Кадыров ответил Зеленскому на призыв к Трампу о похищении
Глава Чеченской Республики прокомментировал призыв Зеленского к Трампу осуществить его (Рамзана Кадырова) похищение. Зеленский, как уже сообщало «ВО», призвал провести в отношении Рамзана Кадырова операцию, схожую с той, которая была проведена в отношении Николаса Мадуро.
В своей публикации Кадыров назвал Зеленского скоморохом, отметив, что тот действует трусливо:
По словам главы Чечни, если бы в Зеленском была хотя бы капля мужского, то тот бы сам понял, насколько жалко звучат озвученные им слова.
Рамзан Кадыров указал на то, что слова и действия Зеленского направлены на срыв мирных переговоров.
Кадыров:
Напомним, что 3 января спецназ США провел операцию, результатом которой стало похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой. Есть все основания полагать, что получилось это в результате предательства президента страны его же ближайшим окружением.
