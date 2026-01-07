Трамп продолжит игнорировать «нелепую организацию» под названием ООН - Уолтц

5 592 81
Трамп продолжит игнорировать «нелепую организацию» под названием ООН - Уолтц

Трамп и дальше будет игнорировать ООН и международное право, действуя с позиции силы. Об этом заявил постпред США при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц.

Представитель США расставил все акценты, назвав всемирную организацию «нелепой» и подчеркнув, что Дональд Трамп ее как игнорировал, так и будет продолжать игнорировать, действуя с позиции силы. По словам Уолтца, в Венесуэле президент предпринял «смелые действия», намереваясь поступать так и дальше.



Президент Трамп предпринял смелые действия и будет продолжать игнорировать эту «нелепую организацию» под названием Организация Объединенных Наций…


По сути, постпред США озвучил официальную доктрину, которую принял Вашингтон, отказавшись от политики международных норм и многосторонних решений в пользу односторонних действий на основе «права сильного». Судя по последним действиям и заявлениям со стороны США, ООН больше не отвечает национальным интересам американцев, поэтому будет игнорироваться.

Стоит отметить, что США уже давно начали игнорировать ООН, но ранее это было не так заметно. Теперь же Трамп по сути заявляет, что эта организация устарела и уже ничего не решает, пришло время для переделки мироустройства. Однако большинство стран к этому не готово и продолжает цепляться за всемирную организацию, боясь наступления хаоса.
81 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тарелка Звание
    Тарелка
    +6
    Сегодня, 18:22
    Не, ну по факту оно и так было понятно, но открыто такое заявлять... ну ниморковь себе!
    1. Альф Звание
      Альф
      +5
      Сегодня, 18:29
      Цитата: Тарелка
      но открыто такое заявлять... ну ниморковь себе!

      А чего темнить-то ? Сказал открыто то, о чем все давно уже знали, но боялись признаться.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 18:34
        В эту игру можно играть многополярно, и дроны без флага летают и плавают, вопрос только хватит ли на это воли.
        Сша стали быстро толкать мир к 3ей мировой.
        1. Альф Звание
          Альф
          0
          Сегодня, 18:35
          Цитата: Mitos
          вопрос только хватит ли на это воли.

          Это первое.
          Цитата: Mitos
          дроны без флага летают и плавают

          А дроны-то есть ? Это второе.
        2. Альф Звание
          Альф
          0
          Сегодня, 18:36
          Цитата: Mitos
          В эту игру можно играть многополярно

          И где была эта многополярность, которую мы так успешно построили, когда с кровати сдернули главлатиноса ?
          1. Mitos Звание
            Mitos
            +2
            Сегодня, 18:40
            Проявляло озабоченность.
            По факту наплевали не их же с кровати забрали.
        3. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          -2
          Сегодня, 19:31
          Да, вот тока(чисто предположим!) если мы с тобой(и еще парой тыщ завсегдатаев сайта) скинемся на хороший БЭК и потопим лохань американскую - нас наверняка задержит ФСБ.
          Причем еще при подготовке.

          Ведь нельзя дорогим партнерам вредить.
          Мы не такие.
      2. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +1
        Сегодня, 18:39
        Если еще свои взносы в ООН прекратят платить , то этой организации действительно капец придет .
        Пока они самые высокие среди других государств .
        Если она и сохраниться , то надо убегать ей из Нью Йорка .
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +2
          Сегодня, 19:33
          Цитата: Кузнец 55
          Если она и сохраниться , то надо убегать ей из Нью Йорка .

          А почему она собственно там?
          Есть целый континент общественный, на одном из полюсов, Антарктика вроде как.
          Объявляем его континентом ООН. Тудыть штаб и вуаля.
    2. ergh081 Звание
      ergh081
      -1
      Сегодня, 19:37
      Это дух Анкориджа, что-то вроде Молотова -Риббентропа. Теперь эти скоты будут вытворять что хотят, им теперь не страшно - они с Путиным договорились
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 18:23
    Военные США высадились на судно "Маринера" в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, сообщает Минтранс РФ. Ответ США уже озвучен
    1. spirit Звание
      spirit
      +6
      Сегодня, 18:28
      Военные США высадились на судно "Маринера"

      -Что произошло с Маринером?
      -Его захватили)
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 20:38
        Лучше бы-утонул.И позора бы не было..
    2. frruc Звание
      frruc
      -3
      Сегодня, 18:29
      Трамп и дальше будет игнорировать ООН и международное право

      Раз Трамп игнорирует ООН, то пусть закрывает это представительство и сами выходят из организации по хорошему , пока им не дали пинка под задницу.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 19:01
        Цитата: frruc
        Раз Трамп игнорирует ООН, то пусть закрывает это представительство и сами выходят из организации по хорошему , пока им не дали пинка под задницу.

        А есть тот, кто даст пинка? Пока они наплевали на всех "пинателей", творят то, что хотят, наплевав на любые разноцветные линии. А безнаказанность усиливает беззаконность.
        1. frruc Звание
          frruc
          -1
          Сегодня, 19:03
          Piramidon
          Пока они наплевали на всех "пинателей"

          Просто выехать всем представителям от туда, пусть остаются одни вассалы.
    3. Альф Звание
      Альф
      +1
      Сегодня, 18:30
      Цитата: кокосов тима
      Ответ США уже озвучен

      Интересно, каков будет ответ МИДа России ? Что и корыто не наше и нефть не наша ?
      1. кокосов тима Звание
        кокосов тима
        0
        Сегодня, 18:31
        Будет выражена озабоченность
        1. Альф Звание
          Альф
          +1
          Сегодня, 18:32
          Цитата: кокосов тима
          Будет выражена озабоченность

          Глубокая.
          Очень глубокая.
          1. кокосов тима Звание
            кокосов тима
            -1
            Сегодня, 18:34
            "Надо понимать всю глубину наших глубин." (ДМБ)
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 18:35
        А какой был ответ на потопленное в Средиземном море судно? Никакого
      3. Тарелка Звание
        Тарелка
        +3
        Сегодня, 18:40
        Цитата: Альф
        Интересно, каков будет ответ МИДа России ?

        А что объективно может сделать Россия? Вот даже если захочет очень сильно. С подлодки (если и правда посылали) хотели, наверное, высадить часть экипажа, но не успели. Всё, добыча ушла. Ничего не попишешь.
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          -1
          Сегодня, 18:48
          Вообще-то, в таких случаях, господин посол в 24 часа высылается из страны со всей челядью...
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            0
            Сегодня, 18:51
            И какой урон от этого понесут США? Мне лично кажется, что абсолютно нулевой.
            1. Grencer81 Звание
              Grencer81
              +1
              Сегодня, 18:52
              А вообще, это следствие того,что у России отсутствует флот.
          2. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 20:49
            Цитата: Grencer81
            Вообще-то, в таких случаях, господин посол в 24 часа высылается из страны со всей челядью...

            Какая разница - при ядерной войне- выслан или нет посол?
      4. Saturn VII
        Saturn VII
        0
        Сегодня, 20:25
        Интересно, каков будет ответ МИДа России ?

        Попросят дать разьяснение что им заявлять дальше.
  3. Леший1975 Звание
    Леший1975
    +9
    Сегодня, 18:26
    Мы строили-строили многополярный Мир и наконец построили! fool подпись: Чебурашка. P.S. Откуда так нестерпимо потянуло духом (что аж глаза режет) Анкориджа? P.P.S. Задержаны 3 их 4 танкеров под российским флагом....
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 18:37
      Цитата: Леший1975
      . Задержаны 3 их 4 танкеров под российским флагом..

      не следил, у меня только Маринера на слуху. А еще кого захватили?
      1. Леший1975 Звание
        Леший1975
        +2
        Сегодня, 18:39
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: Леший1975
        . Задержаны 3 их 4 танкеров под российским флагом..

        не следил, у меня только Маринера на слуху. А еще кого захватили?

        Софию в международных водах в Карибском и где-то там же третье.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 18:39
          Цитата: Леший1975
          Софию в международных водах в Карибском

          М-дя... Дела
          1. Леший1975 Звание
            Леший1975
            +7
            Сегодня, 18:44
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Цитата: Леший1975
            Софию в международных водах в Карибском

            М-дя... Дела

            Судя по полнейшей тишине и отсутствию заявления первых лиц - на верху царит полнейшая растерянность, возможно, что и на грани паники. Теперь нужно следить уже не за судами, а за чиновниками, кто повыше. Не дадут ли кто дёра, нервы то, я так предполагаю, не железные.... Венесуэла, Иран,.........
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              +3
              Сегодня, 18:48
              Цитата: Леший1975
              Судя по полнейшей тишине и отсутствию заявления первых лиц - на верху царит полнейшая растерянность, возможно, что и на грани паники.

              Ну по факту совершён акт агрессии. У РФ официальный казус белли, если я правильно понимаю право, согласно которому территория судна под каким-то флагом это территория этого государства. Или это только к военным относится?
              Так или иначе. Судно спешно объявило себя российским, его даже спешно внесли в официальный реестр в России. Наверное, искренне был расчёт, что флаг спасёт. А вот не спас.
              Я лично тоже понятия не имею, что вообще сделать можно в такой ситуации.
              1. Леший1975 Звание
                Леший1975
                +5
                Сегодня, 19:02
                Цитата: Тарелка
                Цитата: Леший1975
                Судя по полнейшей тишине и отсутствию заявления первых лиц - на верху царит полнейшая растерянность, возможно, что и на грани паники.

                Ну по факту совершён акт агрессии. У РФ официальный казус белли, если я правильно понимаю право, согласно которому территория судна под каким-то флагом это территория этого государства. Или это только к военным относится?
                Так или иначе. Судно спешно объявило себя российским, его даже спешно внесли в официальный реестр в России. Наверное, искренне был расчёт, что флаг спасёт. А вот не спас.
                Я лично тоже понятия не имею, что вообще сделать можно в такой ситуации.

                То ли вчера, или позавчера а одном из комментариев на ВО, я прямо написал - что, по моему мнению - хороших вариантов у РФ больше не осталось, все шансы были бездарно профуканы в прошлом.... У меня в этой ситуации так же нет вариантов. Мы, всей нашей страной не то, что идём к смуте, мы уже в ней находимся: Болотная площадь, мятеж Пригожина, или когда чиновник одной из республик прямо заявляет, что их кодекс чести стоит выше законов государства. Просто большинство не желает это видеть, т.к. от этой мысли очень становится муторно и живот может подвести. А бездействие и паралич воли у власти, только ускоряют эти процессы. Я не знаю дату, когда все это окончательно обвалится, но только точно знаю, что переход из одной фазы в другую будет происходить скачкообразно, для большинства это будет полнейшей неожиданностью.
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  -1
                  Сегодня, 20:54
                  Цитата: Леший1975
                  А бездействие и паралич воли у власти, только ускоряют эти процессы. Я не знаю дату, когда все это окончательно обвалится, но только точно знаю, что переход из одной фазы в другую будет происходить скачкообразно, для большинства это будет полнейшей неожиданностью.

                  Ну как минимум Украина обрадуется - Гражданской войне у нас....
            2. Grencer81 Звание
              Grencer81
              -2
              Сегодня, 18:49
              И куда им бежать?Бежать то некуда.
              1. Леший1975 Звание
                Леший1975
                +1
                Сегодня, 18:53
                Цитата: Grencer81
                И куда им бежать?Бежать то некуда.

                Удивитесь, в этом я так же абсолютно уверен, у скольких господ окажется двойное и тройное гражданство. Кстати, Израиль вроде как в выдаче своих граждан замечен не был. К Чубайсу, тем более многие с ним и раньше дружили. А Китаю или там Саудитам, они конечно не нужны будут.
                1. Grencer81 Звание
                  Grencer81
                  0
                  Сегодня, 18:54
                  Даже, если у них гражданство всех стран мира,включая Пингвинию в Антарктиде, это их никак не спасёт.
                  1. Леший1975 Звание
                    Леший1975
                    +1
                    Сегодня, 19:10
                    Цитата: Grencer81
                    Даже, если у них гражданство всех стран мира,включая Пингвинию в Антарктиде, это их никак не спасёт.

                    Ну разумеется, первое лицо обречено, ну может ещё несколько человек из числа приближённых заберут. А остальную ораву ощиплют (как кур) и оставят в покое, кому они нужны? А им такой вариант все лучше, чем ПЖ в штатовской тюряге. Кстати, большинство постарается тут же переобуться и станут выдавать себя за тайных борцов с режимом. Я живот от смеха надорву, ели честь и совесть современной пропаганды (Соловьев В.Р.) перебежит в другой лагерь. Впрочем, он так уже делал. Но вот с тех ,кто слушал его и внимал, буду ржать аки конь и подтрунивать при каждом удобном случае...
            3. Saturn VII
              Saturn VII
              0
              Сегодня, 20:32
              Теперь нужно следить уже не за судами, а за чиновниками, кто повыше. Не дадут ли кто дёра, нервы то, я так предполагаю, не железные....
              А зачем им давать куда то дёру? Они пока все приказы барина исполняют, сидят под лавкой и молчат в тряпочку.
            4. свой1970 Звание
              свой1970
              -1
              Сегодня, 20:51
              Цитата: Леший1975
              Теперь нужно следить уже не за судами, а за чиновниками, кто повыше. Не дадут ли кто дёра, нервы то, я так предполагаю, не железные....

              И че они там делать будут- удравшие? Ждать- пока за ними придут?
  4. Ivan F Звание
    Ivan F
    +7
    Сегодня, 18:26
    "назвав всемирную организацию «нелепой»" - ну к сожалению тут всё верно он сказал, ООН в нынешнем виде это абсолютно бесполезное "образование" .
    1. Serj197930 Звание
      Serj197930
      +2
      Сегодня, 19:09
      ООН бесполезное "образование" уже давно, с момента бомбардировки Югославии, когда эта организация вообще проигнорила агрессию, уже с того периода, можно забыть о международном праве, если даже не раньше, теперь это просто пшик, дальше будет как в сказке "страшной сказке", чем дальше, тем веселее.
  5. Вертолётоплан СВВП Звание
    Вертолётоплан СВВП
    +1
    Сегодня, 18:30
    похоже руки чешутся у них, ищут с кем повоевать?
    1. Альф Звание
      Альф
      +3
      Сегодня, 18:33
      Цитата: Вертолётоплан СВВП
      похоже руки чешутся у них, ищут с кем повоевать?

      Руки-то, может, и чешутся, да вот момент-противников у них равных сейчас нет.
    2. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +4
      Сегодня, 18:37
      Цитата: Вертолётоплан СВВП
      похоже руки чешутся у них, ищут с кем повоевать?

      Нет, всё как раз проистекает из их АБСОЛЮТНОЙ уверенности, что никто с ними воевать не станет. И я, эту их уверенность, полностью разделяю. А фантазёры, что их (мне лично такой и даром не нужен) Главнокомандующий сча-а-а-а-з ка-а-а-а-к даст.... ответ. Как говорил один киногерой - закусывать надо! Тогда и фантазии будут более реальные, может быть... request
      1. Вертолётоплан СВВП Звание
        Вертолётоплан СВВП
        0
        Сегодня, 18:45
        если кубинцев вооружить получше то по мордасам они получат как при кеннеди? латинским странам надо бы объединиться в сшла с общей валютой вооружëнными силами- тогда они будут в состоянии противостоять безумным янки
        1. Леший1975 Звание
          Леший1975
          +4
          Сегодня, 19:24
          Цитата: Вертолётоплан СВВП
          если кубинцев вооружить получше то по мордасам они получат как при кеннеди? латинским странам надо бы объединиться в сшла с общей валютой вооружëнными силами- тогда они будут в состоянии противостоять безумным янки

          Всеми этими ходами: вооружить кубинцев, хуситов, иранцев и т.д. нужно было заниматься раньше, а не сейчас, когда мы сами получаем вооружение от того же Ирана или же КНДР. Нет достаточных ресурсов, это раз. Во вторых, как это всё должно попасть на Кубу, в имеющихся реалиях? Тогда уж лучше сразу Штатам передать, что бы не позориться на море опять. Ну и в третьих, я очень сильно подозреваю, что господа на верху, гораздо лучше (чем я, к примеру) осведомлены о реальных возможностях экономики и армии РФ, отсюда и такая реакция на публичное тыкание "мордочкой в лужицу". Поговорка - Не до жиру, быть бы живу. Я думаю, прекрасно описывает всё происходящее. Жаль только, что это не спасёт. Т.к. Американцы тоже прекрасно осведомлены о реальном положении дел у нас. Поэтом и ведут себя так. hi
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 20:55
          Цитата: Вертолётоплан СВВП
          если кубинцев вооружить получше то по мордасам они получат как при кеннеди? латинским странам надо бы объединиться в сшла с общей валютой вооружëнными силами- тогда они будут в состоянии противостоять безумным янки

          Кто мешает США ударить по Кубе ЯО?
  6. drags33 Звание
    drags33
    -1
    Сегодня, 18:33
    Ну вот и все... наш мир превращается в дикое поле! А "духом" (точнее, вонью) Анкориджа здесь не пахнет?
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 18:34
    А помните нам рассказывали как Трамп войны останавливает? А помните как нам говорили что Трамп борется со злодеями-демократами? fellow
  8. matwey Звание
    matwey
    +2
    Сегодня, 18:35
    Что то не понятное происходит. Или так и должно быть, если окунули головой в помой то наверное просто нужно промолчать и принять?
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +3
      Сегодня, 18:38
      Тут все просто. Телевизорная реальность и реальная реальность они очень сильно отличаются.
  9. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 18:35
    Так и действуют настоящие лидеры своих стран. А не мычат через слово про терпение и сплоченность. Мммм, кхе кхе.
  10. gridasov Звание
    gridasov
    -5
    Сегодня, 18:35
    Это говорит о многом. ТРАМП это выразитель настроений и стремлений власти, возомнившей вседозволенность. Но очевидность говорит о том, что опонентом может являться только Россия. Для здравого ума это очевидно.
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -1
    Сегодня, 18:37
    А не пора ли нам начать игнорировать США? Черт с ней, с ООН, но мне кажется, что пора перестать оглядываться на США и страны НАТО. А наши суда, как по мне, следует просто вооружить для отражения атак. ПЗРК, взвод морпехов, желательно - пара 130 мм орудий. На каждый танкер или газовоз. Да и сухогрузам не повредит.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 18:39
      Пока дойдет дело до контрмер вооружать будет нечего. Вроде танкер отобрали какого нибудь "дружка" путинского, а ощущение, как будто меня ограбили в подворотне.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 18:42
        Если не начать сейчас, то завтра будет поздно. Совсем поздно.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +4
      Сегодня, 18:42
      Проблема в том, что для вооружения своих судов надо признать, что наши суда это наши суда, а не вывешивать на них иностранные флаги. А если признать наши суда нашими, то страны, которые их примут, будут ожидать вторичные санкции от США. Следовательно, они их и не примут. Отсюда и смысл в судах торговых пропадёт.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -1
        Сегодня, 18:48
        США не признает никаких международных норм, они начали пиратствовать в открытую. Следовательно, для противодействия пиратству надо давать отпор. Судно, не имеющее вооружения, не сможет этого сделать. На некоторых судах - наш флаг. Как только пара американских вертолетов отправится к Ктулху, а десант - кормить акул, США будет опасаться высаживать с вертолета досмотровые группы. На наши суда по крайней мере. Думаю, большинство судовладельцев быстро поймут, в чем суть... Глядишь, и сработает. Хуже точно не будет.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +2
          Сегодня, 18:50
          Судно с нашей открытой охраной никто к себе в порт просто не пустит. Вот моя основная мысль. Меня сейчас тоже международное право мало интересует, вот честно.
        2. Serj197930 Звание
          Serj197930
          +1
          Сегодня, 20:29
          После пары вертолетов, и корма акулам, эти суда будут уничтожены, к каждому танкеру не приставить пару кораблей охранения.
        3. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 21:00
          Цитата: Дед-дилетант
          На наши суда по крайней мере. Думаю, большинство судовладельцев быстро поймут, в чем суть

          Проблема в том что военные суда( а с орудиями, флагом и морпехами- они - военные суда) не страхуются страховщиками и не пускают с морские порты.
          Смысл судовладельцам в судах - которые не могут возить грузы?
    3. Альф Звание
      Альф
      +1
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Дед-дилетант
      мне кажется, что пора перестать оглядываться на США и страны НАТО.

      Вот когда наша экономика станет самодостаточной, когда наша армия станет реально самой технически первой, вот тогда можно будет и перестать оглядываться. А, самое главное, когда кое у кого отрастут стальные яйца.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 18:52
        Вот когда наша экономика станет самодостаточной, когда наша армия станет реально самой технически первой
        Ага, и еще рак на горе свиснет, как раз в четверг, после дождя...
        Пока мы не откажемся от возможности "перехватить" что-то на западе, и пока не поймем, что надо не собирать автомобили или холодильники из готовых компонентов, а разрабатывать свои, с полным циклом, с экономикой ничего хорошего не случится.
        А американцы перестали маскировать свою сущность сейчас. И ждать не станут.
        Так что надо действовать, а не ждать.
        1. Альф Звание
          Альф
          0
          Сегодня, 18:57
          Цитата: Дед-дилетант
          Так что надо действовать,

          И что сделать ? Захватить их корыто ? А есть с чего ?
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            -2
            Сегодня, 19:19
            И что сделать ? Захватить их корыто ?
            Сильно извиняюсь, но зачем?!
            У нас что, мало ракет? На кой нам их корыто-то? Надо бить. а не захватывать.
            1. Альф Звание
              Альф
              -1
              Сегодня, 19:20
              Цитата: Дед-дилетант
              У нас что, мало ракет?

              Расстояние от России напомните ?
              Ракет у нас много, воли мало.
              1. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                -1
                Сегодня, 19:23
                Ракет у нас много, воли мало.
                Угу. И яиц не хватает. Стальных. А расстояние не помеха. Вон, Буревестник отчего не испытать в полевых условиях? Да и баллистические есть. В том числе и те, которые снимаются с вооружения.
                1. Альф Звание
                  Альф
                  -1
                  Сегодня, 19:24
                  Цитата: Дед-дилетант
                  Да и баллистические есть.

                  С кого стрелять ?
                  Цитата: Дед-дилетант
                  И яиц не хватает. Стальных.

                  Партнеры же...
                  1. Дед-дилетант Звание
                    Дед-дилетант
                    -1
                    Сегодня, 19:27
                    С кого стрелять ?
                    В смысле?! С мобильных МАЗов. На которых изделия и перевозятся.
                    1. Альф Звание
                      Альф
                      0
                      Сегодня, 19:28
                      Цитата: Дед-дилетант
                      С кого стрелять ?
                      В смысле?! С мобильных МАЗов. На которых изделия и перевозятся.

                      А наводить как ? Корабль не город, на месте не стоит.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 21:02
          Цитата: Дед-дилетант
          Пока мы не откажемся от возможности "перехватить" что-то на западе, и пока не поймем, что надо не собирать автомобили или холодильники из готовых компонентов, а разрабатывать свои, с полным циклом, с экономикой ничего хорошего не случится.

          Ваз-2106 хорошая машина была... Когда то.... А сейчас народ отчего то хочет кондюшник и АВС
    4. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 19:15
      Цитата: Дед-дилетант
      наши суда, как по мне, следует просто вооружить для отражения атак. ПЗРК, взвод морпехов

      Вы представляете, сколько судов находится в международных водах? Если по взводу на каждое, нужно будет мобилизацию объявлять.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 19:21
        Представляю. Но я говорю только о наших судах. Иностранцы могут заниматься тем, что им в голову придет.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:43
    Трамп возмущён ,во второй мировой войне победили только США и право вето должно быть только у США.
    Р.S Он очень обиделся ,что его не пригласили принять парад в Пекине. drinks
  13. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 18:43
    Мда.

    Встретился наш верховный на свою голову на Аляске с крокодилом в красном галстуке, рассказал тому про геополитику. Крокодил всё усвоил.

    Теперь крокодил играет ПО-КРУПНОМУ, а наш отвечает в стиле турецких помидоров. Пока что...
  14. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 18:51
    Будет игнорить ?! Ни хоть не обоссал пока...
  15. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 19:35
    А можно сделать танкер-БЭК, и добавить систему самоуничтожения.
    А потом выставить дохлым матрасникам счет, явно ведь они вероломно высадились на наше судно и непрофессионально поигрались со свзрывчаткой.
  16. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    +1
    Сегодня, 19:36
    Международные законы пишутся для слабых. Обязанность слабых их исполнять. Миром правит сила. Победителей не судят. РФ живая только благодаря наследству Советского Союза.
  17. KAVBER Звание
    KAVBER
    +3
    Сегодня, 20:14
    Все идёт своим чередом, очередная лига наций прекращает свое существование, новую будут создавать победители