❝ Евросоюз готовится к противостоянию с Трампом ❞

Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом... Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности.

Трамп не отступится от своих планов забрать Гренландию, поэтому у Европы есть только два пути: принять это или попытаться сопротивляться. Пока на повестке дня второй вариант, власти Евросоюза призывают Европу готовиться к противостоянию с США.Евросоюз готовится к конфронтации с Трампом из-за Гренландии, по крайней мере на словах. Как заявил один европейский дипломат на условиях анонимности, в Брюсселе воспринимают последние заявления президента США очень серьезно и понимают, что от своих планов по Гренландии он точно не отступится.Сейчас Европа пытается найти план, который мог бы помешать амбициям Трампа, но проблема в том, что не все европейские страны хотят противостояния с США. Большинство вообще не интересует дальнейшая судьба Гренландии, самое главное — это продолжение защиты Европы со стороны американцев и сохранение НАТО. По сути, остров никуда не денется и не достанется врагу, а просто перейдет от одной страны альянса к другой. Вот только лидерам некоторых стран Европы это не нравится, ведь Трамп их просто игнорирует, не спрашивая их мнения и не советуясь.Между тем в Европе уже зазвучали предложения в отношении Гренландии. Ряд европейских политиков не против обменять остров на гарантии безопасности для Украины. Но, как признают эксперты, это предложение не пройдет, слишком разные весовые категории у Гренландии и Украины. Да и за Киев выступают всего лишь несколько европейских лидеров, рейтинги которых позволяют говорить о том, что их скоро сменят.