Доспехи дофина и трёх королей

Три переплетённых полумесяца в украшениях доспеха повторяются несколько раз и явным образом указывают на род Валуа. В частности, в гербе графства Ангулем в составе герцогства Валуа, помимо трех золотых лилий и серебряного пояса, на каждой из трех его подвесок была изображена красная луна. Музей армии. Париж

Поверхность металла отделана серебряной инкрустацией по чёрному фону. И это тоже определенного рода символика – чёрный и серебряный цвета – это личные цвета Генриха Орлеанского. Украшения также включают монограмму, сочетающую букву «H» для Генриха и «C» для Екатерины Медичи, его жены. И там же присутствует еще и буква «D» в честь Дианы де Пуатье, фаворитки принца. Лук и колчан, атрибуты богини охоты, также явным образом намекают на имя Диана – лестный для нее намек на сравнение с богиней охоты. Музей армии. Париж

Кираса и два наплечника «Доспеха дофина». Обратите внимание, что узоры и на кирасе, и на обоих наплечниках несколько отличаются, что, впрочем, их ничуть не портит. Однако это все-таки несколько странно… Музей армии. Париж

