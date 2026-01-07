«Аннушка уже разлила масло»: удар по МЭЗ в Кривом Роге с продукцией для Британии
Российские Вооружённые силы нанесли ракетные и дроновые удары по объектам на подконтрольных противнику территориях.
Сообщается о поражении крупной цели в Кривом Роге Днепропетровской области. По сообщениям ряда источников, речь идёт о поражении ракетами индустриального парка, частью которого является один из крупнейших маслоэкстракционных заводов центральной части Украины.
По последним данным, на предприятии, относящемся к компании «Днепроолия», планировалась отгрузка крупной партии продукции во Францию и Великобританию. При этом, по неподтверждённым сведениям, продукцией МЭЗ в Днепропетровской области, Украина пыталась в определённой мере расплачиваться со странами, поставляющими оружие, военную технику и боеприпасы.
Также поступают сообщения о том, что на территории индустриального парка Кривого Рога хранилось биотопливо, используемое в том числе в военных целях.
Таким образом, это уже третий за последнее время маслоэкстракционный завод, который попадает под удар на контролируемых противником территориях.
Используя «логику» Трампа: на Украине всё наше, включая масло, а потому им не может распоряжаться никто другой...
Или же это интересная аллюзия на Михаила Булгакова, ныне запрещённого на Украине, с его бессмертным: «Аннушка уже разлила масло».
Российские официальные источники цели удара не комментируют, а Украина, что особенно примечательно, пишет о взрывах на предприятии, «не относящихся к ударам»
