ❝ Видимо, у Зеленского совсем* с мозгами стало плохо ❞ —

    — Видимо покинул его мозг ...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 18:01
      насчет мозга спорить не буду, но то что нас по морде отхлестали факт доказанный
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +1
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Василенко Владимир
        насчет мозга спорить не буду, но то что нас по морде отхлестали факт доказанный

        Георгий Константинович Жуков – Маршал Советского Союза (1943), родился 1 декабря 1896 года. В 1945г - 49 лет.
        Иван Степанович Конев – Маршал Советского Союза, родился 28 декабря 1897 года. В 1945г - 48 лет.
        Родион Яковлевич Малиновский – Маршал Советского Союза, родился 10 ноября 1898 года. В 1945г - 47 лет.
        Леонид Александрович Говоров – Маршал Советского Союза, родился 10 февраля 1897 года. В 1945г - 48 лет.
        Константин Константинович Рокоссовский – Маршал Советского Союза, родился 9 декабря 1896 года. В 1945г - 49 лет.
        Кирилл Афанасьевич Мерецков – Маршал Советского Союза, родился 26 мая 1897 года. В 1945г - 49 лет.
        Фёдор Иванович Толбухин – Маршал Советского Союза, родился 16 июня 1894 года. В 1945г - 51 год.
        Семён Константинович Тимошенко – Маршал Советского Союза, родился 18 февраля 1895 года. В 1945г - 50 лет.
        Николай Герасимович Кузнецов - Адмирал флота Советского Союза, родился 11 июля 1904 года. В 1945г - 41 год.

        У Трампа вопросы решают Ди Вэнс 41 год, Хегсет 45 лет, Рубио 51 год.
      2. Alex777 Звание
        Alex777
        +1
        Сегодня, 19:05
        Не было международного права в 1945, нет его и сейчас.
      3. Alex777 Звание
        Alex777
        +1
        Сегодня, 19:15
        Генерал армии Николай Фёдорович Ватутин погиб в 1944 в 42 года.
        Мог бы быть маршалом тоже.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +6
    Сегодня, 17:36
    Зеленский предложил Трампу применить «венесуэльский опыт» в отношении Кадырова

    Клоун, ты так до трындишься, что будешь сам "кавказскую пленницу" завёрнутую в ковёр изображать. lol
    Поскольку с похищением Мадуро все планки цивилизованности упали, то теперь тебе на родину вернуться очень рискованно будет, Могут и закатать и вынести. wassat
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 18:03
      У меня такое чувство, что его берегут как зеницу ока, причём все, опасаясь прихода компетентной команды.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 20:52
        У меня такое чувство, что его берегут как зеницу ока, причём все, опасаясь прихода компетентной команды.

        Что-то в этом есть.))
  7. Mike777 Звание
    Mike777
    -7
    Сегодня, 17:37
    Is so possible, Trump can carry this operation on Kadyrov and Putin won't do a damn
  8. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +16
    Сегодня, 17:41
    забавная история когда главный чуб хвастается членом своего барина.....мдаааааа
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 19:48
      Цитата: Овсиговец
      забавная история когда главный чуб хвастается членом своего барина.....мдаааааа
      Пробовал, знает...
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 20:50
        Цитата: Zoldat_A
        Пробовал, знает...

        В полном смысле слова. laughing
  9. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +3
    Сегодня, 17:43
    Видимо, у Зеленского совсем с мозгами стало плохо после систематического употребления различных препаратов, он уже путает реальность со своими вымыслами.


    Боюсь разочаровать автора статьи, НО... Зеля просто имеет НАСТОЛЬКО СИЛЬНОГО покровителя у себя за спиной, что уже не раз прибегает к показной наглости ( "хуцпе" ). Он вполне может быть систематическим наркоманом, да, но и "папики" за спиной у него ТОЖЕ есть, и эти "папики" могут поспорить и с обитателем Белого дома, НЕ всегда и НЕ во всём, но могут.

    У нас зампред СовБеза взял на себя роль умершего Жириновского, у них на этой роли Зеленский.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 17:50
      неее, Владимир Вольфович (Царствие ему Небесное) это Владимир Вольфович. Его никто не заменит и никогда. А просрочка ему даже в подмётки не годится. Даже в пыль из-под подмёток....
    2. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 19:58
      тут зеле надо помнить, что Трампу он никто и тому в принципе все равно кто будет исполнять украинского петрушку..... так что физическая потеря зелебобы для трампа ни два, ни полтора
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 17:47
    Хохлоскот под кайфом ляпнул , а вроде умные люди , это обсуждают.
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 17:50
    с этим... как его... Кадыровым

    А, вот щас обидно было. Упомянутому.wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:52
      Рамзан Батькович не обидится - на кретинов не обижаются по понятным причинам.
  12. maximkrivihin Звание
    maximkrivihin
    +2
    Сегодня, 17:51
    Зелик , походу , совсем неумный человек - хочет что бы Трамп из него , какого то конченого нарика , ещё одну войну развязал ?
  13. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:57
    Сюжет заворачивается все круче и круче...предложения воровать всех и вся повсюду поступают со всех сторон.
    Медведев подкинул мысль про Мерца...кое кто про датского короля.
    Ну Трамп заварил такую кашу... Что расхлебывать всему миру придется.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:15
      Тот же ЛЕХА
      Ну Трамп заварил такую кашу... Что расхлебывать всему миру придется.

      Молчит пока Китай, но он всегда ставит оппонента перед фактом. Может случится так, что американскому флоту может стать очень тесно в некоторых акваториях океанов.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +1
        Сегодня, 19:21
        Цитата: frruc
        Молчит пока Китай, но он всегда ставит оппонента перед фактом.

        Ну да, ну да.
        По самым скромным оценкам, Китай за последние 15 лет вложил в экономику Венесуэлы 75 млрд долларов. Из них 90% - в энергетический сектор.

        Китай стоит перед фактом потери 75 млрд.
        https://topwar.ru/276012-mid-kitaja-nashi-investicii-v-venesujelu-zaschischeny-mezhdunarodnym-pravom.html

        Больше нет никакого международного права.
        И эта реальность сложилось не вчера.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 19:28
          Alex777
          И эта реальность сложилось не вчера.

          И она (реальность) может стать обоюдной.
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            0
            Сегодня, 19:35
            Цитата: frruc
            И она (реальность) может стать обоюдной.

            Я очень растроен происходящим. Хотя давно к этому шло.
            Кто провалил программу строительства океанского флота?
            Как его наказали?
            Бешенные деньги были ВВП заложены на это в ГПВ до 25г.
            А океанского флота как не было так и нет. У всех на глазах.
            Стратегические крейсера танкеры никак не спасут.
            1. frruc Звание
              frruc
              0
              Сегодня, 19:38
              Alex777
              Стратегические крейсера танкеры никак не спасут.

              В тех районах Атлантики на дежурстве АПЛ в не единичном составе, возможность ответа есть, была бы воля.
              1. Alex777 Звание
                Alex777
                +1
                Сегодня, 19:44
                Цитата: frruc
                на дежурстве АПЛ в не единичном составе, возможность ответа есть

                Вы серьезно? Что АПЛ сделает вертолету?
                Из ПЗРК собьет? А рядом Посейдон летает.
                Китайцы с индусами не случайно на палках
                вопросы на границе решали.
                1. frruc Звание
                  frruc
                  0
                  Сегодня, 19:57
                  Если бы, да кабы. Была бы воля и желание, Группу захвата из хелекоптера можно было поставить раком и выкинуть с борта вниз головой, и без АПЛ.
                  1. Alex777 Звание
                    Alex777
                    0
                    Сегодня, 20:08
                    Цитата: frruc
                    Была бы воля и желание

                    Не поспоришь.
            2. 30 вис Звание
              30 вис
              0
              Сегодня, 20:38
              Цитата: Alex777
              А океанского флота как не было так и нет.

              Для океанского флота нужны зарубежные базы . На Кубе , во Вьетнаме , в Сирии , хорошо бы и в Африке где то .
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 20:35
        Цитата: frruc
        Молчит пока Китай, но он всегда ставит оппонента перед фактом.

        Тридцать третьим китайским предупреждением . КНР не СССР . Да полтора миллиарда человек населения . Но , где и когда Китай выигрывал войны , Ни где и ни когда .
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 18:00
    а вот я не удивлюсь, после ситуации с танкером, все допускаю
    p.s. внутри еще теплится искра надежды на ответ, но ...
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 19:42
      Цитата: Василенко Владимир
      а вот я не удивлюсь, после ситуации с танкером, все допускаю
      p.s. внутри еще теплится искра надежды на ответ, но ...

      Нечем отвечать. Поэтому и нападают.
  15. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    -4
    Сегодня, 18:00
    Похоже, хана сортиру гаранта
  16. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Сегодня, 18:02
    "Зеленский предложил Трампу применить «венесуэльский опыт» в отношении Кадырова" fool Этот клоун путает Венесуэлу с Чечнёй (Россией)! fool negative
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 18:07
      Цитата: senima56
      Этот клоун путает Венесуэлу с Чечнёй (Россией)!

      отнюдь, нам только что доказали, что нет ни какой разницы, между Россией и банановой республикой захватив судно в международных водах идущее под РОССИЙСКИМ флагом
      1. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        0
        Сегодня, 18:51
        Цитата: Василенко Владимир
        нам только что доказали, что нет ни какой разницы, между Россией и банановой республикой захватив судно в международных водах идущее под РОССИЙСКИМ флагом

        Поздравляю с тем, что вам открыли очи на 35 год ельцинской системы в РФ. wink
        1993 год. Война в Югославии. Адриатика. Захват с высадкой десанта KFOR со всеми "эффектами"- стрельбой, морда/пол всего экипажа, на судно под российским флагом типа "Амур" (номер не помню), Кубанского речного пароходства.
        Судно перевозило зерно в Триест. Причина захвата - подозрение в перевозке оружия сербам.
        Ни одна МИДовская ..... не вякнула. И это только тот случай, который знаю на 100%.
        Так что просыпайтесь, на дворе уже 2026-й. wink
  17. Lako Звание
    Lako
    +3
    Сегодня, 18:03
    У меня, только один вопрос: "Почему эта еврейская ещё может шевелить языком?" Нет приказа из Кремля? А что, в руководстве Армии России нет офицеров, готовых взять ответственность на себя?
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Сегодня, 18:06
      это армия а не банда.....глупости не говорите.....в армии живут по приказам
      1. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 18:08
        А честь России нынче не в моде? Как распихать по карманам, бюджетные средства, приказа ждать не стали.
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +1
          Сегодня, 18:16
          я так понимаю ты со шпагой ходишь и в шляпе с пером?!)))))) еще раз, для наиболее тупых и непонятливых....в армии СЛУЖАТ, в армии ВЫПОЛНЯЮТ ПРИКАЗЫ
          1. Lako Звание
            Lako
            -1
            Сегодня, 18:19
            Ну так они уже дослужились. Что какой то клоун угрожает руководству России. А спецназ другой страны захватывает российские торговые суда. Лучше бы со шпагой и в шляпе с пером ходили бы.
            1. Овсиговец Звание
              Овсиговец
              +1
              Сегодня, 18:29
              в плане угроз текстовых - это сколько угодно......в писульках они могут меня хоть съесть..... а вот про танкер - это да, это оплеуха отрезвляющая..... по первому как и сказал - забить хрен......по второму офицера недостаточно......для искоренения второго нужно уже лет как 20 иметь четко сформулированную морскую доктрину и как КНР серии основных боевых кораблей океанского флота единиц по 100 в серии.......никакого отношения к чести там или достоинству это не имеет никакого значения
              1. Lako Звание
                Lako
                -2
                Сегодня, 18:43
                Ладно, почти нет флота дальней морской зоны, об этом раньше думать нужно было. Как и создании боеспособной Армии. Но что, у России нет средств поражения, накрыть центры государственного управления, принятия решений, в Киеве? Есть. Накроют там кого или нет, но пасти свои они призаткнули бы точно. Ждали ответа, после атаки на Резиденцию Президента России. И чего дождались? Передачи карт с полетным заданием,со сбитых БПЛА, военному атташе США, в Москве. Кто до этого додумался? Кремлёвский стыд.
                1. Овсиговец Звание
                  Овсиговец
                  +1
                  Сегодня, 18:54
                  вы вяжете в одну кучу теплое и мягкой......а "достойный офицер" тут при чем? речь не о офицерах, а государственном строительстве...... но вот эти "оплеухи" (это я про танкер) они хороши тем, что дают понимания больше чем многие слова...... вот тут уже надо делать дела, а не думать и гадать...... без большого океанского флота не будет уважения в океане. Слав Богу что уже избавились от иллюзий о небольшой НО очень профессиональной армии бригадного типа и сухопутная армия контрактников не 400.000 а почти миллион. НО с флотом надо начинать что-то делать.....Либо признаем что сухопутная держава и имеем флот только охраны берега и ни о каком серьезном присутствии в мировом океане ( но тогда и без иллюзий живем, что мы что-то можем в море), либо начинаем строить океанский флот реального состава и численности кораблей
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 18:10
        Цитата: Овсиговец
        это армия а не банда.....глупости не говорите.....в армии живут по приказам

        в истории есть примеры когда командиры вдруг теряли слух, но сохраняли честь
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          0
          Сегодня, 18:17
          на вскидку уровень командира (офицера) полномочий которого и главное сил и средств хватит на проведение устранения главы другого государства?!?!? ну и желательно фамилию конкретного офицера для примера
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 18:19
            Цитата: Овсиговец
            на вскидку уровень командира (офицера)

            от майор до полкана, теоретически даже прапор в состоянии единолично все сделать
            1. Овсиговец Звание
              Овсиговец
              +1
              Сегодня, 18:26
              понятно....... пустое балабольство ни о чем......
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:19
      Lako
      А что, в руководстве Армии России нет офицеров, готовых взять ответственность на себя?

      Нету, это не локальный а международный инцидент с применением силового вооруженного захвата в нейтральных водах, и разбираться будет МИД.
    3. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      -3
      Сегодня, 19:06
      По ходу нашему гаранту обозначили, что если наркотного ликвидируют - то "коалиция желающих" официально введет вна 404 свои войска на все территории, пока еще подконтрольные куевскому режиму. Вряд ли найдутся желающие ударить по этим войскам.
  18. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 18:03
    Если уж США и соберутся проводить еще одну спецоперацию, то прятаться нужно ему, поскольку американцы задерживают только тех, кто нелегитимен, по их мнению. А киевский клоун уже давно занимает кресло президента Украины не по праву.

    Чушь несусветная. Пока Трамп и другие лидеры западных стран будут обращаться к Зеленскому "Мr. President", никто его задерживать не будет и плевать им, кто и что там считает.
  19. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 18:04
    Ну,как говорил т.Л.П.Берия:"Попытка, это ещё не пытка."
    Дерзайте,господа,панове,сэры ...
  21. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 18:12
    Нет у нас Павлов Судоплатовых, нет!
  22. Константин Шевченко Звание
    Константин Шевченко
    +3
    Сегодня, 18:12
    Пусть хотелкин сначала на Украину вернётся, а то шляеется по задворкам.
  23. MidnightBear Звание
    MidnightBear
    +3
    Сегодня, 18:13
    Как заявил киевский клоун

    «Нелегитимный» снова поделился

    которого просрочка назвал

    киевский клоун уже давно занимает

    высказывание киевской просрочки

    За эти нелепые хохмы премии что ли выплачивают? Можно хоть какую-то серьезность выдерживать на вроде бы профильном ресурсе? Чтобы не было ощущения, что какую-то группу/канал с анекдотами читаешь?
  24. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 18:14
    Зря этот недалекий и глуповатый Зеля так пошутил... Как бы не аукнулось в самое ближайшее время... Рамзан такую шутку не оценит
  25. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 18:16
    киевский режим выгоден для сша ес а для РФ ???????
  26. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 18:27
    пусть они сделают какую-то операцию с этим... как его... Кадыровым, с этим убийцей

    Я на Кадырова поставлю wassat
    У него больше шансов зелю выкрасть. Ой зеля зря ты это сказал, ну да слово не воробей. Зато у Кадырова теперь повод есть
  27. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:48
    ❝ Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим... как его... Кадыровым, с этим убийцей ❞ —

    — Пиши: «Дяденька, прости салагу!» ...
  28. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 19:28
    ответ клоуну не понравится

    У Кадырова есть свой небольшой спецназ, который вполне сможет проделать Венесуэльский финт и с Зелей.
  29. мерцание Звание
    мерцание
    -1
    Сегодня, 19:29
    Зеленский предложил Трампу применить «венесуэльский опыт» в отношении Кадырова
    "венесуэльский опыт" обошёлся для США в 90 млрд. долларов.
    Хочет их разорить - это во-первых, во-вторых, кадыровский спецназ поделит эту "дельту" на альфу и омегу.))
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 21:00
      кадыровский спецназ поделит эту "дельту" на альфу и омегу.))