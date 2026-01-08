Новые удары: большая часть Днепропетровщины лишена электроснабжения

В Ингулецком районе не будут работать детсады и школы, а также электротранспорт. Там сложная ситуация с электроснабжением. Частично – и в Металлургическом районе. Когда вернут свет – неизвестно. Подача воды в городе производится от генераторов. На верхние этажи не хватает давления. Больницы работают на генераторах.

Поздним вечером 7 января и ночью 8 января российские войска продолжили нанесение ударов по инфраструктуре и военным объектам противника. Стало известно о новых прилётах по целям в Днепропетровской области, включая как непосредственно Днепропетровск, так и Кривой Рог.В результате огневого поражения объектов электроснабжения пропала генерация в ряде районов этих крупных городов Днепропетровщины.По заявлению главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислава Гайваненко, отключения электричества коснулись большинства населённых пунктов региона. Напомним, что часть Синельниковского района уже находится под контролем российских Вооружённых сил.Заявление из официального паблика Кривого Рога:Удары нанесены по объектам противника в Каменском (Днепродзержинске).Значительное число ударов было в течение ночи нанесено и по оккупированной ВСУ части Запорожской области, включая областной центр. Использовались БПЛА, а также ФАБы с УМПК. Поражены военные склады, объекты генерации, скопления техники на окраине Запорожья, а также в районе Орехова и к западу от освобождённого Гуляйполя.К этому часу сообщается о «Геранях» в районе Одесского морского порта.