Киев никак не отреагировал на задержание украинцев из экипажа танкера «Маринера»

3 604 38
Киев никак не отреагировал на задержание украинцев из экипажа танкера «Маринера»

Российский МИД потребовал от США не мешать возвращению россиян из экипажа задержанного американцами танкера «Маринера». А вот Киев до сих пор молчит, не выдвигая никаких претензий к США.

Большинство моряков из экипажа шедшего под российским флагом танкера «Маринера» оказались украинцами, на втором месте грузины, а россияне в меньшинстве. Согласно последним данным, на борту судна находилось 20 граждан Украины, шесть граждан Грузии и двое граждан России.



Российский МИД уже потребовал от США не препятствовать возвращению россиян на родину, Москва не собирается отдавать их под американский суд, о котором накануне заявили в Белом доме. Киев до сих пор никак не отреагировал на задержание украинцев, единственная реакция — это восторженные публикации украинской прессы о задержании «российского танкера».

Большинство моряков, захваченных США на российском танкере «Маринера», составляют украинцы. Граждан Украины среди экипажа — 20 человек, еще шесть граждан Грузии и двое россиян.


В Тбилиси тоже пока никак не отреагировали на задержание своих граждан американцами.

Как утверждается, танкер «Bella 1» в декабре попытался пройти к побережью Венесуэлы, но был остановлен американцами с требованием проследовать к берегам США. Однако судно не подчинилось и попыталось уйти в Атлантику. В пути следования капитан запросил временную регистрацию в России и получил ее, сменив название судна на «Маринера» и порт приписки Сочи. В то же время США заявляют, что танкер не является российским, обвиняя экипаж в «незаконных» поставках венесуэльской нефти в Иран.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 10:32
    Днем 7 января, примерно с 14 до 16 часов дня по мск, американский спецназ совместно с береговой охраной захватил сразу два российских танкера: MARINERA (пустой) в Северной Аталантике и M SOPHIA (1,8 млн баррелей нефти) в Карибском море. На каждое из судов высадился десант порядка 20 человек. Известно например, что дверь в капитанскую рубку M SOPHIA они выбили выстрелом из дробовика.
    Reuters пишет, что российские военные корабли и подлодка находились рядом MARINERA во время захвата судна.
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      -1
      Сегодня, 10:45
      У Рейтерс своё детективное агентство? Откуда у них эта "точная информация"?
    2. VictorB Звание
      VictorB
      0
      Сегодня, 10:50
      The Telegraph опубликовал статью под названием "Как Трамп унизил Путина в открытом море ".

      Старший иностранный корреспондент Эдриан Бломфилд пишет:
      "Путин в очередной раз продемонстрировал свою неспособность защитить клиентов России.

      Он не смог спасти ни Башара Асада в Сирии, ни Николаса Мадуро в Венесуэле, несмотря на то, что он оказывал покровительство обоим деятелям.

      Теперь он показал, что не может даже защитить дырявое ржавое корыто в открытом море".

      Мистер Бломфилд акцентирует также факт, что господин Путин по большому счету никак не прокоментировал и лично не осудил ни свержение Асада, ни захват Мадуро, ни ситуацию с Bella 1 (Маринера). "Другие российские партнеры увидят это как еще один признак слабости", - делает вывод Телеграф.
    3. алексеев Звание
      алексеев
      +3
      Сегодня, 11:06
      Пишут, пишут.....
      А почему на " российском" танкере экиппж почти полностью из громадян Уераины?
      И что это такое регистоация судна? Кому такое судно принадлежит?
      На нем вчера флаг каких - нибудь островов, а сегодня России?
      Кто и на каком основании разрешил его поднять?
      А вообще- то, дело идет к формирлванию системы конвоев на морских путях.
      А на судах вооруженной охраны.
      Вот на судне где капитан, т. е. представитель власти россиянин и российская вооруженная команда охраны нужнл поднимать государственный флаг.
      А так только смех один: частный пароход, флаг меняет еак перчатки, кто хозяин неведомо.
      Только пописать в желтой прессе писанину, поволновать недалеких граждан, которые что делать не знают, но ярость благородная в них
      вскипает.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:16
        Цитата: алексеев
        А почему на " российском" танкере экиппж почти полностью из громадян Уераины?

        В соответствии со статьей 56 Кодекса торгового мореплавания (далее – КТМ РФ), в состав экипажа судна на судах под Российским флагом могут ходить иностранные граждане и лица без гражданства, которые не могут занимать должности капитана, старшего помощника, старшего механика и радиоспециалиста.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 10:33
    Киевский режим не суверенен, что хозяин скажет, то он и делает иногда гавкает на свое усмотрение !
  4. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 10:33
    Я не понял, так это наш танкер или нет? Если там двое российских граждан, а остальные украинцы и грузины, тогда о каком жёстком ответе идёт речь?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 10:40
      Ну,представьте себе реакцию США,если бы произошло зеркальное,и на судне был бы хоть один амерзец
    2. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 10:42
      Торговый флот определяется по его приписке. Танкер на момент захвата имел российскую приписку в Сочи. Так что это сейчас российский танкер. А кто там в команде какого гражданства значения не имеет.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 10:49
        Цитата: Юрась_Беларусь
        Торговый флот определяется по его приписке.

        По флагу, который зафиксирован в судовых документах.
    3. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 10:42
      Цитата: Артур Грудинин
      Я не понял, так это наш танкер или нет?

      Сразу вспомнилось нетленное:
      -Он не твой и даже не мой, он ихний!
    4. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +4
      Сегодня, 10:42
      Если торговый флот ПОД ТВОИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ можно захватывать, как какую-то сомалийскую ржавую посудину, то... ЗАЧЕМ тебе тогда находиться в БОЛЬШОЙ геополитике, переходи в стан всяких Макронов, у тех и ЯО тоже есть, а вот веса - кот наплакал?

      В 1985-м году рестлер Халк Хоган демонстративно плюнул на советский флаг и почистил им свою обувь. Во время спортивного соревнования! В год, когда на пост ген.сека ЦК КПСС пришёл Горбачёв.

      Нынешний случай - ТО ЖЕ САМОЕ. Это сейчас не эмоции, это просто геополитика.
      1. Inженегр Звание
        Inженегр
        +3
        Сегодня, 11:05
        Если торговый флот ПОД ТВОИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ можно захватывать

        А менять флаг на ходу, прям на глазах у амеров можно? )
        Напоминает не то Оружейного барона, не то один из сюжетов Оглафа )
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          0
          Сегодня, 11:08
          Прокрутите тред немного ниже, там внизу ещё один мой пост, в принципе, там всё, что я могу Вам ответить по этому поводу.
    5. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Артур Грудинин
      Я не понял, так это наш танкер или нет?

      Оба судна стали "российскими" в конце декабря - сменили флаги уже после выхода из Венесуэлы.
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +2
        Сегодня, 11:01
        В соответствии со статьёй 17 Кодекса торгового мореплавания РФ, судно, пользующееся правом плавания под Государственным флагом Российской Федерации, имеет национальность Российской Федерации.

        Какая разница, в КАКОЙ момент они стали российскими?! Или защищать надо толком ( и с яйцами ), или менять собственное морское законодательство и в большие геополитические игры больше не лезть.
        1. Arisaka Звание
          Arisaka
          +2
          Сегодня, 11:22
          Нельзя менять порт приписки и нац. принадлежность в открытом море-океане. Это по сути была попытка махинации, шитая белыми нитками.
          1. VictorB Звание
            VictorB
            0
            Сегодня, 11:30
            Нельзя менять порт приписки и нац. принадлежность в открытом море-океане.

            Почему нельзя? Кто сказал?

            Другое дело, что прежде чем менять, нужно было подумать и представить возможные последствия. Получился-то в итоге полный швах.
    6. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 11:11
      Цитата: Артур Грудинин
      о каком жёстком ответе идёт речь?

      А речь не идёт о жёстком ответе, это изначально ясно было.
  5. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 10:45
    Интересно, а мастер кто?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 11:11
      Разочарую на капитанском мостике Bella1 правила " грузинская морская мафия" laughing КДП - грузин."Спивать" будет гарно.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 11:12
        Цитата: tralflot1832
        правила " грузинская морская мафия"

        Типа среди мастеров много грузин?
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 11:22
          При СССР был такой " Грузинский Традовый Флот " wassat Базировавшийся в Поти ,сказочный флот laughing Шеварнадзе его не трогал Валюты было как у дурака - махорки у комсостава близких к капитану .
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Дырокол
      Интересно, а мастер кто?

      Согласно статье 30 КТМ, капитан судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, должен быть гражданином РФ.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:49
    Цитата: carpenter
    Reuters пишет, что российские военные корабли и подлодка находились рядом MARINERA во время захвата судна
    А с какой помпой их отправили экспортировать наши суда!
  7. Пленник Звание
    Пленник
    -1
    Сегодня, 10:56
    Зато наши отреагировали, что "мороз по коже", епрст! Заявление о пиратстве, озабоченность в связи с нарушении международного права вызвали "панику" у гангстеров Пиндocии. Наверное. sad
  8. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +1
    Сегодня, 10:56
    Сейчас родят что то типа такого: ""20 смелых украинских моряков не смогли терпеть унизительного пребывания на корабле под российским флагом, поэтому оказали всякое содействие американскому спецназу по обезвреживанию многочисленной русской команды из двух моряков"...
    Ну а так, что им говорить? 20 человек были в команде "временного российского судна", оказывали услуги недружественным странам, тут только если заявить, что они "оккупировали часть российской территории" для дальнейших выгодных переговоров, но пипл как говорится не схавает
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 12:00
      В статье только пишут,что МИД xoxлостана не заботится о выдаче своих граждан.Так этим гражданам молиться надо,что бы их не выдали xoxлам,на фронте окажутся в тот же день.
  9. Inженегр Звание
    Inженегр
    +2
    Сегодня, 10:58
    не мешать возвращению россиян из экипажа задержанного американцами танкера «Маринера». А вот Киев до сих пор молчит

    Ну молчит... а зачем ему что-то говорить? Мне что-то подсказывает, что эти моряки за большие деньги покинули Украину и совсем не горят желанием туда вернуться.
  10. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    +5
    Сегодня, 11:07
    Я предполагал, россиян там вообще нет. Судно, принадлежащее турецкому владельцу, шло из Ирана в Венесуэлу, по ходу плавания сменило панамский флаг на гайанский и, в последний момент, на российский - из-за него устраивать ядерную войну, к чему призывают многочисленные мужчины с женской психикой (грустный феномен российского общества, увы) на соседних ветках? Даже слова там используются характерные: ничтожество, импотент.
    Понятно, что американцы зарвались. Понятно, что ответка нужна. Но не в духе бразильских сериалов и не на волне истерики. Вот истеричек реально стоило бы как-то проредить, настоящие враги нашей страны.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      -1
      Сегодня, 11:12
      Вот истеричек реально стоило бы как-то проредить, настоящие враги нашей страны.


      Охранота подкатила:)

      В принципе, абсолютно НЕ спорю с Вами. Уточню только - заодно НЕ мешало бы резко повысить качество управления государством и ведения дел ( в т.ч. и в геополитике ).
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Жеребливый
      Вот истеричек реально стоило бы как-то проредить, настоящие враги нашей страны.

      ЦИПСОты в сети много, в том числе и в ленте ВО, вот она и скачет.
      1. Жеребливый Звание
        Жеребливый
        +4
        Сегодня, 11:25
        ЦИПСОты в сети много, в том числе и в ленте ВО, вот она и скачет.
        ]
        Да тут в основном свои шумят, доморощенные. Такое паникерство и упадничество, разогнанное в масштабах страны, уже не раз выходило ей боком.
        Я помню, как развалился СССР. Почва была подготовлена. И очень активно её унавоживали вот такие истерички. Тогда они кричали, разбрызгивая слюни: партократы все разворовали! Сейчас они кричат: какую страну развалили!
        Между тем, страна встретила свой развал абсолютно буднично. На фоне творившегося бардака эта новость воспринималась как естественный ход событий. Через какое-то время плаксы нашли других виновных во всех бедах.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 11:42
          Цитата: Жеребливый
          Да тут в основном свои шумят, доморощенные.

          Для некоторых своих доморощенных, например коммунистов, нынешняя российская власть такие же враги как и для ЦИПСОты.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Жеребливый
      Судно, принадлежащее турецкому владельцу, шло из Ирана в Венесуэлу, по ходу плавания сменило панамский флаг на гайанский и, в последний момент, на российский - из-за него устраивать ядерную войну

      Ядерную войну никто развязывать не будет, но непонятна ситуация со срочной заменой флага на российский. Ясно же было, что америкосы не оставят танкер в покое, только момент захвата отодвинули, и сами дали повод жёлтой прессе гнать волну, что российский флаг не стал препятствием при отважном захвате доблестным десантом безоружного и беззащитного судна. При этом даже капитан - грузин, а россиян только двое из всего экипажа.
    4. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 12:07
      Так эти истерички второй день на этом сайте визжат,а уж на других сайтах вообще вой стоит,а кто не подвывает,минусуют не умолимо.А если честно,Ваш комментарий доходчивые всех статей на эту тему,что я прочитал за двое суток и если всё правда,так это совсем другая история.
  11. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 11:59
    Цитата: VictorB
    "Путин в очередной раз продемонстрировал свою неспособность защитить

    Это называется морально-политическая импотенция. Уже похоже неизлечимая.
  12. Karabin Звание
    Karabin
    0
    Сегодня, 12:02
    Читаю коментарии. Нормальный такой антикриз. Танкер не наш, экипаж украинский ,капитан грузин. Два россиянина как то там затесались,ну скем не бывает. Вообщем танкер "не имеет стратегического значения". Господа -товарищи ржавое корыто шло под флагом РФ, минтранс РФ подтвердил приписку к порту Сочи, МИД озаботился, подлодка пошла на выручку. Поздно включать заднюю. Остается признать что о РФ вытерли ноги и поставили в один ряд со странами третьего мира.