В зоне СВО зафиксировано минирование «егозы» противником

В зоне СВО зафиксирован еще один показательный прием, к которому все чаще прибегают подразделения ВСУ. На одном из видео с места событий отчетливо видно: противопехотная мина намеренно привязана к «егозе» – спиральному заграждению из колючей проволоки, которое само по себе используется как препятствие.Смысл такого минирования предельно циничен. «Егоза» воспринимается как инженерное заграждение, которое можно разрезать, оттащить или преодолеть с помощью подручных средств. Именно на этом и строится расчет: при попытке расчистки или проверки проволоки происходит подрыв. Фактически заграждение превращается в ловушку, рассчитанную на внезапное поражение.Опасность подобных схем в том, что мины маскируются под элементы инженерных конструкций и не всегда поддаются быстрому визуальному обнаружению. Могут использоваться растяжки, самодельные крепления и нестандартные углы установки, что осложняет работу саперов и увеличивает риск для личного состава.Отдельно стоит подчеркнуть: такое минирование представляет угрозу не только для военных, но и для мирных жителей, если подобные заграждения устанавливаются вблизи населенных пунктов или на маршрутах передвижения. Проволока может лежать очень долго, а вместе с миной становится смертельным «сюрпризом» не только для военных.Использование «егозы» как носителя взрывных устройств – это подлый расчет на внезапность и максимальный урон при минимальном контакте. И именно такие приемы все чаще становятся визитной карточкой боевиков ВСУ.

