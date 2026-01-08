Киев никак не отреагировал на задержание украинцев из экипажа танкера «Маринера»
Российский МИД потребовал от США не мешать возвращению россиян из экипажа задержанного американцами танкера «Маринера». А вот Киев до сих пор молчит, не выдвигая никаких претензий к США.
Большинство моряков из экипажа шедшего под российским флагом танкера «Маринера» оказались украинцами, на втором месте грузины, а россияне в меньшинстве. Согласно последним данным, на борту судна находилось 20 граждан Украины, шесть граждан Грузии и двое граждан России.
Российский МИД уже потребовал от США не препятствовать возвращению россиян на родину, Москва не собирается отдавать их под американский суд, о котором накануне заявили в Белом доме. Киев до сих пор никак не отреагировал на задержание украинцев, единственная реакция — это восторженные публикации украинской прессы о задержании «российского танкера».
В Тбилиси тоже пока никак не отреагировали на задержание своих граждан американцами.
Как утверждается, танкер «Bella 1» в декабре попытался пройти к побережью Венесуэлы, но был остановлен американцами с требованием проследовать к берегам США. Однако судно не подчинилось и попыталось уйти в Атлантику. В пути следования капитан запросил временную регистрацию в России и получил ее, сменив название судна на «Маринера» и порт приписки Сочи. В то же время США заявляют, что танкер не является российским, обвиняя экипаж в «незаконных» поставках венесуэльской нефти в Иран.
Информация