Трамп: Если бы не я, Россия сегодня владела бы всей Украиной

Россия и Китай вообще не боятся НАТО, а Москва на сегодняшний день владела бы всей Украиной, если бы не США. Дональд Трамп снова расхвалил себя самого в своей социальной сети Truth Social.

Самомнение Трампа растет день ото дня, особенно оно подпрыгнуло после проведенной в Венесуэле операции и похищении Николаса Мадуро, поскольку мировая реакция на это была просто «никакой». Теперь оказалось, что без него Россия бы захватила всю Украину, а НАТО вообще ничего не стоит. По словам американского лидера, Москва и Пекин «боятся НАТО» только тогда, когда видят США.



Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной.


Не забыл Трамп напомнить, что он в прошлом году «закончил восемь войн», причем в одиночку, а Нобелевскую премию так и не получил. И это при том, что он спас «миллионы жизней» по всей земле. Впрочем, это «глупое решение» Норвегии его якобы не беспокоит. В общем, всем повезло, что такой «сильный лидер» пришел к власти в США.

Россия и Китай вообще не боятся НАТО без Соединённых Штатов. Всем повезло, что я восстановил нашу армию в свой первый срок и продолжаю это делать. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, — это восстановленные Трампом Соединённые Штаты Америки.


Ранее постпред США в ООН Майк Уолтц заявил, что Трамп и дальше будет игнорировать международное право, действуя с позиции силы.
  1. anjey Звание
    anjey
    +7
    Сегодня, 18:51
    Хороший янки-холодный янки.... laughing
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 19:18
      Хорошо вести себя,как янки.По нонешнему yes
      1. Седов Звание
        Седов
        +5
        Сегодня, 20:07
        Хорошо вести себя,как янки.По нонешнему
        После всех этих нынешних событий невольно начинаешь верить Трампу, что он Украину за пару недель бы размотал.. hi
    2. x.andvlad Звание
      x.andvlad
      0
      Сегодня, 19:23
      Я всегда говорил, что этот "человек с объявлением на лбу" не в себе, и перспективе принесет много проблем. Сегодня, кажется, он входит в раж. И любая успешная силовая операция с его стороны будет превозносить его самомнение до небес. Но его нужно жестко обломать, и натянуть его бейсболку на нос.
      1. Ray Звание
        Ray
        +7
        Сегодня, 19:40
        Но его нужно жестко обломать, и натянуть его бейсболку на нос.

        Надо то, надо это...
        Интересно, кто может сегодня это сделать? И, главное, как это сделать, как обломать.
        Человек по своей прихоти и ради нефти вывез из собственной страны целого президента, легитимного президента, и весь мир, по сути, промолчал в тряпочку, в том числе экономические партнеры Венесуелы. Че то там наш МИД ПРОМЯМЛИЛ, че то Эрдоган пробормотал.
        Обломать этого самодура с ядерным оружием и самой сильной армией могут только сами американские граждане, ито только на следующих выборах.
        Но вот, боюсь, им эта клоунада тоже может понравится.
        1. makeyev Звание
          makeyev
          -1
          Сегодня, 20:01
          Теперь можно всем что угодно! В том числе можно кому-угодно начать охоту на самого Трампа. Тем более что слишком долго не убивали президентов США! Это нонсенс! надо срочно исправлять этот непорядок на территории США!
          1. Ray Звание
            Ray
            0
            Сегодня, 21:03
            вы как малые дети прям )
            первый мой вопрос был: "кто это будет делать"?
            Вы лично собираетесь это исправлять упомянутым вами способом, или считаете, что на такое кто-то пойдет определенный из США? Только ответ интересен более конкретный, а не эфемерный в стиле мечтающих 5 классников.
            (Или вы верите в тот бал-маскарад с выстрелом в ухо? ) Просто в американском сегменте ютуба это давно обсуждается, почему ухо целое, WTF, где дырка? )
        2. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          +1
          Сегодня, 20:44
          Его на следующих выборах не будет
          Там конституцию не переписывают под кого-то конкретно.
          22ая поправка запрещает занимать пост президента более двух сроков
      2. kventinasd Звание
        kventinasd
        +2
        Сегодня, 19:44
        Цитата: x.andvlad
        И любая успешная силовая операция с его стороны будет превозносить его самомнение до небес.

        Не только его, скорее всего и еропейские подсвинки подтянутся.
        Последствия этого события могут стать серьезным прецедентом (и, скорее всего, станут). Теперь каждое судно, которое есть в санкционных списках, будет на прицеле. И действовать аналогичным образом будут не только американцы, но и европейцы, которых эти действия США только подстегнут.
        1. makeyev Звание
          makeyev
          +1
          Сегодня, 20:02
          Нет никаких законов природы, которые запрещали бы наём сотрудников какого-либо ЧВК для охраны корабля от нападения воздушных, морских пиратов. На корабле разместить человек 8-12-25 сотрудников ЧВК с достаточным арсеналом их очень эффективного оборудования, могущим высокоточно поражать десятки воздушные и десятки морских целей на дистанции до 150 километров. В случае атаки на такое судно, сотрудники ЧВК имеют право и обязаны вести огонь на поражение по атакующим целям пиратов вблизи атакуемого корабля, и затем обязаны продолжать поражать уцелевшие улепётывающие цели. Причём эти сотрудники имеют право и обязаны пиратов не брать в плен, ибо пираты вне закона и должны уничтожаться.
    3. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 20:42
      Ты это уже писал

      Они твои мантры тут не прочитают
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +10
    Сегодня, 18:52
    Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной

    Вот, щас деду Бидону и К° обидно стало. До слёз.
    Обратная сторона монеты: Если бы не Россия, то сша сейчас владела бы всей Украиной. request
    1. frruc Звание
      frruc
      -2
      Сегодня, 19:00
      Самомнение Трампа растет день ото дня...........

      Может уже пора в стационар ПНД, пусть кепку не забудет с собой прихватить.
  3. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    +1
    Сегодня, 18:53
    Всем спасибо за интерес к этому вопросу. Президент США Дональд Трамп.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 19:09
      Можно добавить..Приз в студию!..Все..
  4. Silver99 Звание
    Silver99
    +11
    Сегодня, 18:53
    Может кто-то ручкаясь с этим преступником по наивности полагается на его договороспособность вдыхая воздух Анкориджа, но этот рыжий самый настоящий мировой преступник и враг России...... все договоренности с ним это даже не туалетная бумага , а просто мусор.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 19:11
      Вам что,мало поздравления с Рождеством?!Слишком много хотите... bully what
  5. Maksim Rot
    Maksim Rot
    0
    Сегодня, 18:53
    Россия требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне Маринера, соблюдать их права и интересы, заявил МИД РФ.
    ммм приплыли называется. А что будет если негуманно с ними будут обращаться? А МИД не хочет дать информацию по поводу задержанных который месяц наших граждан в Азербайджане и Киргизии????
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +12
    Сегодня, 18:56
    ...можно ерничать над Доней сколько влезет - но пока что к сожалению амеры творят всё что захотели сделать и по сопатке не получают. а на эти протесты и прочае Доне фиолетово...
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +2
      Сегодня, 19:18
      Это потому, что ему другие позволяют так вести себя. Те самые,кто в Москве и в Пекине в первую очередь.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 19:27
        ...шпана всегда будет нахальничать ровно столько, насколько ей это позволят...
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          +3
          Сегодня, 19:36
          И там и там деды. Просто один из них - волк, играющий в покер, просчитавший психологию оппонентов, а остальные интеллигенты-шахматисты, или, вообще, в го играют:)
  7. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 18:56
    Сволочь, конечно, последняя ( за наших танкистов, погибших от его "Джавелинов", накапать бы ему на презерватив "Новичка", чтобы с жёнушкой потом гнил живьём дооолго-дооолго ). НО... правильно всё говорит.
    1. Джексон Звание
      Джексон
      -1
      Сегодня, 19:00
      Согласен. Сволочь... Но за базар отвечает пока что... Ещё Гренландию слопает и всё норм, предвыборная компания выполнена.
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        0
        Сегодня, 19:01
        Ну, да. И можно передавать пост преемнику.
  8. Aken Звание
    Aken
    -1
    Сегодня, 19:01
    И ведь не соврал.........
  9. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +4
    Сегодня, 19:09
    Что ни говори про Трампа, а то, что он многое сделал для США, это бесспорно!
  10. Валюша Звание
    Валюша
    +9
    Сегодня, 19:10
    Жаль, что не защитили танкер. Не смогли противостоять, как во времена карибского кризиса. Мы стелемся перед наглым, беспринципным барыгой и некому дать ему по наглой морде. Главный зачинщик войны на Украине на весь мир заявил, что он спаситель Украины. И что теперь наши вечные болтуны-переговорщики, в белых перчатках нам будут втирать? Так ещё никто не позорил нашу страну.
  11. drags33 Звание
    drags33
    +5
    Сегодня, 19:18
    Этот трамп страдает злокачественным нарциссизмом. Он как акула, почувствовал запах крови и свою безнаказанность, пытается поставить мир "в стойло". Ему кажется, что он для этого и стал президентов сша. И надо сказать, к этим идеям его привела наша "жидкая сила", со всеми нашими красными линиями, озабоченностями и протестами. Так , что посеяли, то и пожинаем.... Монстр совсем распоясался. Мне кажется, можно бы сделать 2 вещи. Вариант №1 - хорошенько вдарить по б/украине (они это давно заслужили!!!), да так, чтобы мир содрогнулся. Не знаю, чем уж там ударить - одним Орешником или пятью... Но ракет тут жалеть не надо... Удар должен быть такой, чтобы трамп обмочился, не добежав до туалета... Вариант №2 - сделать подарок хуситам - несколько Цирконов. Пущай тренируются на амеровских кораблях... Эти ребята не робкие, жахнут и глазом не моргнут... И тут тоже ракет жалеть не надо - удар должен быть отрезвляющим! В противном случае этот маньяк скоро в Кремле будет высаживать свою Дельту....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:23
      ...Трамп обмочится когда прилетит по Белому Дому, вот тогда точно. или когда его личный телохранитель скажет что русский десант уже на первом этаже и добивает их секьюрити....а что по Краине прилетит - это ему побоку...
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      Сегодня, 19:24
      Есть ещё третий вариант - Европу причесать. laughing
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 19:40
      Цитата: drags33
      Этот трамп страдает злокачественным нарциссизмом.
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 19:32
    Немного дополню Трампа. Если бы США не существовало, миллионы людей в мире были живы.
  13. Александр 3 Звание
    Александр 3
    -2
    Сегодня, 19:37
    У нас есть союзники- Это армия и флот.
    1. тлауикол Звание
      тлауикол
      +5
      Сегодня, 20:05
      Да нет у нас флота. Лет 30ть с лишним уж как
      1. ettore Звание
        ettore
        +1
        Сегодня, 20:43
        Цитата: тлауикол
        Да нет у нас флота. Лет 30ть с лишним уж как

        Максимальную мощь флот имел при Брежневе.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:42
    У Трампа перед глазами парад победы 2 сентября в Пекине, где его не было.Вот его и несёт. wassat
  15. vladcub Звание
    vladcub
    +2
    Сегодня, 19:43
    "действуя с позиции силы" естественно :"аппетит приходит во время еды"
  16. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 19:48
    "Трамп: Если бы не я, Россия сегодня владела бы всей Украиной"
    Не было такой цели.
    Нет ни одного юридического документа РФ, где написана цель СВО на Украине, дано определение СВО, что такое СВО на Украине.
    Господин Трамп, не надо присваивать то, чего нет.
  17. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -3
    Сегодня, 20:00
    Теперь ею будет владеть Америка.
  18. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 20:11
    США, с такими правителями, как Рейган, Буш, Байден и Трамп, действовали/действуют подобно правителям Римской империи: Кекару, Каракалле, Юстиниану, Августулу, Нерон и др.
    Что бы вы ни создали, слепое стремление рано или поздно приведет к краху!
  19. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +1
    Сегодня, 20:24
    Если бы в 14году мы поддержали бы все области которые хотели примкнуть к России,то и трамп бы нафиг не нужен был,а так мы толерантненько всех слили и с западом хотели дружить,а потом опять обманули ироды
  20. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    -1
    Сегодня, 20:50
    Трамп: Если бы не я, Россия сегодня владела бы всей Украиной

    Вообще-то если бы не гений Ельцина...
  21. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:00
    Трамп всосал "победного допинг" и... понесло.