Трамп готов потратить на «армию мечты» полтора триллиона долларов

354 3
Трамп готов потратить на «армию мечты» полтора триллиона долларов

Соединенные Штаты намерены еще длительное время намерены оставаться «самой сильной» страной с самым большим военным бюджетом. Как заявил накануне Дональд Трамп, на 2027 финансовый год он намерен запросить полтора триллиона долларов на военные нужды.

США должны диктовать свою волю остальным странам, а для этого им нужна сильная армия и флот. Для достижения этих целей Трамп намерен запросить у Конгресса на 2027 год не менее полутора триллионов долларов. По его словам, такая сумма позволит США создать «армию мечты», которая, по мнению Трампа, защитит США от «основных противников».



После долгих и трудных переговоров (...) я пришёл к выводу, что ради блага нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов. Это позволит нам создать «Армию мечты», на которую мы давно имели право.


Как подчеркнул Трамп, выделить такую сумму позволят пошлины, которые он ввел в отношении других стран, а также «огромные доходы» США в последнее время.

Ранее Трамп объявил западное полушарие «зоной контроля» США, намереваясь выгнать оттуда другие страны, являющиеся «противниками» американцев. В их число входят Россия, Китай, Иран и т. д.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 07:51
    Насколько можно судить по сообщениям профильной прессы и Интернета, все последние "прожектёрские" проекты ( особенно, флотские - все эти "латеральные суда", "Замволты" и пр. ) американцы успешно запороли. Теперь отползают в сторону чего-то более традиционного.

    А вот гипотетический прорыв янки в области ИИ, боевых роботов, дронов, гиперзвука - это будет скверно. Для нас.
  2. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 07:54
    Трамп ведет все к тому, что другие страны нажмут кнопку, затратят несколько миллиардов долларов, и.. не будет ни "армии мечты", ни страны, в которой должна вроде бы быть "армия мечты".
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 07:56
      Как бы... этих стран в таком случае ТОЖЕ НЕ БУДЕТ, останутся степь и тайга, а вокруг радиация.