От пытавшейся остановить ВС РФ под Сумами бригады ВСУ остался батальон

От пытавшейся остановить ВС РФ под Сумами бригады ВСУ остался батальон

Сумское направление для Генштаба ВСУ становится одним из основных, российские войска перешли в наступление, нанося удары по украинским формированиям. ВСУ несут большие потери, поскольку командование приказов на отход не дает, надеясь удержать позиции. В то же время киевские генералы требуют наказаний для командиров, чьи подразделения понесли самые большие потери.

Интересная ситуация складывается на Сумском направлении, где Генштаб ВСУ рассматривает вопрос снятия с должности командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады Олега Могульского из-за больших потерь. Бригада пыталась остановить продвижение российских войск, но не преуспела в этом, потеряв большую часть личного состава. Фактически от бригады остался батальон, который передали в состав 71-й отдельной аэромобильной бригады.



Как отмечается, 1-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ в боях с группировкой «Север» утратила боеспособность и выведена в тыл на восстановление и восполнение личного состава. Комбрига, скорей всего, снимут, обвинив в больших потерях. Однако, как пишут украинские ресурсы, снимать с должности можно всех командиров, потому что большие потери абсолютно во всех бригадах, личного состава не хватает.

Понесшая большие потери 1-я ОТМБр ВСУ выведена на восполнение потерь в тыловые районы, за исключением батальона, переданного в распоряжение 71-й ОАЭБр. Рассматривается вопрос снятия с должности комбрига полковника Олега Могульского.


Между тем подразделения группировки «Север» сохраняют высокий темп продвижения на Сумском направлении, где образовались два участка: Сумское и Краснопольское. Наши активно используют дроны, артиллерию и «Солнцепеки».
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:59
    ❝ От пытавшейся остановить ВС РФ под Сумами бригады ВСУ остался батальон ❞ —

    — «Много их пало, а всё-таки мало!
    Мало их пало! Надо ещё!» © ...
    (Партизанская тихая)
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 09:20
      Фактически от бригады остался батальон

      Есть повод наградить эту бригаду орденом Бандеры, переформировать и отправить опять в мясорубку.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 09:58
        Самое интересное,что ссылок на эти паблики нет.Вчера смотрел несколько.Про большие потери,и снятие командиров ,не увидел.Там все в оргазме от вчерашнего в Атлантике и заявления Кадырова и ДАМа.Впрочем,кск и у нас..
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 10:15
          Цитата: dmi.pris1
          Там все в оргазме от вчерашнего в Атлантике и заявления Кадырова и ДАМа.Впрочем,кск и у нас..

          На западе всегда придавали большое значение информационной борьбе (информационное противоборство) в разных сферах — военной, политической, экономической и социальной.
          Как они ловко разыгрывают пиратский захват судна. Не удивлюсь, если это их идея нарисовать российские флаги...
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 10:17
        Цитата: frruc
        Фактически от бригады остался батальон

        Есть повод наградить эту бригаду орденом Бандеры, переформировать и отправить опять в мясорубку.
        Орденом мясорубки lol
  2. Kusja Звание
    Kusja
    +4
    Сегодня, 09:07
    Странно бы было, если бы перед лицом превосходящего противника и отсутствия приказа на отход они не несли большие потери.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 10:30
      ... но только тем, кто академиев военных не заканчивал! да и со здравым смыслом как-то по жизни разминулся...
  3. Василий ))
    Василий ))
    +2
    Сегодня, 09:14
    А что вообще могут сделать хохлокомбриги? украинцевоинство является мишенями. Собраться в большую кучу для атаки им не дают, до передка добраться тоже не дают. Им позволено быть только мишенями, или сдаться. Чтобы сдаться - это еще повезти должно. Как сдаться фаб 500, например?.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 10:19
      Цитата: Василий ))
      Чтобы сдаться - это еще повезти должно. Как сдаться фаб 500, например?.

      Да фабам еще можно было бы сдаться, а вот как вычислить самых ярых, чтобы в спину тебе не стрельнули за сдачу - большой вопрос.
      1. Вадим Топал-Паша Звание
        Вадим Топал-Паша
        0
        Сегодня, 10:31
        Думаете, ранье или позже это выльется в Гражданскую Войну на У.? ТЦКшников, вроде как уже давно отстреливают. Причём, пока что относительно безнаказанно...
  4. air wolf Звание
    air wolf
    +4
    Сегодня, 09:30
    Мне нравится, как у нас разгоняют тему ТЦК, хочу напомнить как бандеровцы очередями стояли в начале войны в ТЦК, чтоб нас мочить, жаль-жаль, что мы до сих пор воюем со связанными руками, помню меня еще в СССР в военном училище обзорно учили как готовить масштабные операции, расчет сил и средств и я до сих пор удивлен, почему мы не раскатали этих бандеровцев танками как катком до Львова am
    1. Normann Звание
      Normann
      +3
      Сегодня, 09:36
      А их как-то иначе учили?
      1. Вадим Топал-Паша Звание
        Вадим Топал-Паша
        +1
        Сегодня, 10:32
        золотые слова.
        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    2. golen Звание
      golen
      0
      Сегодня, 09:51
      Готовить масштабные операции и наших и украинских военноначальников учили в одних и те же академиях СССР. Но как видите, в современной войне это уже не работает ни у нас ни у них. А как такие операции сейчас готовить и проводить, наша военная наука, увы, ещё не придумала.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 10:18
        В наших академиях их уже не учили.Они выпускались с училищ лейтенантами в конце 80,начала90-х
        1. golen Звание
          golen
          0
          Сегодня, 11:47
          Это ничего не меняет. Это ещё и хуже. Герасимов оказался плохим стратегом. А наши планировщики стратегических операций в Генштабе как обычно готовились к прошедшей войне. Представляю сколько там докторских десертаций было защищено по теме будущей войны laughing
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 11:57
            Герасимов всего лишь часть Системы.Льющей друг другу в уши,что все хорошо.Лживой
    3. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 10:29
      Цитата: air wolf
      хочу напомнить как бандеровцы очередями стояли в начале войны в ТЦК
      И даже взятки совали военкомам, чтоб призвали. Но, как в том похабном анекдоте, был нюанс. Взятки, и немалые, совали за призыв в тероборону. По тогдашним законам тероборону можно было использовать только в пределах области, в которой призвали, и только для второстепенных задач типа патрулирования или КПП. Не так уж худо служить возле дома, шоб жинка регулярно подгоняла сало, горилку, и интим, и при этом тэж xepoи, xepoям слава! А потом взяли и поменяли правила посередь игры, и стало можно тероборону использовать везде, где надо командованию, и так, как надо, так что пожалте в штурмы. Вот облом-то тем, кто забашлял! И выходит xepoям саван.
  5. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 10:15
    Суворов (генералиссимус, не перебежчик) не помню про какого не слишком компетентного современника язвительно сказал "В поле с полком, с поля с батальоном". А тут в поле с бригадой.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 10:35
      Эт я о генерале Николае Михайловиче Рахманове Потёмкину писал! /любуется своим аватаром/ :))))
      «Рахманов в поле — с полком, с поля — с батальоном; против его одного года я во всю мою службу столько людей не потратил». (С)
  6. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 10:31
    От пытавшейся остановить ВС РФ под Сумами бригады ВСУ остался батальон

    Может, этот батальон просит еще огня?
  7. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 10:35
    . Рассматривается вопрос снятия с должности комбрига

    Как то мягко.
    Украинское командование должно строго наказать все бригады, понесшие большие потери: уволить всё командование и оставшийся личный состав, лишить их украинского гражданства и выслать за пределы Украины. Ну или расстрелять.
    : )