Российские войска продолжают продвижение в Запорожской области. По состоянию на утро 8 января подтвердилась информация о переходе ещё примерно 15-16 квадратных километров территории к западу и к югу от Гуляйполя.В результате успешных действий Вооружённых сил России противник потерял контроль над участком железной дороги в районе села Зализничное и к западу от Дорожнянки.Также фиксируется продвижение армии России к населённому пункту Староукраинка. Бои идут уже на окраине села.Это продвижение свидетельствует о том, что последние атаки противника со стороны упомянутого Зализничного в направлении Гуляйполя были отбиты. После этого российские войска, сформировав несколько ударных групп, продолжили наступление.Продвижение на ряде участков под Гуляйполем позволяет отбросить остатки подразделений ВСУ, покинувшие город, дальше от его окраин. Кроме того, это не позволяет приблизиться к городу резервам Сырского, которых всё ещё продолжает хватать на локальные операции.Напомним, что южнее Запорожья российские войска ранее освободили Приморское и вышли к Малокатериновскому лиману (месту впадения реки Конка в Каховское водохранилище). А западнее Приморского под контроль армии России перешла значительная часть Новояковлевки, за которой открывается оперативный простор в направлении дороги Орехов-Запорожье.

