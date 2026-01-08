США недостаточно контроля в Арктике на фоне «агрессии» России и Китая

1 817 11
США недостаточно контроля в Арктике на фоне «агрессии» России и Китая

Гренландия в итоге так или иначе должна принадлежать США, поскольку это отвечает интересам США в вопросах сдерживания России и Китая в Арктике. В Белом доме подтвердили, что Вашингтон нацелен на овладение самым крупным островом в мире.

Очередная пресс-конференция для журналистов в Белом доме и очередные заявления о том, что мир должен прогнуться под США. Потому что американцам, как оказалось, грозят русские и китайцы. Причем в Арктике, куда США никак влезть не может по причине отсутствия ледоколов. Но это не мешает им делать громкие заявления.



Гренландия в любом случае будет принадлежать США, Трамп высказал свое желание, а администрация Белого дома доводит его сейчас до всего мира. Подается все это как «недостаточное» присутствие США в Арктике на фоне усиления России и Китая. Вот такая угроза американцам, исходящая от основных противников США. Как оказалось, Москва и Пекин «продолжают агрессию» в отношении США.

Больше контроля над Арктическим регионом и обеспечение того, чтобы наши противники не могли продолжать свою агрессию в этом очень важном и стратегическом регионе.


Так что как бы не протестовала Европа во главе с Данией, Гренландия в итоге будет принадлежать США. Каким способом американцы этого добьются пока неизвестно, но скорей всего купят и правительство Гренландии, и правительство Дании. А Европа просто промолчит, потому что не захочет терять своего самого главного покровителя и защитника. Все сегодняшние заявления — это попытка обратить на себя внимание.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 06:15
    Гренландия в итоге так или иначе должна принадлежать США

    Да кто бы сомневался. Канада на очереди.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 07:38
      Да кто бы сомневался. Канада на очереди.
      Канада вроде свои войска на Украину отправлять собралась? wink
    2. IsDiG Звание
      IsDiG
      +1
      Сегодня, 07:45
      Да не будут никакую Канаду присоединять, тем более одним штатом. А если предположить, что Канада войдет в США тем же количеством провинций, которые станут штатами, то голосовать в них будут преимущественно за демократов, а оно республиканцам надо?
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 06:22
    Потому что американцам, как оказалось, грозят русские и китайцы.

    И при этом пресс-секретарь Белого дома заявляет: "Думаю, что у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом России Путиным , так и с президентом Китая"
    На Украине говорят в таких случаях "У (собаки) Сірка очі позичили" (одолжили)
    1. bondov Звание
      bondov
      +1
      Сегодня, 07:38
      Это такой иудео-протестантский менталитет, ведь в иудаизме - а протестантизм его производная - понятия Объективная Правда не существует... ментальность партнеров надо знать...
  3. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 06:27
    Вот так все просто : присоединение Гренландии отвечает интересам США. А мы чего ты мучаемся , референдумы какие то проводим , наблюдателей международных приглашаем , апелируем статьям ООН о самоопределении нации и прочей , никому не нужной , шелухи. Получается что США любую (!!) страну слабее себя могут объявить необходимой для национальных интересов и присоединить . Профит ..
    1. Илия Звание
      Илия
      +1
      Сегодня, 06:46
      Вы же знаете, что положено Юпитеру, не положено...
      FoBoss_VM
      (Иван)
      +3
      Сегодня, 06:27
      Новый
      Вот так все просто : присоединение Гренландии отвечает интересам США. А мы чего ты мучаемся , референдумы какие то проводим , наблюдателей международных приглашаем , апелируем статьям ООН о самоопределении нации и прочей , никому не нужной , шелухи. Получается что США любую (!!) страну слабее себя могут объявить необходимой для национальных интересов и присоединить . Профит ..
      Ответить
      Цитата
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 06:31
    Сразу же заранее напишу, что НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИЗЫВАЮ, но...

    ЧТО может заставить людей, группы лиц и даже гос-ва перестать покупать недвижимость в конкретной стране, вкладываться в её предприятия, фирмы, компании, целые отрасли, вкладываться в акции, государственные облигации?

    Правильно. НЕСТАБИЛЬНАЯ обстановка в данной стране. КАК достичь данной обстановки? Множеством способов, самый банально-примитивный - это "безымянный" террор.

    Трамп сейчас будет "щемить" по своему полушарию ОЧЕНЬ МНОГИХ, следовательно, надо выходить на тех, кто, так или иначе, пострадает от его действий, работать с ними. Америка - это такой же "проходной двор", как и Россия, не стоит её возвеличивать!

    Если флота у тебя НЕ осталось от слова "совсем", если твой азиатский партнёр - "ни рыба - ни мясо" ( хотя можно же было организовать совместное эскортирование судов! ), то хотя бы так. Пока тебя НЕ заперли в пределах контуров твоего гос-ва.
  5. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +1
    Сегодня, 07:08
    Это он таким образом делает США великой державой. Как бы не надорвался.
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 07:12
    Ледокольный флот у нас, конечно, достаточно серьезный. Но в свете агрессивной политики США, как мне кажется, пора строить на верфях не чистые ледоколы, а с ракетным вооружением. Да и противолодочные ледоколы там тоже не помешают. Когда янки отберут Гренландию у европейцев, мы должны быть готовы им противодействовать в Арктике. Сейчас Трамп говорит, что все западное полушарие - это территория Америки. Когда у него будет Гренландия, он и на восточное захочет лапу наложить. Обрубать такие грязные лапы нужно.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:34
    ❝ Гренландия в итоге так или иначе должна принадлежать США, поскольку это отвечает интересам США ❞ —

    — Просто, но со вкусом ...
    (О вкусах не спорят)