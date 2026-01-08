Нефтяные гиганты из США не спешат инвестировать в добычу нефти в Венесуэле

Американская пресса даёт понять, что крупные американские нефтяные компании не торопятся вкладываться в нефтедобычу в Венесуэле. Это стало ясно на фоне сообщений о том, что президент Трамп предложил главам нефтяных гигантов США («Эксон Мобил», «Шеврон» и «Коноко») встретиться в Овальном кабинете и обсудить их работу на венесуэльских месторождениях.Издание FT со ссылкой на представителей менеджмента этих компаний пишет о том, что они намерены запросить у администрации «предоставления серьёзных гарантий».В заявлениях представителей компаний содержатся опасения по поводу реализации проектов в Венесуэле. Поэтому они ожидают от Трампа как финансовых, так и юридических гарантий для их инвестирования в венесуэльскую нефтедобычу. То есть, Трампу придётся изыскивать новые средства, чтобы передать из корпорациям, указанным выше.Ранее появились сведения о том, что Трамп желает получать из Венесуэлы до 50 млн баррелей сырой нефти. Об этом он поговорил с и.о.президента страны Делси Родригес, которая вступила в должность после американской операции по похищению президента Николаса Мадуро. В Каракасе заявили, что поставки таких объёмов нефти в США требуют значительных вложений, а у самой Венесуэлы средств на модернизацию и расширение инфраструктуры нет. В связи с этим у нефтяных компаний США возникли опасения по поводу того, что сегодня-завтра они вложат миллиарды в энергосектор Венесуэлы, а «послезавтра» Трамп покинет пост президента и сделки будут признаны недействительными ввиду «большой неопределённости с реальной властью в Венесуэле».В американских медиа добавляют, что опасения эти связаны в том числе с влиянием Китая, который вложил в энергетику в этой латиноамериканской стране десятки миллиардов долларов и может через международные суды потребовать возврата этих огромных сумм. А кто будет возвращать? Трамп из своего кармана? Вряд ли. Потому и опасаются за свои карманы.Интересно и то, что если американские нефтяные гиганты будут тянуть время с вложениями в нефтедобычу в Венесуэле, то это поставит под сомнение целесообразность для США проведённой операции по захвату президента Мадуро и сами заявления Трампа о том, что теперь он может распоряжаться венесуэльской нефтью.