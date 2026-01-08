Евросоюз готовится к противостоянию с Трампом

Евросоюз готовится к противостоянию с Трампом

Трамп не отступится от своих планов забрать Гренландию, поэтому у Европы есть только два пути: принять это или попытаться сопротивляться. Пока на повестке дня второй вариант, власти Евросоюза призывают Европу готовиться к противостоянию с США.

Евросоюз готовится к конфронтации с Трампом из-за Гренландии, по крайней мере на словах. Как заявил один европейский дипломат на условиях анонимности, в Брюсселе воспринимают последние заявления президента США очень серьезно и понимают, что от своих планов по Гренландии он точно не отступится.



Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом... Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности.


Сейчас Европа пытается найти план, который мог бы помешать амбициям Трампа, но проблема в том, что не все европейские страны хотят противостояния с США. Большинство вообще не интересует дальнейшая судьба Гренландии, самое главное — это продолжение защиты Европы со стороны американцев и сохранение НАТО. По сути, остров никуда не денется и не достанется врагу, а просто перейдет от одной страны альянса к другой. Вот только лидерам некоторых стран Европы это не нравится, ведь Трамп их просто игнорирует, не спрашивая их мнения и не советуясь.

Между тем в Европе уже зазвучали предложения в отношении Гренландии. Ряд европейских политиков не против обменять остров на гарантии безопасности для Украины. Но, как признают эксперты, это предложение не пройдет, слишком разные весовые категории у Гренландии и Украины. Да и за Киев выступают всего лишь несколько европейских лидеров, рейтинги которых позволяют говорить о том, что их скоро сменят.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:42
    ❝ Евросоюз готовится к противостоянию с Трампом ❞ —

    — Постоят напротив, но не долго ...
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +3
      Сегодня, 10:03
      ... на коленках, да на горохе, и часто сглатывая...
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      +3
      Сегодня, 10:20
      WSJ: Трамп планирует доминировать в нефтяной промышленности Венесуэлы и снизить цены на нефть до $50 за баррель. Возможно, это неточно, у золотого миллиарда единый план, а сейчас просто идет спектакль возле Гренландии.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 10:26
        Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом... Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности.

        Получается, что воюя четвертый год с Россией вы не готовы к конфронтации? belay
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +1
          Сегодня, 10:38
          Евродевка, поборется покажет что она не такая и смирно ляжет раздвинув все что возможно.
          Еще раз кто бы в сша не пришел к власти их вектор не поменяется, в 80ве они пррвернули с нефтью финт, сейчас им нужна нефть Винесуэллы для тогоже, иначе их экономика не выдержит и они это знают. Они воюют с нами и со всеми вокруг, у них нет друзей есть подчиненные страны, экономические рабы.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 10:41
            Цитата: Mitos
            Евродевка, поборется покажет что она не такая и смирно ляжет раздвинув все что возможно.
            Еще раз кто бы в сша не пришел к власти их вектор не поменяется, в 80ве они пррвернули с нефтью финт, сейчас им нужна нефть Винесуэллы для тогоже, иначе их экономика не выдержит и они это знают. Они воюют с нами и со всеми вокруг, у них нет друзей есть подчиненные страны, экономические рабы.

            Ну, это как масло - масляное, соль - соленая, а вода - мокрая... winked
            1. Mitos Звание
              Mitos
              +2
              Сегодня, 10:42
              Так многие до сих пор называют соленое сладким и пытаются с кем то договориться. Не веря что опять обманут.
  2. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 09:46
    Все же думаю, Евросоюз готовится полностью "лечь" под США - у них просто нет выбора.
    1. д^Амир Звание
      д^Амир
      +3
      Сегодня, 09:49
      Добрый день!!! hi что называется "с языка сняли", к противостоянию они готовятся... смазку видимо подбирают...
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:34
      Цитата: Владимир М
      Все же думаю, Евросоюз готовится полностью "лечь" под США - у них просто нет выбора.

      Так не ляжешь добровольно, то ляжешь вырубленный. Хотя, не напомните, когда вы, гейропейцы, долго сопротивлялись врагу?
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 10:37
        С чего это я вдруг стал "гейропейцем"?
        Всегда считал Европу и США врагами России.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 10:59
        Цитата: Теренин
        Хотя, не напомните, когда вы, гейропейцы, долго сопротивлялись врагу?

        Вторая мировая война, фашистская Германия.
  3. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +2
    Сегодня, 09:47
    Европе сейчас полезно было бы иметь союзника в лице России . Но недальновидные политики ЕС все испортили .
    Развитие промышленности равно 0 . А российский рынок они сами заблокировали своими санкциями .
    Противостояние с Америкой Европа проиграет , слишком большие амбиции и возможности у Трампа .
    Единственная надежда у ЕС , следующие выборы могут выиграть демократы , но пока это вилами по воде писано .
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 09:52
      Сомнительно, что кто-то сейчас в мире рискнёт иметь Россию "союзником", хлопотно это. К сожалению....
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 09:57
        Сомнительно, что кто-то сейчас в мире рискнёт иметь Россию "союзником",
        Вы не в курсе, что мы союзники с КНДР?
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +2
          Сегодня, 10:00
          КНДР, да и Беларусь - это скорее исключение из правил.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +2
            Сегодня, 10:13
            Про Белоруссию,как союзника...Чем они помогли при нападении на Курщину?Северокорейцам-низкий поклон.
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              +1
              Сегодня, 10:25
              Северо-корейцам конечно низкий поклон, мы в неоплатном долгу перед ними.
              Но почему вы претензии предъявляете за Курщину Беларусь? а не тому кто на Курщине "разминулся с противником", это не мои слова, я просто повторил слова
              "большого начальника"
              1. dmi.pris1 Звание
                dmi.pris1
                0
                Сегодня, 10:29
                Да какие претензии?Я просто в курсах немного,что происходит в белорусском обществе.И ЛАГ это прекрасно знает,и не собирается из за каких то обязательств(про которые кругом молчок),устроить еще один бунт.Так,потихоньку работают,поставляют кое что из оптики,электроники.
                1. Владимир М Звание
                  Владимир М
                  +1
                  Сегодня, 10:35
                  Я уже высказывался на счёт Беларусь - как бы Лукашенко объяснял своему народу участие своих войск на Курщине после всех этих "зерновых договорняков", "добрых воль"...? Ну нет у него соловьевых с симонянами
                  1. dmi.pris1 Звание
                    dmi.pris1
                    0
                    Сегодня, 11:02
                    Есть там пропагандисты.Просто в Белоруссии более сильны прозападные настроения,в частности-пропольские.Даже на востоке,в Витебской,Могилевской областях...При СССР даже,смолян там звали сомосовцами..А в году этак 2009 -ом,оказавшись у родственников в Климовичах,соседи выражали неудовольствие,увидев на машине российские номера...Ну,может люди недалекие попались.
                    1. Владимир М Звание
                      Владимир М
                      +1
                      Сегодня, 11:11
                      Не спорю, есть в Беларусь и прозападные настроения. А разве в России их нет?
                      Соглашусь, в Беларусь многое держится на Лукашенко. Но в тоже время, ни чиновники, ни военные "не предали" Лукашенко, кроме одного по-моему посла в Словакии.
                      А вот как наши чиновники поведут себя в аналогичной ситуации - вопрос вопросов.
                      У нас "марш Пригожина" все показал - Москва в один момент стала самой "большой воздушный гаванью" в мире.
                      Даже расследование в Думе хотели провести, но потом поняли, что так можно выйти и на самих себя....
                      1. dmi.pris1 Звание
                        dmi.pris1
                        0
                        Сегодня, 11:12
                        Есть и у нас,но там поболее будет.Просто,я хочу еще раз напомнить про извечное-друг познается в беде..
                      2. Владимир М Звание
                        Владимир М
                        0
                        Сегодня, 11:16
                        Меня больше интересует и волнует ситуация внутри России.
                        Как бы нам Украина в недалёком будущем не показалась "цветочками", боюсь что "ягодки" для нас впереди.
                      3. dmi.pris1 Звание
                        dmi.pris1
                        0
                        Сегодня, 11:28
                        Это всех интересует и волнует.Ну,возможно только некоторых,окончательно обдолбанных телеящиком
              2. Теренин Звание
                Теренин
                0
                Сегодня, 10:39
                Цитата: Владимир М
                Но почему вы претензии предъявляете за Курщину Беларусь? а не тому кто на Курщине "разминулся с противником", это не мои слова, я просто повторил слова
                "большого начальника"

                По-моему они оба друг друга стоят. Ты им нарады, звания, Орешники..., а одни разминулись, у других "украинцы нам братья..."
                Как тут воевать?
                1. Владимир М Звание
                  Владимир М
                  0
                  Сегодня, 11:13
                  Все же я лучшего мнения о Лукашенко чем вы. Предлагаю каждому остаться при своем мнении, время рассудит. hi
                  1. dmi.pris1 Звание
                    dmi.pris1
                    +1
                    Сегодня, 11:32
                    Все дело в том,что Александр Григорьевич-президент,работающий для своей страны и своих людей.В первую очередь. hi
                    1. Владимир М Звание
                      Владимир М
                      +1
                      Сегодня, 11:36
                      Согласен с вами, Лукашенко в первую очередь работает на свое Государство и народ. hi
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Кузнец 55
      Европе сейчас полезно было бы иметь союзника в лице России .

      Это еще вопрос, в каком качестве (союзник или враг) Европа нам выгоднее. winked
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        0
        Сегодня, 11:06
        Я же написал . Недальновидные политики ЕС все испортили .
        Взаимовыгодное сотрудничество в торговле ( и не только )всегда лучше противостояния .
        Причина конфликта лежит в распространении нато на восток , и если бы этого не произошло , не было бы сейчас СВО .
        Но имеем то что имеем . Время назад не переставить .
        Когда нибудь наступит мир . На каких условиях ….. ?
        И тогда сотрудничество , потихоньку , опять наладится .
        Но жалко упущенное время и жизни .
  4. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 09:50
    Замылить попытаются вопрос, а там глядишь и Трамп помрет или срок кончится. Тут в Эстонии у властных элит консенсус в том, что отношения с США важнее отношений с Данией. Полагаю, что не только в Эстонии такое мнение.
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 09:52
    Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в преддверии встречи с американским госсекретарем Марко Рубио заявила, что остров и США нужны друг другу.
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 10:05
    Все силы на борьбу с Россией!А тут,на тебе..В тыл,с разгона...Ну,толерастенько так
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:09
    О как... там "обьединенная" гейропа озабочен не по детски!!! а у нас муссируют "событие", танкер захватили... хотя там все мутно и в чем именно сама суть дела, это стоит тщательнее присмотрется, разобратся не вообще, а некоторым...
  8. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 10:15
    Einige europäische Staats- und Regierungschefs sind damit jedoch nicht einverstanden, da Trump sie schlichtweg ignoriert, ohne sie nach ihrer Meinung zu fragen oder sie zu konsultieren.

    Почему Трамп этого не сделал? Потому что он может! Учитывая его военные авантюры в Венесуэле, включая захват предположительно российского грузового судна в международных водах, Трамп считает, что может сделать все что угодно.
    Однако люди внимательно следят за ситуацией.

    Военная интервенция США в Венесуэле была спланированной игрой между венесуэльскими военными и США. Ни одно подразделение спецназа в мире не стало бы проводить подобную операцию во время полнолуния!
    Посадка на борт российского танкера, который, однако, не являлся российским танкером.
    По словам вице-президента США Вэнса, грузовое судно шло под фальшивым российским флагом! Это было фальшивое грузовое судно!

    И, честно говоря, кто еще воспринимает коррумпированный ЕС всерьез? Только идиоты!
    Все очень просто: платит ЕС, а США получают сырье из Гренландии.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 10:21
      Посадка на борт российского танкера, который, однако, не являлся российским танкером.
      По словам вице-президента США Вэнса, грузовое судно шло под фальшивым российским флагом! Это было фальшивое грузовое судно!


      Я извиняюсь, но такие "отмазки" теперь выглядят в стиле "Не можешь предотвратить изнасилование - расслабься и хотя бы получи удовольствие!".

      Судно получило российскую регистрацию ( согласно нашему законодательству ) и подняло российский триколор? Получило.
      Минтранс РФ назвал в своих сообщениях это судно российским? Назвал.

      Всё остальное - отговорки.
    2. Saturn VII
      Saturn VII
      0
      Сегодня, 10:25
      По словам вице-президента США Вэнса, грузовое судно шло под фальшивым российским флагом!
      По его же словам и в Венесуэле призедент был фальшивый. А кто настоящий, сша еще не определилось. Вот как определятся, так и назначат.
      Тут главное кремлевским внимательно следить когда Венс - Путина обьявит фальшивым. Ну что б вовремя деру дать.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 10:26
    Сейчас Европа пытается найти план, который мог бы помешать амбициям Трампа,
    Так же и Россия пытается, после захвата танкера.
  10. mexanik62 Звание
    mexanik62
    0
    Сегодня, 10:40
    Какое к черту "противостояние"??? Создание коалиции для полномасштабной войны против России! Вся сколь нибудь серьезная европейская промышленность уже на территории США. Захват месторождений углеводородов и других ископаемых теми же США. По большому счету и союзников у нас нет, только наши Армия и Флот.