Российская ПВО снова не позволила Киеву атаковать южное направление

Киевская хунта предприняла очередную попытку атаковать российские регионы. На этот раз Киев нанес удар в южном направлении, попытавшись атаковать Крым и Краснодарский край. Снова хорошо сработала российская ПВО, перехватившая основную часть дронов над Черным и Азовским морями.

По данным российского Минобороны, в ночь со среды на четверг, 8 января, средствами ПВО перехвачено и сбито 66 украинских беспилотников самолетного типа. Как уже говорилось выше, основная атака была предпринята в южном направлении, Киев попытался ударить по Крыму и Краснодарскому краю.



Над Крымским полуостровом было сбито 14 дронов, над Краснодарским краем — 11, информации о последствиях нет, власти регионов никаких данных о возможных повреждениях на земле не дают. Снова хорошо сработали средства ПВО, перехватив часть украинских дронов над Черным и Азовским морями. В общей сложности над акваториями морей было сбито 25 беспилотников.

Также дроны сбивались над Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской и Брянской областями, но в небольшом количестве. О последствиях ночной атаки информации нет.

Как отмечается, количество запущенных Киевом беспилотников уменьшилось, видимо, запасы дронов самолетного типа показали дно. Однако расслабляться не нужно, западные «партнеры» Зеленского быстро восполнят дефицит БПЛА и удары продолжатся. Только ликвидация киевского режима избавит от ударов по российской территории.
    ZovSailor
    Сегодня, 08:36
    Только ликвидация киевского режима избавит от ударов по российской территории.

    На фоне мировых вызовов России этот призыв автора статьи, как и во многих патриотических сми звучит неоспоримо и наиболее убедительно.
    dmi.pris1
    Сегодня, 08:55
    Видимо запасы дронов показали дно?Или не видимо..Такие блин заявления..Тут планомерная работа важна,ежечасно.По уничтожению.Тут на Кубани пару ночей назад несколько дронов летело вдоль трассы Тихорецк-Сальск..Причем с востока..Кто с нашей территории запускает,или меняют направления в полете
    opuonmed
    Сегодня, 10:02
    Зеленского быстро восполнят дефицит БПЛА и удары продолжатся. Только ликвидация киевского режима избавит от ударов по российской территории.
    Надо уже давным-давно! киевский режим ише людей собирает на войну против РФ !
    rocket757
    Сегодня, 10:19
    От обороны победить... бывало и так, но это скорее временно, отбиться и ждать следующего нападения.