Причины, почему не стоит ждать жёсткой реакции Москвы на задержание «Маринеры»

Итак, Береговая охрана США, две недели преследовавшая идущий под российским флагом танкер «Маринера», сумела высадиться на судно и заставить его команду повернуть в сторону Шотландии, спеша зайти в британские воды, чтобы уберечься от российских кораблей. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил задержание судна, заявив, что блокада венесуэльской нефти остаётся в действии в любой точке мира.Реакцию российского Минтранса «ВО» ранее обозначило в другом материале, в министерстве назвали это «актом пиратства», противоречащим нормам Конвенции ООН по морскому праву. МИД РФ потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне «Маринера», соблюдать их права и интересы. А сенатор Андрей Клишас призвал «чуть-чуть подождать», чтобы потом разобраться с этим, по его мнению, произволом США.Однако, как считают некоторые эксперты, ждать жесткой реакции России не стоит, хотя и хотелось. Все дело в том, что захват танкеров продвигает так называемая «партия войны» в окружении Трампа, которой необходима причина для дальнейшей конфронтации с Россией. А это, в свою очередь, отразится на возможных договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Европа при помощи американского лобби пытается перетащить Трампа на свою сторону.Поэтому, несмотря на негативную реакцию, Москва попытается решить этот вопрос мирным путем. Однако это только предположение, а не официальное заявление. Так что посмотрим на дальнейшее развитие событий.Между тем сенатор Маркуэйн Маллин заявил, что США абсолютно не беспокоит реакция России на захват нефтяного танкера под её флагом, потому что США собирается контролировать все западное полушарие.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»