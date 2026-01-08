Экс-советник Трампа посоветовал Мачадо отдать нобелевскую медаль президенту США

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Марию Корину Мачадо отдать свою медаль Дональду Трампу, поскольку тот буквально одержим идеей ее получить и неизвестно, на что он готов для этого.

В США заметили одержимость Трампа идеей получить медаль нобелевской премии за мир. Президент США фактически в каждом своем обращении говорит о том, что он главный «миротворец» Земли, завершивший кучу войн, и достоин награды от мирового сообщества. По словам Болтона, есть опасения, что Трамп в скором времени снимет со стены кабинета полученную Рузвельтом нобелевскую медаль и будет ее носить.



Экс-советник Трампа призвал Мачадо отдать свою медаль Трампу, чтобы тот успокоился, а от нобелевского комитета получить копию.

Моя рекомендация была бы такой: отдайте медаль Нобелевской премии мира, которую вы получите — Нобелевский фонд может сделать ещё одну специально для вас. В последнее время я беспокоюсь, что Трамп просто снимет медаль Рузвельта со стены, чтобы она была у него самого.


Ранее Трамп обвинил нобелевский комитет в некомпетентности, поскольку он в прошлом году отдал премию мира не ему, а какой-то оппозиционерке из Венесуэлы. Тогда как Трамп лично «завершил» восемь военных конфликтов по всему миру.
  1. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +3
    Сегодня, 07:29
    Следующим выкрадут премианта, что бы мирно выбить бронзулетку?
    1. Проксима Звание
      Проксима
      0
      Сегодня, 07:48
      Что он про эту Нобелевку то так печётся? request Ну точно игрушка для старикашки!
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 07:49
        Цитата: Проксима
        Что он про эту Нобелевку то так печётся?

        Мания величия и прочие беды с башкой.
        Фараоны вон пирамидами мерялись...
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 07:30
    Если есть номинация премия мира, то почему бы не сделать номинацию премия войны. Тем более что Трамп наверное первый в мире организовал Министерство Войны, и постоянно бряцает оружием и провоцирует всех на войну и мечом решает все проблемы. Наверно правы те кто устраивал на него покушение, этого дьявола во плоти.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:33
    Можно ещё ему дать премию Ленинскую или Государственную? Они ещё остались? good
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 07:51
      Ленинской премии нет, а вот Гос. премия осталась в пяти номинациях.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 07:35
    Ну, Трамп уже в открытую заявляет о своей "обиде". Так что Норвегии нужно очень сильно задуматься. А то будет как с Венесуэлой... fellow
  5. stels_07 Звание
    stels_07
    +1
    Сегодня, 07:38
    Так она же предлагала половину отдать Дональду
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:40
    ❝ Экс-советник Трампа призвал Мачадо отдать свою медаль Трампу, чтобы тот успокоился ❞ —

    — Не успокоится ...
  7. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 07:45
    это клоунада какая-то прости Господи...... и зелебоба не самый большой клоун
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 07:46
    Просто отдать медаль - это не то. Нужна церемония с подобострастием. Мол прими,отец родной, спаситель галактики, да что там галактики, всей необъятной вселенной, заслуженную награду. И нас прости, неразумных, ибо не знали мы, что твОрим, а может твАрим.
  9. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 07:51
    Мачадо может разделить свою Нобелевскую премию на три части!
    По мнению Запада и его пропаганды, Трамп освободил Венесуэлу.
    Трамп освободил Венесуэлу, а Путин освободил Донбасс и восточную Украину.

    Многие также утверждают, что это было нападение со стороны США, нарушившее международное право.
    С этой точки зрения, Мерцлер, фон дер Лейен, Каллас, Трамп и другие больше не могут даже формально обвинять Россию ни в чём после незаконного нападения на Венесуэлу.

    Коррумпированные, лживые ЕС и США после действий США в Венесуэле потеряли право даже формально критиковать Россию за какие-либо действия. Впрочем, у них никогда и не было такого права, поскольку Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО.