"Трамп: Если бы не я, Россия сегодня владела бы всей Украиной"

Россия и Китай вообще не боятся НАТО, а Москва на сегодняшний день владела бы всей Украиной, если бы не США. Дональд Трамп снова расхвалил себя самого в своей социальной сети Truth Social.Самомнение Трампа растет день ото дня, особенно оно подпрыгнуло после проведенной в Венесуэле операции и похищении Николаса Мадуро, поскольку мировая реакция на это была просто «никакой». Теперь оказалось, что без него Россия бы захватила всю Украину, а НАТО вообще ничего не стоит. По словам американского лидера, Москва и Пекин «боятся НАТО» только тогда, когда видят США.Не забыл Трамп напомнить, что он в прошлом году «закончил восемь войн», причем в одиночку, а Нобелевскую премию так и не получил. И это при том, что он спас «миллионы жизней» по всей земле. Впрочем, это «глупое решение» Норвегии его якобы не беспокоит. В общем, всем повезло, что такой «сильный лидер» пришел к власти в США.Ранее постпред США в ООН Майк Уолтц заявил, что Трамп и дальше будет игнорировать международное право, действуя с позиции силы.