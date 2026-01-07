Хили: Британия сыграла ключевую роль в задержании российского танкера

Британия сыграла ключевую роль в задержании шедшего под российским флагом танкера «Маринера», обеспечив высадку американского десанта на его борт около Исландии. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили.

По имеющимся данным, США запросили поддержку Великобритании, поскольку судно преследовал корабль Береговой охраны США, не имеющий возможности действовать в водах Атлантики, как у побережья Соединенных Штатов. Лондон согласился и оказал помощь, включая базирование противолодочных самолетов ВМС США, а также дозаправку американского корабля и наблюдение за российским судном.



Сегодня наши вооруженные силы Великобритании продемонстрировали мастерство и профессионализм, оказав поддержку в успешном перехвате американскими войсками судна «Белла-1», следовавшего в Россию. Эта операция стала частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций.


При этом в Лондоне заявили, что Британия будет только наращивать меры по борьбе с теневыми флотами России и Ирана, чтобы не допустить обхода наложенных на эти страны западных санкций.

Между тем появилась информация, что США намерены предать суду экипаж задержанного шедшего под российским флагом танкера «Маринера», поскольку судно якобы входило в теневой флот Венесуэлы. О национальной принадлежности экипажа информации нет.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 20:34
    Британия сыграла ключевую роль в задержании шедшего под российским флагом танкера Сегодня наши вооруженные силы Великобритании продемонстрировали мастерство и профессионализм, оказав поддержку в успешном перехвате американскими войсками судна «Белла-1», следовавшего в Россию. Эта операция стала частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций.

    Все просто пиарятся, как они РФ пнули, а в ответ типа ничего не получат !
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +8
      Сегодня, 20:36
      Цитата: opuonmed
      Все просто пиарятся, как они РФ пнули, а в ответ типа ничего не получат !

      Подождем, что нам расскажут наши руководители. Адмиралов флота ведь просто так не дают?
      Возможно нам скажут :
      Да здравствует мировое пиратство!
      (откроются многие перспективы)
      Или будут жаловаться в Спортлото:
      Финансы отобрали. Моря лишили.
      Или объяснят, что танкер не наш.
      И флот не обязан вообще его защищать.

      Ожидаем ответ адмирала флота, героя России, Моисеева.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        +1
        Сегодня, 20:48
        МИД РФ уже потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с задержанными моряками. Даже не освобождение.
      2. kapitan92 Звание
        kapitan92
        +2
        Сегодня, 20:50
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Цитата: opuonmed
        Все просто пиарятся, как они РФ пнули, а в ответ типа ничего не получат !

        Подождем, что нам расскажут наши руководители. Адмиралов флота ведь просто так не дают?
        Возможно нам скажут :
        Да здравствует мировое пиратство!
        (откроются многие перспективы)
        Или будут жаловаться в Спортлото:
        Финансы отобрали. Моря лишили.
        Или объяснят, что танкер не наш.
        И флот не обязан вообще его защищать.

        Ожидаем ответ адмирала флота, героя России, Моисеева.

        Наверное нужен ответ, или что то, от Верховного? 30 челов россиян убили в Запорожье, Венесуэла, да хрен с ней, не в первый раз сдавать союзников, бюджет долги спишет. Танкеры, да тоже спишем! Авторитет государства, если при этом правлении можно говорить.!? Да забыл, ждем ОТВЕТКИ за "нападение" на бунгало Верховного. ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ!!! Закидаем врагов красными полосами. Уничтожим зверя в его логове! Ура. fellow
    2. knn54 Звание
      knn54
      -6
      Сегодня, 20:49
      - а в ответ типа ничего не получат !
      Получили-взорваны хранилища с продукцией Криворожского МЭЗ, предназначенной для Великобритании...
    3. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 20:58
      opuonmed
      ...........а в ответ типа ничего не получат !

      У них есть производства и объекты на окраине, не вижу причин их не уничтожать, не ограничиваясь маслозаводами и не только там.
  2. Енотович Звание
    Енотович
    +4
    Сегодня, 20:34
    А Хазин тут заливал антикриз, что нагиб Венесуэлы это удар по лондОну.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 20:51
      Я слушал это, Хазин рассказывал про разборки между ключевыми державами. Про лохов он ничего не говорил.
  3. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -6
    Сегодня, 20:39
    Подтверждения захвата танкера до сих пор нет, как писали ранее - экипаж, в основном, россияне и несколько украинцев.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 21:10
      Цитата: SEVERIN
      Подтверждения захвата танкера до сих пор нет, как писали ранее - экипаж, в основном, россияне и несколько украинцев.

      Есть и подтверждение, есть и заявление американской стороны. Пока ничего хорошего ждать не стоит. Трамп, в эйфории после захвата Мадуро, закусил удила.
      Администрация президента США Дональда Трампа официально подтвердила захват танкера «Маринера» (ранее Bella 1) и заявила о намерении предать экипаж судна суду на американской территории. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в ходе брифинга сообщила, что моряки, среди которых, по данным Москвы, находятся граждане РФ, подлежат уголовному преследованию за нарушение санкционного режима и будут принудительно доставлены в Соединенные Штаты.
      «Это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило санкционную нефть. И Соединенные Штаты Америки при этом президенте не собираются терпеть это», — подчеркнула пресс-секретарь.

      https://www.mk.ru/politics/2026/01/07/tramp-ne-otpustit-moryakov-marinery-belyy-dom-grozit-tyurmoy-ekipazhu.html?ysclid=mk4bqq4dgs570529283
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:11
      Цитата: SEVERIN
      Подтверждения захвата танкера до сих пор нет, как писали ранее - экипаж, в основном, россияне и несколько украинцев.

      судя по тому что вы тут пишите тырнет у вас есть, к чему такие глупости писать?
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +10
    Сегодня, 20:40
    Теперь следует ожидать захвата наших судов или судов с нашим грузом по всему миру...по любому поводу.
    Влип Кремль со своей мягкотелостью по самое не могу...блокада нашей страны с морскими перевозками уже начата.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 21:00
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Теперь следует ожидать захвата наших судов или судов с нашим грузом по всему миру...по любому поводу.
      основное будет на балтике думаю, на очереди полная блокада КО
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 20:40
    Между тем появилась информация, что США намерены предать суду экипаж задержанного шедшего под российским флагом танкера «Маринера», поскольку судно якобы входило в теневой флот Венесуэлы.

    Сейчас наши "главные" объявят, что корабль не наш, нефть не наша, был бы наш, то мы бы УУУХ!!!! А моряков потом когда-нибудь на импортных шпиёнов поменяем.
    1. Stoler Звание
      Stoler
      -2
      Сегодня, 20:52
      Да и моряки окажутся не наши.
    2. Алекс Старлей Звание
      Алекс Старлей
      -1
      Сегодня, 21:04
      Ну да вообще-то, действительно не наш, флаг наш временно повесили 24 декабря. Само судно под санкциями Министерства финансов США с июля 2024 года из-за обвинений в перевозке незаконных грузов для «Хезболлы»
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -2
    Сегодня, 20:40
    Ну сейчас пойдет перекличка "причастных"
    Ну а чего? Им явно не страшно
  7. Грац Звание
    Грац
    +8
    Сегодня, 20:40
    Путин выпустил джина из бутылки не сделав никаких жестких действий в адрес сша после задержания танкера, теперь скорее всего многие страны нато могут сделать тоже самое с другими нашими танкерами ничего не имеющими с венесуэльской нефтью общего.
    Власть стала слабой по отношению к врагам страны, сибаритствует, Путин уже давно сдает позиции и не только свои личные, но и страны
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:44
    Надеюсь "девочки" в Минтрансе РФ больше не будут допускать такие фатальные ошибки с переводом под Российский флаг .Что бы у этого лысого чёрта был повод для радости.Еще не известно кому повезло с танкером Bella 1.A я и думаю что за ерунда с номерами IMO.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 21:06
      То есть ему флаг РФ присвоили "на днях" только? До этого был классические папуа или тринидад?

      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -1
        Сегодня, 21:07
        Цитата: Ivan№One
        То есть ему флаг РФ присвоили "на днях только"? До этого был классические папуа или тринидад?
        да, но в данном конкретном случае это ни чего не меняет, нас отхлестали по щекам
  9. Stoler Звание
    Stoler
    +1
    Сегодня, 20:47
    Как ни прискорбно. Отплавались наши суда в Балтике.Мы ни чем не ответим.
  10. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 20:52
    Нефтяной танкер Bella 1 принадлежит стамбульской фирме Louis Marine Shipholding Enterprises S.A., сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. https://ria.ru/20251222/tanker-2063725671.html?ysclid=mk491qzvoz414979966.
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 20:56
    Между тем появилась информация, что США намерены предать суду экипаж задержанного шедшего под российским флагом танкера «Маринера», поскольку судно якобы входило в теневой флот Венесуэлы. О национальной принадлежности экипажа информации нет.
    о русский флаг ноги вытерли, теперь еще и граждан посадят
    интересно красные маркеры кончились или еще нет?
  12. kventinasd Звание
    kventinasd
    -1
    Сегодня, 20:59
    Американские военные обнародовали видео операции по захвату танкера "Маринера" в Атлантическом океане
    В ходе операции бойцы специального назначения высадились на палубу танкера с вертолетов UH-60 Black Hawk.
    После того как экипаж отказался открыть доступ в рубку, спецназовцы выбили дверь, применив помповые ружья.

  13. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 21:00
    Хохма с дзена: "МИД следит за новостями о танкере". Да им только и остаётся, что новости читать из интернета. 🤬
  14. axren1
    axren1
    0
    Сегодня, 21:01


    Шаман нервно курит в сторонке...
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:03
    а вот и ответ наших союзнечков по ОДКБ
    https://tengrinews.kz/world_news/ssha-zahvatili-tanker-rossiyskim-flagom-moskve-vyistupili-589801/
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 21:05
    Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
    Нефтяной танкер Bella 1 принадлежит стамбульской фирме Louis Marine Shipholding Enterprises S.A., сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler

    hi Эту истерику уже не остановить..Надо самим соблюдать международное морское право от 1982 г. drinks
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 21:06
      Цитата: tralflot1832
      Надо самим соблюдать международное морское право от 1982 г.

      это вы о чем?
  17. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 21:11
    От берегов Исландии куда бы не повели наш далеко не быстроходный танкер Северный флот в состоянии его перехватить. Вот сейчас и посмотрим как поведёт себя Верховный.
  18. dfg Звание
    dfg
    0
    Сегодня, 21:12
    Англичане и правда сделали всю грязную работу за пен досов . Начали то с бдк, которые массово повреждались, закончили флагманом а раз английские корабли не пошли ко дну с экипажами вот вам и ракеты вот и танки а вот и танкера . В общем так всегда бывает когда не только не бьешь первым но даже не отвечаешь.