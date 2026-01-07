Хили: Британия сыграла ключевую роль в задержании российского танкера
Британия сыграла ключевую роль в задержании шедшего под российским флагом танкера «Маринера», обеспечив высадку американского десанта на его борт около Исландии. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили.
По имеющимся данным, США запросили поддержку Великобритании, поскольку судно преследовал корабль Береговой охраны США, не имеющий возможности действовать в водах Атлантики, как у побережья Соединенных Штатов. Лондон согласился и оказал помощь, включая базирование противолодочных самолетов ВМС США, а также дозаправку американского корабля и наблюдение за российским судном.
Сегодня наши вооруженные силы Великобритании продемонстрировали мастерство и профессионализм, оказав поддержку в успешном перехвате американскими войсками судна «Белла-1», следовавшего в Россию. Эта операция стала частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций.
При этом в Лондоне заявили, что Британия будет только наращивать меры по борьбе с теневыми флотами России и Ирана, чтобы не допустить обхода наложенных на эти страны западных санкций.
Между тем появилась информация, что США намерены предать суду экипаж задержанного шедшего под российским флагом танкера «Маринера», поскольку судно якобы входило в теневой флот Венесуэлы. О национальной принадлежности экипажа информации нет.
