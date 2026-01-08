Экс-советник Трампа посоветовал Мачадо отдать нобелевскую медаль президенту США

Моя рекомендация была бы такой: отдайте медаль Нобелевской премии мира, которую вы получите — Нобелевский фонд может сделать ещё одну специально для вас. В последнее время я беспокоюсь, что Трамп просто снимет медаль Рузвельта со стены, чтобы она была у него самого.

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Марию Корину Мачадо отдать свою медаль Дональду Трампу, поскольку тот буквально одержим идеей ее получить и неизвестно, на что он готов для этого.В США заметили одержимость Трампа идеей получить медаль нобелевской премии за мир. Президент США фактически в каждом своем обращении говорит о том, что он главный «миротворец» Земли, завершивший кучу войн, и достоин награды от мирового сообщества. По словам Болтона, есть опасения, что Трамп в скором времени снимет со стены кабинета полученную Рузвельтом нобелевскую медаль и будет ее носить.Экс-советник Трампа призвал Мачадо отдать свою медаль Трампу, чтобы тот успокоился, а от нобелевского комитета получить копию.Ранее Трамп обвинил нобелевский комитет в некомпетентности, поскольку он в прошлом году отдал премию мира не ему, а какой-то оппозиционерке из Венесуэлы. Тогда как Трамп лично «завершил» восемь военных конфликтов по всему миру.