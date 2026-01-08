«Нет королям»: массовые акции протеста против Трампа прошли в Колумбии
Тысячи колумбийцев вышли на акции протеста в крупнейших городах страны. Наиболее массовой акция протеста стала в столице, Боготе. Также крупные протестные акции прошли в Кукуте, что неподалёку от границы с Венесуэлой.
В приграничных районах колумбийцы вышли в плакатами «Долой янки!», прямо говоря о том, что США оккупируют Венесуэлу и навязывают Латинской Америке свою волю.
Из надписей на колумбийских плакатах: «Янки, гоу хоум», «В Латинской Америке нет места королям» (с зачёркнутым изображением Трампа), «Трамп – нечистая сила».
Протестующие заявляют о том, что слова Дональда Трампа о том, что он «президент мира» после всего содеянного им являются насмешкой на мировым сообществом и над миром как таковым.
Один из протестующих:
Хосе Сильва, колумбийский пенсионер:
Перед тысячи митингующих на площади Боливара в колумбийской столице выступил президент страны, Густаво Петро, которому Трамп угрожает расправой:
Он же подтвердил, что Трамп добивается встречи с ним. По словам Петро, он готов встретиться, и сразу же добавил, что «нельзя терять бдительности». Колумбийский президент даёт понять, что не исключает американской операции и по его захвату тоже.
Ранее Трамп написал, что ожидает «замечательной встречи» с колумбийским президентом в Вашингтоне.
