«Аннушка уже разлила масло»: удар по МЭЗ в Кривом Роге с продукцией для Британии

Российские Вооружённые силы нанесли ракетные и дроновые удары по объектам на подконтрольных противнику территориях.

Сообщается о поражении крупной цели в Кривом Роге Днепропетровской области. По сообщениям ряда источников, речь идёт о поражении ракетами индустриального парка, частью которого является один из крупнейших маслоэкстракционных заводов центральной части Украины.

По последним данным, на предприятии, относящемся к компании «Днепроолия», планировалась отгрузка крупной партии продукции во Францию и Великобританию. При этом, по неподтверждённым сведениям, продукцией МЭЗ в Днепропетровской области, Украина пыталась в определённой мере расплачиваться со странами, поставляющими оружие, военную технику и боеприпасы.

Также поступают сообщения о том, что на территории индустриального парка Кривого Рога хранилось биотопливо, используемое в том числе в военных целях.



Таким образом, это уже третий за последнее время маслоэкстракционный завод, который попадает под удар на контролируемых противником территориях.

Используя «логику» Трампа: на Украине всё наше, включая масло, а потому им не может распоряжаться никто другой...

Или же это интересная аллюзия на Михаила Булгакова, ныне запрещённого на Украине, с его бессмертным: «Аннушка уже разлила масло».

Российские официальные источники цели удара не комментируют, а Украина, что особенно примечательно, пишет о взрывах на предприятии, «не относящихся к ударам»
  1. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 18:27
    Мосты, электростанции, банковская? Не, будем смело бить по подсолнечному маслу, вот цель номер один!
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 18:35
      планировалась отгрузка крупной партии продукции во Францию и Великобританию.

      Да уж. Это все мелочевка (рафинированное дезодорированное маслице) . Раз замес пошел, надо уничтожать стратегические объекты, в том числе рук.состав хoxлостана.
    2. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 18:36
      Цитата: alexoff
      Мосты, электростанции, банковская? Не, будем смело бить по подсолнечному маслу, вот цель номер один!

      Понимаю и в чём-то разделяю. Но,справедливости ради, по мостам и электростанциям не бьют и не били?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 19:34
        По мостам бить перестали. И по электростанциям стали бить гораздо меньше. Наверно в очередной раз попросили
    3. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +4
      Сегодня, 19:04
      А чем эта цель хуже остальных? Горит хорошо, потеря ощутимо бьет по карману.
  2. drags33 Звание
    drags33
    +14
    Сегодня, 18:29
    Да вообще, надо СПЕЦИАЛЬНО выбирать предприятия под западным руководством и с их капиталом и бить по ним в первую очередь!!! Они должны стать первоочередными целями... Чтобы им жизнь медом не казалась. Для настоящего момента в мире - это самое то!
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 18:32
    300 тонн разлилось.Но это было вчера еще
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 18:35
      Цитата: dmi.pris1
      Но это было вчера еще

      Это было только что. Вчера были другие удары.
  4. bober1982 Звание
    bober1982
    +2
    Сегодня, 18:55
    Аннушка разлила масло...... это бессмертная фраза от М.Булгакова
    То есть,Кривой Рог - это русский город!
    Всех с праздником,и наших ,и не наших!
  5. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    -3
    Сегодня, 19:59
    «Аннушка уже разлила масло»: удар по МЭЗ в Кривом Роге с продукцией для Британии

    Как грозно ! Пи*ндосы аж с испугу наш танкер захватили(рукалицо)
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 20:15
    Ну разлилось 300 тонн масла. Уберут через 2 дня. А США внаглую захватили 2 танкера с десятками тысяч тонн нефти. Где больше ущерба ?
  7. ShDE Звание
    ShDE
    0
    Сегодня, 21:06
    Контроллеры им в морду сунули - они и стесняться перестали. Пора нам им санкции урановые предъявить