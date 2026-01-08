Нефтяные гиганты из США не спешат инвестировать в добычу нефти в Венесуэле

Нефтяные гиганты из США не спешат инвестировать в добычу нефти в Венесуэле

Американская пресса даёт понять, что крупные американские нефтяные компании не торопятся вкладываться в нефтедобычу в Венесуэле. Это стало ясно на фоне сообщений о том, что президент Трамп предложил главам нефтяных гигантов США («Эксон Мобил», «Шеврон» и «Коноко») встретиться в Овальном кабинете и обсудить их работу на венесуэльских месторождениях.

Издание FT со ссылкой на представителей менеджмента этих компаний пишет о том, что они намерены запросить у администрации «предоставления серьёзных гарантий».

В заявлениях представителей компаний содержатся опасения по поводу реализации проектов в Венесуэле. Поэтому они ожидают от Трампа как финансовых, так и юридических гарантий для их инвестирования в венесуэльскую нефтедобычу. То есть, Трампу придётся изыскивать новые средства, чтобы передать из корпорациям, указанным выше.

Ранее появились сведения о том, что Трамп желает получать из Венесуэлы до 50 млн баррелей сырой нефти. Об этом он поговорил с и.о.президента страны Делси Родригес, которая вступила в должность после американской операции по похищению президента Николаса Мадуро. В Каракасе заявили, что поставки таких объёмов нефти в США требуют значительных вложений, а у самой Венесуэлы средств на модернизацию и расширение инфраструктуры нет. В связи с этим у нефтяных компаний США возникли опасения по поводу того, что сегодня-завтра они вложат миллиарды в энергосектор Венесуэлы, а «послезавтра» Трамп покинет пост президента и сделки будут признаны недействительными ввиду «большой неопределённости с реальной властью в Венесуэле».

В американских медиа добавляют, что опасения эти связаны в том числе с влиянием Китая, который вложил в энергетику в этой латиноамериканской стране десятки миллиардов долларов и может через международные суды потребовать возврата этих огромных сумм. А кто будет возвращать? Трамп из своего кармана? Вряд ли. Потому и опасаются за свои карманы.

Интересно и то, что если американские нефтяные гиганты будут тянуть время с вложениями в нефтедобычу в Венесуэле, то это поставит под сомнение целесообразность для США проведённой операции по захвату президента Мадуро и сами заявления Трампа о том, что теперь он может распоряжаться венесуэльской нефтью.
  Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 10:38
    Всё как всегда. Новые колонии требуют больших вложений, которые потом многократно отобьются вывозом сырья задарма.
    Mitos
      Mitos
      0
      Сегодня, 11:07
      Да прям бояться, нефть отжали и нонешней договорились, если не отдаст ждет судьба еще хуже.
      Вопрос рентабельности даже не вопрос, ресурсы за дорма. И чегото бороться Трамп с нарко трафиком резко перестал.
  Дырокол
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 10:44
    Они не хотят вкладывать потому как цена на нефть низкая, а после национализации отрасль пришла в упадок. Т. е. при нынешних ценах на нефть восстанавливать объем нефтедобычи Венесуэлы нерентабельно. Для понимания. До национализации добывали около 2,9 млн. бар. в сутки, через 20 лет она упала до 0,6 млн. бар. в сутки.
    Юрась_Беларусь
      Юрась_Беларусь
      +3
      Сегодня, 10:48
      Причина упадка добычи не в национализации, а в санкциях, которые наложили США на Венесуэлу за то, что американцев выбросили из нефтедобычи в Венесуэле.
      Дырокол
        Дырокол
        +2
        Сегодня, 10:58
        Цитата: Юрась_Беларусь
        Причина упадка добычи не в национализации, а в санкциях,

        А санкции то откуда взялись? Не от национализации разве?
        Цитата: Юрась_Беларусь
        американцев выбросили из нефтедобычи в Венесуэле.

        Китай вложил 75 ярдов денег, а по итогу удалось нарастить добычу только до 1,1 мл. бар. в сутки, меньше чем Ангола добывает. Мадуро успешно растащил китайские вложения.
        Но не суть. Главное то, что сегодня нужно вкладывать новые миллиарды дабы восстановить добычу нефти, но при нынешних ценах это бессмысленно, вложения себя не окупят.
        tralflot1832
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 11:37
          Если быть точным ,у Мадуро куда-то делись 106 млрд $ китайских кредитов.Но китайцы исправно забирали за дорма венесульскую нефть .Мадуро остался должен КНР только 10 млрд $.
        Sergej1972
          Sergej1972
          0
          Сегодня, 11:54
          В Венесуэле был мощный госсектор в нефтедобывающей отрасли и до прихода Уго Чавеса к власти. 1 января 1976 года в Венесуэле был принят закон о национализации нефтяной промышленности.
  Пленник
    Пленник
    0
    Сегодня, 11:00
    А куда спешить? Венесуэлу сдали и она никуда не денется. Если не случится чуда.
  sdivt
    sdivt
    +4
    Сегодня, 11:05
    крупные американские нефтяные компании не торопятся вкладываться в нефтедобычу в Венесуэле

    ау, ребята) кто там должен был "вложиться"? неделя не прошла, со дня похищения Мадуро, какие-такие вложения могли произойти за неделю?
    Просто, для сравнения:
    Референдум о присоединении Крыма прошел в 2014 году (12 лет назад!)
    Но только в 2022 на полуостров рискнул войти Промсвязьбанк, в 2023 - Сбер, в 2024 - Тинькофф (Т-Банк), в 2025 - ВТБ
    Ещё "лучше" обстоят дела с сотовой связью)
    МТС, МегаФон, Билайн и Т2 (бывший Tele2) до сих пор (!!!) предоставляют свою связь в виде роуминга)
    А мы что-то там про медлительность американского бизнеса в Венесуэле говорим)
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:31
    США («Эксон Мобил», «Шеврон» и «Коноко») встретиться в Овальном кабинете и обсудить их работу на венесуэльских месторождениях

    А их там кто то вообще ждет?
  Andobor
    Andobor
    +3
    Сегодня, 11:33
    Национализация нефтедобычи в Венесуэле была проведена ровно полвека назад – 1 января 1976 года.
    Огромные инвестиции вложенные американскими компаниями были тупо отжаты, вот и не спешат. Нет веры американскому государству, которое с тех пор ещё и сильно ослабло.
  faterdom
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:46
    Там вкладывать ого сколько. А будет ли отдача, когда и какая именно - весьма все сомнительно.
    Тут только если Трамп, Рубио и Хегсет сами вложатся в это до последнего цента - может кого-то это убедит, и то, нн факт...
    Но все остальное -весьма сомнительно, тут Трампу кроме продавцов надо захватывать еще и покупателей и засьавить их покупать по удобной американцам цене. Пока таковым интересным "покупателем" был только ЕС, но в убыток себе еще нагрузиться он просто не состоянии.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:46
    А доня в курсе сколько американские нефтегиганты потратили на Аляскинскую нефть ,на нефтяные сланцевый поля скупив их у прежних хозяев с их долгами? А теперь эти деньги под хвост Меланье .Это как подарить именнику на день рожденье эксклюзивный золотой бентли ,а на утро имениннику предоставить счёт,.Посмотрев на который именинник скажет - вчера был мой последний день рождения ,хоронить будете в этом четырёх колёсном саркофаге ." Бури детка бури " новый хит сезона . laughing
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 11:54
    Цитата: alexputnik17
    их там кто то вообще ждет?

    Цитата: Andobor
    Национализация нефтедобычи в Венесуэле была проведена ровно полвека назад – 1 января 1976 года.
    Огромные инвестиции вложенные американскими компаниями были тупо отжаты, вот и не спешат.

    Вот и я о том же. Мадуры отпустят?)) Мадуры приходят и уходят, а Венесуэла остаётся. Второй раз на грабли наступать? laughing
  михаил3
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:55
    А кто то чего то иного ждал?! Грамотеи...
    Как должна выглядеть страна, из которой американцы недра ее выкачивают? Есть только один вариант. Наверху - диктатор. На руках его кровь десятков тысяч соотечественников, убитых со сколь возможно звериной жестокостью. Руками служит армия, в той крови по маковку, и в ней каждый готов мучить и убивать далее, потому что выхода никакого нет - свои не простят, чужие никогда не примут.
    Под ними всеми народ, который от голода шатается (для разных там беспорядков надо есть не менее 2500 калорий в день. а если тебе удается найти не более 1500, никаких беспорядков в принципе устроить невозможно), и совсем не в переносном смысле.
    Вот в такой ситуации "гиганты" придут, потому что так, и только так, их многомиллиардные инвестиции будут по настоящему в безопасности.
    И да, именно к этому миру мы стремимся изо всех сил. Мы тоже так хотим! Тьфу...
  Cartalon
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 11:57
    Надо понимать Трамп это аферист и естественно большие корпорации не особо ему верят и уважают, все эти действия вокруг Венесуэлы очень похожи на махинацию и компании со столетней историей не очень хотят в таком участвовать.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:15
    Цитата: Cartalon
    Надо понимать Трамп это аферист и естественно большие корпорации не особо ему верят и уважают, все эти действия вокруг Венесуэлы очень похожи на махинации

    Угу. +.
    Ещё национализация прошла 50 лет назад. Достаточно жестко.
    И про падение объемом добычи, как по мне, такое себе. Потому что менять не восполнимое сырье на фантики, не предмет торга. ИМХО.