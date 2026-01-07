Причины, почему не стоит ждать жёсткой реакции Москвы на задержание «Маринеры»
Итак, Береговая охрана США, две недели преследовавшая идущий под российским флагом танкер «Маринера», сумела высадиться на судно и заставить его команду повернуть в сторону Шотландии, спеша зайти в британские воды, чтобы уберечься от российских кораблей. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил задержание судна, заявив, что блокада венесуэльской нефти остаётся в действии в любой точке мира.
Реакцию российского Минтранса «ВО» ранее обозначило в другом материале, в министерстве назвали это «актом пиратства», противоречащим нормам Конвенции ООН по морскому праву. МИД РФ потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне «Маринера», соблюдать их права и интересы. А сенатор Андрей Клишас призвал «чуть-чуть подождать», чтобы потом разобраться с этим, по его мнению, произволом США.
Однако, как считают некоторые эксперты, ждать жесткой реакции России не стоит, хотя и хотелось. Все дело в том, что захват танкеров продвигает так называемая «партия войны» в окружении Трампа, которой необходима причина для дальнейшей конфронтации с Россией. А это, в свою очередь, отразится на возможных договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Европа при помощи американского лобби пытается перетащить Трампа на свою сторону.
Поэтому, несмотря на негативную реакцию, Москва попытается решить этот вопрос мирным путем. Однако это только предположение, а не официальное заявление. Так что посмотрим на дальнейшее развитие событий.
Между тем сенатор Маркуэйн Маллин заявил, что США абсолютно не беспокоит реакция России на захват нефтяного танкера под её флагом, потому что США собирается контролировать все западное полушарие.
Информация