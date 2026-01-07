Кадыров ответил Зеленскому на призыв к Трампу о похищении

Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль. Зеля трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке и понаблюдать с безопасного расстояния, как его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой.

Зеля, враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнёшь сам, просроченный?

Глава Чеченской Республики прокомментировал призыв Зеленского к Трампу осуществить его (Рамзана Кадырова) похищение. Зеленский, как уже сообщало «ВО», призвал провести в отношении Рамзана Кадырова операцию, схожую с той, которая была проведена в отношении Николаса Мадуро.В своей публикации Кадыров назвал Зеленского скоморохом, отметив, что тот действует трусливо:По словам главы Чечни, если бы в Зеленском была хотя бы капля мужского, то тот бы сам понял, насколько жалко звучат озвученные им слова.Рамзан Кадыров указал на то, что слова и действия Зеленского направлены на срыв мирных переговоров.Кадыров:Напомним, что 3 января спецназ США провел операцию, результатом которой стало похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой. Есть все основания полагать, что получилось это в результате предательства президента страны его же ближайшим окружением.