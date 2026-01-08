Украина идёт на уступки ради мира, тогда как Путин только болтает, продолжая убивать невинных.

Этот законопроект даст президенту Трампу огромный рычаг давления на страны вроде Китая, Индии и Бразилии, чтобы побудить их прекратить покупку дешёвой российской нефти, которая обеспечивает финансирование кровавой бойни Путина против Украины.

Дональд Трамп одобрил введение новых санкций против России в рамках разработанного ранее законопроекта. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список экстремистов и террористов), являющийся одним из авторов этого документа.Трамп одобрил двухпартийный законопроект о новых санкциях в отношении России, голосование по документу должно состояться уже на следующей неделе. Как заявил Грэм*, свое решение Трамп связал с мирным соглашением по Украине, которого никак не может достигнуть. При этом сенатор утверждает, что Трампу не нравится поведение Путина, который якобы ничего не делает для приближения мира.Согласно законопроекту, санкции будут введены против тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть. По словам Грэма*, это позволит остановить «военную машину» Москвы, уберечь Украину и наказать те страны, которые игнорируют США.Стоит отметить, что данный законопроект был готов еще в прошлом году, но Трамп его «придержал», надеясь договориться с Москвой, в том числе и по экономическим вопросам.