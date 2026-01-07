Минтранс РФ прокомментировал захват спецназом США танкера «Маринера»

16 800 180
Минтранс РФ прокомментировал захват спецназом США танкера «Маринера»

Американские официальные лица заявляют о том, что высадка десанта на танкер «Маринера» в водах Атлантики связана с тем, что «он использовался для перевозок подсанкционной венесуэльской нефти». Добавляется, что такие операции «проводятся независимо от того, какие танкеры и где её перевозят».

Российский Минтранс прокомментировал ситуацию, подтвердив, что танкер действительно шёл под флагом РФ.



Министерство транспорта сообщает, что судно «Маринера» получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря. Выдавалось это разрешение органами власти России.

Минтранс РФ:

Сегодня около 15 часов (мск) в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна.

Далее добавляется, что это противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Здесь можно процитировать Майка Уолтца, который в одном из предыдущих материалов «Военным обозрением» упоминался. По словам Уолтца, который, на секундочку, является постпредом США в ООН, ООН – это «никчёмная организация, которую президент Дональд Трамп намерен и впредь игнорировать».

В общем, «ковбой» окончательно превратился в разбойника и уже даже не скрывает своей преступной сущности за маской. И пока этого «ковбоя» не выбьют из седла с потерей им надменной улыбки, ситуация будет только обостряться.

Пока в мире на действия США реакция ограничивается лишь риторикой и взыванием Вашингтона к соблюдению международных норм и правил, чего он, по большому счёту, не делал никогда, ставя во главу угла свои законы и интересы. Даже если эти законы больше походили или походят на беззаконие.
180 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. codetalker Звание
    codetalker
    +34
    Сегодня, 18:37
    Кроме этого заявления Минтранса (которое не касается вопросов государственной безопасности), даже немного пугающая тишина со стороны наших официальных лиц.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +29
      Сегодня, 18:40
      Ну что в очередной раз утрется наше руководство?! Как противно все это видеть - ничего кроме озабоченности сделать не могут!
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +14
        Сегодня, 18:45
        Цитата: vasyliy1
        Ну что в очередной раз утрется наше руководство?! Как противно все это видеть - ничего кроме озабоченности сделать не могут!

        Если уж он утирается с Украиной и прочими мелкими шавками, а с США и подавно проглотит, они же специально это сделали, что унизить на весь мир.
        1. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          +3
          Сегодня, 19:01
          "Если уж он утирается с Украиной и прочими мелкими шавками, а с США и подавно проглотит, они же специально это сделали, что унизить на весь мир."

          Ждем очередного зажигательного выступления от ДАМа, а гроссмейстер будет проявлять леопольдовское молчание...
          1. Lako Звание
            Lako
            +3
            Сегодня, 20:12
            Ура! Я Путина, в новостях наконец то, нашёл. В Храме, в Московской области. В окружении деток и военных. Всех поздравил, С Рождеством! Может после Рождества, хоть как то прокомментирует происходящее. Лучше всего, ракетным ударом, по Киеву.
        2. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          +4
          Сегодня, 19:33
          У меня ощущение... Что скоро опубликуют... Великий Договорняк. (((
        3. гильза Звание
          гильза
          +1
          Сегодня, 19:59
          Прошу прощения, а это не вы ,кого в "Пятёрочке" обсчитали и вы супермаркет сожгли? Очень брутально выражаетесь. Ну просто очень))
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +11
        Сегодня, 18:46
        У них Новогодние каникулы, некому.
      3. frruc Звание
        frruc
        -4
        Сегодня, 18:49
        Выдавалось это разрешение органами власти России.

        Кто дает такие разрешения и на каких условиях. Мне кажется эта организация больше не нужна, во всяком случае для нас.
      4. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 19:00
        Не утрется. Наверняка уже скидываются на очередной подарок Трампу 🤡 надо же умаслить рыжего, чтобы он ещё глубже запинал ботинок в дупу всяким спецпосланникам российским.
      5. Bulrumeb Звание
        Bulrumeb
        +8
        Сегодня, 19:09
        После всех линий, разных цветов и оттенков, ничего иного и быть не может.
      6. Репортёр Звание
        Репортёр
        -2
        Сегодня, 19:19
        Ну что в очередной раз утрется наше руководство?

        А что ты предлагаешь??
        Что мы можем предринять??
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +5
          Сегодня, 19:34
          Цитата: Репортёр

          А что ты предлагаешь??
          Что мы можем предринять??

          Освободить российский корабль
        2. Andrey Petrov Звание
          Andrey Petrov
          +1
          Сегодня, 20:43
          Для начало действовать точно так же. Захватить американское судно. По гражданам была такая практика. Бута и летчика на кого обменяли? На граждан США захваченных у нас. Только силу понимают, а тявкать можно вечно.
      7. мерцание Звание
        мерцание
        +5
        Сегодня, 19:23
        Йеменские хуситы снова атаковали авианосец ВМС США USS Harry S. Truman, заставив его сменить район базирования
        заголовок от 12 января 2025 года.
        атака с перерывами длилась 9 часов. По крайней мере, так утверждают сами хуситы. О последствиях атаки сведений нет, но авианосная группа ВМС США приняла решение покинуть «беспокойный» район и переместиться севернее.

        Ну как бы мерины "утерлись".
      8. ergh081 Звание
        ergh081
        +1
        Сегодня, 19:28
        Надеюсь, что ответ всё-таки будет, ибо основная задача нашего Президента-это качать нефть-газ- другие ресурсы на сторону. Развития собственной экономики (за исключением военпрома) при этом начальнике не предвидится. Однако, может быть и ничего не случится - один-два танкера - это ни о чём . Спишут. Не такое сливали
      9. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 19:29
        А если серьезно и без эмоций подходить?Что могут?Так же плюнуть на все,и организовать экспедиции с оружием на этих судах.Тут проблема в другом.Этим бойцам надо где то находится,кушать,какать,к примеру..И это не один десяток человек.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 19:36
          Цитата: dmi.pris1
          А если серьезно и без эмоций подходить?Что могут?

          Освободить транспорт
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 20:12
            Освободить как,и чем?Какими силами?Если бы технически возможно и была воля к этому...
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 20:14
              Проблема не в силах а в воли
              Силы найти думаю можно
              1. dmi.pris1 Звание
                dmi.pris1
                0
                Сегодня, 20:16
                Я не вижу технической возможности,если только рядом "Горшков"не шхерится
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 20:59
                  во первых началось все не час назад, кто мешал с дозаправщиком отправить авиацию?!
                  кто мешал направить флот на встречу танкеру?
                  кто мешал в конце концов позвонить доне и сказать, что это казус бейли?
                  1. dmi.pris1 Звание
                    dmi.pris1
                    0
                    Сегодня, 21:14
                    Это было бы возможно,если.#1.Была бы морская авиация в стране#2 Какой флот?У нас есть океанский флот#3никто не мешал позвонить доне.Возможно и звонил.Только доня сейчас в оргазме и не отвлекается на всякую чушь
      10. Peter1First Звание
        Peter1First
        +2
        Сегодня, 19:52
        Тогда всё продолжится по закону жанра -утёрлись уже много где, и видимо скоро утрутся совсем с полной морской блокадой! А после уже надо ждать пары вертолетов в кремль...
        1. Saturn VII
          Saturn VII
          0
          Сегодня, 20:45
          А после уже надо ждать пары вертолетов в кремль...
          К чему такие сложности? Вызовут еще раз в Анкоридж, там и упакуют. Будет потом с соседней шконки рассказывать Мадуро, как его опять обманули.
      11. гильза Звание
        гильза
        0
        Сегодня, 20:00
        Предложите что-нибудь на выбор. Ну хоть разок. Ведь если так долго страдаете,то по-любому мысли в голову приходили какие-никакие. Поделитесь озарением пожалуйста))
    2. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +9
      Сегодня, 18:41
      а им есть что сказать? а этого недостаточно......тогда смысл рот открывать...... тут проблема куда глубже и больше...... не хочешь чтобы Минтранс давал такие комментарии сформулируй морскую доктрину и начинай клепать серии по 100 кораблей океанского ВМФ и вот тогда слова подтвержденные боевыми кораблями будут иметь и вес и значение
      1. cmax Звание
        cmax
        +5
        Сегодня, 19:26
        Цитата: Овсиговец
        а им есть что сказать? а этого недостаточно......тогда смысл рот открывать...... тут проблема куда глубже и больше...... не хочешь чтобы Минтранс давал такие комментарии сформулируй морскую доктрину и начинай клепать серии по 100 кораблей океанского ВМФ и вот тогда слова подтвержденные боевыми кораблями будут иметь и вес и значение

        Да, проблема глубокая и большая......- воровать надо меньше тогда кораблей как вы пишите, океанского ВМФ будет больше. Имхо.
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +2
          Сегодня, 19:32
          дело не в воровстве как таковом.....и при ворах строили флота..... дело в первую очередь реально во внятной морской доктрине. Если континентальная страна - флот береговой обороны..... если морская страна - океанский флот...... второй вопрос - определить два...(ну три максимум) типа океанских надводных кораблей и в серию....в длиннную огромную серию как АрлиБерки у штатов или эсминцы тип52 у КНР
          А воров надо сажать......ловить и сажать
          1. ettore Звание
            ettore
            0
            Сегодня, 20:50
            Цитата: Овсиговец
            Если континентальная страна - флот береговой обороны..... если морская страна - океанский флот.....

            Если посмотреть на глобус то у России примерно 50% границ это морские. Так какая она страна, континентальная или морская?
        2. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          0
          Сегодня, 19:37
          у нас единственно длинная современная серия это корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит"....но это не океанский флот.....
          Поэтому если к танкеру не могут вовремя подскочить пара хотя бы фрегатов а-ля Горшков то беда бедовая
      2. Eroma Звание
        Eroma
        -1
        Сегодня, 19:44
        Насколько я знаю, международных санкций в отношении Венесуэлы нет. Значит США тупо организовали блокаду другого государства, по собственному желанию и захватыаают чужие суда, что является просто пиратством.
        На демонсирацию их силы, где США нас тупо макают в Г, можно демонстративно вывести свои суда под конвоем своих боевых кораблей! Тоже эфыектный ход! На атаку наших боевых ктраблей США врядли решатся, а решатся, нужно быть готовым нанести удар из под воды по атаковавшему судну!!!
        Операция на грани фола, но без подобных демонстраций уважение не добиться!!!
        Весь мир смотрит, как мы утираемся!!!
        Может, Путин сделает "ход конём" и использует прецеленты созданные США, как наше право на любые действия где хотим, с целью получения нужного результата.
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +2
          Сегодня, 19:50
          для начала построить достойный по количеству океанский ВМФ и потом выводить под его конвоем суда
          1. Eroma Звание
            Eroma
            0
            Сегодня, 20:29
            Цитата: Овсиговец
            для начала построить достойный по количеству океанский ВМФ и потом выводить под его конвоем суда

            Т.е. в следующей жизни?
            Мир рушится сейчас и реагировать нужно сейчас, тем что есть
    3. Штааль Звание
      Штааль
      +10
      Сегодня, 18:41
      Минтранс и естьофициальное лицо .
      МИД выразить озабоченность.
      Верховный скорее всего отмолчится .
      1. Комментарий был удален.
      2. Vicontas Звание
        Vicontas
        +3
        Сегодня, 19:40
        У Трампа кураж от Венесуэлы и он решил еще и щелкнуть по носу ее союзника - Россию,захватив танкер под российским флагом.Заодно и протестировать реакцию.Реакция оказалась предсказуемой - жевание соплей и никаких действий! Значит,такого партнера по переговорам можно будет ставить в любую позицию и употреблять по своему усмотрению! Американцы зачем то написали ,что готовили похищение Мадуро более полугода,отслеживая все его действия.Этот тонкий намек поняли в Кремле,где постоянно происходят утечки информации на Запад,но никак не могут найти "кротов". И нынешнее Рождество российский президент встретил не в Кремле,а среди военных. Пока российских,а не американских,но если он и дальше будет изображать мышь под веником,не удивлюсь,что он окажется рядом с Мадуро!
        1. Ua3qhp Звание
          Ua3qhp
          0
          Сегодня, 20:12
          Этот тонкий намек поняли в Кремле,где постоянно происходят утечки информации на Запад,но никак не могут найти "кротов".
          Тяжело найти иголку в стоге сена. Еще тяжелее найти соломинку в стоге иголок.
        2. Saturn VII
          Saturn VII
          -1
          Сегодня, 20:50
          Значит,такого партнера по переговорам можно будет ставить в любую позицию и употреблять по своему усмотрению!
          Боюсь уже поставили, еще в Анкоридже. То что происходит сейчас, это лишь логичное продолжение.
      3. ettore Звание
        ettore
        -1
        Сегодня, 20:52
        Цитата: Штааль
        Верховный скорее всего отмолчится .

        Как обычно в таких ситуациях его не видно и не слышно несколько дней, пока новость не забудется.
    4. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      +17
      Сегодня, 18:42
      Дмитрий Анатольевич завтра укажет янкесам их место
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +5
        Сегодня, 18:46
        Цитата: d.zacharith
        Дмитрий Анатольевич завтра укажет янкесам их место

        Дмитрий Медведев назвал действия США государственным пиратством и бандитизмом в чистом виде. После этого США теперь не имеют морального права упрекать кого-либо в чем-либо. После такого любая страна имеет право на любые действия в отношении американских судов и активов.
        1. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          +9
          Сегодня, 19:02
          "Право" может и имеет
          А вот силенок нет
          Про это он не написал?
        2. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 19:39
          После такого любая страна имеет право на любые действия в отношении американских судов и активов.

          Вы думаете что кто то рискнёт что то сделать америкосам? Что будет следующей целью америкосов , кому они ещё "утрут нос" .
          1. Peter1First Звание
            Peter1First
            +1
            Сегодня, 19:58
            Иран уже конфисковывал амерские танкеры, Йемен их просто топил -вот ведь какие чудеса героизма!
        3. d.zacharith Звание
          d.zacharith
          +2
          Сегодня, 19:42
          Предлагаю при подобной следующей попытке захвата, судовой команде открыть кингстоны и утопить танкер
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 18:56
        belay Я даже представить не могу эту опу,которую нарисует ДАМ..Хотя,это все-слова...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +7
          Сегодня, 19:01
          ...ага, и Трамп тут же отпустит танкер и экипаж и униженно будет извиняться... (горький сарказм)
        2. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 19:03
          нарисует
          - художник от слова худо?
      3. Bulrumeb Звание
        Bulrumeb
        +9
        Сегодня, 19:11
        Как ни смешно, но реальную ответку 08.08.2008 дал только он, увы
        1. Тури_ст Звание
          Тури_ст
          +2
          Сегодня, 19:19
          Совершенно верно!
          Всегда считал Медведева более решительным президентом.
          Медведева просто скомпрометировали, что бы пришло к власти вот это.
          Он всем удобен для комформистов.
    5. Silver99 Звание
      Silver99
      +8
      Сегодня, 18:44
      Может официальным лицам пора оторваться от праздничного стола и заняться делами, а то пока они с горок по курортам на лыжах катались ох как много чего в мире произошло.....или опять возмущение будет.... так тут нарушение экстерриториальности, судно под флагом это территория страны....а может это тоже душок Анкориджа, так он странно отдает канализацией с Вашингтона.
    6. Альф Звание
      Альф
      +4
      Сегодня, 18:49
      Цитата: codetalker
      даже немного пугающая тишина со стороны наших официальных лиц.

      А что они могут СДЕЛАТЬ, а не СКАЗАТЬ ?
      1. К_4 Звание
        К_4
        -1
        Сегодня, 18:56
        Объявить тревогу по флоту, вывести все подводные ракетоносцы из гаваней, поднять в воздух "лебедей" демонстративно с полной загрузкой. Демонстративно объявит готовность ядерной триады.
        1. Альф Звание
          Альф
          +8
          Сегодня, 18:58
          Цитата: К_4
          Объявить тревогу по флоту, вывести все подводные ракетоносцы из гаваней, поднять в воздух "лебедей" демонстративно с полной загрузкой. Демонстративно объявит готовность ядерной триады.

          После стольких заявлений от центрах принятия решений ? Вы вправду считаете, что это сработает ?
          1. К_4 Звание
            К_4
            -3
            Сегодня, 19:01
            А если шарахнуть по полигону ядрён батоном и одновременно ещё раз "орешником" или чем-то подобным по Банковской.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +5
              Сегодня, 19:05
              ...полигон то в чём провинился....
              (сарказм)
              1. Виктор Ленинградец Звание
                Виктор Ленинградец
                +3
                Сегодня, 19:13
                Ну как, Дарий или Ксеркс же высекли море!
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +2
                  Сегодня, 19:14
                  Я понял. good

                  да, короткий комент
            2. Альф Звание
              Альф
              +2
              Сегодня, 19:06
              Цитата: К_4
              одновременно ещё раз "орешником" или чем-то подобным по Банковской.

              Ага, за 4 года не сподобились, а тут осмелеют ?
            3. частное лицо Звание
              частное лицо
              +1
              Сегодня, 19:45
              А если шарахнуть по полигону ядрён батоном и одновременно ещё раз "орешником" или чем-то подобным по Банковской.

              А ещё можно пролить кипяток себе на ноги или защемить дверью себе кокосы.
            4. Stoler Звание
              Stoler
              0
              Сегодня, 20:08
              А чо сразу по полигону? Пугать так пугать-ПО Воронежу!!! Там "свох" НЕТ!!!! laughing
        2. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          +11
          Сегодня, 19:01
          Цитата: К_4
          Объявить тревогу по флоту, вывести все подводные ракетоносцы из гаваней, поднять в воздух "лебедей" демонстративно с полной загрузкой. Демонстративно объявит готовность ядерной триады.

          И потом отдать приказ на отбой, опозорившись в очередной раз.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 19:07
            если такое произойдёт - это будет мега слив...
            1. частное лицо Звание
              частное лицо
              -1
              Сегодня, 19:48
              если такое произойдёт - это будет мега слив..

              Значит не стоит и начинать. Сделать вид что ни чего не произошло ,как в прочем уже было не раз.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                -1
                Сегодня, 19:49
                а там уже появилось пояснение почему ответки не будет. общественность готовят уже. смотрите следующую статью здесь на ВО
        3. Тури_ст Звание
          Тури_ст
          0
          Сегодня, 19:04
          Отлично!
          А дальше?
          Пуски у нас будут? Чувствую по вашему настрою что да!
          А они в ответ пускают..
          Дальше что?
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 19:17
            Вас Путин с Рождеством поздравил.Вы что то еще хотите? am
        4. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 19:43
          Демонстративно объявит готовность ядерной триады.

          Кому объявить?
      2. albert Звание
        albert
        +4
        Сегодня, 18:58
        Сделать можно многое, только у наших духу не хватит.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 19:08
          ..вот у наших то как раз много на что хватит, а вот у "наших".... what
      3. Комментарий был удален.
    7. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +9
      Сегодня, 18:50
      Цитата: codetalker
      Кроме этого заявления Минтранса (которое не касается вопросов государственной безопасности), даже немного пугающая тишина со стороны наших официальных лиц.

      Это уже даже на растерянность не похоже, т.к. преследование танкера длилось не один день. Могли бы уже и "родить" какую-то внятную позицию. Случай то, явно не ординарный. Дорого бы дал, что бы хоть одним глазком глянуть - чем там господа заняты? И чемоданы, нужно внимательно следить за чемоданами (личными бизнес-бортами).
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 18:59
        Ну,кто то же "выдал " инфу про АПЛ..А может и ее уже захватили?А серьезно..Ведь есть люди верящие в подобную хрень.И есть те,кто эту хрень подбрасывает.
    8. Комментарий был удален.
    9. spirit Звание
      spirit
      +8
      Сегодня, 18:52
      даже немного пугающая тишина со стороны наших официальных лиц
      Да ну!что там комментировали оф лица во время путча Пригожина или "перегруппировки" ?Вы не поверите ,то же самое)Ничего! Рабочая схема,всегда выручала laughing
    10. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 19:00
      Так выходные же у людей, вы чего!?
    11. GAF Звание
      GAF
      +1
      Сегодня, 19:18
      Цитата: codetalker
      даже немного пугающая тишина со стороны наших официальных лиц

      Зачем шум поднимать. Молча поставить хорошо вооружённую охрану государственного флага, коли поставили его на судно...
    12. opuonmed Звание
      opuonmed
      +4
      Сегодня, 19:23
      МИД РФ:

      Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на шедшее под флагом России судно "Маринера"
      РФ требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне "Маринера", соблюдать их права и интересы
      США не должны препятствовать скорейшему возвращению россиян на Родину
      М-да, жесть РФ управляют инопланетяне?
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 19:54
        Ну а чего вы хотите от мида, там начальник не меняется сколько - 20 лет? А лет ему сколько? 75!
        В таком возрасте надо мемуары писать на даче.
        Кто-то может сказать, что тут прямая взаимосвязь
      2. Lako Звание
        Lako
        -1
        Сегодня, 20:23
        Хорошо. А судно, уже фсе? Пусть забирают.
    13. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 19:31
      Так день же выходной, у нас за последние пару недель вообще руководство помалкивает. А выходные кончатся - будет ещё какая-нибудь отмаза...
    14. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 19:34
      А надо было перерегистрировать этот танкер как российский - первоначально он плавал как панамский -, чтобы облажаться на весь мир.
      А.
      пугающая тишина
      . - это, скорее всего, не знают, что теперь делать.., хотелось бы быть неправым...
    15. 220-volt Звание
      220-volt
      0
      Сегодня, 19:39
      Сейчас для поста в твиттере целый председатель совбеза эпитеты подбирает.
    16. Shelest2000 Звание
      Shelest2000
      +1
      Сегодня, 20:01
      Да,простите, как всегда, руководство обоссалось и не знает,что делать. А когда оно знало.
      Всё, молчу, а то цензурных слов в адрес этого "руководства" нет да и мысли такие же...
    17. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 21:14
      "Официальные лица" сами уже понимают, что это будет ни на что не влияющее очередное сотрясение воздуха. Поэтому очередное рисование красных линий будет выглядеть глупо и беспомощно. А если действовать, то это нужно делать молча.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    Сегодня, 18:38
    Одна надежда на Китай (которому на всё ... лишь бы торговля шла) и на Россию ( которой тоже всё по... лишь бы нефть продавалась), бюджет то дырявый.
    1. Комментарий был удален.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 18:49
      Очень грустно всё это читать, когда в ответ тишина.
      Секретарь Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем:
      "Сегодня в ходе двух операций до рассвета Береговая охрана провела последовательные тщательно скоординированные досмотры двух танкеров "теневого флота".
      Международные преступники из России предупреждены. Вы можете бежать, но вам не спрятаться".
  3. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +2
    Сегодня, 18:39
    Очевидно, БОХР США получила некую отмашку на подобные действия. И это не игра. Это только НАЧАЛО года.
    И если не будут приняты жёсткие кадровые решения (не только на воде, но и суше и воздухе).
    1. Штааль Звание
      Штааль
      +2
      Сегодня, 18:43
      Для принятия решений нужны соответствующие силы и средства на воде и в воздухе , а иначе это будет просто показуха
      1. N-W Звание
        N-W
        -1
        Сегодня, 18:53
        Такая показуха называется "показать флаг". Оно того стоит.
      2. Сергей Тишков Звание
        Сергей Тишков
        +7
        Сегодня, 19:17
        Взгляд из Беларуси.
        Для принятие решения нужно, в первую очередь, наличие
        определенных частей мужского детородного органа. laughing
    2. Sergio Vo Звание
      Sergio Vo
      +10
      Сегодня, 18:45
      Кадровые решения перезрели. Кардинальные. Масса людей должны радовать внучат чтением книг у ёлочки, причём оочень давно.
      1. Saturn VII
        Saturn VII
        0
        Сегодня, 20:58
        Масса людей должны радовать внучат чтением книг у ёлочки, причём оочень давно.
        С этим есть одна проблемка. Санкции. Их к внучатам не пускают. Еще не заслужили.
    3. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      0
      Сегодня, 19:07
      Какие кадровые решения?
      Вы что президента рф хотите в отставку отправить?
      Это же он такие приказы отдает.
      1. Сергей Тишков Звание
        Сергей Тишков
        0
        Сегодня, 19:23
        Взгляд из Беларуси.
        Ну что же вы батенька. laughing
        Помните как в фильме"Покровские ворота"?
        Там Броневой(Велюров) сказал Костику классную фразу: "Заметьте не я это предложил".
  4. Штааль Звание
    Штааль
    +9
    Сегодня, 18:39
    Типичеый акт пиратства как продолжение к предыдущей посту о игнорировании ООН и вообще любого права.
    Констатируем - наступает эпоха хаоса
  5. Ivan F Звание
    Ivan F
    +10
    Сегодня, 18:39
    Минтранс один отдувается за международные "провалы". Остальные пока спят.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 18:50
      Цитата: Ivan F
      Минтранс один отдувается за международные "провалы". Остальные пока спят.

      Почему же, госдумцы вроде проснулись?
      «Мы сейчас разберёмся с этим произволом США. Давайте чуть-чуть подождём», — зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа о захвате танкеров.
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +2
        Сегодня, 18:54
        "Давайте чуть-чуть подождём" - согласен yes Праздники, а тут с какими то танкерами пристали. Вот подождем до понедельника, догуляем, а там и начнём.
      2. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 20:00
        Чего подождем, не уточнил он? what
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 18:39
    Министерство обороны США совместно с Министерством внутренней безопасности официально подтвердило факт силового захвата еще одного нефтяного танкера в Карибском море, продолжая серию агрессивных действий против международного судоходства. Операция по перехвату судна M Sophia была проведена на рассвете силами американской береговой охраны. Несмотря на то, что танкер находился в нейтральных международных водах и следовал своим курсом, американские силовики взяли его под контроль и в настоящее время осуществляют его принудительную конвоирование в один из портов США.
  7. KonstantM Звание
    KonstantM
    +6
    Сегодня, 18:40
    Вот тебе и дух Анкориджа...
    1. albert Звание
      albert
      +4
      Сегодня, 19:00
      Верно.Очень вонючий дух.
  8. rusich Звание
    rusich
    +2
    Сегодня, 18:41
    И какая ответка будет за захват танкера под флагом РФ или как всегда очередную озабоченность выразят. Дождемся ли каких то реальных действий или только красные линии и озабоченности
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 18:49
      Цитата: rusich
      И какая ответка будет за захват танкера под флагом РФ или как всегда очередную озабоченность выразят. Дождемся ли каких то реальных действий или только красные линии и озабоченности

      Скажут что это акт международного пиратства, нарушение мировых законов и прочее бла бла, на которое США пофигу, надо было раньше шавок давить, теперь пожинаем плоды.
  9. sdivt Звание
    sdivt
    +5
    Сегодня, 18:42
    проверка на прочность
    всё теперь очень сильно зависит, как ответит Россия
    зеркально, или силовыми методами, или фломастерами
    поглядим...
  10. Добрый Звание
    Добрый
    +4
    Сегодня, 18:42
    Сегодня около 15 часов (мск) в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна.
    Далее добавляется, что это противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года

    Дальше как жить будем,все против всех??? Может Израиль разбомбить и выжечь, Британию смыть Посейдонами? Всем всё равно, никто не осудит, да и некому будет.
    1. rusich Звание
      rusich
      +2
      Сегодня, 18:54
      Хорошая идея насчет "наглосаксов"
    2. KonstantM Звание
      KonstantM
      0
      Сегодня, 19:15
      Мы не такие! И мы не такие красные линии утолщяли...
    3. Sector2 Звание
      Sector2
      +1
      Сегодня, 19:38
      "Богатые элиты", которым принадлежит весь мир, похоже, играют между собой в игру под названием "Риск".
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 18:43
    У нас сильный лидер, он пошлет корабли на выручку
    1. Комментарий был удален.
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 18:56
      gribanow.c
      ......он пошлет корабли на выручку

      В тех районах наверняка находятся на дежурстве АПЛ. Посмотрим..............
  12. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 18:44
    Мелкобриты тоже отметились.
    Великобритания по просьбе правительства США оказала помощь в захвате российского танкера «Маринера»
    Великобритания задействовала разведывательные самолеты для отслеживания танкера «Маринера» и предоставила ВВС США свои авиабазы, — Минобороны королевства..
  13. Сюда иди Звание
    Сюда иди
    +1
    Сегодня, 18:44
    Такое ощущение слива!(((
  14. gridasov Звание
    gridasov
    +5
    Сегодня, 18:44
    Остаётся только ждать роста активности провокаций. НО российская власть это стимулировала своей продуманностью и медительностью рассуждений Людей не изменить и тот кто принимает решения весьма прогнозируем.
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    +8
    Сегодня, 18:45
    Сегодня около 15 часов (мск) в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна.В общем, «ковбой» окончательно превратился в разбойника и уже даже не скрывает своей преступной сущности за маской.

    Ну что, вот вам и мир силы настал, уже не завуалировано: кто сильней, тот и прав! Ждем ответ РФ. А то так любые суда начнут захватывать РФ при любом предлоге ! Могут и Калининград отрезать по воде.
  16. К_4 Звание
    К_4
    +7
    Сегодня, 18:45
    А завтра америкосы введут контингент на Украину и скажут "наше" пошли все. И репарации не забудьте. И знаете...даже тут наши смолчат я думаю и молча подчинятся.
  17. Ella34 Звание
    Ella34
    +12
    Сегодня, 18:47
    Ответки не будет. Стыдно уже за страну. Только сопли жуём!
  18. N-W Звание
    N-W
    +3
    Сегодня, 18:47
    И я вспомнил Четырнадцатый том сочинений Боконона — прошлой ночью я прочёл его весь целиком. Четырнадцатый том озаглавлен так: «Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?» Прочесть Четырнадцатый том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: «Нет».
    (c)«Колыбель для кошки» Курт Воннегут
  19. Sergio Vo Звание
    Sergio Vo
    +5
    Сегодня, 18:47
    " В Кремле об этом ничего неизвестно", да?? Типа и народу тоже, интернет же выдумали
  20. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +7
    Сегодня, 18:54
    Дайте угадаю, минтранс выразил озабоченность?
    Старшему доложили, или выходные?

    Помню как тут некоторые писали, когда захватывали суда под флагами всяких папуа: Ну а что можно сделать? Там же не наш флаг!
    Интересно, какая сейчас будет отгворка для геостратегоффф
  21. anjey Звание
    anjey
    +1
    Сегодня, 18:55
    Хороший янки -холодный янки... am
    1. Sector2 Звание
      Sector2
      0
      Сегодня, 19:45
      https://www.windy.com/-Menu/menu?temp,44.644,-71.075,8,p:cams

      "Янкиз" хладнокровны.
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:55
    Что произошло ,это уровень минтранса РФ.Вопрос на кого был зарегистрирован танкер с портом прописки Сочи .Кто хозяин? Временное разрешение- формулировка напрягает.А все ли чисто с этим временным разрешением.
    Ещё неизвестно кому повезло - что американцы будут делать с железной 313 000 тонн водоизмещения ,пустой как бубен ? Помурыжат и отдадут ?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 19:09
      Что у меня подозрение что под Российский флаг переводил танкер Минтранс ,а не частная юридическая контора в России по Морскому праву - у них действительно работают профессионалы .Кто это сделал ???
      1. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 20:35
        Бог с ней, с этой посудиной. Беда, в том, что создан опасный для России прецедент и ответить на него нечем. Россия, по сути, получила пинка под зад в Венесуэле. И одному Богу известно, где США ещё объявят зону своих интересов? И не последуют ли примеру США, другие страны НАТО?
  23. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +4
    Сегодня, 18:55
    Заметили, как быстро замолкли разговоры о многополярном мире?
    Штаты понимаю, что Путин и российская элита, скорее, с ними, чем с нами.
  24. Wildcat Звание
    Wildcat
    +3
    Сегодня, 18:56
    recourse
    Нет, ну всего можно было ожидать в качестве спикера: Пескова, красных линий, Лаврова, Захарову, Телеграмм Дмитрия Анатольевича, САМОГО...
    но Минтранс...
    это как-то...
    request
    1. Aken Звание
      Aken
      +6
      Сегодня, 19:03
      А больше никого не осталось. Остальные уже на спинке и вяло шевелят маленькими лапками.
    2. 3x3zsave Звание
      3x3zsave
      +4
      Сегодня, 19:09
      Это еще не дно, вот когда Соловьев начнет официальные заявления делать...
  25. ideo098 Звание
    ideo098
    +3
    Сегодня, 18:57
    Пока Россия не начнёт кусаться и драть когтями вот в таких ситуациях, дальнейшее развитие прецедентов будет не в нашу пользу. Просто скалить зубы и рычать уже не достаточно. Даже в детском садике дети сдачи дают обидчику.
    1. Павел Дрябин Звание
      Павел Дрябин
      -3
      Сегодня, 19:08
      Слабо ударить по Норфолку - основной базе ВМФ США ядерным посейдоном для предупреждения? думаю это был бы нормальный ответ
      1. ideo098 Звание
        ideo098
        -4
        Сегодня, 19:10
        Вот не надо на слабо, когда человек сам ничего не может он и начинает провоцировать. Уверен, что ответка будет, обожди маленько.
  26. БорзРио Звание
    БорзРио
    +1
    Сегодня, 18:58
    Давно напрашивается решение -создание морских ЧВК, которые будут сопровождать такие суда, находясь на их борту как часть команды. С хорошим вооружением, как стрелковым так и с ПЗРК. С полным правом применения против захватчиков судна, противоречащего международным правилам. Тогда желающих "захватить" судно резко поубавится.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 19:04
      Не будет этого. Кремлёвские не осмелятся.
    2. neland36 Звание
      neland36
      0
      Сегодня, 19:12
      Тогда судно будут просто топить.
    3. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      +1
      Сегодня, 19:12
      Они тогда не станут подниматься на борт, а будут топить издали, как преступников.
    4. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 19:27
      Объявят пиратами и начнут топить всех, до кого дотянутся. А в океанах у них очень длинные руки.
  27. Mike777 Звание
    Mike777
    -1
    Сегодня, 18:59
    Putin's governance is very weak
  28. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +3
    Сегодня, 19:00
    Захват российских флагов - символично. Но чего ждать от страны, которая позволяет противнику комфортно гонять суда с военными грузами по Чёрному морю? Будет странно, если Трамп на этом остановится.... Просто "волки и овцы"....
  29. Foma80 Звание
    Foma80
    +4
    Сегодня, 19:00
    Пускай оф лица молчат, ну пожалуйста, молчите. Не позорьте страну «озабоченностями»
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 19:07
      Захарова спляшет. Дедушка тоже что-то скажет перед зеркалом.
  30. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 19:02
    У нас ещё есть Северный флот?
    1. Комментарий был удален.
  31. acetophenon Звание
    acetophenon
    +7
    Сегодня, 19:04
    Знаете ли, есть такое суровое правило:
    - Если ты что-то не можешь защитить, значит - не твоё оно и было.
    А всё прочее - просто нытьё.
  32. next322 Звание
    next322
    +2
    Сегодня, 19:06
    Сказки про посейдоны с буревестниками,не имеющие аналогов в мире, кроме смеха не произвели на Трампа никакого впечатления.......и он начал действовать
  33. mt3276 Звание
    mt3276
    +2
    Сегодня, 19:06
    Цитата: ARIONkrsk
    Цитата: vasyliy1
    Ну что в очередной раз утрется наше руководство?! Как противно все это видеть - ничего кроме озабоченности сделать не могут!

    Если уж он утирается с Украиной и прочими мелкими шавками, а с США и подавно проглотит, они же специально это сделали, что унизить на весь мир.

    Не знаю кто там чем утрётся, но
    думаю можно сказать, что США подтёрлись Россией.
  34. Radikal Звание
    Radikal
    +4
    Сегодня, 19:08
    Минтранс РФ прокомментировал захват спецназом США танкера «Маринера»

    У нас теперь Минтранс комментирует такие события? Завтра будет Минэконом, а послезавтра какое? am
    1. Wildcat Звание
      Wildcat
      +1
      Сегодня, 19:14
      Спортлото.
      request
      ...слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  35. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 19:08
    Дон-миротворец уверен, небезосновательно, проглотят.
    Ответа, который вернул бы его на грешную Землю, не будет.
    Теперь танкер будет зарегистрирован под флагом США и будет носить гордое имя "Анкоридж". Шучу.
    А что с командой?
    За "преступный" побег от "правосудия" их осудят?
  36. Svetlana Звание
    Svetlana
    +1
    Сегодня, 19:11
    Цитата: codetalker

    тишина со стороны наших официальных лиц.

    Официальным лицам объявить санкционный режим в отношении спутников и пресечь их полёт по околоземной орбите. Любыми средствами.
    Заявить, что санкции в отношении спутников связаны с их использованием для наведения импортированных бандеровским режимом ракет на мирные города России.
    Добавить, что такие операции проводятся независимо от того, какие спутники и где их производят.
  37. Стрелок запаса Звание
    Стрелок запаса
    +1
    Сегодня, 19:11
    Цитата: К_4
    Объявить тревогу по флоту, вывести все подводные ракетоносцы из гаваней, поднять в воздух "лебедей" демонстративно с полной загрузкой. Демонстративно объявит готовность ядерной триады.

    Чтобы снова опозориться, если какой-нибудь из Лебедей, не дай Бог, в суматохе упадёт?
  38. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +3
    Сегодня, 19:12
    И пока этого «ковбоя» не выбьют из седла с потерей им надменной улыбки, ситуация будет только обостряться.

    Как так? belay
    Трамп же "наш"! В Кремле же болели за его победу на выборах и шампанское пили... request
  39. Сергей Тишков Звание
    Сергей Тишков
    +4
    Сегодня, 19:13
    Взгляд из Беларуси.
    В замечательном фильме "Собачье сердце" небезизвестный товарищ Швондер сказал: "Это какой-то позор."
  40. Ura Orlov Звание
    Ura Orlov
    +4
    Сегодня, 19:14
    Теперь-то поганый доллар США будет равняться 10 копейкам РФ?
  41. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 19:14
    Южное командование Вооружённых сил США объявляет об аресте ещё одного судна российского теневого флота в водах Карибского моря: танкера Sophia.
  42. Ingenegr Звание
    Ingenegr
    +2
    Сегодня, 19:19
    "Ковбой" всего лишь напомнил всем очарованным понятиями "общечеловеческе ценности", "международное право", "права человека" и прочему подобному бреду одну древнюю, как сам мир, истину - договариваются и делят добычу только сильные с сильными. Участь слабых - прислуживать и ждать милости. Или милостыни, тут уж как кому повезет. Еще можно пытаться убежать, но земля круглая и встреча неизбежна.
    Сейчас слон-"ковбой" на коне и визги всяких мосек его не сильно волнуют. Даже спать не мешают, скорее всего.
  43. PVV66 Звание
    PVV66
    +7
    Сегодня, 19:21
    Какой то депутат уже прокомментировал, сказал что Россия будет защищать свою собственность дипломатическим путем. Кина не будет, расходимся...
  44. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 19:23
    И пока этого «ковбоя» не выбьют из седла с потерей им надменной улыбки, ситуация будет только обостряться.

    Дональд вешает ВВП лапшу на уши о мире, который тем не менее нужен России, но не нужен продажным тварынам в Украине. Удар ТЯО по мостам через Западный Буг на границей с Польшей изменил бы ситуацию.
    1. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      0
      Сегодня, 19:31
      Бить тяо надо не по Украине
      Они без помощи месяца за два спекутся. Бить надо по логистическим узлам Польши, румынии портам Николаев Одесса
      И не будет ядерной войны в ответ.
      И все нато хвосты прижмут и на попу сядет.
      Нерешительностью=слабостью мы поощряем поеступника=агрессора нато.
      Но такой характер у нашего президента.
      Он не может по другому.
      Ну просто не на своем месте человек.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 19:38
        Всё таки Польша - главный логистик член НАТО
  45. murtadaz Звание
    murtadaz
    +1
    Сегодня, 19:29
    Господи, до коли? И это в Рождество Христово...
    Если уж на Земле нет никого, кто этому может что-либо противопоставить, должен же быть кто-то наверху, кому это подсилу!
  46. ruskiyvasya Звание
    ruskiyvasya
    +2
    Сегодня, 19:31
    Это первый шар. Если утрёмся, то хоть обвешайся нашими флагами. Всё заберут.
  47. roosei Звание
    roosei
    +6
    Сегодня, 19:32
    А где наш великий президент? Где надутые щеки гражданина Лаврова? эй, едросы! Вы же огогого!!! ну-ка, покажите свою мощь в рисовании красных линий!
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 19:39
      Новый портрет Дони маслом пишут, некогда им.
    2. NICK111 Звание
      NICK111
      0
      Сегодня, 19:54
      Уважаемый roosei, "огого" это только кэшбэк.
      Да рисовали они красные линии вокруг танкера, кучу водорастворимой краски извели почем зря.
      Не реагировал на это супостат, не видел наверное, ночью дело было.
    3. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 20:07
      Ну чего вы так сильно замахнулись?
      В этой теме даже местных охранителей типо лимона, гурона или льва и парочки других подобных не наблюдатеся
      Сайтовских "генералов" сдуло, как ураганом в палубы
  48. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 19:35
    Очень, почему то, ОБИДНО... Слов..., нет, ОДИН ТРЁХ ЭТАЖНЫЙ... Надо бы, быстрее, с не братьями заканчивать..., да, да и ещё раз да, три дня на эвакуацию, и Львов, Ивано Франковск и т.д. в труху. Я вот не помню, как ФША заявили , миру , почему они использовали ЯО против Японии, что японцы кланяются янки , в ноги, и как им хорошо живется после ЯУ...имхо
  49. kventinasd Звание
    kventinasd
    -1
    Сегодня, 19:36
    ▪️Танкер «Bella 1/Marinera» захвачен и находится под контролем США. Операция проведена структурами Минвнутренней безопасности при поддержке подразделениями DEVGRU и 24th STS, это решение системное, санкционированное на высшем уровне.
    ❗️Судно, вероятнее всего, будет доставлено в порт США, груз конфискован, экипаж - депортирован или осуждён. Для «теневого флота» танкер уже потерян.
    ▪️Также сообщается об установлении контроля над танкером «Sophia», находившимся в международных водах в Карибском бассейне. Прецедент показательный: международные воды больше не являются гарантией безопасности.
    ❗️Оба судна, по данным СМИ, были задействованы в перевозках венесуэльской нефти. Заявления Пита Хегсета о блокировании санкционных поставок по всему миру подтверждают смену подхода - от давления к прямому силовому воздействию.
    ▪️ В более широком контексте США демонстрируют возвращение к политике морского принуждения, санкции подкрепляются военной силой, а международное право отходит на второй план.
    ▪️Была заранее спланированная операция, под которую были подтянуты DEVGRU и 24th STS США заблаговременно.

    ▪️ Мальчишки в черных тактических костюмах на вертолетах могут «запирать» еще 5 судов.
  50. Стрелок запаса Звание
    Стрелок запаса
    +1
    Сегодня, 19:37
    (С) Николай Зиновьев.
    Я русский.

    В степи, покрытой пылью бренной
    Сидел и плакал человек.
    А мимо шел Творец Вселенной.
    Остановившись, он изрек:
    «Я друг униженных и бедных,
    Я всех убогих берегу,
    Я знаю много слов заветных.
    Я есмь твой Бог. Я все могу.
    Меня печалит вид твой грустный,
    Какой бедою ты тесним?»
    И человек сказал: «Я — русский»,
    И Бог заплакал вместе с ним.
  51. superoper Звание
    superoper
    -1
    Сегодня, 19:41
    Озобоченного вновь умыли.....
  52. Nova Звание
    Nova
    +1
    Сегодня, 19:42
    Какое позорище. Я так понимаю, там были наши боевые корабли, которые просто наблюдали. И никто не отдал никакого приказа?
    1. megadeth Звание
      megadeth
      0
      Сегодня, 19:46
      Одного пьяного, с пугачём (охалащённым), хвати ло бы, что бы янки отвалили...имхо
    2. Foma80 Звание
      Foma80
      0
      Сегодня, 20:55
      В РФ есть корабли океанской зоны ?
  53. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 19:43
    Давно фломастеры не закупали. Чернила высохли. Даже нарисовать последние китайские линии нечем.
    Комментарии, о чём и про что.
    Страх, а вдруг не дадут возможности вернуться в "святые времена".
  54. Jovanni Звание
    Jovanni
    -1
    Сегодня, 19:58
    А кто помнит, когда у нас выборы?
  55. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 19:58
    То есть теперь мы можем ввести санкции против всех судов, которые возят американо-английско-французско-немецкие и пр. грузы по морям-океанам и грабить их без зазрения совести? Только слабоваты фаберже у наших деятелей, они даже в ЧМ порядок навести не могут, только языками чешут по 4 с лишним часа в прямом эфире... Мне стыдно и позорно за них!! Начиная с потопления АПЛ Курск...
  56. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 20:01
    Цитата: Radikal
    У нас теперь Минтранс комментирует такие события? Завтра будет Минэконом, а послезавтра какое?

    Ну как? Природоохрана ещё есть...
  57. helicop-man Звание
    helicop-man
    +1
    Сегодня, 20:17
    В "центрах принятия решений" к нам уже относятся как к беззубой собаке. Хлещут ссаной тряпкой по полной(
  58. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 20:30

    Цитата: ARIONkrsk
    После такого любая страна имеет право

    Не всё так однозначно.
    - Я имею право ?
    -Да, имеете ?
    -Значит, я могу ?
    -Нет, не можете !
  59. Andrey Petrov Звание
    Andrey Petrov
    +1
    Сегодня, 20:38
    Ну и правильно делают америкосы. Если могут то чего не делать, перестали придумывать всякие причины. Скоро весь теневой лот будет арестован, а минтранс и все остальные наши ведомства, могут лучше молча сглатывать, чем позорится.
  60. Festus Звание
    Festus
    0
    Сегодня, 20:39
    Цитата: neland36
    Тогда судно будут просто топить.

    Возможно. А может, и нет.

    Главное — атакующий вертолёт взрывается.
    Противник не больше заинтересован в прямой войне, чем Россия. Но он дважды подумает, прежде чем повторить этот поступок.
  61. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 21:04
    Ну для начала стоило бы отозвать всех переговорщиков по украине,всех. И сообщить,что в связи с пиратскими действиями сша в мировом океане ,переговоры прерываются до освобождения судна и экипажа. Вызвать посла сша и вручить ему ноту. Неалохо было бы отозвать для консультаций послов из сша и мелкобритании. Объявить бесполетную зону над всем Черным морем. Любой разведовательный самолет или беспилотник должен будет сбит. Нанести массированный удар по украине. Все цели, неизбирательно ,должны быть объявлены военными. И совсем уж неплохо было бы захватить суда сша и мелкобритании,что бы иметь обменный фонд.
    P.S. вполне себе лепольдовский план.....