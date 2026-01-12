Доспехи дофина и трёх королей
Кираса и два наплечника «Доспеха дофина». Обратите внимание, что узоры и на кирасе, и на обоих наплечниках несколько отличаются, что, впрочем, их ничуть не портит. Однако это все-таки несколько странно… Музей армии. Париж
Первая книга Маккавейская, 3:3
Рассказы об оружии и доспехах. А было так, что один из наших читателей после выхода в свет одной из предыдущих статей по средневековым доспехам и оружию опять «пожалел» средневековых рыцарей, которые делали «а-а» прямо в штаны, а затем прямо так взбирались на коня и скакали, распространяя вокруг себя мерзкий смрад. Кто первым такое придумал и с чего — неведомо, но мне уже приходилось подобное слышать во время поездки на автобусе по Франции в замок (или из замка) Каркассон. Тогда наш гид принялся тоже вещать о чем-то подобном, и пришлось у него попросить микрофон и объяснить моим попутчикам, что, как и почему было на самом деле.
А вот следующий вопрос коснулся темы стоимости доспехов «рыцарей эпохи заката», то есть времени, когда после 1500 года рыцарские доспехи достигли максимального совершенства, но стали, по сути, никому не нужны, однако продолжали сохраняться в качестве… чрезвычайно статусной придворной одежды. Ну и, разумеется, читателям ВО захотелось новых и красивых «картинок», ну как же без них.
Помню, как в детстве я изрезал не одну цветную иллюстрацию из учебника по истории Средних веков, только чтобы заполучить аккуратно вырезанную и обведенную пером и чёрной тушью фигурку рыцаря в доспехах. Некоторые приходилось склеивать из разных деталей, и что-то подкрашивать. Но в любом случае коллекция моя была невелика, а все потому, что цветных иллюстраций в тогдашних учебниках явно не хватало. Не хватает их, на мой взгляд, и сегодня, но зато сегодня есть Интернет, благодаря которому мы можем практически все найти и посмотреть. Вот и сегодня, с учетом всего вышеизложенного, мы познакомимся с совершенно уникальными по красоте рыцарскими доспехами из музеев с мировым именем, рассмотрим их в деталях, причем не только спереди, но также и… сзади!
Доспехи герцога Орлеанского, будущего короля Франции, в полный рост. Музей армии. Париж
Первым в нашей «галерее» будут «Доспехи дофина», которые были изготовлены для герцога Генриха Орлеанского, который стал впоследствии королём Франции под именем Генриха II и правил с 1547 по 1559 год. Высота их составляет 1,79 м, а вес — 19,7 кг. То есть вовсе они не были так уж тяжелы, как некоторые считают. Более того, экипировка солдат многих армий более позднего времени была куда тяжелее. Сделаны они были из воронёного железа с инкрустацией (насечкой) серебром. До 1797 года этот шедевр рыцарского вооружения хранился в королевских коллекциях в Гард-Мёбль-де-ла-Куронн. В 1797 году они были переданы в кабинет древностей Национальной библиотеки. А в 1852 году они сначала попали в Музей королей, а в 1872 году — в Музей артиллерии, который со временем превратился в Музей армии.
Поверхность металла отделана серебряной инкрустацией по чёрному фону. И это тоже определенного рода символика – чёрный и серебряный цвета – это личные цвета Генриха Орлеанского. Украшения также включают монограмму, сочетающую букву «H» для Генриха и «C» для Екатерины Медичи, его жены. И там же присутствует еще и буква «D» в честь Дианы де Пуатье, фаворитки принца. Лук и колчан, атрибуты богини охоты, также явным образом намекают на имя Диана – лестный для нее намек на сравнение с богиней охоты. Музей армии. Париж
Три переплетённых полумесяца в украшениях доспеха повторяются несколько раз и явным образом указывают на род Валуа. В частности, в гербе графства Ангулем в составе герцогства Валуа, помимо трех золотых лилий и серебряного пояса, на каждой из трех его подвесок была изображена красная луна. Музей армии. Париж
Поскольку на доспехах нет изображений королевской короны, это позволяет нам датировать доспехи периодом между 1536 годом, когда второй сын Франциска I стал предполагаемым наследником, и 1547 годом, когда он взошёл на монарший престол.
Доспехи украшены дельфинами, обращёнными друг к другу. Музей армии. Париж
Кто делал эти доспехи? Вероятнее всего, это были два миланских оружейника: Филиппо (1510–1579) и Франческо Негроли (1522–1600), которые специализировались как раз на такой технике оформления доспехов, и этот доспех — особенно яркий тому пример.
Шлем армэ помимо серебряной насечки украшал еще и венок из позолоченных листьев лавра. Музей армии. Париж
Став королем, Генрих II вкусам не изменил и заказал себе еще один комплект рыцарских доспехов из полированной стали с вычеканенными на них сценами Троянской войны. На первый взгляд они смотрятся беднее предыдущих доспехов, однако при внимательном рассмотрении становится очевидно, что для того, чтобы прочеканить все эти фигуры, требуется просто потрясающее мастерство. Недаром этот королевский доспех выставлен именно в Лувре.
Шлем из доспеха короля Генриха II. Около 1560 года. Лувр
Левая часть кирасы. Около 1560 года. Лувр
Спинная часть доспеха короля Генриха II. Около 1560 года. Лувр
Детали доспеха короля Генриха II. Около 1560 года. Лувр
Кстати, погиб Генрих II на турнире от обломка копья, попавшего ему в глаз через смотровую щель его шлема…
Смерть Генриха II (1906). Эдуард Детай (1848–1912). Лувр
Интересно, что его отец, король Франциск I (1515–1547) имел ничуть не менее впечатляющие рыцарские доспехи, причем украшенные изображениями львов. Дошли они до нашего времени и явно принадлежали именно ему, поскольку «Доспехи со львами» хотя и не подписаны, но точно соответствуют его росту, который был 1,98 м. Их происхождение также дает нам дополнительную подсказку: доспехи эти хранились в оружейной палате принцев Конде в замке Шантильи. В отличие от боевых доспехов, в этом наборе нет ни кольчуги, ни защиты для ног. Это явно парадные доспехи, подчеркивающие героический характер монарха.
«Доспехи со львами» короля Франциска I. Шлем, наплечники и налокотники этого доспеха украшены чеканными мордами львов. Металлические поверхности также украшены насечкой. Музей армии, Париж
Обращает на себя внимание и воротник с орденом Святого Михаила – рыцарского ордена, основанного Людовиком XI, выполненный из металла на уровне груди. Узнаваемый по узорам в виде раковин, его медальон изображает архангела, который настигает демона, свернувшегося калачиком у его ног. Также серебряный крест на нагруднике явно указывает на мать Франциска I, Луизу Савойскую, принцессу Савойского герцогского дома. Датировка: около 1540-1545 гг. Вес доспехов составляет 16,2 кг. Мастер-изготовитель Джованни Паоло Негроли, миланский оружейник (1513–1569).
Орден св. Михаила с цепью из раковин. «Доспехи со львами» короля Франциска I. Музей армии, Париж
Сначала эти доспехи находились в оружейной палате принцев Конде в Шантильи, затем в революционные времена они были перевезены в Париж и в 1806 году переданы в Артиллерийский музей, являющийся прародителем современного парижского Музея армии.
Продолжение следует…
