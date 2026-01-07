Кадыров ответил Зеленскому на призыв к Трампу о похищении

16 275 103
Кадыров ответил Зеленскому на призыв к Трампу о похищении

Глава Чеченской Республики прокомментировал призыв Зеленского к Трампу осуществить его (Рамзана Кадырова) похищение. Зеленский, как уже сообщало «ВО», призвал провести в отношении Рамзана Кадырова операцию, схожую с той, которая была проведена в отношении Николаса Мадуро.

В своей публикации Кадыров назвал Зеленского скоморохом, отметив, что тот действует трусливо:



Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль. Зеля трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке и понаблюдать с безопасного расстояния, как его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой.

По словам главы Чечни, если бы в Зеленском была хотя бы капля мужского, то тот бы сам понял, насколько жалко звучат озвученные им слова.

Рамзан Кадыров указал на то, что слова и действия Зеленского направлены на срыв мирных переговоров.

Кадыров:

Зеля, враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнёшь сам, просроченный?

Напомним, что 3 января спецназ США провел операцию, результатом которой стало похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой. Есть все основания полагать, что получилось это в результате предательства президента страны его же ближайшим окружением.
103 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ssz Звание
    ssz
    -9
    Вчера, 21:36
    Ждём видео как подросток избивает просроченного наркомана в сизо. Осуждать не будем, даже орден можно выдать за такое.
    1. Ray Звание
      Ray
      +9
      Вчера, 22:22
      Это будет первый орден подростка, который никем в интернете не будет поставлен под сомнение )
      1. ugol2 Звание
        ugol2
        +1
        Сегодня, 00:26
        враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится

        Слову Рамзана можно верить. Человек серьезный и за ним сила.
        Он так же сказал, что он - солдат Путина.
        Запомним это.
        А вот не будет Путина....
        Куда повернуться штыки его Гвардии? Никто не думал?
      2. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 01:53
        Oрден подростку? За избиение? В интернете?. Здорово жить.
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +32
    Вчера, 21:37
    Изъятие нефтяного танкера — это гораздо более серьезная новость, чем глупости Зеленского по поводу чеченского лидера, и на это нельзя оставить без ответа.Если на конфискацию судна не будет дано ответа, завтра будут заблокированы порты России.
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      -40
      Вчера, 21:42
      Цитата: Carlos Sala
      Изъятие нефтяного танкера — это гораздо более серьезная новость, чем глупости Зеленского по поводу чеченского лидера, и на это нельзя оставить без ответа.Если на конфискацию судна не будет дано ответа, завтра будут заблокированы порты России.

      И все попадут в рабство laughing

      Поэтому срочно свергать власть!Иначе загнёмся)
    2. golen Звание
      golen
      +18
      Вчера, 22:05
      Зеля уже упал ниже плинтуса. А Трамп ведёт себя как уличный хулиган. Странно, что Владимир Владимирович, с его то жизненным опытом, забыл главное правило улицы, если ты при всех показал слабость один раз, два, три, тебя будут ч...рить с каждым разом все сильнее и сильнее.
    3. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 02:04
      Не, Вы не правы. Сейчас главное обсудить как друг другу отвечают.
  3. Sayno
    Sayno
    -37
    Вчера, 21:38
    Опа, а где комменты? Или уважаемая публика засунула языки в одно место?
    1. frruc Звание
      frruc
      +17
      Вчера, 21:45
      Sayno
      Или уважаемая публика засунула языки в одно место?

      Хммм, а какие вы хотите услышать комменты ? Пока комментировать нечего. Вот когда клоуну отрежут башку, тогда лично я и прокомментирую.
    2. maximkrivihin Звание
      maximkrivihin
      -10
      Вчера, 22:32
      Методички обновляют. Сейчас , подготовятся и выступят.
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      Вчера, 23:24
      Цитата: Sayno
      Опа, а где комменты? Или уважаемая публика засунула языки в одно место?

      Да так то бы все на месте. winked
      Судя по минусам, что вам навтыкали, причём заслуженно, более доходчивого ответа на ваш вопрос трудно придумать! Сегодня без желудей, штраф 1000 гривен.
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Вчера, 21:41
    Кадыров сказал всё правильно. Да только им сказанное поймут умные. На "вна украине" и в "сша" - таких нет.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +11
      Вчера, 21:49
      Цитата: Андрей Храмов
      Кадыров сказал всё правильно.

      правильно было бы в этом случае промолчать, а ответить на захват танкера под российским флагом
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +19
        Вчера, 21:51
        Уважаемый Василенко Владимир
        (Владимир Иванович Василенко)!

        Кадырову на захват танкера отвечать..??.. У него крейсер в Грозном пришвартован..?..

        Он ответил тому, кто сказал о нём. Имеет полное право самому решать - молчать или отвечать.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +9
          Вчера, 21:56
          Ради справедливости, первым на днях заявление сделал все же Р.Кадыров, сказав что нет приказа, а то бы привезли Зеленского и компанию в Грозный....
          Тут сразу вопрос, а почему собственно в Грозный?
          Но после того, как народ начал язвить, заявление быстро "подтерли".
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +2
            Вчера, 21:58
            Уважаемый Владимир М (Владимир)!

            Язвить уместно, когда приказ был бы, а его не выполнили. А то, что Зеленского грохнуть можно - в том сомнений нет. Но Кадыров - не "полевой" командир. И сам себе приказ на "таком уровне" отдавать не может...
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              0
              Вчера, 22:03
              Ради справедливости, если есть приказ то везти правильно было бы все же столицу нашей Родины г. Москва.
              А вот без приказа можно и в г. Грозный.
              Уважаю ваше мнение, но остаюсь при своем - все это просто слова, не больше. Хотелось бы ошибиться, но действительность пока говорит, что это просто слова. hi
              1. Андрей Храмов Звание
                Андрей Храмов
                0
                Вчера, 22:07
                Уважаемый Владимир М (Владимир)!

                Да, согласен с Вами.
                Мы говорим - потому что не "у руля" и действовать не можем.
                Кто "у руля" - тоже говорят, но не действуют - имея на то возможности...
                1. Владимир М Звание
                  Владимир М
                  0
                  Вчера, 22:14
                  Уважаемый Андрей!
                  Вот это как раз и пугает, что те кто "у руля" делают заявления и вроде правильные заявления, но действий то нет.
                  Страшно становится за Страну, за будущее своих детей и внуков. hi
                  1. Андрей Храмов Звание
                    Андрей Храмов
                    +1
                    Вчера, 22:20
                    Уважаемый Владимир М (Владимир)!

                    Эмоционально трудно с Вами не согласиться.

                    Но, с другой стороны, мы - и Вы и я - не обладаем всей полнотой информации: геполитической, геостратегической, экономической, военнополитической и так далее в масштабах самого "верхнего руководства у самого большого руля".
                    И вероятнее всего именно по этому не всегда соглашаемся с теми или иными практическими решениями рулевых. Или отсуствием решений, кажущихся нам единственно правильными......
                    1. Владимир М Звание
                      Владимир М
                      +1
                      Вчера, 22:24
                      Уважаемый Андрей!
                      Может тогда и не надо делать "грозных заявлений"?
                      А то в мире уже смеяться над нами, как когда-то ржали над Китаем с его "101-м последним предупреждением".
                      1. Андрей Храмов Звание
                        Андрей Храмов
                        0
                        Вчера, 22:28
                        Уважаемый Владимир М
                        (Владимир)!
                        Вот мне совершенно по барабану их "ржачка". Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний. Мир велик. И там, например, много где умирают без воды и без еды. Всё, на мой взгляд, надо стараться видеть в сравнении.
                      2. Владимир М Звание
                        Владимир М
                        +2
                        Вчера, 22:37
                        Уважаемый Андрей!
                        Ценю ваше мнение. Соглашусь с вами, что в конечном итоге Россия "посмеётся последней", как и было не раз в нашей истории.
                        Но похоже это будет не скоро и точно не при сегодняшних наших "рулях". Вопрос только в том, через что придется пройти Стране и с какими потерями... hi
                      3. Андрей Храмов Звание
                        Андрей Храмов
                        +2
                        Вчера, 22:43
                        Уважаемый Владимир М
                        (Владимир)!

                        Да, согласен с Вами.
                        На душе неспокойно. В силу многих "непоняток". Которые хоть и стараешься объективно плюсануть", но субъективно не всегда такой "одобрямс" получается.

                        Да, историю делают личности. Если бы Минин с Пожарским ходили вокруг Москвы с плаками в руках: "Поляки! Покиньте Кремль!" - то поляки и до сегодня сидели бы в Кремле...
                      4. котик-русич Звание
                        котик-русич
                        +1
                        Сегодня, 00:17
                        Цитата: Андрей Храмов

                        Да, историю делают личности. Если бы Минин с Пожарским ходили вокруг Москвы с плаками в руках: "Поляки! Покиньте Кремль!" - то поляки и до сегодня сидели бы в Кремле...
                        Урок истории...
                        Осенью 1612г Пожарский и Трубецкой заперли поляков в Кремле и Китай-городе...
                        Затем освободили Китай-город... поляки, которые остались в Кремле стали голодать, когда всё, что можно было съесть было съедено, то полякам не осталось ни чего другого как сдаться в плен, поляки и рады были покинуть Кремль, но их от туда не выпускал Пожарский...
                        При сдаче в плен одна половина поляков была отдана казакам Трубецкова, а другая половина была взята в плен Пожарскому.
                        Казаки зарезали всех пленных поляков...
                        Пожарский сохранил жизни всех его пленных поляков.
                        hi
                    2. котик-русич Звание
                      котик-русич
                      +4
                      Сегодня, 00:01
                      Цитата: Андрей Храмов

                      Но, с другой стороны, мы - и Вы и я - не обладаем всей полнотой информации: геполитической, геостратегической, экономической, военнополитической и так далее в масштабах самого "верхнего руководства у самого большого руля".
                      И вероятнее всего именно по этому не всегда соглашаемся с теми или иными практическими решениями рулевых. Или отсуствием решений, кажущихся нам единственно правильными......
                      Когда вопрос касается внешних дел - то в Кремле "обладают полнотой знаний"...
                      Когда вопрос касается внутренних дел - то Кремль не знает реальное положение дел на местах...
              2. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Сегодня, 00:36
                Представляю, какой бы переполох случился в Москве, если б внезапно Зеля оказался в Грозном в каком-нибудь подвале, наверно даже сильнее чем во время марша Пригожина
                1. Владимир М Звание
                  Владимир М
                  0
                  Сегодня, 01:12
                  Вот честно, сомневаюсь что вообще возможно что бы "внезапно Зеля оказался в Грозном в каком-нибудь подвале".
                  Одно дело говорить, другое делать....
                  Ну а "переполохов" сейчас в Москве хватает... hi
        2. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -1
          Вчера, 21:57
          Цитата: Андрей Храмов
          Он ответил тому, кто сказал о нём. Имеет полное право самому решать - молчать или отвечать.

          да имеет он право имеет, только вот не всегда этим правом нужно пользоваться
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +2
            Вчера, 22:01
            Уважаемый Василенко Владимир (Владимир Иванович Василенко)!

            Но мы же здесь в комментариях друг другу не советуем: что говорить, а что не говорить? И порой вступаем в яростные полемики друг с другом... Кадыров такой же человек - как и мы все...
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +3
              Вчера, 22:03
              Цитата: Андрей Храмов
              Кадыров такой же человек - как и мы все...

              в первую очередь он должностное лицо
              1. Андрей Храмов Звание
                Андрей Храмов
                +1
                Вчера, 22:04
                Уважаемый Василенко Владимир
                (Владимир Иванович Василенко)!

                Нет. В первую очередь он человек. Должность - вторична...
                Или по Вашему "...кресло красит человека.."??
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  -1
                  Вчера, 22:07
                  Цитата: Андрей Храмов
                  Нет. В первую очередь он человек. Должность - вторична...
                  глубоко заблуждаетесь

                  Цитата: Андрей Храмов
                  Или по Вашему "...кресло красит человека.."??

                  это абсолютно не к месту, с определенных должностей человек ассоциируется именно с "креслом" и что бы он не говорил, он говорит не как гражданин Кадыров, а как Глава Чечни Кадыров
                  1. Андрей Храмов Звание
                    Андрей Храмов
                    -1
                    Вчера, 22:11
                    Уважаемый Василенко Владимир
                    (Владимир Иванович Василенко)!

                    Заблуждаюсь в том, что Кадыров "человек"..??..
                    Коль скоро Кадыров Глава Чечни - то пусть чеченцы и решают "относительно" его слов...
                    Не будучи сам чеченцем - ничего в словах Кадырова "на слова" Зеленского вредно/опасного для России - не расслышал.
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      0
                      Вчера, 22:13
                      Цитата: Андрей Храмов
                      Не будучи сам чеченцем - ничего в словах Кадырова "на слова" Зеленского вредно/опасного для России - не расслышал.

                      а при чем здесь вообще это?!
                      Цитата: Андрей Храмов
                      Коль скоро Кадыров Глава Чечни - то пусть чеченцы и решают "относительно" его слов...

                      что решают?!!!
                      1. Андрей Храмов Звание
                        Андрей Храмов
                        -2
                        Вчера, 22:15
                        Уважаемый Василенко Владимир
                        (Владимир Иванович Василенко)!

                        Вы сами себя понимаете..??.. Какие Ваши претензии к Кадырову, как Главе Чечни, относительно его слов о Зеленском..??..
                      2. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Вчера, 22:19
                        я думал, что достаточно внятно написал
                      3. Андрей Храмов Звание
                        Андрей Храмов
                        0
                        Вчера, 22:22
                        Василенко Владимир (Владимир Иванович Василенко)!

                        "Увы "мне, но я Вас не понял...
                        В том смысле что: почему Кадырову нельзя говорить о том, кто говорит о нём..??..
                      4. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Вчера, 22:31
                        не всегда нужно отвечать облаявшей вас шавке
                      5. Андрей Храмов Звание
                        Андрей Храмов
                        0
                        Вчера, 22:33
                        Уважаемый Василенко Владимир
                        (Владимир Иванович Василенко)!

                        Да, Вы правы: собака лает - караван идёт.
                        Но Кадыров решил слегка словами шугануть пса. Ну шуганул и шуганул... Эмоции. Что уж теперь поделаешь..??..
        3. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 01:59
          Если у него есть спецы могли бы начать физически устранять фашингтонских сенаторов фашистов как минимум, был бы неплохой ответ.
      2. ЛМН Звание
        ЛМН
        -3
        Вчера, 22:11
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Андрей Храмов
        Кадыров сказал всё правильно.

        правильно было бы в этом случае промолчать, а ответить на захват танкера под российским флагом

        Вы лично много отвечаете за свои слова,генерал.

        Судя по количеству комментариев,вы не мало наговорил.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +2
          Вчера, 22:12
          Цитата: ЛМН
          Вы лично много отвечаете за свои слова,генерал

          вопрос глуп, как и отсыл к местным регалиям
          1. ЛМН Звание
            ЛМН
            -4
            Вчера, 22:14
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: ЛМН
            Вы лично много отвечаете за свои слова,генерал

            вопрос глуп, как и отсыл к местным регалиям

            Вопрос прямо таки по сути.
            Вы кого-то призывает отвечать за слова,но за свои слова вы не отвечаете.
            Странно не так ли?
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              -1
              Вчера, 22:20
              мало того что вы не понимаете прочитанного, так еще и за меня додумываете
              я ни когда не скрывался, пишу под собственным именем и фамилией и не раз оставлял свой адрес
              p.s. где я требовал ответа за слова Кадырова?!
              постарайтесь ответить за СВОИ СЛОВА
              1. ЛМН Звание
                ЛМН
                -4
                Вчера, 22:56
                Цитата: Василенко Владимир
                мало того что вы не понимаете прочитанного, так еще и за меня додумываете
                я ни когда не скрывался, пишу под собственным именем и фамилией и не раз оставлял свой адрес
                p.s. где я требовал ответа за слова Кадырова?!
                постарайтесь ответить за СВОИ СЛОВА


                Разве не вы призывает кого то отвечать? request
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  +1
                  Вчера, 23:10
                  кроме того что уметь читать, необходимо еще и понимать прочитанное, вам это не дано
                  за меня додумывать не надо, я написал вполне внятно и конкретно
                  p.s. отвечать на действия противника и отвечать за свои слова это разные вещи
                  1. ЛМН Звание
                    ЛМН
                    -3
                    Вчера, 23:12
                    Цитата: Василенко Владимир
                    кроме того что уметь читать, необходимо еще и понимать прочитанное, вам это не дано
                    за меня додумывать не надо, я написал вполне внятно и конкретно
                    p.s. отвечать на действия противника и отвечать за свои слова это разные вещи

                    Т.е.отвечать на захват танкера под российским флагом,вы не предлагали?
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      +1
                      Вчера, 23:13
                      еще раз, научитесь понимать прочитанное, разжевывать я для вас не буду
                      1. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        -2
                        Вчера, 23:20
                        Цитата: Василенко Владимир
                        еще раз, научитесь понимать прочитанное, разжевывать я для вас не буду

                        Вы мало того, что не можете признать свою неправоту,я вам скинул скрин ,где вы требуете ответа ,но вы этого не признаёте.
                        Слава Богу,хоть моей семье не угрожаете в личку и мне убийством,как это делают ваши коллеги генералы тут.

                        С Рождеством hi
                      2. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +2
                        Вчера, 23:23
                        мил человек, вы врете как дышите
                        еще раз ответ на действия рага и ответ за свои слова это разные вещи, вы вывернули мои слова так как будто я требую ответа от кого то за сказанное, вас натыкать в вашу цитату?
                        p,s, у вас большие комплексы если вы зацикливаетесь на сайтовских регалиях и да, в отличии от вас я не бось писать под своим именем
                      3. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        -5
                        Вчера, 23:44
                        Цитата: Василенко Владимир
                        мил человек, вы врете как дышите
                        еще раз ответ на действия рага и ответ за свои слова это разные вещи, вы вывернули мои слова так как будто я требую ответа от кого то за сказанное, вас натыкать в вашу цитату?

                        Так вы призывали ответить ?
                        Вы требовали ответа или нет? Да.
                        О чем мы говорим?

                        p,s, у вас большие комплексы если вы зацикливаетесь на сайтовских регалиях и да, в отличии от вас я не бось писать под своим именем

                        И я не боюсь и не скрываюсь.
                        Вашей семье ещё не угрожали?Вас лично не угрожали убить?

                        Понятно,что бред,но неприятно читать такое в личных сообщениях,от всяких шников.
                      4. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +1
                        Сегодня, 00:01
                        Цитата: ЛМН
                        И я не боюсь и не скрываюсь.
                        Вашей семье ещё не угрожали?Вас лично не угрожали убить?

                        это к чему?!!!
                        или из той же серии что и "генеральские" "погоны" на саете?
                        в моей жизни много, что было, так, что не нужно тут ни чем бравировать
                      5. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        -2
                        Сегодня, 00:06
                        Цитата: Василенко Владимир
                        Цитата: ЛМН
                        И я не боюсь и не скрываюсь.
                        Вашей семье ещё не угрожали?Вас лично не угрожали убить?

                        это к чему?!!!
                        или из той же серии что и "генеральские" "погоны" на саете?
                        в моей жизни много, что было, так, что не нужно тут ни чем бравировать

                        Это не бравада.
                        Мне вот такие как вы генералы,угрожают в личных сообщениях.Моей семье и мне.
                        Герои ..ядь.
                        Ответов ещё требуете.
                      6. Владислав_В Звание
                        Владислав_В
                        +1
                        Сегодня, 00:35
                        Да ладно, кто это такой грозный?Очень интересно..В любом случае в интернете угрожать — это прямо по-детски, что ли.
                      7. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        -1
                        Сегодня, 00:44
                        Цитата: Владислав_В
                        Да ладно, кто это такой грозный?Очень интересно..В любом случае в интернете угрожать — это прямо по-детски, что ли.

                        Не совсем корректно будет,выкладывать личную переписку.
                        Но для меня стало откровением ,с каким "пролетарским гневом" ,человек был готов убить мою семью и меня.

                        Понятно ,что это по детски,и ничего они не смогут,ибо трусы.

                        Но он искренне готов был убивать,будь у него такая возможность.
                      8. Владислав_В Звание
                        Владислав_В
                        +1
                        Сегодня, 00:47
                        Какая это может быть личная переписка, если угрожают вашей жизни?Это не Керенский случайно?
                      9. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        -2
                        Сегодня, 00:52
                        Цитата: Владислав_В
                        Какая это может быть личная переписка, если угрожают вашей жизни?Это не Керенский случайно?

                        К сожалению не он lol
                        А очередной ...боёб, с ВО)
                        Сыкливый местный генерал)

                        Что с ним делать?
                        В полицию писать? Администрации ВО?
                        Тупое сыкло,который перестал даже в сеть заходить .
                        Не сомневаюсь ,что у него и второй аккаунт есть.
                      10. Владислав_В Звание
                        Владислав_В
                        +1
                        Сегодня, 00:56
                        Ну таких я всех знаю!Кстати, за сокращённое ругательство мне предупреждение не один раз делали. yes Ну кто он это герой?
                      11. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        -1
                        Сегодня, 01:04
                        Цитата: Владислав_В
                        Ну таких я всех знаю!Кстати, за сокращённое ругательство мне предупреждение не один раз делали. yes Ну кто он это герой?

                        Нет,пока не буду.
                        Пусть это животное само вылезет.
                      12. Владислав_В Звание
                        Владислав_В
                        +1
                        Сегодня, 01:12
                        Как хотите!Уважать его не за что, чтобы быть щепетильным в таком вопросе. Мне один типпо коммунист, ну выше,на расстрелы намекал..А я и не сомневаюсь, приди они к власти, они страну кровью зальют.
                      13. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        0
                        Сегодня, 01:21
                        Цитата: Владислав_В
                        Как хотите!Уважать его не за что, чтобы быть щепетильным в таком вопросе. Мне один типпо коммунист, ну выше,на расстрелы намекал..А я и не сомневаюсь, приди они к власти, они страну кровью зальют.

                        Абсолютно точно,зальют.
                        Я уже вижу ,своё будущее)
                        Мне уже сказали ,что нас ожидает.
                      14. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        -4
                        Вчера, 23:53
                        За слова свои отвечай,в первую очередь.
                      15. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Вчера, 23:59
                        мил человек, мало того что врун, так вы еще и хам, баранов мы вместе с вами не пасли
                      16. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        -4
                        Сегодня, 00:03
                        Цитата: Василенко Владимир
                        мил человек, мало того что врун, так вы еще и хам, баранов мы вместе с вами не пасли

                        Вы вообще способны свои слова пояснять?
                        Не раз прозвучало слово "врун",но ни разу вы не обосновали!

                        Вы трепло,на мой взгляд...просто,искреннее трепло
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Вчера, 23:49
      Ему бы промолчать лучше.Ибо днем раньше он первый грозился выкрасть Зелю.Вот пусть и выполняет.Как и ДАМ-Мерца.Кто из этой троицы-главный скоморох?
  5. Седов Звание
    Седов
    +4
    Вчера, 21:41
    Рамзан, видимо только ты сможешь это совершить. Не опускайся до него, и не кидайся словами - возьми и выкради уже этого "скомороха" на радость всем нам. Вот это будет Поступок hi
    1. Седов Звание
      Седов
      +3
      Вчера, 22:23
      Рамзан, видимо только ты сможешь это совершить. Не опускайся до него, и не кидайся словами - возьми и выкради уже этого "скомороха" на радость всем нам. Вот это будет Поступок
      P.S. Я только имел ввиду, что лучшей ответкой Рамзана было бы молча "выкрасть" скомороха. А опскаться до словесных перепалок с ним - это недостойно для Мужчины.. hi
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Вчера, 21:41
    он уже генерал-полковник и четырежды Герой ???? belay
    я всё пропустил??? как всё быстротечно....
    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      +2
      Вчера, 22:03
      там по звезде от ЛНР и ДНР
    2. Земеля Звание
      Земеля
      +1
      Вчера, 22:04
      и четырежды Герой ????

      Герой Чеченской Республики - 2 раза, Герой ДНР, Герой ЛНР.
      1. Офицер запаса Звание
        Офицер запаса
        +3
        Вчера, 22:17
        Александр, уточню:
        - Герой Российской Федерации (2004)
        - Герой Чеченской Республики (2022)
        - Герой Донецкой Народной Республики (2022)
        - Герой Луганской Народной Республики (2022)
  7. al3x Звание
    al3x
    +6
    Вчера, 21:43
    Ну так Рамзан Ахматович, может ты проявишь волю и грохнешь зелю уже наконец-то? В этом мире все равно
    правил уже не осталось.
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Вчера, 21:54
      PS а после сего действа и твитт с вопросом "кто следующий?" будет уже совсем по другому восприниматься.
  8. ЛМН Звание
    ЛМН
    -1
    Вчера, 21:47
    Непонятно,почему фото к статье ч/б?
    Или я что то упустил?

    Или ирония такая от автора?
  9. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +5
    Вчера, 21:50
    Надо захватить Трампа прямо из Белого Дома, привезти в резиденцию "Валдай", накормить икрой, отвезти в Анкоридж и передоговориться.
  10. К_4 Звание
    К_4
    +14
    Вчера, 21:55
    А мы в своё время над Брежневым юморили.....а сча..... простите нас Леонид Ильич....стыдно.
  11. Сансан Звание
    Сансан
    0
    Вчера, 22:00
    Цитата: Carlos Sala
    Изъятие нефтяного танкера — это гораздо более серьезная новость, чем глупости Зеленского по поводу чеченского лидера, и на это нельзя оставить без ответа.Если на конфискацию судна не будет дано ответа, завтра будут заблокированы порты России.

    Подождите, сначала " красные линии,,",
  12. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +3
    Вчера, 22:02
    Э...про Зеленского не встречал ,а вот что Кадыров обещал лично приволочь Зеленского - это было в СМИ.
    Сейчас не помню уже, захватить, украсть ,похитить... но было, в 22 году вроде.

    Сейчас, если "друзья семьи", то можно все говорить и делать. Ну , почти.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Вчера, 22:23
      Цитата: Макс1995
      Кадыров обещал лично приволочь Зеленского - это было в СМИ.

      Мадуро тоже насчет Зелинского много чего говорил
      1. Макс1995 Звание
        Макс1995
        -1
        Вчера, 22:32
        Методичка то одна. "выкинут на помойку" - твердят же лет 5, с небольшими отклонениями...
  13. Saturn VII
    Saturn VII
    -1
    Вчера, 22:10
    остаться в сторонке и понаблюдать с безопасного расстояния, как его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой.
    Как я понял, то что кто то если захочет то его накажет, он вполне допускает. Ему не нравится лишь то что зеля будет стоять в сторонке?
  14. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +3
    Вчера, 22:16
    А орденов-то сколько у академика , хотя , до Адамчика-унижателя зэков ему далеко.😁
  15. TAMBU Звание
    TAMBU
    +2
    Вчера, 22:18
    какой-то политический инфантилизм...
  16. Saler Звание
    Saler
    -3
    Вчера, 22:20
    Молодец Кадыров!
    Так и знал, что достойно ответит этому обкуренному скомороху. laughing
  17. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +6
    Вчера, 22:22
    Вроде бы серьёзный глава Республики хочет ответить вражине и шуту. Но на деле уподобляется Зеленскому. Воинственный горский народ мог бы больше проявить себя на этой войне. Помним знаменитый митинг в 2022м в костюмах "а-ля школа нинзя"...В реальности до ЛБС дошло пару спецподразделений "Ахмад" и всё. Честь и хвала этим воинам. Но воинственная риторика Рамзана Ахмадовича осталась пустыми словами.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      0
      Вчера, 23:01
      Хороший воин не равнозначно хорошему солдату. Абреки, боевики, террористы и бандиты тоже могут быть хорошими воинами, иметь свой бандитский кодекс, бандитскую честь в своем понимании и этим очень гордиться.
      1. samarin1969 Звание
        samarin1969
        0
        Вчера, 23:10
        Цитата: g_ae
        Хороший воин не равнозначно хорошему солдату. Абреки, боевики, террористы и бандиты тоже могут быть хорошими воинами, иметь свой бандитский кодекс, бандитскую честь в своем понимании и этим очень гордиться.

        Ну абреки бандитами были и бандитами останутся. Даже с "кодексом" - они не воины. Сурового вида парни в круглосуточных тёмных очках, с щетиной - вроде не все боевики и абреки... wink
  18. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +3
    Вчера, 22:22
    Глядя на фотографию становится горько и обидно за то что так унизили звание Героя в нашей стране.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Вчера, 22:36
      Да сейчас от каждой новой территории звезда Героя доступна. Хотя, должна быть одна от всей страны. Всё остальное от лукавого.
    2. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      -1
      Сегодня, 01:13
      Что там вам обидно и грустно, можно узнать? Кто вас унизил?
  19. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Вчера, 22:37
    Кстати да. На фото 4 звезды. А должно вроде быть 5?
    России, 2ве Чечни, ЛНР и ДНР. Верно?
    5тижды герой.
    (ранее встречал ,что он трижды герой, как и пригожин)

    Или гдето чтото не то?
  20. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Вчера, 22:50
    Заметили, что в публикации фото в чёрном цвете? Ахмат Кадыров, министр по физической культуре и спорту Чечни и сын главы республики Рамзана Кадырова, назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Назначение было произведено по представлению председателя правительства республики Магомеда Даудова.
    Начинается трансфер власти от старшего поколения к младшему.
  21. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Вчера, 22:56
    Ну, герой! Нечего сказать. Вон сколько цацек на грудь повесил, уважаемый Леонид Ильич бы оценил. Танкеры российские защищать надо, а не с наркоманом препираться. Это тебе не своих штурмовиков луганских бань и малолетних бандитов защищать.
  22. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +5
    Вчера, 23:02
    Кадыров ответил Зеленскому

    Судя по количеству наград у Кадырова, Леонид Ильич Брежнев нервно курит в сторонке. wink
    Да и Великая Отечественная Война вроде как в мае 1945-го закончилась...
  23. Жека111 Звание
    Жека111
    -3
    Вчера, 23:12
    Никакие пакости, никакие провокации никогда не затмят тот позор Америки, что с ними произошёл на Украине.
  24. скептик Звание
    скептик
    -1
    Вчера, 23:23
    Зе дешевка, себе подобного позволит не может. Во первых, гибриду гиены, с генами шакала (ниже спины) такое невозможно. Это же не "брынчалкой" по клавишам стучать. Тут нужен интеллект, что укроеврею не свойственно. Не тот случай.
  25. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    -5
    Вчера, 23:26
    Каким бы неоднозначным человеком не был Рамзан Кадыров, если бы ему поставили задачу найти и обезвредить Зелю, то через неделю он бы уже валялся где-нибудь в лесу
  26. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 23:52
    Интересно,кто будет перед Рамзаном извинятся? Трамп или Зеля,или оба вместе? . . . hi
  27. MaikCG Звание
    MaikCG
    +3
    Сегодня, 00:28
    Кадыров назвал Зеленского скоморохом

    Рыбак рыбака видит издалека.
  28. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 00:42
    Ну если Рамзана похитят, я даже заплачу.
  29. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 01:31
    Хо.л как всегда: а вот у моего хозяина причиндал больше вашего, лично проверяю!