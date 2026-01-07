Причины, почему не стоит ждать жёсткой реакции Москвы на задержание «Маринеры»

Причины, почему не стоит ждать жёсткой реакции Москвы на задержание «Маринеры»

Итак, Береговая охрана США, две недели преследовавшая идущий под российским флагом танкер «Маринера», сумела высадиться на судно и заставить его команду повернуть в сторону Шотландии, спеша зайти в британские воды, чтобы уберечься от российских кораблей. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил задержание судна, заявив, что блокада венесуэльской нефти остаётся в действии в любой точке мира.

Реакцию российского Минтранса «ВО» ранее обозначило в другом материале, в министерстве назвали это «актом пиратства», противоречащим нормам Конвенции ООН по морскому праву. МИД РФ потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне «Маринера», соблюдать их права и интересы. А сенатор Андрей Клишас призвал «чуть-чуть подождать», чтобы потом разобраться с этим, по его мнению, произволом США.



Однако, как считают некоторые эксперты, ждать жесткой реакции России не стоит, хотя и хотелось. Все дело в том, что захват танкеров продвигает так называемая «партия войны» в окружении Трампа, которой необходима причина для дальнейшей конфронтации с Россией. А это, в свою очередь, отразится на возможных договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Европа при помощи американского лобби пытается перетащить Трампа на свою сторону.

Поэтому, несмотря на негативную реакцию, Москва попытается решить этот вопрос мирным путем. Однако это только предположение, а не официальное заявление. Так что посмотрим на дальнейшее развитие событий.

Между тем сенатор Маркуэйн Маллин заявил, что США абсолютно не беспокоит реакция России на захват нефтяного танкера под её флагом, потому что США собирается контролировать все западное полушарие.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +40
    Сегодня, 19:48
    ...ясно, нас тихо готовят что ответки не будет...
    1. р_у_с_с_к_и_й Звание
      р_у_с_с_к_и_й
      +39
      Сегодня, 19:51
      А никакого жёсткого ответа не было и после атаки на резиденцию великого стратега (ещё и отправляли в США данные, что такие плохие украинцы именно резиденцию атаковали, вы уж накажите их там), и на то, что сожгли почти 30 человек в Херсоне на Новый год.
      Так, выражения очередных озабоченностей.
      Как в песне, всё хорошо, прекрасная маркиза
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +40
        Сегодня, 19:53
        Причина одна. Политическая импотенция.

        Как бы чего не вышло! Можно расстроить партнёров. (((
        1. Седов Звание
          Седов
          +16
          Сегодня, 20:01
          Как бы чего не вышло! Можно расстроить партнёров. (((
          Нельзя расстраивать, ведь:
          это, в свою очередь, отразится на возможных договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине
          Мы пока эти договорённости дождёмся - прос..рём уже всё. Там ещё конца и края не видно. Ведём войну на истощение по-тихоньку.. Только непонятно чьё истощениеhi
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            Сегодня, 20:50
            Цитата: Седов
            Мы пока эти договорённости дождёмся - прос..рём уже всё.

            Ну и чем нам не веселое Рождество!? request
        2. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 20:07
          Москва попытается решить этот вопрос мирным путем.

          Может это и так. Только дальше будет больше, и нужна ответка по холуям США для показательных возможностей.
          1. Reklastik Звание
            Reklastik
            0
            Сегодня, 20:56
            Конечно. Врезать в ответ-то нечем - океанского флота нет.
        3. Essex62 Звание
          Essex62
          +3
          Сегодня, 20:17
          А может это не нерешительность,а "деятельность",как говорили в 30-40гг прошлого века?
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            +2
            Сегодня, 20:25
            Не стоит смешивать замысел и умысел, как говорил профессор на лекциях по уголовному праву...
            Возможности ответа есть? Воля к резкой эскалации есть? Вот и ответ...
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              +1
              Сегодня, 20:53
              Возможностей,у страны со 150 млн населением и всей таблицей Менделеева в недрах,хоть отбавляй. А вот воля...?
              1. Василий_Островский Звание
                Василий_Островский
                0
                Сегодня, 21:09
                Цитата: Essex62
                Возможностей,у страны со 150 млн населением и всей таблицей Менделеева в недрах,хоть отбавляй.

                Это очень скоропалительное утверждение... Оно верно для СССР конца 70-х - до середины 80-х, ну а далее руками лидеров - недоумков от горбачева и далее все эти возможности исчезли по карманам околодворцовых прохиндеев...
                На восстановление нужны не только ресурсы, деньги, люди - но ещё и время....

                Про волю - согласен...
                1. Essex62 Звание
                  Essex62
                  0
                  Сегодня, 21:12
                  Либерализм удавить жёстко,гайки до упора и всё появится. Не с этими конечно.
        4. Леший1975 Звание
          Леший1975
          +18
          Сегодня, 20:25
          Цитата: Ilya-spb
          Причина одна. Политическая импотенция.

          Как бы чего не вышло! Можно расстроить партнёров. (((

          Да плевать им на партнёров, впрочем тут плевки будут взаимными. Дело в том, о чём многие комментаторы (и я в их числе) давно, очень уже давно пишут в т.ч. и на ВО - с самого распада СССР в стране проводилась и сейчас продолжает проводиться курс на де-индустриализацию страны. Курс был такой взят, понимаете? Даешь рост числа миллиардеров и умножение их капиталов ценой того - что ренту т.н. элита изымает ещё на стадии фундамента экономики - сырье, энергоресурсы, деньги (те же кредиты, но не только) в РФ дороже, чем у конкурентов на международных рынках. Всё это делает нерентабельным и неконкурентным про-во в РФ. Итог - мы не тянем СВО, мы не можем довести до нужного технического результата сложные проекты (к примеру в гражданской авиации), ну а кто же будет вкладываться в развитие того, что потом не выгодно производить? Как итог - многолетняя деградация производства и науки. Попытки решить проблему методами по типу утильсбора, так же не дают и не дадут ни какого эффекта, а лишь ещё больше понижают покупательную способность населения и ещё больше усугубляют ситуацию. И изменить экономическую модель т.н. элита НЕ МОЖЕТ, т.к. лишение себя самой своего экономического базиса, логически поставит вопрос о замене самой элиты. Однозначно вместе с заменой действующего президента. Новая элита приведёт к власти уже своего лидера. Деньги = власть. Вот и подумайте, а оно им надо, лишиться всего "нажитого непосильным трудом"? А самому г-ну Путину, оно это надо? Гарантии в конституции это конечно хорошо, но смена всей эконом. модели и следом всей элиты, неизбежно поставит вопрос о расследовании деятельности предыдущей власти и новая элита старой уже ничего не будет гарантировать. Это передача дел от ЕБН к ВВП, без смены эконом. базиса позволяла достигнуть и соблюдать договоренности. Новые лидеры, приди они к власти, которые сейчас находятся по сути внизу государственной пирамиды, наоборот, будут иметь массу поводов, что бы провести самую тщательную ревизию дел своих предшественников. Мой вывод - ничего изменить (по хорошему) уже нельзя, будут держаться за власть до последнего... а потом, всё просто рухнет. Так как сейчас, бесконечно продолжаться не может. Просто США, на мой взгляд, осведомлены о текущем положении дел в РФ очень хорошо и поступают в отношении РФ в соответствии с моментом и истинным положением дел. Глупо за это на них обижаться. Жаль конечно, что мы сами (граждане РФ) позволили сделать это со своей страной. Мы то точно ни куда не сбежим. hi
          1. Личное мнение Звание
            Личное мнение
            +5
            Сегодня, 20:31
            Очень толково Вы всё разложили по полочкам.
          2. Essex62 Звание
            Essex62
            +1
            Сегодня, 20:57
            Перспектива страшная и реальная. Вопрос в том найдутся люди выводить на новый уровень,когда эти рухнут?
            1. Леший1975 Звание
              Леший1975
              0
              Сегодня, 21:12
              Цитата: Essex62
              Перспектива страшная и реальная. Вопрос в том найдутся люди выводить на новый уровень,когда эти рухнут?

              К сожалению, сейчас дать ответ на этот вопрос невозможно. Только по факту будем смотреть. Т.к. все попытки объединения или появления несистемных (по отношению к существующей власти) реальных альтернативных лидеров, приводят к возбуждению дел о экстремизме. И не важно, занимает ли такой лидер патриотическую позицию (примеры таких людей приводить не стану, т.к. не стремлюсь присоединиться к ним в местах не столь отдалённых, да и толку в этом точно нет, а статей напринимали таких... что приходится быть осторожным), важно, что он может представлять альтернативную власти, точку притяжения и мобилизации общества. Кстати, попытки внедрения мессенджера из трех букв, я так же склонен рассматривать исключительно как попытку контроля общества и удержания власти, т.к. экономически этот проект (в рамках лишь границ РФ) смысла не имеет. Т.ч. господа тоже всё понимают, готовятся как могут. Но тут уж как получится, я думаю, что такого "импульса Анкориджа" - когда в открытую чуть ли не называют (по некоторым источникам даже называют) преступниками, в Кремле никто не ожидал. В общем, "Черный лебедь" или "соломинка переломившая хребет верблюду" могут возникнуть в любой момент. Пример Сирии, Венесуэлы уже есть, за Ираном следим, себя держим в уме... hi
          3. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 21:11
            Цитата: Леший1975
            Цитата: Ilya-spb
            Причина одна. Политическая импотенция.

            Как бы чего не вышло! Можно расстроить партнёров. (((

            Да плевать им на партнёров, впрочем тут плевки будут взаимными. Дело в том, о чём многие комментаторы (и я в их числе) давно, очень уже давно пишут в т.ч. и на ВО - с самого распада СССР в стране проводилась и сейчас продолжает проводиться курс на де-индустриализацию страны. Курс был такой взят, понимаете? Даешь рост числа миллиардеров и умножение их капиталов ценой того - что ренту т.н. элита изымает ещё на стадии фундамента экономики - сырье, энергоресурсы, деньги (те же кредиты, но не только) в РФ дороже, чем у конкурентов на международных рынках. Всё это делает нерентабельным и неконкурентным про-во в РФ. Итог - мы не тянем СВО, мы не можем довести до нужного технического результата сложные проекты (к примеру в гражданской авиации), ну а кто же будет вкладываться в развитие того, что потом не выгодно производить? Как итог - многолетняя деградация производства и науки. Попытки решить проблему методами по типу утильсбора, так же не дают и не дадут ни какого эффекта, а лишь ещё больше понижают покупательную способность населения и ещё больше усугубляют ситуацию. И изменить экономическую модель т.н. элита НЕ МОЖЕТ, т.к. лишение себя самой своего экономического базиса, логически поставит вопрос о замене самой элиты. Однозначно вместе с заменой действующего президента. Новая элита приведёт к власти уже своего лидера. Деньги = власть. Вот и подумайте, а оно им надо, лишиться всего "нажитого непосильным трудом"? А самому г-ну Путину, оно это надо? Гарантии в конституции это конечно хорошо, но смена всей эконом. модели и следом всей элиты, неизбежно поставит вопрос о расследовании деятельности предыдущей власти и новая элита старой уже ничего не будет гарантировать. Это передача дел от ЕБН к ВВП, без смены эконом. базиса позволяла достигнуть и соблюдать договоренности. Новые лидеры, приди они к власти, которые сейчас находятся по сути внизу государственной пирамиды, наоборот, будут иметь массу поводов, что бы провести самую тщательную ревизию дел своих предшественников. Мой вывод - ничего изменить (по хорошему) уже нельзя, будут держаться за власть до последнего... а потом, всё просто рухнет. Так как сейчас, бесконечно продолжаться не может. Просто США, на мой взгляд, осведомлены о текущем положении дел в РФ очень хорошо и поступают в отношении РФ в соответствии с моментом и истинным положением дел. Глупо за это на них обижаться. Жаль конечно, что мы сами (граждане РФ) позволили сделать это со своей страной. Мы то точно ни куда не сбежим. hi

            Для такой ситуации, это слишком глубинный политический вывод.
            Все проще.
            Не вытянем мы войны со США и НАТО. На нашей стороне будет только Корея.
            Китай с Белоруссией не впрягутся. Останется только ядерный апокалипсис устроить. ВВП на это не пойдёт.
            Реальный вариант один: - опять подтереть сопли и барахтаться на Украине. crying
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +9
        Сегодня, 20:10
        Цитата: р_у_с_с_к_и_й
        А никакого жёсткого ответа не было и после атаки на резиденцию великого стратега

        Будет, типа winked -в результате удара нашего БПЛА и повреждения ступицы переднего колеса на каком-нибудь Бредли или КОзака, это наш сокрушительный ответ террористическому украинскому режиму и его англосакским хозяевам. am
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 20:35
          ...а ещё можно колесья сдуть, вот!
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 20:37
            Цитата: Nexcom
            ...а ещё можно колесья сдуть, вот!

            И ниппель врагу не вернуть am
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 20:40
              Это очень жестоко, Геннадий. lol
              1. Теренин Звание
                Теренин
                +1
                Сегодня, 20:42
                Цитата: Nexcom
                Это очень жестоко, Геннадий. lol

                Ну, хорошо, мы же не звери, тогда вернем при обмене пленными. yes
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +14
      Сегодня, 19:52
      Нас уже давно приготовили, что ни чего не будет... власть с поддержкой 86% просто ни о чём... временщики, которых теперь ни чем не вышебишь negative
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +19
        Сегодня, 19:56
        Добавлю, что власть с огромной поддержкой населения пала в Сирии за две недели.

        Огромная поддержка населения стала железным щитом для Мадуро))) (ирония).

        Поддержка народа Ирана не допустит восстания.

        А ещё... Исторические уроки:

        Где была поддержка народа в 1991 году? А в 1917 у царя?
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 20:00
          Ну 1991г, это действительно другое. Власть сама готовила, народ к сдаче страны. Сейчас ведь тоже все верят пропаганде.
          1. Ilya-spb Звание
            Ilya-spb
            +4
            Сегодня, 20:01
            Я не смотрю телевизор и не читаю большевистских газет)))
            1. Гардамир Звание
              Гардамир
              +2
              Сегодня, 20:14
              Ну пропаганда, это ведь не только телевизор и газеты. По крайней мере откуда вы знаете. что сейчас не 90е
            2. Теренин Звание
              Теренин
              +6
              Сегодня, 20:17
              Цитата: Ilya-spb
              Я не смотрю телевизор и не читаю большевистских газет)))

              И на ВО информации достаточно, чтобы понять - когда, что, кем, где, каким способом, с какой целю...
              А, про нашу беззубость устали тявкать даже прибалты. winked
            3. Василий_Островский Звание
              Василий_Островский
              +1
              Сегодня, 20:26
              Цитата: Ilya-spb
              Я не смотрю телевизор и не читаю большевистских газет

              Супер!
              Другие есть?
              Сейчас даже либералы - ну просто большевики образца июля 1917 года ...
        2. Симаргл Звание
          Симаргл
          0
          Сегодня, 20:35
          Где была поддержка народа в 1991 году?
          Сколько Вам лет, дядя?
          В 1991 году поддержка была чисто чуток. Реформы меченого уже допекли народ.

          А в 1917 у царя?
          А вот это уже смешно.
          Последняя капля была в 1905.
        3. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          +1
          Сегодня, 20:50
          Где была поддержка народа в 1991 году?

          А что, разве в 1991 году президентская власть поставила народ перед фактом, что теперь социализм отменяется и страна будет идти дальше исключительно по капиталистическому пути развития? Не было такого. Власть вешала лапшу про то, что будут вводится элементы рыночной экономики (своего рода НЭП), которые позволят решить проблемы, возникшие в народном хозяйстве. Так кто ж против этого? А когда народ на своей шкуре уже в 1992 году почувствовал все прелести глобального дикого капитализма, начались протесты, которые осенью 1993 года вылились в Москве в вооруженное противостояние. Только вот у власти рука тогда "не дрогнула" и она применила войска против своего народа. Так что не стоит сочинять сказки - еще довольно много людей прекрасно помнит хронологию событий
      2. aleks.29ru Звание
        aleks.29ru
        -1
        Сегодня, 20:59
        Остаётся надежда на десант, ордер ещё действует.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      +25
      Сегодня, 19:53
      Все дело в том, что захват танкеров продвигает так называемая «партия войны» в окружении Трампа, которой необходима причина для дальнейшей конфронтации с Россией.

      Ну это всё в корне меняет. Оказывается Трамп хороший это его окружение всё мутит. laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 19:54
        конэчно! wassat потому хорошему Доне и не отвечают жостко. yes
        Вот оно чо, Михалыч! (с)
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +9
          Сегодня, 19:58
          конэчно! wassat потому хорошему Доне и не отвечают.

          Да уж вспоминается старушка Меркель какая она была хорошая как с ней мы дружили. А потом оказалась что она обманывала с Минском 1-2.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 20:00
            Бывшие комсомолки ГДР они такие...
        2. Теренин Звание
          Теренин
          -1
          Сегодня, 21:00
          Цитата: Nexcom
          конэчно! wassat потому хорошему Доне и не отвечают жостко. yes
          Вот оно чо, Михалыч! (с)

          Щас не ответа США из-за каких-то танкеров, в России на всех каналах - рекордные сборы Буратино! fellow
      2. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        -1
        Сегодня, 20:28
        Цитата: частное лицо
        Ну это всё в корне меняет.

        Вы забыли поставить в конце восклицательный знак...
        И к имени Трампа прибавить "Его Величество"... так было бы естественно ))) drinks
      3. Алекс354 Звание
        Алекс354
        0
        Сегодня, 20:55
        Так у нас тоже, царь хороший бояре плохие
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      +19
      Сегодня, 20:02
      Все кто говорит что не время ссорится с США не просто глупцы, а враги России...... эта самая США с легкостью нарушит все договоренности в том числе по Украине считая себя исключительной страной, а страна претендующая на звание Державы просто обязана отвечать, а захват судна под флагом это нападение на страну, а Президент это гарант неприкосновенности границ страны..... только вот это давно уже не работает и лично в моем лице он потерял остатки веры что он что-то может на международной арене в защите России, так слова, слова......слова в угоду западным партнерам (без кавычек).
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 20:18
        Просто жирный "плюсище". Без всяких комментариев.
        Вот оно зачем, оказывается, нам красные фломастеры. А то кто-то ими линии всякие рисует-рисует...
      2. Sergei S Звание
        Sergei S
        +6
        Сегодня, 20:25
        Цитата: Silver99
        так слова, слова......слова в угоду западным партнерам (без кавычек).

        К сожалению, они выслуживаются не только перед западным "партнёрами", но и перед восточными. С похожим результатом.
    5. ЗлойКоммунист Звание
      ЗлойКоммунист
      +4
      Сегодня, 20:13
      Будет, в рф бензин подорожает ...
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +1
        Сегодня, 20:45
        Ils ont déjà augmenté en France :-)
        Il y a 20 jours au supermarché 1.41 €
        Aujourd'hui au même endroit 1.589€
        Juste + 12.7% en 12 jours !!

        Они уже выросли во Франции :-)
        20 дней назад в супермаркете 1,41 евро
        Сегодня в том же месте 1.589€
        Всего + 12.7% за 12 дней !!
    6. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 20:29
      Цитата: Nexcom
      нас тихо готовят что ответки не будет...

      Нашу подлодку-невидимку, так никто и не увидел request
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 20:34
        угу, совсем невидимость - тоже не очень хорошо.....
    7. lis-ik Звание
      lis-ik
      +5
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Nexcom
      ...ясно, нас тихо готовят что ответки не будет...

      Вы всё ещё надеетесь на ответку от этой власти? Они только внутри страны население обдирать могут,а там нельзя,кабы чего не вышло.
    8. Last centurion Звание
      Last centurion
      +2
      Сегодня, 20:50
      Нас громко готовят. А по факту нападение на судно это нападение на часть страны. И больше не трактуется никак. Других трактовок не существует, чтобы по телеку дальше не впаривали.


      ЗЫ : кстати может тогда полстраны отдадут чтоб "не конфликтовать " с партией войны в СШП?
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 21:10
        Так отдали уже. Не малую часть,вместе с русским населением. Если- бы крымчане и дончане не оказали сопротивления так всё и прокатило- бы. Сегодня надежда есть, заднюю компрадорам включать уже опасно для них самих .
    9. cast iron Звание
      cast iron
      0
      Сегодня, 21:07
      А какая может быть ответка? Благодаря действиям Ельцина, Медведева и Путина, флота у России больше нет. Нам нечем отвечать. Нам нечем сопровождать танкеры.
  2. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    -2
    Сегодня, 19:48
    Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
    Пощады никто не желает!
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 19:51
      А!А вот если бы открыли кингстоны....Это было бы..Причем берег бритов недалеко...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 19:53
        ...лучше бы выбросили судно на рифы и залили им там всё нефтью по уши...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 20:44
          Цитата: dmi.pris1
          А вот если бы открыли кингстоны....

          Цитата: Nexcom
          ...лучше бы выбросили судно на рифы и залили им там всё нефтью по уши...

          "Если б я имел коня - это был бы номер..."
          Да, конечно, и кингстоны открыть круто, нефтью им там всё извозюкать - тоже не хило. Хотели нефти - НАТЕ!
          Только вот, думаю, капитан думал не о том, как флаг страны защитить - и это не его вина. Он думал, что вернётся домой и получит, в этом случае, не медаль за геройство, а срок за умышленное нанесение ущерба собственнику судна и нефти.

          Геройский мужик, командир СКР "Беззаветный", В.И.Богдашин незадолго до смерти в интервью рассказывал, что его вызвали в Москву и он несколько дней сидел в гостинице и гадал - наградят или накажут его за тот "Красный навал".
          Времени много прошло с тех пор, а отношение власти к тем, кто страну защищает, сильно изменилось? Думаю, что в этом случае бабло победило бы добро и мужик сел бы...

          Потому у меня, например, и не возникает вопрос, почему капитан на рифы не сел и кингстоны не открыл.
          Хотя на мой характер - да и пёс бы с ним, что потом будет. А здесь и сейчас я устроил бы им, гадам...
        2. cast iron Звание
          cast iron
          0
          Сегодня, 21:10
          Кому лучше? Капитану и команде? Так их бы в России потом посадили с конфискацией имущества за уничтожения груза и судна. Пароходы и заводу у нас принадлежат хозяевам, а не народу.
    2. belost79 Звание
      belost79
      +2
      Сегодня, 19:53
      Напомню, что в итоге Варяг вошел в состав Японского флота под названием Сойа, а экипаж был интернирован (считай, сдался в плен). Так что все это только песни.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +3
        Сегодня, 20:13
        Цитата: belost79
        Напомню, что в итоге Варяг вошел в состав Японского флота под названием Сойа

        Более семи лет использовался японцами для учебных целей. Отдавая дань подвигу русских моряков, японцы оставили на корме название «Варягъ» по личному решению императора Муцухито. Новобранцам капитан судна объявлял о том, что они будут обучаться на русском корабле, который сразился с целой эскадрой, а его экипаж отказался сдаться в плен.
        Для знатоков - интернирование и плен это разные вещи.
        1. Vicontas Звание
          Vicontas
          +5
          Сегодня, 20:35
          Когда в стране,которая всегда считалась великой,к власти приходят мелкие люди,их жалкое поведение заставляет людей испытывать стыд за всю страну!
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            -1
            Сегодня, 20:54
            Цитата: Vicontas
            Когда в стране,которая всегда считалась великой,к власти приходят мелкие люди,их жалкое поведение заставляет людей испытывать

            То есть по "Варягу" возразить нечего? Ну а что до "жалких людей", то идите и покажите пример.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +7
    Сегодня, 19:49
    Блин,слов нет.Это попытка как то смягчить это "недоразумение"(мягко сказано)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 19:51
      да-да, намекают что это Трампу его враги подлянят - танкеры захватывают - типо он сам то и не в курсах....
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        -1
        Сегодня, 20:02
        Ну в России же такое прокатывает.
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +15
      Сегодня, 19:52
      Цитата: dmi.pris1
      Это попытка как то смягчить это "недоразумение"

      Жесткое, волевое и бескомпромиссное заявление МИДа Российской Федерации - не бейте моряков.
      А танкер перерегистрировали под наш штандарт для чего? Думали янки зассут? Не зассали. Как там теперь модно выражаться в дипломатических кругах «мяч на стороне России».
      Тем временем, прошло 9 дней, без обещанной ответки за удар по резиденции.
      1. Личное мнение Звание
        Личное мнение
        +4
        Сегодня, 20:05
        Танкер это мелочи, по сравнению , что получилось с Херсоном.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 20:25
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Тем временем, прошло 9 дней, без обещанной ответки за удар по резиденции.

        Прости Господи, но так и лезет в голову
        на 9-й день после смерти душа, по завершении экскурсии по раю, направляется в ад, где видит муки грешников и вечное пламя. Там она находится до 40-го дня.
      3. ettore Звание
        ettore
        0
        Сегодня, 20:34
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Тем временем, прошло 9 дней, без обещанной ответки за удар по резиденции.

        Праздники ещё не кончились. Не спешите, всё будет, потом после рассола, может быть.
      4. Last centurion Звание
        Last centurion
        0
        Сегодня, 20:52
        Какой ответки? Да не будет ничего. Очередные красные линии жидко коричневого цвета.
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +8
      Сегодня, 19:52
      Цитата: dmi.pris1
      Это попытка как то смягчить это "недоразумение

      Это попытка предать всë и вся!
  4. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 19:49
    Между тем сенатор Маркуэйн Маллин заявил, что США абсолютно не беспокоит реакция России на захват нефтяного танкера под её флагом, потому что США собирается контролировать все западное полушарие.
    А мы Северное..., ну так надо объявить и ударить...имхо
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +19
    Сегодня, 19:49
    Эх. Ну как же так. Позор и трэш. Если все время избегать конфронтации, с тобой перестанут считаться
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 20:10
      А как её не избегать, если первую же конфронтацию мы проиграем? Сравните военные и экономические ресурсы США и РФ. Голиаф и Давид.
      1. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        +5
        Сегодня, 20:26
        Так прямо не сравнивают.
        И мы сами себя ослабляем нелепой войной с Украиной.
        Там все должно было кончиться за месяц геостратеги оленеводо шахматисты так войну стали вести и завели страну в тупик
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 20:35
          Цитата: Тури_ст
          Там все должно было кончиться за месяц

          Ну вот они примерно так и рассуждали эти геостратеги. Что вот сейчас мы какой-то там гениальной стратегией всё решим, и ресурсы тратить не придётся. А в итоге как всегда в дело вступили потенциалы. Я из нынешнего дня думаю, что в 2022-м не существовало способа победить Украину за месяц. Куда бы не наносились удары (хоть по политическому руководству, хоть по мостам - неважно), как бы не продвигались войска, в феврале-марте украинские ширнармассы, охотно шедшие на мобилизацию, сыграли бы ключевую роль в том, что задействованной массы российских войск оказалось бы недостаточно.
          1. Тури_ст Звание
            Тури_ст
            +2
            Сегодня, 20:41
            Потому что организовано все было никудышно на всех уровнях и в первую очередь на самом высшем
            Все потом знают чем в мо высшие руководители занимались
            Кто за этим должен следить?
  6. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +13
    Сегодня, 19:49
    Стыд и позор гарантам и ответственным лицам? Просто стыдоба.
  7. ximkim Звание
    ximkim
    +16
    Сегодня, 19:51
    Ясно.
    Поднимать налоги - это не защита корабля.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +11
    Сегодня, 19:52
    Как китайцы говорят в таких случаях...потеря лица налицо.
    Дальше эту тему можно не обсуждать.
    Это сигнал к странам НАТО в Балтийском море для блокады наших судов.
    Неспособность Кремля защитить наши гражданские суда спровоцирует волну их захватов по любому поводу...об Россию вытирают ноги все кому не лень.
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +14
      Сегодня, 20:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Как китайцы говорят в таких случаях...потеря лица налицо.

      Это они про обещанный "жёсткий ответ Китая" в случае визита Пелоси на Тайвань говорят? Или про "жёсткие меры" в случае очередной продажи Тайваню новейших вооружений? wink
      Китай уже столько раз терял лицо, что его и найти-то сложно. Мудрая обезьяна давно вросла в дерево и может лишь кидаться чем попало в тигра, готового это дерево свалить.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 20:05
        Обидно за державу...стыдно за кремлевских ребят не умеющих держать свое слово.
  9. 220-volt Звание
    220-volt
    +2
    Сегодня, 19:53
    МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике. С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - сообщили в ведомстве.
  10. g_ae Звание
    g_ae
    +11
    Сегодня, 19:53
    Причина одна. Горячее желание наконец стать "своими" в "буржуинстве". И отсутствие воли. А может проснулся дед, как в "Обыкновенном чуде".
    "Во мне вдруг проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. Он так боялся боли, что при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, а все надеялся на лучшее. Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть все обойдется! А когда ее хоронили, он шел за гробом да посвистывал. А потом упал да умер. Хорош мальчик?"
  11. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 19:53
    Командование СФ теперь ниддинги.
    Любой мичман теперь имеет право посылать их в Вненесуэлу.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 20:03
      Командование СФ тоже не само по себе..Есть и повыше,кто отдает приказ..
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 20:07
        Полагаете кто-то от позора застрелится? Дабы не терять офицерскую честь?
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +9
          Сегодня, 20:11
          Нет, конечно. Будут переведены на преподавательскую деятельность. Владимир Владимирович "своих" не сдает. Это вот Попова или Гиркина посадить легко, а "своих" ни-ни.
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 20:12
            Жаль, что его свои не наши. А кто был его наш, давно сбежал за бугор.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 20:29
          Там честью давно не пахнет...Но это вина не этих офицеров..Поставлены в такие условия
          1. Aken Звание
            Aken
            +2
            Сегодня, 20:38
            Это такой способ отбора на высшие должности. Лизуны.
  12. Aken Звание
    Aken
    +16
    Сегодня, 19:54
    Именно так власть теряет легитимность.
  13. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 19:54
    Десант США захватил российский танкер «Маринера» в Атлантическом океане — военные высадились на судно в 15:00 по мск и связь с экипажем оборвалась.

    Что известно:

    — США заявили, что танкер нарушил санкционный режим, и задержали его по ордеру американского суда;
    — Также в операции участвовала Великобритания;
    — Министр войны США заявил, что блокада венесуэльской нефти действует «в любой точке мира»;
    — Минтранс РФ подтвердил факт захвата и напомнил, что судно шло под российским флагом в нейтральных водах, где действует свобода судоходства;
    — Танкер «Маринера» не перевозил нефть в момент захвата военными силами США, — данные сервиса для отслеживания судов Tankertrackers.
    — МИД РФ потребовал гуманного обращения с экипажем и его скорейшего возвращения;
    — В то же время США захватили в Карибском море ещё один танкер — Sophia;
    — Депутат Алексей Журавлёв считает, что России следует дать военный ответ на эту ситуацию: «Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны».
  14. zloybond Звание
    zloybond
    +17
    Сегодня, 19:55
    США наглядно показали всему миру, как необходимо обращаться с нашими интересами и нами и что ничего не стоит бояться в ответ. Вот и вся правда среди всего, что пытаются налить вокруг, чтобы как то оправдаться. До-пе-ре-го-ва-ри-ва-лись. До проявляли готовность. Теперь просто оправдания. Вихлять умеете - все уже видят. А по факту ЗВР там, корабль там, команда там. И уже не впервой туда начали таскать президентов для показательной порки. Храбрости не хватает ни отослать их посла, не отозвать своего.
  15. Пессимист22 Звание
    Пессимист22
    +16
    Сегодня, 19:57
    Я думаю за реакцией наблюдают не только граждане России, но весь мир тоже.
    1. murtadaz Звание
      murtadaz
      +3
      Сегодня, 20:14
      Весь мир не только наблюдает, но и желает и ждёт реакции. Судя по всему, к сожалению, напрасно...
  16. Stoler Звание
    Stoler
    +7
    Сегодня, 19:57
    Не может быть!! Чтоб после наших "зеркальных,решительных и без без компромиссных" действий на всё и вся!!!! Кто то посмел себе так вести laughing laughing laughing И как это они не боятся??? request
  17. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +18
    Сегодня, 19:57
    Позор!Позорное позорище!Чистоплюи и соплежуи у власти!
  18. Ivan F Звание
    Ivan F
    +2
    Сегодня, 19:57
    "ждать жесткой реакции России не стоит, хотя и хотелось." - а чем ответить-то.. Даже если и есть желание, сил нет. Из равноценного у нас со Штатами только ЯО, но применять его никто не будет, это глупо. Максимально "вредный" ответ который возможен , это максимальное сближение с Китаем, назло амерам. Всё остальное им по барабану. Но что будет делать Китай, то же вопрос.
    1. KAVBER Звание
      KAVBER
      0
      Сегодня, 20:09
      Единственный верный комментарий, все остальные лиш бы полаять на и похулить власть, без реальных предложений, что делать и как, чтоб не закончить в ядерном пекле... Н-да, легко кричать о нерешительности, когда ни чего не знаешь о раскладах и ни за что не отвечаешь, даже за свою ж..у. Голову надо включать, а не эмоции гнать в массы.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +4
        Сегодня, 20:13
        Почему то Трамп не боится начать ядерную войну, почему то Трамп не кричит о не решительности? ...
        Как думаете почему?
        Как раз такое нерешительное поведение Кремля и приведет и к войне и к позору.
        Трамп уверен что никто не даст в Кремле ему сдачи за его хулиганские выходки...значит у него есть для этого какие то основания.
        1. KAVBER Звание
          KAVBER
          -3
          Сегодня, 20:15
          Он ни чего не боится потому что руководит самой сильной страной в мире пока ещё, у нас это совсем не так, мы живём не в СССР и уже давно
        2. тлауикол Звание
          тлауикол
          0
          Сегодня, 20:16
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Почему то Трамп не боится начать ядерную войну, почему то.

          Потому что уверен, что легко её выиграет. Увы, так и есть
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            +4
            Сегодня, 20:18
            Цитата: тлауикол
            Потому что уверен, что легко её выиграет. Увы, так и есть

            Нет...так не есть...ложь и обман все это.
            А я считаю что он её не выиграет...более того даже не начнет.
            Вспомните историю с Северной Кореей...он сейчас берет на слабо Путина и Лаврова...как типичный ковбой Дикого Запада.
            1. тлауикол Звание
              тлауикол
              +2
              Сегодня, 20:25
              Завтра "на слабо" они перекроют судоходство на Балтике. Потом "на слабо" затребуют Калининград. Не, не начнут. Потому что наши полководцы на войну не явятся
          2. Sergei S Звание
            Sergei S
            +1
            Сегодня, 20:36
            Цитата: тлауикол
            Потому что уверен, что легко её выиграет. Увы, так и есть

            В случае реальной войны, легко они её не выиграют. А там потери не очень любят, тем более выборы уже скоро. он так действует потому что уверен в полной безнаказанности.
    2. Karabin Звание
      Karabin
      +1
      Сегодня, 20:15
      а чем ответить-то..

      У РФ есть одно несомненное Стратегическое Преимущество (С). Но оно куда то запропало.
    3. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      +2
      Сегодня, 20:28
      Блокада портов Одессы и Николаева, разрушение логистики в приграничной зоне Украины и ЕС.
      Что религия не позволяет так отвечать?
      1. Розмари Звание
        Розмари
        0
        Сегодня, 20:55
        Цитата: Тури_ст
        Блокада портов Одессы и Николаева, разрушение логистики в приграничной зоне Украины и ЕС.
        Что религия не позволяет так отвечать?

        Xохляткие морские дроны и ракеты не позволяют. За время СВО Черноморский флот потерял около 30% своих боевых единиц, уцелевшие корабли переведены из Севастополя в Новороссийск, откуда действуют в условиях постоянной угрозы.
        ЧФ потерял возможность контролировать Чёрное море и блокировать украинские порты
        1. Тури_ст Звание
          Тури_ст
          0
          Сегодня, 20:57
          А наши где морские дроны?
          А удары воздушными дронами по кораблям?
          А ракетами с самолетов?
          А планирующие бомбы на 200 км где?
          1. Розмари Звание
            Розмари
            0
            Сегодня, 21:08
            Цитата: Тури_ст
            А наши где морские дроны?
            А удары воздушными дронами по короблям?

            По каким кораблям, по турецким торговым? Военные корабли ВМС Украины в Черном море нос боятся показать еще больше чем наши
    4. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      0
      Сегодня, 20:52
      Китай и РФ находятся на разных политических полюсах : в Китае у власти коммунисты, а у нас поборники первобытного капитализма правые консерваторы для которых даже социалисты политические противники. Консерватизм официальная идеология(если она вообще есть) партии ЕР.
    5. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 21:04
      Максимально "вредный" ответ который возможен , это максимальное сближение с Китаем

      На каких идеологических принципах предполагается это сближение. Руководство РФ и руководство Китая идеологические антиподы, это же очевидно. Экономическое сближение существует до поры до времени, пока оно выгодно Китаю
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:59
    Есть такое нудное чтиво - Приказ о регистрации судов под Российским флагом .Похоже американцы изучили его до запятой.Кстати ,говорят в экипаже не только русские но и украинцы.Так что не будем делать поспешных выводов.Кто хозяин этого танкерочка в России на кого он зарегистрирован ,начнём с этого.А танкер Маринерa внесён в реестр судов Регистра РФ?.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 20:12
      Как то так всё это выглядит по закону .А у нас в Минтрансе такой бардак был ,за полгода думаете убрали - сомневаюсь .
  20. kventinasd Звание
    kventinasd
    +12
    Сегодня, 20:00
    Поэтому, несмотря на негативную реакцию, Москва попытается решить этот вопрос мирным путем. Однако это только предположение, а не официальное заявление. Так что посмотрим на дальнейшее развитие событий.

    Пожалуй хороша тут фраза "Мистера Нет" А.А.Громыко,министра иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год
    Влияние дипломатии без военного потенциала государства равно цене чернил, которыми пишутся договоры.
  21. тлауикол Звание
    тлауикол
    +3
    Сегодня, 20:00
    Ясно. Россия на третью мировую войну не явится.
    1. KAVBER Звание
      KAVBER
      -2
      Сегодня, 20:17
      И это хорошо, нада решать вопрос без нее
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        +4
        Сегодня, 20:19
        Цитата: KAVBER
        И это хорошо, нада решать вопрос без нее

        Завтра мелкие Натовцы перекроют Балтику для любого нашего судоходства. Послезавтра заберут Калининград. Без войны, но с жалобами в ООН
        1. KAVBER Звание
          KAVBER
          -1
          Сегодня, 20:24
          Ваши предложения? Объявить войну Америке и НАТО? Бункер готов у вас?
          1. тлауикол Звание
            тлауикол
            -1
            Сегодня, 20:27
            Цитата: KAVBER
            Ваши предложения? Объявить войну Америке и НАТО? Бункер готов у вас?

            Утирать сопли. На большее сил нет. Не потянем мы войну.
            Разве что подстрелить Трампа.
  22. Владимир М Звание
    Владимир М
    +4
    Сегодня, 20:00
    МИД РФ потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне «Маринера»

    Какую дичь несёт "Общество озабоченностей", стыдно за Страну....
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 20:28
      Главе этой структуры 75 годиков уже.
      В таком возрасте на многое вещи смотришь... философски... в лучшем случае
  23. bon jorno Звание
    bon jorno
    +4
    Сегодня, 20:00
    почему не будет реакции Москвы? потому что кто то ссытся в Кремле.
  24. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 20:01
    Я абсолютно уверен, что реакции не будет никакой, кроме просьбы "обращаться с экипажем гуманно". Даже пресловутого зеркального ответа не будет. Российским мореманам следует глубоко задуматься над местом работы. Они абсолютно беззащитны. Государство им ничего не гарантирует, кроме озабоченности, в любой точке мира могут просто взять и арестовать под любым предлогом.
    1. KAVBER Звание
      KAVBER
      0
      Сегодня, 20:19
      Что бы было по другому нужно вернуться в 30е годы прошлого столетия, вы ж первый взвоите когда за вами придут, а меня то за шо
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 20:44
        А, ну типа только пятую точку царю целовать можно. Это и есть патриотизм, да? Ясно понятно. Как вы достали своими тридцатыми пугать, если честно. В первую очередь в 30е генералов бы постреляли и всяких мужей государственных и дальше по нисходящей, раз уж на то пошло.
  25. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +6
    Сегодня, 20:02
    Да ну,жесткая политика это нота протеста и типа нам и танкер то не нужен вовсе.Пиратское нападение на танкер с российским флагом и опять прогундосим типа так нельзя делать.Уныло скоро все стран мира будут принебрегать Россией даже лояльные.Типа зашквар
  26. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +10
    Сегодня, 20:02
    За Державу обидно.( Я знаю , что текст моего комментария слишком короткий . )
    1. KAVBER Звание
      KAVBER
      0
      Сегодня, 20:23
      Обидно. А силы есть ответить по другому? Может есть флот самый большой в мире или самая большая в мире армия? Нет, странно да, за 13 лет просрать великую страну можно, легко, а вот вернуть нет, сил хватает токо чтоб нас сразу не закатали в стекловату
  27. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 20:02
    Причины, почему не стоит ждать жёсткой реакции Москвы на задержание «Маринеры»

    Кого не уважают и кого не боятся, того трахают.
  28. nokki Звание
    nokki
    -10
    Сегодня, 20:03
    О. сколько на ветке желающих начать ядерную войну! )) Если отсеять половину осатаневших украинцев, которым не терпится в ад, то оставшаяся половина диванных стратегов, тоже склонна к самоубийству. ))
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 20:15
      Цитата: nokki
      то оставшаяся половина диванных стратегов, тоже склонна к самоубийству.

      Ну почему же. Способов для самоубийства вагон и большая тележка, а все живут.
  29. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 20:03
    Трусы и позорники, предатели!! Мне стыдно сейчас быть русским!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 20:35
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Трусы и позорники, предатели!! Мне стыдно сейчас быть русским!

      Только русские в родне, Прадед мой - Самарин, Если кто и влез ко мне, Так и тот - татарин.
  30. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +4
    Сегодня, 20:05
    Наши не придут

    Андрей Шигин

                
    А наши не придут... Такое время ныне –
    Не тот сегодня год, война совсем не та.
    Никто не слышит глас, взывающий в пустыне.
    Да и пустыни нет - сплошная пустота.

    И в этой пустоте дорога будет долгой –
    Закончились давно короткие пути.
    Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой...
    Но наши не придут. Откуда им прийти?

    Не выведет никто "За Родину!" на бомбах,
    Никто не прохрипит: "Даёшь стране угля!"
    Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,
    Зашторен мавзолей под стенами Кремля.

    Не встанет политрук, не ткнёт наганом в небо,
    Труба не позовёт на подвиг и на труд.
    Коль отдали себя комфорту на потребу,
    Пора уже понять, что наши не придут!

    Так выпьем за дедов по чарке русской водки
    И снова в интернет – оттачивать умы,
    Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.
    А наши не придут…  Все наши – это мы.
  31. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 20:06
    Цитата: nokki
    О. сколько на ветке желающих начать ядерную войну! )) Если отсеять половину осатаневших украинцев, которым не терпится в ад, то оставшаяся половина диванных стратегов, тоже склонна к самоубийству. ))

    Вперед жопу амерам лизать!
  32. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:07
    А что такое случилось? Танкер отжали? Да у нас столько этих танкеров, что ушатаются все захватывать. Вот так мы их экономически и добьем. Главное выразить протест и озабоченность, а по Лондону всегда успеем орешником долбануть. Если серьезно - судно шло под флагом России и комментировать нечего.
  33. жучок120560 Звание
    жучок120560
    +2
    Сегодня, 20:08
    С такой властью и такими "друзьями" как "милый Дональд" МИД РФ безработица явно не грозит.
  34. Mike777 Звание
    Mike777
    +1
    Сегодня, 20:10
    There will be no response because the Russian leadership is very weak, only good at showing superweapons that are useless
    1. Yur Nic Звание
      Yur Nic
      0
      Сегодня, 20:44
      Yes, you're right!
      Вот, что бывает, когда сами себя избирают.
  35. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 20:10
    Между тем сенатор Маркуэйн Маллин заявил, что США абсолютно не беспокоит реакция России на захват нефтяного танкера под её флагом, потому что США собирается контролировать все западное полушарие.
    И надо США сказать, КУ? Да. Поэтому, несмотря на негативную реакцию, Москва попытается решить этот вопрос мирным путем.

    Все дело в том, что захват танкеров продвигает так называемая «партия войны» в окружении Трампа, которой необходима причина для дальнейшей конфронтации с Россией
    Трамп сам рад и показывает всем, кто в доме хозяин! И что ждать, пока все танкеры РФ задержат, да? И главное, виноват не Трамп, а партия войны. Трамп сам Министерство обороны переименовал в министерство войны! А тут опять отмазывают США, типа не виновата США, а виноват там кто-то из партии войны. Бред сивой кобылы.

    Однако это только предположение, а не официальное заявление. Так что посмотрим на дальнейшее развитие событий.
    Ну ждем, если дождемся!
  36. Санвенмин Звание
    Санвенмин
    +1
    Сегодня, 20:10
    Ах, ещё один упущеный шанс на "весь мир в труху"... Жаль, эту безумную планету давно пора стерилизовать...
  37. Комментарий был удален.
  38. vladcub Звание
    vladcub
    +1
    Сегодня, 20:13
    Камрады, конечно, захват танкера это свинство, но там много мути: если бы танкер сразу шёл под российским флагом, а то он был из Гайны. Но что случилось то случилось.
    Вообще-то сегодня Рождество.
    Для меня - страница нашей истории. Это юность наших родителей их дедов, а забывать историю своих предков - грех
    Эти картинки на помнят нашу историю
  39. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 20:14
    " А это, в свою очередь, отразится на возможных договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине"
    "Вот оно чё, Михалыч"((( Ну, а где анонсированные корабли и пл КСФ? Или это фейк? Отбить танкер не успевают? Так то Шотландия не очень далеко.
  40. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 20:15
    Есть разные варианты. Объединение танкеров в конвои и их сопровождение флотом России, отбивались же от сомалийских пиратов. Вооружение самих танкеров на скорую руку ЗУ-23, ПЗРК, сухопутными арт.орудиями и включением в экипаж артиллеристов. Танкера минировать и экипажем в случае захвата отдать приказ... не сдаваться
  41. Тури_ст Звание
    Тури_ст
    +7
    Сегодня, 20:15
    Похоже статью Песков писал!
    Уже видишь версию придумали, мол американская партия войны провоцирует нас на войну, но мы умные не поведемся и промолчим.
    Ой позорники…
    Как говорится стыд не дым, глаза не ест.
  42. Mitia_Litva Звание
    Mitia_Litva
    0
    Сегодня, 20:17
    Клишас - белоленточник, враг.
    Вы, россияне, этого не видите??
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 20:32
      Митя вас в Литве почему ещё не посадили за участие в форуме ВО России...это же уголовное преступление в Литве?
      Подозрительно все это. what
  43. Енотович Звание
    Енотович
    +1
    Сегодня, 20:18
    Потому что нету ни сил, ни яиц у руководства.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 20:20
      ...зато там есть всё остальное чего нет у нас...
  44. Stoler Звание
    Stoler
    0
    Сегодня, 20:19
    Ну теперь нашим судам кранты. Если одно взяли без последствий то почему бы и другие не взять???
  45. Karabin Звание
    Karabin
    +2
    Сегодня, 20:20
    А сенатор Андрей Клишас призвал «чуть-чуть подождать»,

    Чего? Новых поправок в Конституцию от Клишаса?
  46. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    +1
    Сегодня, 20:21
    Страх у "элиты" и власти РФ обидеть Трампа. Танкер, такая мелочь для них, когда стоит вопрос собственного кармана, который находится в странах НАТО.
  47. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +3
    Сегодня, 20:21
    После нападения США на Венесуэлу, нарушающего международное право, и плана аннексии Гренландии, Трампу просто необходимо было преподнести коррумпированному ЕС сюрприз.
    Дело в том, что Россия не может доверять ни США, ни ЕС.
    Новые кадровые планы Зеленского для СБУ также свидетельствуют о том, что Зеленский, США и ЕС готовятся к перманентной войне с Россией.
    И они надеются, что это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не окажется на коленях.
    Эти поджигатели войны используют как экономические, так и военные методы. И эти преступники действуют таким образом, что ядерное оружие не понадобится. По крайней мере, они на это надеются.
  48. Cartalon Звание
    Cartalon
    +2
    Сегодня, 20:24
    Трамп поверил, что может всё и очевидно его подталкивают к ещё большей дичи, что бы подвести под импичмент, когда демократы вернут себе конгресс.
    Наши вероятно в полной растерянности их опять обманули, хотя по пацански договорились же.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 20:29
      Дони похоже сам в шоке от беспомощности "наших рулей".
      Дони уже собрался судить граждан России из экипажа судна.
  49. cmax Звание
    cmax
    +2
    Сегодня, 20:25
    Теперь, после этих событий, можно не удивляться ничему происходящему в дальнейшем. Например появлению войск НАТО на краине, а там и позорного мира с выплатой Россией контрибуции. "Цусима" в действии. Хорошо если я ошибаюсь.
  50. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 20:26
    Автор, озвучьте фамилии экспертов, на которых ссылаетесь в статье. И где напечатано. Очень интересно.
  51. potterz Звание
    potterz
    +1
    Сегодня, 20:26
    А кто то ещё ожидал какой то реакции??? Вместе с красными линиями закончились и реакции ))
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +1
      Сегодня, 20:37
      вот только чем дальше тем будет все жестче и жестче. того кто прогибается гнут до предела.
  52. koksalek Звание
    koksalek
    0
    Сегодня, 20:31
    вам же сказали нельзя злить тех кто тебя бьет, не нравится есть красный карандаш
  53. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 20:34
    Это еще не все, по примеру «Маринеры» ещё пять подсанкционных танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаги на российские, указав порты приписки в Сочи и Таганроге в записях Российского морского регистра судоходства.
  54. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    Сегодня, 20:36
    Леопольдовщина она такая. Хотя я склоняюсь к версии ОПГ Мальчишей-плохишей, сидящих в кустах с вареньем и печеньем.
  55. Izotovp Звание
    Izotovp
    +3
    Сегодня, 20:36
    Очередное подтверждение полной потери суверенитета. Слушать очередные завывания про озабоченность и международное право ?! (( это прозвучало бы весомо только после потопления или захвата эквивалентного или превышающего по сумме актива. А так… уже после проглоченного захвата дипмиссий с нами не о чем было разговаривать.
  56. ettore Звание
    ettore
    0
    Сегодня, 20:38
    МИД РФ потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне «Маринера», соблюдать их права и интересы..

    Типа берите, что хотите, только не бейте.
  57. odisey3000 Звание
    odisey3000
    +1
    Сегодня, 20:44
    Да в политике мы уже пробили дно и дальше уже некуда идти ,а тут глядь и с низу постучали .Вы только вдумайтесь Россия жалуеться США что ее обидела украина.Мы жалуемся стране благодаря которой и началась война на украине. Именно сша потворствовали и все сделали для развязывания войны на украине . Без участия прямого США война давно бы уже закончилась .И вот теперь опять российской дипломатии нанесен удар под дых .Тут и Венесуэла и захват нашего танкера ,давайте представим ,что Россия захватила танкер идущий под флагом сша .Представили ,да это дурной сон Лаврова да и всего руководства нашей страны .Приходиться должностным лицам страны делать хорошую мину при плохой игре . .Поверьте это только начало глядя на сша по всему миру начнуться захваты танкеров перевозящих нашу нефть .Сша нам недруг и товарищ ,а тем более в вопросах украины .Просто создаеться впечатление что наше руководство не очень понимает как выбраться с этой ситуации .Население нашей страны уже точно не испытывает восторга от затягивания конфликта на украине .В 2026 году страна стоит на пороге выборов в Государственную думу - а это серьезное мероприятие .И сообщения населению нашей страны ,что войны конечно не будет .Она просто будет продолжаться .Уже как то у населения не прокатывает от слова совсем .Что дальше то .
  58. staer-62 Звание
    staer-62
    +2
    Сегодня, 20:48
    Вы думаете нам зачем ЯО? Что бы Россию защищать, интересы страны, народ? У нас ЯО для престижа, для авторитета власти, а воевать будут простые штурма с автоматами. Вот почти все предлагают расхерачить Европу ядерным оружием, нас не слушают, мнение народа пустой звук. Поэтому, плюньте на все. Будет так, пальцем поманят и побегут спотыкаясь забыв про убитых стариков по подвалам и взорванных детей и прочее. Побегут в очередной Анкоридж.
  59. котик-русич Звание
    котик-русич
    0
    Сегодня, 20:58
    А год "огненной лошади" только начался...
    sad
  60. bulbash70 Звание
    bulbash70
    0
    Сегодня, 21:11
    хватит ёрничать в комментариях!танкер-не российский.флаг России-временный.не будьте украинцами из анекдота-"а це,под помидоры".америкосы прекрасно знали чей танкер,и на нём только флаг российский.вопрос-почему так долго задерживали!?было страшно,или тянули до британских островов,ибо мелкобриты решили подписаться,что типа-смелые?особо одарённым поёрничать,советую просмотреть выпуск "Ералаша" про дедка с козой,и школоту-"рокеров".как там "рокер" сказал:"а знаете,почему он нас не тронул?потому,что мы-банда!".словами смысл не передашь.посмотрите-поймёте.
  61. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Сегодня, 21:12
    У нас (по терминологии Трампа) нет козырей на руках. Ядерное оружие из-за пары кораблей и 91-го БПЛА никто применять не будет. Остается вариант "активной обороны" с перемалыванием фашистов на Украине или переход к "глухой обороне" на достигнутых рубежах.