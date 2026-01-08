В зоне СВО зафиксировано минирование «егозы» противником

В зоне СВО зафиксирован еще один показательный прием, к которому все чаще прибегают подразделения ВСУ. На одном из видео с места событий отчетливо видно: противопехотная мина намеренно привязана к «егозе» – спиральному заграждению из колючей проволоки, которое само по себе используется как препятствие.

Смысл такого минирования предельно циничен. «Егоза» воспринимается как инженерное заграждение, которое можно разрезать, оттащить или преодолеть с помощью подручных средств. Именно на этом и строится расчет: при попытке расчистки или проверки проволоки происходит подрыв. Фактически заграждение превращается в ловушку, рассчитанную на внезапное поражение.



Опасность подобных схем в том, что мины маскируются под элементы инженерных конструкций и не всегда поддаются быстрому визуальному обнаружению. Могут использоваться растяжки, самодельные крепления и нестандартные углы установки, что осложняет работу саперов и увеличивает риск для личного состава.

Отдельно стоит подчеркнуть: такое минирование представляет угрозу не только для военных, но и для мирных жителей, если подобные заграждения устанавливаются вблизи населенных пунктов или на маршрутах передвижения. Проволока может лежать очень долго, а вместе с миной становится смертельным «сюрпризом» не только для военных.

Использование «егозы» как носителя взрывных устройств – это подлый расчет на внезапность и максимальный урон при минимальном контакте. И именно такие приемы все чаще становятся визитной карточкой боевиков ВСУ.

  1. ian Звание
    ian
    +15
    Сегодня, 11:11
    Этот "подлый расчет" использовался еще в времена ВОВ.
    Чем писать такую ерунду, лучше совсем не писать. Автор поступил в кадетский корпус или открыл для себя саперное дело уже на склоне лет? fool
  2. KCA Звание
    KCA
    +7
    Сегодня, 11:11
    Очень сомневаюсь что колючку будут перекусывать и проходить пехотой, проще танком или бронемашиной проделать проход, минный трал на танк навешивается на раз, он и пойдёт через заграждения
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 11:51
      «Егоза» воспринимается как инженерное заграждение, которое можно разрезать, оттащить

      Захваченные в плен боевики и наемники с этой задачей справятся вполне.
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -1
    Сегодня, 11:12
    Использование «егозы» как носителя взрывных устройств – это подлый расчет
    В этом вся суть майданутии ! am
  4. ettore Звание
    ettore
    +2
    Сегодня, 11:12
    Вполне логичное действие, чему удивляются?
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 11:16
    Ну, собственно, чему тут удивляться? Каждый старается использовать все способы противодействия противнику.
    А то, что кто-то из простых жителей полезет к "егозе", я не верю. Идут боевые действия, и вот, прямо, кому-то понадобится прямо к спирали лезть? Так что, думаю, что про опасность для мирных жителей слегка преувеличили. А для наших бойцов - да, это серьезная опасность. А после освобождения этой территории еще и для саперов угроза.
  6. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 11:16
    На фото вижу проволоку и мину, а где
    с места событий отчетливо видно
    ?
  7. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 11:19
    Странная статейка... и мысли в ней удивительные... А что, разве мины должны обозначаться флажками, чтобы противник, не дай Бог!, не подорвался?
  8. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 11:23
    И?Всего лишь один из методов инженерного искусства,саперной смекалки.Применяемой всеми и везде на войне любой
  9. next322 Звание
    next322
    +3
    Сегодня, 11:38
    Статейка ниже плинтуса wink такое минирование используется во всем мире, и ничего удивительного нет...
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 11:44
      Цитата: next322
      Статейка ниже плинтуса wink такое минирование используется во всем мире, и ничего удивительного нет...

      Писать то, что-то надо.