Новые удары: большая часть Днепропетровщины лишена электроснабжения

Поздним вечером 7 января и ночью 8 января российские войска продолжили нанесение ударов по инфраструктуре и военным объектам противника. Стало известно о новых прилётах по целям в Днепропетровской области, включая как непосредственно Днепропетровск, так и Кривой Рог.

В результате огневого поражения объектов электроснабжения пропала генерация в ряде районов этих крупных городов Днепропетровщины.



По заявлению главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислава Гайваненко, отключения электричества коснулись большинства населённых пунктов региона. Напомним, что часть Синельниковского района уже находится под контролем российских Вооружённых сил.

Заявление из официального паблика Кривого Рога:

В Ингулецком районе не будут работать детсады и школы, а также электротранспорт. Там сложная ситуация с электроснабжением. Частично – и в Металлургическом районе. Когда вернут свет – неизвестно. Подача воды в городе производится от генераторов. На верхние этажи не хватает давления. Больницы работают на генераторах.

Удары нанесены по объектам противника в Каменском (Днепродзержинске).

Значительное число ударов было в течение ночи нанесено и по оккупированной ВСУ части Запорожской области, включая областной центр. Использовались БПЛА, а также ФАБы с УМПК. Поражены военные склады, объекты генерации, скопления техники на окраине Запорожья, а также в районе Орехова и к западу от освобождённого Гуляйполя.

К этому часу сообщается о «Геранях» в районе Одесского морского порта.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 08:07
    К этому часу сообщается о «Геранях» в районе Одесского морского порта.

    Вот это отличная новость!
    И это тоже очень приятно - Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу.
  2. Седов Звание
    Седов
    +6
    Сегодня, 08:08
    Новые удары: большая часть Днепропетровщины лишена электроснабжения
    После нынешних событий как чудо чудное это уже сложно воспринять. Ждём более решительных действий. hi
    1. GUSAR Звание
      GUSAR
      0
      Сегодня, 11:46
      Более решительных это как? Просветите пожалуйста. А то смотрю у Вас на все вопросы ответы есть
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +8
    Сегодня, 08:16
    Ну всё. Осталось объявить, что это не обыденная работа, а ответ на танкер и атаку резиденции верховного.
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 09:11
      Ну всё. Осталось объявить, что это не обыденная работа, а ответ на танкер и атаку резиденции верховного.
      Да уж, Алексей. Правы видимо те - кто заявляют об импотенции нашей власти. И какже нам сейчас не хватает Владимира Вольфовича. hi
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 09:51
    Что есть самое "занимательное" в данный момент времени... на фоне замуты вокруг "российского танкера", все остальные события это так "просто такая обыденная работа"...
    Захватили танкера... его, танкера, признали "военным призом" или вопрос в том, что танкера "залит" подсанкционным товаром?
    Судя по всему.... да как всегда, всплеск эмоций, повод обвинить, обвинить... обвинить и никакой реальной оценки значимости происходящих событий. soldier
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 11:45
    Ежедневные удары, даже летом, по энергетической системе, экспорту и логистике зерна Украины наносят наибольший ущерб Зеленскому.