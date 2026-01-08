Протестующие в Иране начали сбрасывать памятники Сулеймани и рвать флаги

Протестующие в Иране начали сбрасывать памятники Сулеймани и рвать флаги

Иранские протесты все заметнее переходят от социального недовольства к открытому вызову власти. В разных городах участники акций скидывают и поджигают памятники Аятолла Хомейни и генерала КСИР Касема Сулеймани, а также демонстративно рвут национальные флаги. Теперь протест бьет не по витринам, а по символам.

В Ашкхане толпа пошла еще дальше: там было подожжено здание военной администрации города. Подобные эпизоды уже не выглядят спонтанными – они вписываются в общую картину радикализации уличных выступлений, которые уже охватывают около 110 городов. Наиболее напряженная ситуация складывается в провинциях Лорестан и Илам.



Начиналось все немного спокойнее. 28 декабря в Тегеране на улицы вышли владельцы магазинов, возмущенные очередным обвалом риала. За последний год валюта рухнула до рекордных минимумов, инфляция приблизилась к 40 процентам, а санкционное давление продолжает сжимать экономику. Но экономический протест быстро перерос в политический.

К акциям подключились студенты, беспорядки вышли за пределы столицы. В Тегеране на Большом базаре силовики применяли слезоточивый газ. Затем появились баррикады, блокирование дорог, поджоги полицейских участков.

Однако именно уничтожение памятников и флагов стало главным маркером нынешней волны. Это уже не спор о курсе валют и ценах – это демонстративный отказ от символов государства, за которыми стоит вся идеологическая конструкция Исламской Республики.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 11:24
    Ну,когда то и у нас шахтеры касками стучали у "горбатого моста"...Все закончилось печально.
    1. ian Звание
      ian
      +5
      Сегодня, 11:31
      Ждем онижедетей и небесную сотню. Алгоритм событий всегда одинаков...
      "Дерево свободы нужно поливать кровью героев"
      request
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 11:59
        Цитата: ian
        Ждем онижедетей и небесную сотню. Алгоритм событий всегда одинаков...

        Предложение властям Ирана по урегулированию беспорядков.

        Развесить по городу большие экраны, непрерывная трансляция по ВСЕМ каналам ТВ и забивание всего интернета, до какого дотянутся - НЕПРЕРЫВНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ХРОНИКА СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ, начиная с "печенек", покрышек и "кто не скачет". Пусть смотрят, пусть сравнивают со своим сценарием, пусть знают, до чего допрыгаются.
        В перебивках, где обычно бывает реклама, напоминать про Арабскую Весну, про Афган, про Венесуэлу. Пусть поймут, кому это нужно и зачем.

        Если честно, то не ожидал, что в таком клерикальном, казавшемся монолитным, обществе возможен Майдан. Иран, всё-таки, не Украина и не Молдавия.
        Искренне надеюсь, что закончится в духе господствующей религии - отрезанием голов и отрубанием рук.

        Пы.Сы. Как строитель, могу предложить правительству Ирана альтернативу побивания камнями. Так, чтобы оптимизировать процесс...
        Не забрасывать камнями по одному и не вешать, опять же, по одному на подъёмном кране - давить мятежников-майданщиков пачками, человек по 20, плитами перекрытия.
        Смайлика "хи-хи" не будет. Я про майданщиков абсолютно серьёзно. sad
        1. ian Звание
          ian
          +2
          Сегодня, 12:03
          История учит тому, что она ничему не учит.
          Даже если вы поставите по экрану КАЖДОМУ иранцу, при соответствующей накачке и мотивации они все равно пойдут по этому пути. Человек всегда одинаков. Начинается с "мы не повторим их ошибок", а заканчивается "мы не этого хотели"..... request
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 12:05
            Цитата: ian
            История учит тому, что она ничему не учит.
            ...
            Начинается с "мы не повторим их ошибок", а заканчивается "мы не этого хотели".....

            И добавить-то нечего... Тем более, возразить. К сожалению...
        2. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          +2
          Сегодня, 12:04
          Проблема в том, что общество в Иране не монолитно, и значительная часть населения клерикалами не является. Аятоллы отстранили вскоре после революции 1979 года своих ситуативных союзников из числа левых и либеральных группировок. В 1979 году отнюдь не все выступавшие против шаха были за установление клерикального режима.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 12:10
            Цитата: Sergej1972
            Проблема в том, что общество в Иране не монолитно, и значительная часть населения клерикалами не является.

            Ничего не могу сказать про их общество конкретного. Я сказал лишь, что мне так казалось.
            В начале 2000-х дорвался, покатался по миру. А вот до Ирана не доехал. Но рассуждал так, что, раз режим победил и столько лет держался без видимых флуктуаций, то, наверное, на чём-то же он базировался. На той же Украине - мы все видели - даже после "победившего безумия" было не всё так однородно. А тут... Неожиданно, всё-таки. request
            1. Sergej1972 Звание
              Sergej1972
              0
              Сегодня, 12:14
              Беспорядки у них, кстати, неоднократно вспыхивали и в 80-90-х годах 20 века, и в 21 веке.
        3. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +4
          Сегодня, 12:06
          А я ,лично не ожидал,году этак в 1984 ом,что моя Родина падет через семь лет..Так что ничего удивительного не вижу.
        4. topol717 Звание
          topol717
          +3
          Сегодня, 12:08
          Цитата: Zoldat_A
          Если честно, то не ожидал, что в таком клерикальном, казавшемся монолитным, обществе возможен Майдан. Иран, всё-таки, не Украина и не Молдавия.
          Большинство населения страны хочет жить в светском государстве, а не под управлением религиозным фанатиком. 50 лет они уже терпят этих религиозных (не умных). И 50 лет назад там было много образованных, а теперь их еще больше, и им есть с чем сравнивать.
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 11:41
      Ну и эти достукаются до Ирака, Сирии, Афганистана. На востоке почему-то этот сценарий +/- типовой
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:04
        уничтожение памятников и флагов стало главным маркером нынешней волны.

        Толку то от этого, дикость. Война с памятниками и символами, это мы уже видели, ни к чему хорошему не приведет. Что касается подогрева этих массовок, считаю, все происходит с привлечением внешних подпиток. Круг заинтересантов известен.
    3. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      0
      Сегодня, 12:14
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,когда то и у нас шахтеры касками стучали у "горбатого моста"...Все закончилось печально.

      Закончилось печально,но потом Россия стала демократической и пошел рост.А потом снова взыграли великодержавные амбиции.
    4. avi1301 Звание
      avi1301
      0
      Сегодня, 12:14
      тут, похоже, так не получится - Стукнут и Громко!!!
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 11:25
    ....значит "печеньки и покрышки" (с) подвозятся регулярно... н-да, ещё одно лояльное нам государство уничтожают...

    зы всё как по методичкам работают... уши амеров торчат как Эверест - "протестующими" не отмажутся.
    1. Jrvin Звание
      Jrvin
      +3
      Сегодня, 11:34
      А потому что нету стальных шаров, взять и всех протестующих которые явно переходят границы дозволенного, пострелять, пусть и не насмерть... желающих убавится сразу. Вспоминаю историю с протестами на площади Тяньаньмэнь... у Китая тогда рука не дрогнула...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:37
        я ниже предположил что сделают с Ираном, если власти жостко начикают любителей "печенек"...
        1. Jrvin Звание
          Jrvin
          0
          Сегодня, 11:39
          И вы думаете лучше сидеть и смотреть? Уже такое было в Киеве... лучше стало? США и Израиль побояться ввести войска на прямую, а бомбить до бесконечности не будут.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 11:42
            конкретно что предлагаете сделать? отправить войска на помощь? что конкретно можно там сделать?
            у амеров безпроигрышный вариант - или "протестующие" скидывают аятолл или если власть с ними справляется - бомбим "палачей мирно протестующих". и так и этак - это пролёт для нынешней власти Ирана....
            1. ЖЭК-Водогрей Звание
              ЖЭК-Водогрей
              +2
              Сегодня, 12:02
              Цитата: Nexcom
              конкретно что предлагаете сделать? отправить войска на помощь? что конкретно можно там сделать?

              Иран мы уже, по всей видимости, проиграли. В России нет сейчас сколько-нибудь надежного правительства, которое бы действительно могло прийти на помощь Ирану без оглядки на интересы так называемых «уважаемых и дорогих партнеров».
              Трамп принимает решения, исходя из той информации, что предоставляют ему его советники. И, видимо, она такая, что он дейтсвует нагло, не опасаясь никаких ответных мер. На нашу он не обращает внимания, только и всего. Слишком много было безответного пересечения заявленных красных линий.Никакого второго Карибского не просматривается.
              Будут громкие заявления для внутреннего потребления, блеянье в ООН вместе с Венесуэлой и в будущем Ираном, Мексикой, Никарагуа, Кубой.
              Иран находится в стадии внутренней борьбы между его элитами. Причем элиты, наиболее выгодные России и Китаю, были зачищены в ходе этой войны. Поэтому, скорее всего, через некоторое время, Иран ждет дальнейшая внутренняя дестабилизация с иностранным вмешательством, причем силовым.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 12:12
                именно это я кратко и незатейливо и пояснил. финиш - марионетка проамерская со сменой курса и сдачей всего. Иранская Мачадо...
              2. Монтесума Звание
                Монтесума
                0
                Сегодня, 12:14
                Цитата: ЖЭК-Водогрей
                В России нет сейчас сколько-нибудь надежного правительства, которое бы действительно могло прийти на помощь Ирану без оглядки на интересы так называемых «уважаемых и дорогих партнеров».

                Ваши конкретные предложения "помощи без оглядки"? Отправить войска в Иран для подавления беспорядков? Хорошо и удобно с дивана "решительно действовать".
                Руководству Ирана надо проявить жёсткость и решимость - это да.
      2. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 11:40
        Цитата: Jrvin
        А потому что нету стальных шаров, взять и всех протестующих которые явно переходят границы дозволенного, пострелять, пусть и не насмерть... желающих убавится сразу. Вспоминаю историю с протестами на площади Тяньаньмэнь... у Китая тогда рука не дрогнула...

        По башке некоторым дали, и всё, стали шелковыми...
        У кмтайских руководства не заболуешь, сразу наказывают до смертной казни.
      3. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 11:52
        Цитата: Jrvin
        А потому что нету стальных шаров, взять и всех протестующих которые явно переходят границы дозволенного, пострелять, пусть и не насмерть... желающих убавится сразу.

        лучше всего с этим поступили китайцы, намотали всех недовольных на гусеницы танков и поперли вперед
      4. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +5
        Сегодня, 11:54
        В ливии вон одни пострелял, не помогло
        Да и в Сирии не помогло одному доктору

        "Пострелять" не всегда помогает
        На одну площадь Тяньаньмэнь можно привести 2-3 (5?) примера когда не помогло, а только усугубило
        Если крышку так закрутили, что ее уже с болтами срывает - стрелять уже поздно
      5. Zoer Звание
        Zoer
        0
        Сегодня, 12:12
        Цитата: Jrvin
        А потому что нету стальных шаров, взять и всех протестующих которые явно переходят границы дозволенного, пострелять, пусть и не насмерть...

        По- моему в Сирии именно так всё и начиналось. Итог известен...
        Для того, что бы трон не шатали снизу, нельзя доводить до ситуации, когда холодильник начинает воевать с телевизором.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Nexcom
      уши амеров торчат как Эверест - "протестующими" не отмажутся.

      А рядом такие же, но британские.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:07
        ...это одна петрушка - без разницы.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:27
    ❝ В разных городах участники акций скидывают и поджигают памятники Аятолла Хомейни и генерала КСИР Касем Сулеймани, а также демонстративно рвут национальные флаги ❞ —

    — Эти «участники акций» больше похожи не на противников режима, а на предателей ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 11:28
      ..это просто "демократично настроенные любители кондитерских изделий из-за рубежа"....
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Эти «участники акций» больше похожи не на противников режима, а на предателей
      Т.е. вы не допускаете что людей мог уже достать этот религиозный бред? Который им спускают уже 50 лет.
  4. NAF-NAF Звание
    NAF-NAF
    +3
    Сегодня, 11:29
    Иранским властям просто надо действовать так же, как делают в той же Британии со своими митингующими, не смотря на то что "это другое".
    Визгу в СМИ будет море, зато внутри Ирана даже мыслей о майданах не будет ни у кого.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 11:33
      если персы слишком жёстко поступят с "протестующими" - надо ли пояснять что амеры тут же атакуют Иран для "защиты мирных граждан от кровавого режима аятолл" (с) ??? и всё - конец стране....

      зы и Израиль тут же подключится - к гадалке не ходи. нынешний Иран им как гвоздь в седалище.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        -1
        Сегодня, 11:57
        Я на соседней ветке уже писал, что лучший ответ за танкер - уничтожение вместе с самолётами базы ВВС США в Катаре. Это позволит начать массовые репрессии в Иране не опасаясь возмездия.
        Агенты виляния перед США минусуют нещадно, значит это то, что нужно.
      2. NAF-NAF Звание
        NAF-NAF
        -1
        Сегодня, 11:58
        как раз наоборот. Если национальная власть не зассыт и будет действовать решительно и последовательно - американцы уже ничего не сделают стране такого масштаба как Иран. Даже Кубе в своё время не сделали.
        Вспомните как Китай однажды задавил в зародыше свой майдан - и что? атаковали его кто-нибудь после этого?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:10
          Кубе не сделали потому что СССР был...
        2. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 12:16
          Даже Кубе в своё время не сделали.

          Почему даже?
          У Кубы тогда были молодые, умные и активные лидеры
          Плюс боьлшая часть населения при ниж стала жить лучше, чем при батисте
  5. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 11:32
    Ставить себе памятники при жизни. Это сильно. Или стильно, как предлагает автозамена.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 11:52
      Цитата: al3x
      Ставить себе памятники при жизни. Это сильно.

      В разных городах участники акций скидывают и поджигают памятники Аятолла Хомейни и генерала КСИР Касема Сулеймани

      Неужто при жизни?
      Аятолла Хомейни умер в 1989 году, генерал Кассем Сулеймани погиб при теракте, организованном американцами в январе 2020 года.
  6. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    +1
    Сегодня, 11:33
    Почему материал оформлен так неряшливо? Неужели нельзя было отредактировать? "В разных городах участники акций скидывают и поджигают памятники Аятолла Хомейни и генерала КСИР Касем Сулеймани".
  7. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 11:35
    Хоронить аятоллу, конечно же, преждевременно, но... ситуация тревожная, тревожная.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Сегодня, 12:07
      Аятолл в Иране несколько, один из них является Рахбаром (высшим руководителем) Ирана.
  8. Тури_ст Звание
    Тури_ст
    0
    Сегодня, 11:36
    Быстро все валится как то.
    До нас то дело не дойдет после Ирана?
    Уже грешным делом все думаю о тех предупреждениях на русском и на фарси, которые Госдеп у себя на сайте публиковал
  9. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 11:36
    ну у Ирана 2 пути, это путь Китая на площади Тянь на Мынь в 1989г или Путь Украины на Майдане Незалежности 2013-14г, пусть аятолла выбирает, только куда он побежит в случае чего неясно
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:39
      ...ну аятолла к Рамзану Батьковичу если что может потенциально свинтить... хотя не - очень не хотелось бы чтобы Иран пал....
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 11:40
        Цитата: Nexcom
        ...ну аятолла к Рамзану Батьковичу если что может потенциально свинтить... хотя не - очень не хотелось бы чтобы Иран пал....

        И уже аллаху двоих кормить?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 11:43
          Аллах Велик и Всемогущ (с) Не ерничайте - прокормятся....
      2. Грац Звание
        Грац
        0
        Сегодня, 11:56
        вы несколько не в теме Аятолла шиит причем вроде как главный и к сунниту он не побежит ни в коем разе, я вам напомню первый Аятолла который шаха скинул он приехал из Парижа, а не из Турции там или Саудовской Аравии
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:08
          конечно. я не в курсе кто у них там правильнее Аллаха любит...
        2. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Сегодня, 12:11
          Хаменеи в первую очередь Рахбар (высший руководитель) страны. Потому что аятолл у них довольно много, в том числе несколько великих аятолл.
    2. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      0
      Сегодня, 11:43
      Ясно! В Россию
      Это уже всем известно.)
      Только что будет в России пока не ясно.
      Амеры что то задумали.
      Наши решили пересидеть, старая тактика.
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 11:39
    Но экономический протест быстро перерос в политический

    Ну это взаимосвязанные вещи
  11. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 11:39
    Китай мог бы нефть больше покупать у Ирана, а не у Саудитов, Эмиратов и иных. Это позволило бы поправить экономику.
    1. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      0
      Сегодня, 11:47
      СССР мог бы не распадаться и построить базу на луне.
      Вы могли бы быть миллиардером.
      Но исходить надо из того что есть.
      Существующий режим в Иране доживает последние дни может недели.
      Все развивается стремительно.
      Как считаете продолжение в какой-нибудь другой стране будет?
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Тури_ст
        Существующий режим в Иране доживает последние дни может недели.

        Может как Китай раскатать толпу танками.
        Китай в отличии от СССР сделал так и всё еще есть.
        1. Тури_ст Звание
          Тури_ст
          0
          Сегодня, 12:10
          У Китая тогда кипела одна площадь. У Ирана сейчас пол страны бунтует. И полиция в сторонке стоит.
          Не пойму где их стражи исламской революции. Но пока они себя весомо не проявляют, судя по планам слухи о которых упорно циркулируют в сети айатола хочет в мск
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 11:42
    К акциям подключились студенты, беспорядки вышли за пределы столицы.

    Очередная "оранжевая революция". Страну нельзя победить снаружи, но можно уничтожить изнутри.
    Об этом в своё время писал Черчилль. «Россию невозможно победить силой, но ее можно уничтожить изнутри», – очень важная фраза Черчилля.
    1990-е научили нас быть готовыми к предательству, Ирану тоже нужно это усвоить.
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 11:46
    Протестующие в Иране начали сбрасывать памятники Сулеймани и рвать флаги

    Походу приходит конец распиаренному пропагандой "глобальному югу".
  14. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 11:50
    Похоже персидские власти профукали страну. Ну как можно давать так спокойно разгуляться всяким НКО с зарубежным финансированием? Вот китайцы молодцы - намотали протестующих на гусянки танчиков на Тяньаньмэне и никаких революций и гражданских войн.
  15. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 11:52
    Иран усилиями провокаторов-наглосаксов отдан на растерзание толпе барыг и недоумков( владельцам магазинов и студентам. )
    1. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      0
      Сегодня, 12:15
      Усилиями не компетентного правительства
  16. Wildcat Звание
    Wildcat
    +2
    Сегодня, 11:53
    на улицы вышли владельцы магазинов, возмущенные очередным обвалом риала. За последний год валюта рухнула до рекордных минимумов, инфляция приблизилась к 40 процентам, а санкционное давление продолжает сжимать экономику. Но экономический протест быстро перерос в политический.
    Эльвира Сахипзадовна, не допусти stop и охрани stop ! Свечки за вас и за стабильный курс и устойчивость банковской системы ставить буду!
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 12:01
      Эльвира Сахипзадовна, не допусти

      она же летом, в Питере на форуме, сказала - что всё - "мы приехали"... и без всяких митингов...
      или никто не смотрел ?
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        0
        Сегодня, 12:10
        Курс держит, инфляция далеко не иранская, банки не сыплются...
        good
        Запасы ФНБ как бы не бесконечные, а нефть и газ-увы по ценам.... Но золото продается хорошо: "Агентство «РИА Новости» недавно сообщило cо ссылкой на собственный анализ данных китайской таможни, что КНР в ноябре приобрела у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму — $961 млн. В октябре Россия поставила золота в Китай на $930 млн, пишет агентство. «РИА Новости» не приводит физических объемов продаж и не указывает, по какой цене золото могло быть реализовано, отметив лишь, что в октябре–ноябре прошлого года российский металл в Китай не экспортировался. Forbes не удалось найти независимого подтверждения этих данных «РИА Новости», но никто их и не опроверг. Если бы золото покупалось по рыночной цене, то на $961 млн можно было бы приобрести порядка 6,5 т. " https://www.forbes.ru/biznes/552870-sokrovisa-kitaa-kak-tajnaa-skupka-zolota-vzvintila-mirovye-ceny
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 12:12
          КНР в ноябре приобрела у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму — $961 млн. В октябре Россия поставила золота в Китай на $930 млн,

          это последний "загашник" - насколько времени его хватит?
  17. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 11:54
    Ну и кто скажет, что санкции не действуют? В долгосроке очень даже. Можно смело считать запад автором всех этих революций. Поэтому и в венесуэле у них все получается, и в иране может. Уже в подбрюшье к нам залезли.
  18. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:58
    разных городах участники акций скидывают и поджигают памятники Аятолла Хомейни и генерала КСИР Касема Сулеймани

    Ничего нового. Новаций нет. Все под копирку. За два с лишним века. tongue
  19. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 11:59
    В разных городах участники акций скидывают и поджигают памятники Аятолла Хомейни и генерала КСИР Касема Сулеймани,

    насколько я понимаю, события инспирируются со стороны и за хорошие деньги, а огромная масса молодых людей участвует в этом бесплатно, не понимая, что они - пушечное мясо, как сегодня говорит молодежь...
    ничего нового по замыслу, кроме реакции властей...
  20. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 12:04
    Работа над ошибками планируется или тоже сдаём?
  21. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 12:05
    Цитата: Denis_999
    Хоронить аятоллу, конечно же, преждевременно, но... ситуация тревожная, тревожная.

    Выкрадут. Сейчас тренд такой.
  22. moneron Звание
    moneron
    0
    Сегодня, 12:12
    Валят всех вокруг нас.да и уже о наш флаг ноги вытирают все кому не лень. Тенденция нехорошая...
  23. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 12:14
    В России тоже самое будет.
    Бортников весь в сайтах для прочтения комментариев, Путин в бункерах , иммигранты в ускорении свое дела.
    Все создаётся для протестов из внутренней политики руководства стран.