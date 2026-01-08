Россия должна ответить силой на захват танкера американцами - Гурулёв

Россия должна отреагировать на захват танкера «Маринера» должным образом, уйдя от многочисленных заявлений, поскольку на Западе понимают только силу. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Москва не должна объясняться за свои задержанные танкеры, ответ должен быть не от МИД, а от Минобороны. «Маринера» не первое российское судно, захваченное американцами, против России ведется война, в которой США играют основную роль, прикрываясь заявлениями. Пока Москва пытается соблюдать приличия, коллективный Запад фактически уничтожает танкерный флот.



Ответ должен быть комплексным и безжалостным.


По мнению отставного генерала, в ответ на пиратство США Россия могла бы перекрыть трафик судов в сторону Украины в Черном море, введя свои собственные санкции. А в отношении Европы поступить еще жестче, действуя на опережение и уничтожая любую логистику врага и военное производство. Если проще, то Гурулев предлагает ударить по Европе «Орешником», чтобы боялись.

Что нам мешает нанести удары, к примеру, по Rheinmetall, который выпускает боеприпасы для Украины? Ничего не мешает. И на этом боеприпасы закончатся.


По мнению депутата, на сегодняшний день России ничего не мешает поступать как США, т.е. действовать с позиции силы. Нужна только политическая воля. Видимо, это камень в огород Путина.
  1. Илия Звание
    Илия
    +3
    Сегодня, 06:44
    Заявления, конечно, хорошее. Но будут ли дальнейшие ЖЕСТКИЕ действия нашего МО?
    Предугадываю ответ : нет.

    Россия должна отреагировать на захват танкера «Маринера» должным образом, уйдя от многочисленных заявлений,
    1. илья63 Звание
      илья63
      +2
      Сегодня, 06:51
      Так это заявление даже не миноборны к сожалению......
    2. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 07:52
      что ж в нем хорошего то? то что у нас депутаты весьма недалекие?
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 06:51
    Между прочим китайские суда (танкеры) США не захватывают. Не это ли показатель для России, что пора уже переходить от уговоров к решительным действиям? "Око за око, зуб за зуб"
    1. PN Звание
      PN
      +3
      Сегодня, 06:57
      Вчера проскакивала информация, что танкер Sofia принадлежит китайской компании.
  3. rusich Звание
    rusich
    +5
    Сегодня, 06:56
    Считаю, что будет очередное проявление озабоченности и сотрясание воздуха. Сколько уже начертили "красных линий" и проявили "озабоченностей", несчесть. Лично я уже "НЕ ВЕРЮ" ни одному заявлению
  4. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +7
    Сегодня, 06:56
    Дожили...
    Гаранту моё почтение!
    Государь опора и надёжа. Иван Васильевич Бунша.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 07:03
    Голову надо включать , в таких случаях, а не эмоции прыщавого школьника.
  6. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +3
    Сегодня, 07:04
    Полностью согласен с генералом.
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +7
    Сегодня, 07:06
    Комментаторов то у нас пруд пруди, один Медведев чего стоит! Видимо забыл Дмитрий Анатольевич, как с тем-же самым западом в бытность свою президентом расшаркивался...
    Толку нет от этих гневных комментариев, вот в чем проблема. Сотрясают воздух, вместо того, чтобы дела делать. Нужен жесткий ответ, так не болтайте, а делайте. Гурулев депутат. Вот в Думе и выдвигай на голосование это предложение, а не в СМИ. Продвинь закон, по которому на любой захват граждан России мы будем обязаны наносить удар врагу. Вот тогда мы и увидим, есть решимость у власти нас защищать, или все эти слова - пустой треп.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 07:36
      Цитата: Дед-дилетант
      Вот тогда мы и увидим, есть решимость у власти нас защищать, или все эти слова - пустой треп.

      Лично я не верю ни в какую решимость! У кого она должна быть? У тех, для кого Россия всего лишь дойная корова? Им Россия не нужна от слова совсем! Их интересует лишь собственный карман. В случае нештатной ситуации они сразу сбегут из России так же как галкины, пугачевы и т. д.
      В настоящее время Россия нужна только простым людям, таким как мы с вами. Вчера прочитал все комменты касающиеся захвата нашего танкера. И у всех недоумение, злость, обида от невразумительного поведения наших верхов. И что? Ни-че-го!
  8. Грица Звание
    Грица
    +4
    Сегодня, 07:09
    Против американского флота мы как мышка против кота. Поэтому все эти грозные заявления - пустой трёп, который не может быть подкреплен действиями против американского флота. Ни торгового, ни тем более, военного. А вот по поводу прекращения трафика для Украины в Черном море - тут с Гурулевым согласен. Это вполне по силам при наличии политической воли и грамотных действий адмиралов.
    Но начал бы я с полного уничтожения портовой инфраструктуры в Одессе, Измаиле, Рени. Массированными ударами из всех имеющихся средств. В том числе, не мешало бы еще раз Орешник протестировать.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 07:10
    А за что отвечают наши депутаты? Впрочем как и прочие депутаты прочих стран?

    За базар, а иначе подобные заявления не назовёшь, точно не отвечают.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:29
      Цитата: Товарищ Берия
      А за что отвечают наши депутаты? Впрочем как и прочие депутаты прочих стран?

      Тем не менее,
      четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для обсуждения урегулирования на Украине, заявила член палаты представителе США анна Паулина Луна

      Интересно, кого же именно они пригласили? И не можем ли мы ответить, что из-за сильных снегопадов, ветра, мороза, самолеты сейчас не летают, и мы на собачьих упряжках добираться будем? laughing
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 07:34
        Егоза hi ,тут ещё интересно почему ЭТИ депутаты,и с какой радости собственно говоря,ведь политику и стратегию решает президент и от его лица МИД а тут парламентарии ,уж не готовят ли кой чего не
        хорошее???
  10. next322 Звание
    next322
    +7
    Сегодня, 07:11
    После грозного заявления Лаврова 10 дней назад,о каком то ударе,заявление депутата ГД вызывает смех сквозь слезы.........
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 07:36
      После грозного заявления Лаврова 10 дней назад,о каком то ударе
      О каком ударе вы говорите? Об ударе красного фломастера о министерский стол? wink
  11. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 07:14
    Очередное заявление ради заявления.Хотя сам говорит,что заявления пора прекращать.Кто на очереди?
  12. Велизарий Звание
    Велизарий
    +5
    Сегодня, 07:16
    То есть гражданин предлагает, чтобы два раза не вставать просто взять и атаковать Германию баллистическими ракетами средней дальности. Что и говорить-толковое предложение laughing
    Тут в статье предполагается,что эти высказывания "камень в город" гр Путина. Ничего подобного, гражданин четко работает по методичке и строго соответствует воле начальства.
    1) "Рейтинг", или как у нас сейчас модно говорить KPI, данного депутата зависит от количества генерируемого им бреда Чем нелепее и глупее -тем лучше, но бред должен быть,во-первых запретительным или агрессивным,во-вторых выглядеть "патриотично". А вот как раз если депутат позволит себе сказать что-то разумное (абсолютно по любой теме) у него сразу появятся проблемы.
    2) Такие высказывания это классическая операция прикрытия.Чтобы ни делать ничего реального власть выпускает таких депутатов/пропагандистов ( изображающих из себя клоунов) которые предлагают что-то типа - а давайте уже жахнем,весь мир в труху.и.тд. Затем выходят "официальные лица" и лениво их одергивают-ну не можем же мы первыми начать 3 мировую. Ну и соответственно делать ничего и не надо. Тема исчерпана.
  13. KrolikZanuda Звание
    KrolikZanuda
    +2
    Сегодня, 07:29
    Депутат создает информационный шум.
    По Кремлю прилетало - президент схавал, а тут какой то танкер.
  15. koksalek Звание
    koksalek
    +2
    Сегодня, 07:31
    в прессе быстренько уже привели сто пятьдесят причин почему надо сделать вид что всё хорошо а то вдруг гегемон рассердится.
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 07:35
    Россия могла бы перекрыть трафик судов в сторону Украины в Черном море
    Это надо было делать ещё с 2022 года. И без оглядки на американское пиратство!
  17. newtc7 Звание
    newtc7
    +2
    Сегодня, 07:36
    Это известный клоун. Бурчать может и брови хмурить, а сделать что? Утрутся как всегда, к сожалению.
    1. next322 Звание
      next322
      0
      Сегодня, 07:42
      а это еще один клоун,обожающий кривляться на тв.........8 января 2026 года депутат Госдумы Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) выступил с резким призывом «атаковать торпедами» флот США.
  18. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 07:37
    Перекрыть трафик в ЧМ можно легко, но.. нужна Воля. А если её в принципе нет? И почему все кричат , что мы можем ударить "Орешником". Можем , но толку от применения конвенциональной боеголовки ничтожна( см. последствия на Южмаше). А неконвенционнной боеголовкой можно ударить и "Орешником", и" Ярсом",и "Тополем". Теми боеголовками смысл Есть ,но Воли- нет и не будет. Тогда что толку болтать ерундой?
  19. valera75 Звание
    valera75
    -1
    Сегодня, 07:43
    Я думаю что таких вот болтунов как этот Гурулев и ДАМ специально вбрасывают в сеть что бы сбить гнев людей. Многие их поддержат скажут да мол надо жахнуть надо атаковать и спустят пар гнева. Поэтому считаю обсуждать этих говорунов нет смысла. Уже вообще говорят наш флаг на танкере он временный и получен был уже в момент бегства, короче там юридически столько хитростей что англосаксы легко выиграют любой суд и к ним не подкопаешься. Одно дело мол военный корабль, корабль гражданский российский и другое дело мол с временным флагом. Посмотрим что будет дальше ведь всё ещё только начинается.
  20. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 07:53
    Гурулев предлагает ударить по Европе «Орешником», чтобы боялись
    - как по мне так товарища надо переводить из Госдумы в психиатрический диспансер на принудительное лечение....
  21. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 07:55
    Сначала прежде чем делать такие заявления нужно выяснить кто хозяин судна, кто купил нефть и куда шёл, и кому хотел продать. И кто выдал российский флаг и документ (если он есть) этому "теневому" судну? Может это самозванцы с чёрного рынка нефти. А то ввяжемся в эту провокацию, и как потом будем выбираться?
  22. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 07:56
    Кто-нибудь об этом слышал?
    Танкер Marinera, ранее называвшийся "Bella 1" и находившийся под санкциями США, изначально ходил под флагом Панамы и, покинув порт Ирана в конце ноября 2025 года, пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную президентом США Дональдом Трампом в декабре 2025 года. Будучи пустым, он привлёк внимание береговой охраны США, которая предприняла попытку высадиться на танкер, но судно отказалось принять инспекторов на борт. После того как корабль стал уходить от берегов Венесуэлы, его стал преследовать корабль береговой охраны США. Тогда экипаж танкера нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera, а судно с таким названием появилось в российском реестре судо