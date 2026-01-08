Российские войска вышли к Староукраинке к западу от Гуляйполя

Российские войска продолжают продвижение в Запорожской области. По состоянию на утро 8 января подтвердилась информация о переходе ещё примерно 15-16 квадратных километров территории к западу и к югу от Гуляйполя.

В результате успешных действий Вооружённых сил России противник потерял контроль над участком железной дороги в районе села Зализничное и к западу от Дорожнянки.



Также фиксируется продвижение армии России к населённому пункту Староукраинка. Бои идут уже на окраине села.



Это продвижение свидетельствует о том, что последние атаки противника со стороны упомянутого Зализничного в направлении Гуляйполя были отбиты. После этого российские войска, сформировав несколько ударных групп, продолжили наступление.

Продвижение на ряде участков под Гуляйполем позволяет отбросить остатки подразделений ВСУ, покинувшие город, дальше от его окраин. Кроме того, это не позволяет приблизиться к городу резервам Сырского, которых всё ещё продолжает хватать на локальные операции.

Напомним, что южнее Запорожья российские войска ранее освободили Приморское и вышли к Малокатериновскому лиману (месту впадения реки Конка в Каховское водохранилище). А западнее Приморского под контроль армии России перешла значительная часть Новояковлевки, за которой открывается оперативный простор в направлении дороги Орехов-Запорожье.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:12
    История свершится на полях сражений!
    Удачи нашим воинам!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:21
      Цитата: rocket757
      На кону стоит - Запорожье. Пусть это не скорая перспектива, но мы туда целимся.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 10:25
        Цитата: Теренин
        А может лучше на Одессу перенацелиться?
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 10:29
          Цитата: Егоза
          Цитата: Теренин
          А, что у нас одноствольное ружье?
          Одесса - русский город!
          Тем более Путин сам подчеркнул
          «Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические российские территории.
          В Турции хорошо знают: все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье.
          Одесса — вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую. Владимир Ильич Ленин передал всю Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть — юго-восток Украины — пророссийская»
  2. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    0
    Сегодня, 10:27
    Пока все развлекаются с Мадуро, Россия возвращает бывшую Украину