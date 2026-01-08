От пытавшейся остановить ВС РФ под Сумами бригады ВСУ остался батальон
Сумское направление для Генштаба ВСУ становится одним из основных, российские войска перешли в наступление, нанося удары по украинским формированиям. ВСУ несут большие потери, поскольку командование приказов на отход не дает, надеясь удержать позиции. В то же время киевские генералы требуют наказаний для командиров, чьи подразделения понесли самые большие потери.
Интересная ситуация складывается на Сумском направлении, где Генштаб ВСУ рассматривает вопрос снятия с должности командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады Олега Могульского из-за больших потерь. Бригада пыталась остановить продвижение российских войск, но не преуспела в этом, потеряв большую часть личного состава. Фактически от бригады остался батальон, который передали в состав 71-й отдельной аэромобильной бригады.
Как отмечается, 1-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ в боях с группировкой «Север» утратила боеспособность и выведена в тыл на восстановление и восполнение личного состава. Комбрига, скорей всего, снимут, обвинив в больших потерях. Однако, как пишут украинские ресурсы, снимать с должности можно всех командиров, потому что большие потери абсолютно во всех бригадах, личного состава не хватает.
Между тем подразделения группировки «Север» сохраняют высокий темп продвижения на Сумском направлении, где образовались два участка: Сумское и Краснопольское. Наши активно используют дроны, артиллерию и «Солнцепеки».
