Киев никак не отреагировал на задержание украинцев из экипажа танкера «Маринера»

Российский МИД потребовал от США не мешать возвращению россиян из экипажа задержанного американцами танкера «Маринера». А вот Киев до сих пор молчит, не выдвигая никаких претензий к США.Большинство моряков из экипажа шедшего под российским флагом танкера «Маринера» оказались украинцами, на втором месте грузины, а россияне в меньшинстве. Согласно последним данным, на борту судна находилось 20 граждан Украины, шесть граждан Грузии и двое граждан России.Российский МИД уже потребовал от США не препятствовать возвращению россиян на родину, Москва не собирается отдавать их под американский суд, о котором накануне заявили в Белом доме. Киев до сих пор никак не отреагировал на задержание украинцев, единственная реакция — это восторженные публикации украинской прессы о задержании «российского танкера».В Тбилиси тоже пока никак не отреагировали на задержание своих граждан американцами.Как утверждается, танкер «Bella 1» в декабре попытался пройти к побережью Венесуэлы, но был остановлен американцами с требованием проследовать к берегам США. Однако судно не подчинилось и попыталось уйти в Атлантику. В пути следования капитан запросил временную регистрацию в России и получил ее, сменив название судна на «Маринера» и порт приписки Сочи. В то же время США заявляют, что танкер не является российским, обвиняя экипаж в «незаконных» поставках венесуэльской нефти в Иран.

Большинство моряков, захваченных США на российском танкере «Маринера», составляют украинцы. Граждан Украины среди экипажа — 20 человек, еще шесть граждан Грузии и двое россиян.

