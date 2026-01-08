Трамп готов потратить на «армию мечты» полтора триллиона долларов
Соединенные Штаты намерены еще длительное время намерены оставаться «самой сильной» страной с самым большим военным бюджетом. Как заявил накануне Дональд Трамп, на 2027 финансовый год он намерен запросить полтора триллиона долларов на военные нужды.
США должны диктовать свою волю остальным странам, а для этого им нужна сильная армия и флот. Для достижения этих целей Трамп намерен запросить у Конгресса на 2027 год не менее полутора триллионов долларов. По его словам, такая сумма позволит США создать «армию мечты», которая, по мнению Трампа, защитит США от «основных противников».
Как подчеркнул Трамп, выделить такую сумму позволят пошлины, которые он ввел в отношении других стран, а также «огромные доходы» США в последнее время.
Ранее Трамп объявил западное полушарие «зоной контроля» США, намереваясь выгнать оттуда другие страны, являющиеся «противниками» американцев. В их число входят Россия, Китай, Иран и т. д.
Информация