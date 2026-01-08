Трамп одобрил подготовленный в 2025 году законопроект о санкциях против России

Трамп одобрил подготовленный в 2025 году законопроект о санкциях против России

Дональд Трамп одобрил введение новых санкций против России в рамках разработанного ранее законопроекта. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список экстремистов и террористов), являющийся одним из авторов этого документа.

Трамп одобрил двухпартийный законопроект о новых санкциях в отношении России, голосование по документу должно состояться уже на следующей неделе. Как заявил Грэм*, свое решение Трамп связал с мирным соглашением по Украине, которого никак не может достигнуть. При этом сенатор утверждает, что Трампу не нравится поведение Путина, который якобы ничего не делает для приближения мира.



Украина идёт на уступки ради мира, тогда как Путин только болтает, продолжая убивать невинных.


Согласно законопроекту, санкции будут введены против тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть. По словам Грэма*, это позволит остановить «военную машину» Москвы, уберечь Украину и наказать те страны, которые игнорируют США.

Этот законопроект даст президенту Трампу огромный рычаг давления на страны вроде Китая, Индии и Бразилии, чтобы побудить их прекратить покупку дешёвой российской нефти, которая обеспечивает финансирование кровавой бойни Путина против Украины.


Стоит отметить, что данный законопроект был готов еще в прошлом году, но Трамп его «придержал», надеясь договориться с Москвой, в том числе и по экономическим вопросам.
  1. ettore Звание
    ettore
    +4
    Сегодня, 11:15
    Неужели дух Анкориджа вычхался?
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +3
      Сегодня, 11:20
      Неважно, о чём они там трындели, на какое-то время не было обстрелов тяжёлым баллистическим ( или крылатым, типа "Томагавков" ) по территории РФ ( зато дронами били от души ). Вот, единственный плюс.

      А так, Стамбул, Анкоридж. Они, традиционно - в плюсе, мы - в минусе, вся спина уже в ятаганах.
      Руководство доброе-наивное-юридически-грамотное-НЕобучаемое. "Старая школа", да, хорошая в прежние времена или на фоне совсем уж жалких оппонентов-Байденов, но сейчас это уже НЕ прокатывает...
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +4
        Сегодня, 11:27
        Это ожидаемо было особенно после Винесуэллы. Наши все так же готовы штатам продавать продукцию? Или уже пора ваодить ответные санкции, и проводить захват кораблей их незаконного теневого флота?
        1. Седов Звание
          Седов
          +3
          Сегодня, 11:42
          Наши все так же готовы штатам продавать продукцию? Или уже пора ваодить ответные санкции, и проводить захват кораблей их незаконного теневого флота?
          Дмитрий, не так. Сейчас наш Верховный в очередной вояж двинется по "союзникам", с предложением купить ещё немножечко нефти по ещё более низким ценам. Мы уже почти победили - надо ещё немножко продержаться. Почти истощили уже всё. Скоро всё будет.. Как-то так нам "двинут версию".. hi
        2. cmax Звание
          cmax
          0
          Сегодня, 11:54
          Цитата: Mitos
          Это ожидаемо было особенно после Винесуэллы. Наши все так же готовы штатам продавать продукцию? Или уже пора ваодить ответные санкции, и проводить захват кораблей их незаконного теневого флота?

          Нормально так Шарий в своей телеге высказался по поводу захвата танкера........
          "Только что на федеральном канале Россия-1 уверенно так сообщили, что этот танкер был не российским.
          Он получил только «временную регистрацию» где-то там в России.
          А то, что для его защиты отправляли российский военный флот и субмарину, так это, наверное, для каждого временно зафрактованного гаянского судна такое отправляют.
          А вы что думали?
          Судно под российским флагом захватили?
          Да нет, конечно же!
          Шутите?
          Если бы судно под российским флагом захватили, то это же тогда уже бы всё......"
          Что тут можно добавить, ни че го!
        3. Джексон Звание
          Джексон
          +1
          Сегодня, 12:04
          Какие санкции, что вы? Тут тоннель на Аляску срочно нужно рыть, а вы санкции какие то предумали против уважаемых партнёров.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:24
      Цитата: ettore
      Неужели дух Анкориджа вычхался?

      Это была просто "замануха" и проверка на вшивость. Не забывайте что в конгрессе и сенате США большая партия войны. Россия и США ( как только оно появилось на карте мира ) никогда не были даже добрыми соседями, но врагами постоянно.
      1. Ady66 Звание
        Ady66
        +2
        Сегодня, 11:43
        Вы несколько непрАвы, пока Россия (Российская империя) была нужна Америке для поддержки против Мелкобритании, они очень активно дружили с нами, но дружба эта всегда была в одни ворота. Наглосакс всегда дружит только сам с собой и в своих интересах.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 11:47
          Цитата: Ady66
          пока Россия (Российская империя) была нужна Америке для поддержки против Мелкобритании, они очень активно дружили с нами

          Они делали только вид, что дружили. Умный человек Черчиль и Бисмарк тоже, который тоже говорил, что с Россией надо только дружить... Но все её используют в своих интересах.
          1. Ady66 Звание
            Ady66
            +2
            Сегодня, 11:52
            Я и написал, что пока были нужны... А вообще их (наглосаксов) можно охарактеризовать известным стишком: "В ..... друзей в ..... подруг я сам себе ..... друг". САСШ можно и нужно УДАВИТЬ, если не экономическими действиями (всеобщее эмбарго), то военными. Они надоели ВСЕМ и чем дальше тем больше.
            1. carpenter Звание
              carpenter
              +1
              Сегодня, 11:54
              Цитата: Ady66
              если не экономическими действиями (всеобщее эмбарго), то военными.

              Можно, но тогда на Земле останется не более 1 миллиарда людей из 7 миллиардов.
              1. Ady66 Звание
                Ady66
                +1
                Сегодня, 12:02
                Можно, но тогда на Земле останется не более 1 миллиарда людей из 7 миллиардов.

                Плюсую, очень предпочтительны экономические меры. Военные - это крайность на которую очень не хотелось бы идти. Только когда другого выхода не останется.... Кстати возможен военно-политический союз в свете:
                Евросоюз готовится к противостоянию с Трампом
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 11:27
      Ну вот насчет только болтовни с нашей стороны можно согласится, пока США хвост не прищемим будут давить и давить Россию. Начать реально отвечать можно с малого, есть морские суда союзников США, их надо останавливать и арестовывать, не подчиняться топить.... мало покажется уничтожать сухопутные базы с оружием для Украины в странах Европы...... мы же не начинаем третью мировую из-за действий США, вот и они вряд ли рискнут. Нужны реальные активные действия, других вариантов нет.
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        +1
        Сегодня, 11:48
        чем останавливать будите? чем топить будите?
        у нас флот самый слабый из всех видов вооруженных сил РФ. если отвичать то отвечать грамотно, там где будет очень болезнено для Штатов.
  2. Леший1975 Звание
    Леший1975
    +15
    Сегодня, 11:17
    Я уже начинаю теряться, помогите пожалуйста разобраться! Так Трамп ещё наш слоняра или это уже предательство? И самое главное - в чём скрытый смысл этого хитрющего плана (с новыми санкциями), которым так ловко обезоружил Трампа наш гениальнейший дзюдоист и мастер многоходовок г-н Путин В.В.? Жду пояснительную бригаду. request
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +11
      Сегодня, 11:30
      Объяснение простое, в этом мире шахматистов не уважают и не бояться, их просто бьют доской по голове втирая фигуры в физиономию..... ну так уж устроен этот мир, только насилие решает проблемы.
    2. NICK111 Звание
      NICK111
      +4
      Сегодня, 11:33
      Вспоминаю, как в советское время на политчасах на предприятии все ухмылялись, когда лекторы нам рассказывали о звериной сущности империализма.
      Тогдашнее руководство страны старалось держать ухо в остро с такими друзьями.
      Но мы же теперь не враги, мы партнеры. Как Леня Голубков и МММ. Где "дух Анкориджа"? Сожрать ящик икры, не расплатившись и вот те на. Кинули, как принято в их сообществе.
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +5
        Сегодня, 11:37
        Дух Анкориджа оказался обычным запахом канализации, не знаю реально руководство России мечтает о равных отношениях с США или нет, но вот то что мы не имеем возможности ответить удручает, тут надо или бить или сидеть под лавкой и не в.якать, последнее для меня крайне не приемлемо.
        1. matwey Звание
          matwey
          +1
          Сегодня, 12:04
          последнее для меня крайне не приемлемо.

          Последнее как раз сейчас и происходит....
    3. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 12:00
      Трамп пытается спасти англосакский капитализм, на который претендует Китай.
  3. Ехим Звание
    Ехим
    +12
    Сегодня, 11:18
    Никогда такого не было и вот опять обманули?
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:20
    Смотрю на фото, я такие выражения лица видел у своих пациентов, когда работал в стационаре ПНД на Палдиском шоссии
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 11:21
    Мы ковбою Дони портреты маслом пишем, а он нам гад такой на санкции...
    Чудны твои дела Господи.
  6. Lako Звание
    Lako
    -1
    Сегодня, 11:22
    Черт с ними с санкциями. К ним давно нужно было готовиться. Мы уже 30 лет под санкциями и ничего, не загнулись.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:03
      belay Обьясните это работникам "Ростсельмаша",к примеру...
      1. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 12:09
        Если за 30 лет выжил Гомсельмаш, то не пропадёт и Ростсельмаш. Много они комбайнов, в Европу и США поставляют?
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:25
    По словам Грэма

    Когда этот педик уже сдохнет? am
    Тогда России тупо надо перестать продавать матрасам нефть, никель и прочую полезную хрень в США.
    Этот законопроект даст президенту Трампу огромный рычаг давления на страны вроде Китая

    Он уже это делал. Балаболка. Грустно закончилось. У Китая огромный профицит по поставкам в США. По тем же продуктам питания Китай пошлины повысит. Опять Трампушке придется заднюю включать. Гегемоны безголовые. tongue
    1. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 11:37
      Цитата: alexputnik17
      Тогда России тупо надо перестать продавать матрасам нефть, никель и прочую полезную хрень в США

      Да, что, вы, такое говорите? Ведь тогда им это будут продавать другие и где мы будем брать тогда деньги на пенсии и зарплаты, и на СВО? Не, не и ещё раз не.belay
  8. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 11:27
    Кто бы мог подумать. Да как так-то. А как дышал, как дышал.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:27
    Анкоридж сдох ,из за отсутствия искреннего желания нашего Верховного заключить мирный договор на условиях запада .Воюем дальше .
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 11:53
      Цитата: tralflot1832
      Воюем дальше

      Трампу нельзя проиграть на украинском фронте, он может задушить Венесуэлу, может купить Гренландию, но Украину проигрыш здесь ему не сойдет, слишком много он говорил об этом и до выборов и после выборов... Да и вопрос сейчас не столько в России, сколько в Китае и Индии основных покупателей нефти - санкции против них, с китайцами с которыми заключено с трудом торговое соглашение - ему что опять начинать всё сначала, с индийцами там вопрос... Да и санкции не автоматические, по по усмотрению Трампа, за что он в свое время сильно боролся с авторами законопроекта.... так что принять закон одно, а вот как он его будет применять...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:12
        Борис hi Будем надеяться что КНР понял что он враг США, не только в Венесуэле .
  10. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 11:29
    Ну теперь-то даже самым твердолобым "друзьям америки" всё ясно? Или не до конца? Нет у России друзей! Вся надежда на Армию, Флот и ВКС... Давно бы это всем понять надо, включая и "верхних" руководителей...
  11. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +5
    Сегодня, 11:37
    Трамп одобрил подготовленный в 2025 году законопроект о санкциях против России[/i]

    Россию с начало года активно атакуют по всем направлениям, в то же время наш президент упорно молчит. Обращаюсь к жителям Москвы: "Вы там постучитесь пожалуйста в двери Кремля, там вообще есть кто живой?"
    1. roosei Звание
      roosei
      +4
      Сегодня, 11:49
      Он молчит, так как обдумывает очередную многоходовочку. после которой вздрогнет весь мир, а количество доверяющих президенту взлетит до 144 процентов
    2. Джексон Звание
      Джексон
      +1
      Сегодня, 12:11
      А из кремля привыкли выступать только по хорошим поводам. А при негативных событиях обычно тишина либо губернатора какого нибудь выставляют козлом отпущения.. Вчера только показывали ВВП на службе в храме, свечку ставил за наше с вами здоровье.
  12. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 11:38
    я уже жалею что стрелок промазал по Трампу
    1. Холостой_пистон Звание
      Холостой_пистон
      +1
      Сегодня, 11:52
      Их всех не перестреляешь. Нас спасёт очередная гражданская война в США, и распад на мелкие княжества.
  13. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 11:40
    А вот Иран более 45 лет под санкциями живет и не сгибается под ними! Ну и что, что нефть Ирана под санкциями, просто он ее ниже себестоимости продает( и танкеры его Враги не захватывают).И народ там несгибаемый! И Израиль Иран победил!Если бы сотни тысяч прямых агентов Моссад и ЦРУ не бунтовали бы сейчас в городах, Иран вообще бы всему миру показал бы пример Стойкости!К чему все это я???
  14. roosei Звание
    roosei
    +3
    Сегодня, 11:43
    Так и слышу голос: "нас опять надули"
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 11:51
      А что мы заключили перемирие уже с Украиной .Надели и надули Зеленского ,будешь воевать до последнего украинца . Трамп не оправдал твоих желаний - перемирие на твоих условиях.
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 11:47
    quote=ettore], что, вы, такое говорите? Ведь тогда им это будут продавать другие и где мы будем брать тогда деньги на пенсии и зарплаты, и на СВО? Не, не и ещё раз не.

    В другие страны поставлять будем.
    И переделы развивать у себя. Из нефти не только нефтепродукты делаются.
    Например, алюминий и никель (крупный профиль) только РФ умеет варить. И авиапромышленности США наступает кирдык. А через достаточно короткое время и выпендривающемуся Трампу и педикам в Сенате.
    1. Джексон Звание
      Джексон
      0
      Сегодня, 12:13
      Так то так, ват только покупателей у России становится всё меньше и меньше. Тот же Китай с удовольствием берет наше сырьё, вот только и цену диктует свою, далеко не самую лучшую.
  16. axren1
    axren1
    0
    Сегодня, 11:51
    Грохнут скоро рыжего ,а скажут что Россия виновата ...
  17. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 12:14
    Трамп теряет надежду на уступки России и вводит санкции. Он не доволен, что гегемона игнорируют и не уступают его намерениям. Что остаётся России? Если резервы достаточны, то нужно отрезать Киев от моря и это задача одна из первых, после освобождения ДНР.