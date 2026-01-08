«Нет королям»: массовые акции протеста против Трампа прошли в Колумбии

2 640 9
«Нет королям»: массовые акции протеста против Трампа прошли в Колумбии

Тысячи колумбийцев вышли на акции протеста в крупнейших городах страны. Наиболее массовой акция протеста стала в столице, Боготе. Также крупные протестные акции прошли в Кукуте, что неподалёку от границы с Венесуэлой.

В приграничных районах колумбийцы вышли в плакатами «Долой янки!», прямо говоря о том, что США оккупируют Венесуэлу и навязывают Латинской Америке свою волю.

Из надписей на колумбийских плакатах: «Янки, гоу хоум», «В Латинской Америке нет места королям» (с зачёркнутым изображением Трампа), «Трамп – нечистая сила».

Протестующие заявляют о том, что слова Дональда Трампа о том, что он «президент мира» после всего содеянного им являются насмешкой на мировым сообществом и над миром как таковым.

Один из протестующих:

Они выкрали президента Венесуэлы. Если он им не нравился, если он вёл не ту политику, которая была бы в их интересах, это теперь повод для расправы? Если так, тогда привычному миру пришёл конец.

Хосе Сильва, колумбийский пенсионер:

Трамп – маньяк и бандит. Он президент войны. Конгресс США должен принять меры, чтобы отстранить его от президентства.

Перед тысячи митингующих на площади Боливара в колумбийской столице выступил президент страны, Густаво Петро, которому Трамп угрожает расправой:

То, что он (США) сделали в Венесуэле, было верхом беззакония.

Он же подтвердил, что Трамп добивается встречи с ним. По словам Петро, он готов встретиться, и сразу же добавил, что «нельзя терять бдительности». Колумбийский президент даёт понять, что не исключает американской операции и по его захвату тоже.

Ранее Трамп написал, что ожидает «замечательной встречи» с колумбийским президентом в Вашингтоне.
  1. bondov Звание
    bondov
    +3
    Сегодня, 09:05
    операция по захвату Мадуро - сигнал, что так будет с любой страной Латинской Америки - уже угрозы Кубе и Колумбии - и, несомненно, что с Канадой и Гренландией... Развитого ВПК в западном полушарии, кроме американского, - нет ни у кого.
  2. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +4
    Сегодня, 09:16
    Американцы, кроме себя , никого за людей не считают уже давно, а сейчас вообще сброшены все маски.
  3. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -3
    Сегодня, 09:41
    А ,где колумбия и их наркоторговцы, а где трамп... Лажа все это.
  4. Saturn VII
    Saturn VII
    +1
    Сегодня, 09:42
    Интересно, а фильм Брат 2 переведен на испанский? Думаю колумбийцам он сейчас зайдет.
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 10:14
      а что там в Брате 2 главное для колумбийцев?
      как герой Сухорукова крикнул в конце?
      -Я остаюсь жить в америке!
      🫣
      1. Saturn VII
        Saturn VII
        0
        Сегодня, 10:45
        как герой Сухорукова крикнул в конце?
        -Я остаюсь жить в америке!
        Ну, Мадуро с женой то же остались жить в америке. Так что там вариантов то не много. Или ты крошишь амеров пачками, или остаешься там жить как Мадуро.
  5. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +3
    Сегодня, 09:56
    Ну так кто мешает объединиться? Всем странам Южной Америки ? А плакатиками и воплями толку не добьёшься.
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 10:16
    Царь Трамп искупит вину народов Америки, если народ не расстреляет его
  7. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 11:11
    Это обычный госпереворот и захват власти. Новая верхушка в лице Вице Президента просто прикрылась операцией по захвату, так разыграли передачу предыдущего правителя врагам. Другое дело не устали еще поддерживать бесперспективные режимы, которые сами себя защищать не хотят. Столько вваливать денег, усилий, вооружения(которое кстати теперь возможно отправится в Окраину).Теперь одинаково, что сидеть теперь по углам отмалчиваться или пытаться что-то говорить в оправдание или чего-то негромко требовать, - только смешить свой народ.