«Нет королям»: массовые акции протеста против Трампа прошли в Колумбии

Они выкрали президента Венесуэлы. Если он им не нравился, если он вёл не ту политику, которая была бы в их интересах, это теперь повод для расправы? Если так, тогда привычному миру пришёл конец.

Трамп – маньяк и бандит. Он президент войны. Конгресс США должен принять меры, чтобы отстранить его от президентства.

То, что он (США) сделали в Венесуэле, было верхом беззакония.

Тысячи колумбийцев вышли на акции протеста в крупнейших городах страны. Наиболее массовой акция протеста стала в столице, Боготе. Также крупные протестные акции прошли в Кукуте, что неподалёку от границы с Венесуэлой.В приграничных районах колумбийцы вышли в плакатами «Долой янки!», прямо говоря о том, что США оккупируют Венесуэлу и навязывают Латинской Америке свою волю.Из надписей на колумбийских плакатах: «Янки, гоу хоум», «В Латинской Америке нет места королям» (с зачёркнутым изображением Трампа), «Трамп – нечистая сила».Протестующие заявляют о том, что слова Дональда Трампа о том, что он «президент мира» после всего содеянного им являются насмешкой на мировым сообществом и над миром как таковым.Один из протестующих:Хосе Сильва, колумбийский пенсионер:Перед тысячи митингующих на площади Боливара в колумбийской столице выступил президент страны, Густаво Петро, которому Трамп угрожает расправой:Он же подтвердил, что Трамп добивается встречи с ним. По словам Петро, он готов встретиться, и сразу же добавил, что «нельзя терять бдительности». Колумбийский президент даёт понять, что не исключает американской операции и по его захвату тоже.Ранее Трамп написал, что ожидает «замечательной встречи» с колумбийским президентом в Вашингтоне.