Минтранс РФ прокомментировал захват спецназом США танкера «Маринера»

Сегодня около 15 часов (мск) в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна.

Американские официальные лица заявляют о том, что высадка десанта на танкер «Маринера» в водах Атлантики связана с тем, что «он использовался для перевозок подсанкционной венесуэльской нефти». Добавляется, что такие операции «проводятся независимо от того, какие танкеры и где её перевозят».Российский Минтранс прокомментировал ситуацию, подтвердив, что танкер действительно шёл под флагом РФ.Министерство транспорта сообщает, что судно «Маринера» получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря. Выдавалось это разрешение органами власти России.Минтранс РФ:Далее добавляется, что это противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.Здесь можно процитировать Майка Уолтца, который в одном из предыдущих материалов «Военным обозрением» упоминался. По словам Уолтца, который, на секундочку, является постпредом США в ООН, ООН – это «никчёмная организация, которую президент Дональд Трамп намерен и впредь игнорировать».В общем, «ковбой» окончательно превратился в разбойника и уже даже не скрывает своей преступной сущности за маской. И пока этого «ковбоя» не выбьют из седла с потерей им надменной улыбки, ситуация будет только обостряться.Пока в мире на действия США реакция ограничивается лишь риторикой и взыванием Вашингтона к соблюдению международных норм и правил, чего он, по большому счёту, не делал никогда, ставя во главу угла свои законы и интересы. Даже если эти законы больше походили или походят на беззаконие.