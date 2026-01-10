«Романов» – можем, когда надо
Первый за десятилетия
В суверенное производство отечественные автопроизводители играют очень неохотно, а если и играют, то часто проигрывают. Достаточно посмотреть на линейку продукции АвтоВАЗа, чтобы понять, в каком технологическом тупике находится предприятие. За последние четыре года удалось поставить на конвейер только одну новую модель Лада Искра. Правда, машинка базируется на платформе Рено Логан, но это не имеет особого значения – заводчанам приходилось все изготавливать и собирать с нуля. Более или менее стабильные продажи удалось наладить только под конец прошлого года.
По техническому уровню машина ничем особенно не выделяется, разве что ни в Европе, ни в США, ни в Японии или Корее ничего подобного уже не выпускают. Отставание от мировых брендов уже становится критическим. Особенно это наглядно на фоне экспансии китайских компаний, готовых завалить российский рынок своим ширпотребом. У машин из КНР много недостатков, но есть один весомый плюс – они гораздо дешевле любой российской машины. В два, а то и в три раза. Если бы не драконовские таможенные пошлины и алчность продавцов, Китай бы давно уложил на лопатки весь российский автопром. А пока у нас Лада Веста стоит как хорошо упакованный китайский бизнес-седан с мотором в пару сотен лошадиных сил.
В легковом автопроме есть повод для надежд. И он не связан с заводом в Тольятти. Обращает на себя внимание проект «Атом». Вполне сносный по мировым меркам электромобиль начали собирать в предсерийном режиме под самый занавес 2025 года. К слову, сборка организована на мощностях столичного «Москвича», еще одного неоднозначного автопроекта современной России.
«Атом» разработали в компании АО «Кама» с целью насытить рынок компактными городскими электромобилями. Особые надежды возлагаются на таксопарки. Локализация машинки достигает 70%, но к ней есть ряд вопросов. Первый – кто будет покупать малышку на электротяге за четыре без малого миллиона рублей? Даже с учетом госсубсидий стоимость составит почти 3 миллиона. Очень спорный ценник для хэтчбека на четыре места практически без багажника. Второй вопрос – оценит ли покупатель экстравагантную конструкцию с распашными задними дверями, которые не открываются, если передние захлопнуты?
Да и сама концепция чистого электрокара (не гибрида) вызывает много вопросов к эксплуатации в российской периферии. Где взять условному жителю Омска или Челябинска свободную зарядную станцию, если в каждом из них их не больше 20-30 штук? Пожелаем авторам проекта «Атом» большой удачи, но, в любом случае, судьбу отечественной машины будет решать рынок.
И вот перед нами еще один сугубо суверенный проект от компании «Романов». Как и «Атом», созданный дочерней конторой КамАЗа, АО «Романов» входит в периметр концерна ВКО «Алмаз-Антей». И грузовики носят прославленное имя БАЗ (Брянский автомобильный завод). В истории освоения производства машины все красиво. В 2022 году Scania и MAN громко хлопнули дверью и оставили в Шушарах (Ленинградская область) вполне достойный сборочный завод. 26 декабря 2025 года здесь стартовало серийное производство грузовиков новой гражданской линейки БАЗ. Значимость события сложно переоценить – это первое за несколько десятилетий абсолютно новое производство грузовых автомобилей в России. Говорят, впервые за 50 лет такое случилось.
Тяжелый и дорогой
Для чего вообще понадобился тяжелый всепроходимый БАЗ? Неужели КамАЗ с Уралом не удовлетворяют запросы? Не удовлетворяют. Рынку был необходим прочный грузовик со всеми ведущими мостами и полностью независимыми подвесками. Если говорить условно, то новоиспеченные БАЗы из Шушаров располагаются на ступеньку ниже минских грузовиков МЗКТ и выше самых тяжелых КамАЗов. В октябре прошлого года разработчики грузовика показали занимательный ролик, на котором груженый под завязку тягач БАЗ S31A31 тянет на жесткой сцепке состав из аналогичного длиннобазного грузовика (нагруженный до полной массы) и тягач с тралом. На трале стоит экскаватор, а водитель второго БАЗ усугубляет ситуацию, нажимая на тормоз. Общая нагрузка на тягач заметно превышает 100 тонн. Сцепка движется вполне уверенно, что говорит о высоком запасе мощности и эффективной системе охлаждения ярославского дизеля. Эффектная получилась реклама, ничего не скажешь.
Разработчики утверждают о 50 вариантах исполнения грузовика БАЗ
Кстати, а почему «Романов»? Речь не о представителях императорского дома России, а об инженере-изобретателе Ипполите Романове. Читателям о нем вряд ли что-то известно, но именно он считается автором первого российского электромобиля. В 1899 году Ипполит Владимирович представил свою 750-килограммовую «кукушку», способную проехать на заряде свинцовых батарей 60 км со скоростью до 40 км/ч. Достойная была машинка, но в России она точно опередила свое время. Какое отношение электротранспорт имеет к БАЗу, не совсем понятно (разве что Романов также работал в Петербурге), но название компании получилось хорошее. Только вот с именами грузовиков получилось очень по-нашему – БАЗ S31A31, S35A10, S31A00 и так далее. Тяжело было дать богатырям звучные имена? Как вариант, провели бы конкурс среди россиян на лучшее название.
Немного о технике серийных уже машин. Все колеса на независимых подвесках, блокировки как межколесные, так и межосевые. Подобную технику в мире делает не так много компаний – на памяти только чешская Tatra и американский Oshkosh. Последние вообще в Россию не поставлялись по официальным каналам, а первые если и появятся вновь, то за очень большие деньги и без гарантии.
К слову, АО «Романов» строили свои грузовики как раз в пику Tatra. Машину разрабатывали около пяти лет, то есть старт случился еще до начала спецоперации. В качестве основных заказчиков видятся нефтяники, строители и прочие промышленники, вынужденные работать в очень суровых условиях. Разработка и запуск в серию машины такого профиля очень хорошо синхронизируются с освоением Северного морского пути. Это в настоящее время магистральное направление развития государства, и в СМП вкладываются огромные ресурсы. А с машинами соответствующего уровня проходимости и прочности проблемы.
Технически БАЗ собран из следующих компонентов. Мотор ЯМЗ-653 и 9-ступенчатая КПП из Ярославля, раздаточная коробка из Набережных Челнов (ЗМТ КОМ), 12-тонные мосты собственной разработки, колеса с централизованной системой подкачки, вся электроника от московской Итэлмы, а кабина каркасно-панельная. Кабина заслуживает отдельного рассмотрения. Так как БАЗы будут делать мелкой серией (планы на 2026 год – около 600 машин), то налаживать штамповое производство не имело смысла. Объем финансирования и без этого превысил 10 млрд рублей, и проект потребует еще около 7 млрд до 2027 года. Каркасная кабина построена на стальном каркасе, снаружи покрыта стеклопластиком, внутри АБС-пластиком, а между ними утеплитель и шумоизоляция.
Кузова для самосвалов изготавливает «Бецема» из подмосковного Красногорска
Техника уже прошла испытания на Крайнем Севере и показала себя на хорошем уровне – держит температуры до минус 40. Надо отдать должное авторам проекта – они не пошли по пути наименьшего сопротивления (как многие в России делают) и не поставили готовую кабину made in China.
Тяжелые условия эксплуатации грузовиков БАЗ требует прочной рамы. Изготавливают узел в Беларуси и потом перебрасывают в Шушары. Снаряженная масса грузовика тянет на 18 тонн, при этом брать на борт он может те же 18 тонн. Это далеко не образцовый показатель – большинство современных машин везут в кузове больше, чем весят сами. Но для БАЗа это нормально. Запас прочности требует немало снаряженной массы, и с этим приходится мириться. Машина создавалась не для автострад, а для грунтовых дорог, зимников и весенней распутицы. Скоро по всему северу страны начнет таять вечная мерзлота, и вот тут БАЗы от «Романова» очень пригодятся. Есть информация, что новинкой заинтересовались в ОАЭ, где также есть очень суровые направления, а совсем не дороги.
Теперь о невеселом. Машина в базовой комплектации тянет на 16 миллионов рублей. Максимально близкий по параметрам из линейки Набережных Челнов КамАЗ 43118 в два-три раза дешевле. Примет ли рынок такую дорогую технику, покажет время. Пока продажи грузовиков в России в сильном пике, и нет никаких признаков скорого восстановления. Но повод для оптимизма есть – первый грузовик нового класса встал на сборочные стапели, значит, далеко не все еще потеряно, как считают некоторые.
