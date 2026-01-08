Российская ПВО снова не позволила Киеву атаковать южное направление
Киевская хунта предприняла очередную попытку атаковать российские регионы. На этот раз Киев нанес удар в южном направлении, попытавшись атаковать Крым и Краснодарский край. Снова хорошо сработала российская ПВО, перехватившая основную часть дронов над Черным и Азовским морями.
По данным российского Минобороны, в ночь со среды на четверг, 8 января, средствами ПВО перехвачено и сбито 66 украинских беспилотников самолетного типа. Как уже говорилось выше, основная атака была предпринята в южном направлении, Киев попытался ударить по Крыму и Краснодарскому краю.
Над Крымским полуостровом было сбито 14 дронов, над Краснодарским краем — 11, информации о последствиях нет, власти регионов никаких данных о возможных повреждениях на земле не дают. Снова хорошо сработали средства ПВО, перехватив часть украинских дронов над Черным и Азовским морями. В общей сложности над акваториями морей было сбито 25 беспилотников.
Также дроны сбивались над Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской и Брянской областями, но в небольшом количестве. О последствиях ночной атаки информации нет.
Как отмечается, количество запущенных Киевом беспилотников уменьшилось, видимо, запасы дронов самолетного типа показали дно. Однако расслабляться не нужно, западные «партнеры» Зеленского быстро восполнят дефицит БПЛА и удары продолжатся. Только ликвидация киевского режима избавит от ударов по российской территории.
