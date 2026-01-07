Трамп продолжит игнорировать «нелепую организацию» под названием ООН - Уолтц

Трамп и дальше будет игнорировать ООН и международное право, действуя с позиции силы. Об этом заявил постпред США при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц.Представитель США расставил все акценты, назвав всемирную организацию «нелепой» и подчеркнув, что Дональд Трамп ее как игнорировал, так и будет продолжать игнорировать, действуя с позиции силы. По словам Уолтца, в Венесуэле президент предпринял «смелые действия», намереваясь поступать так и дальше.По сути, постпред США озвучил официальную доктрину, которую принял Вашингтон, отказавшись от политики международных норм и многосторонних решений в пользу односторонних действий на основе «права сильного». Судя по последним действиям и заявлениям со стороны США, ООН больше не отвечает национальным интересам американцев, поэтому будет игнорироваться.Стоит отметить, что США уже давно начали игнорировать ООН, но ранее это было не так заметно. Теперь же Трамп по сути заявляет, что эта организация устарела и уже ничего не решает, пришло время для переделки мироустройства. Однако большинство стран к этому не готово и продолжает цепляться за всемирную организацию, боясь наступления хаоса.

