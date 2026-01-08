МИД Китая отреагировал на захват российского танкера США

МИД Китая отреагировал на захват российского танкера США

История с захватом российского нефтяного танкера в Атлантике получила публичную оценку со стороны Китая. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что действия США являются грубым нарушением международного права.

В Пекине дали понять, что события рассматривают как опасный прецедент. Китай выступает против расширения американских санкций в отношении России и подчеркивает: попытки силового давления под санкционным предлогом дестабилизируют международные отношения и подрывают основы свободного судоходства.



Речь идет о событиях 7 января, когда США задержали в Атлантическом океане танкер «Маринера». Судно недавно получило временную регистрацию под российским флагом. В Минтрансе РФ заявили, что у Вашингтона не было никаких законных оснований для проведения подобной операции, а МИД России потребовал обеспечить экипажу надлежащее обращение.

На борту танкера находятся двое граждан России, а также граждане Грузии и Украины. В Москве подчеркивают, что судьба экипажа находится на постоянном контроле внешнеполитического ведомства.

Показательно, что даже в ООН не стали обходить тему стороной. Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил необходимость предотвращения эскалации и указал на противоречие произошедшего нормам международного права.

Фактически речь идет уже не о санкциях как таковых, а о навязывании их силой в открытом море. Реакция Пекина показывает: подобные действия США воспринимаются все менее терпимо даже теми, кто обычно предпочитает дипломатическую сдержанность.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 12:15
    Фактически речь идет уже не о санкциях как таковых, а о навязывании их силой в открытом море.

    Да уж, развязал Трамп "Ящик Пандоры". И это начало войны на морях и океанах.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:16
      Такер наш Карлсон (с) открыто вангует что это начало 3й Мировой....
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 12:32
        Лучше бы ему сплюнуть и постучать по дереву.Вдруг бошка Донни рядом окажется... crying
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 12:33
          ...да я предполагаю что Такер несколько переоценивает свою неубиваемость...

          зы если ему только не предложили уже должность в наших Гос.СМИ с гражданством...
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +4
            Сегодня, 12:34
            Я имел в виду дерево,как бошку laughing Впрочем,не смешно,по нынешнему
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +7
              Сегодня, 12:36
              ...какой смех то - такое творится...
              страну за страной уничтожают, президента выкрали и как макаку показывают на потеху всем амерам...
              "Смутные времена настали, браты, смутные" (с) Антикилер

              зы с другой стороны - ну что, плакать что ли и раком перед амерами вставать???
              1. Shurik70 Звание
                Shurik70
                +2
                Сегодня, 13:26
                Захватить два американских танкера в ответ.
                Пошумят, да назад обменяют.
              2. Себенза Звание
                Себенза
                +4
                Сегодня, 13:29
                Или. По ящику объяснят, что всё ни так уж и плохо и эта позиция способствует улучшенному кровообращению и долголетию. Хочу быть не прав, но к сожалению, в последнее время в прогнозах как-то складывается.
      2. uralex Звание
        uralex
        +4
        Сегодня, 13:42
        это начало 3й Мировой
        Похоже без глобальной войны эта заваруха не закончится... Причем даже без использования ЯО, т.к. наличие ЯО у одной стороны это всего лишь гарантия неприменения ЯО другой воюющей стороной, что и воодушевляет страны Запада на воинственную риторику против России. Причем для них важна не полная победа над Россией, а ее прогиб и договорняки на условиях Запада...
    2. Amin_Vivec Звание
      Amin_Vivec
      +12
      Сегодня, 12:20
      война на морях, это такая история, где англосаксы заведомо сильнее нас, ввязываться в это чревато, нельзя зеркалить, только ассиметрично, например Китаю помочь решить Тайваньскую проблему. В этом случае Китай будет на острие, а мы за его спиной.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        -2
        Сегодня, 12:23
        Цитата: Amin_Vivec
        война на морях, это такая история, где англосаксы заведомо сильнее нас

        Да кроме англосаксов, уже давно грабят сомалийские, нигерийские и малоазиатские пираты, а теперь их в разы вырастет.
        1. Ady66 Звание
          Ady66
          +7
          Сегодня, 12:25
          Да кроме англосаксов, уже давно грабят сомалийские, нигерийские и малоазиатские пираты

          А может их проспонсировать на предмет захватов наглосакских судов?
          1. Тури_ст Звание
            Тури_ст
            0
            Сегодня, 12:39
            А у кого долларов больше у нас или у сша?
            Что будет если сша из спонсировать начнут?
            1. poquello Звание
              poquello
              +5
              Сегодня, 12:51
              Цитата: Тури_ст
              А у кого долларов больше у нас или у сша?

              у Китая
              1. Тури_ст Звание
                Тури_ст
                +4
                Сегодня, 12:57
                Ответ не верный.
                Долларов больше у тех кто их печатает.
                1. poquello Звание
                  poquello
                  +1
                  Сегодня, 12:58
                  Цитата: Тури_ст
                  Ответ не верный.
                  Долларов больше у тех кто их печатает.

                  а денег у того кто их зарабатывает, в США задница поэтому они нефть воруют
                2. YanniKounnar Звание
                  YanniKounnar
                  +2
                  Сегодня, 14:49
                  La Chine peut payer en or c'est bien plus fiable que des emballages de bonbons ...

                  Китай может платить золотом, это гораздо надежнее, чем фантики от конфет ... :-)
            2. Amin_Vivec Звание
              Amin_Vivec
              +2
              Сегодня, 13:34
              А у кого кораблей и интересов в море больше, у нас или у США?
              Кто потеряет от блокады суэцкого, аденского, панамского каналов, мы или США?
              Нам там терять особо нечего, а у них там всё)))
          2. Комментарий был удален.
          3. carpenter Звание
            carpenter
            +4
            Сегодня, 12:55
            Цитата: Ady66
            А может их проспонсировать на предмет захватов наглосакских судов?

            Так эфиопских и нигерийских пиратов спонсируют ребята из берегов Потомак, Темза, Сена, Тибр.
      2. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        +12
        Сегодня, 12:28
        Китай просто рассудительнее Вас.
        Никуда он силой не полезет, ради того что бы Россия решила за их счет свои проблемы.
        1. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          +1
          Сегодня, 12:36
          Проблема Тайваня, не наша, а Китая))) Когда обостряется на нашем направлении, у Китая и Ирана развязываются руки, гегемон уже не торт, два три фронта уже не тянет.
          1. Тури_ст Звание
            Тури_ст
            +1
            Сегодня, 12:38
            Как хотите.
            Нравится заниматься самообманом, флаг в руки.
            Только объясните мне с чего вы взяли что гегемон не торт?
            1. incoggnoto Звание
              incoggnoto
              +2
              Сегодня, 12:50
              ну начнем с того что в Штатах далеко не все так хорошо с экономикой, это не для кого не секрет. имено те действия которые мы щас наблюдаем и являются попыткой сохранить совю гегимонию. что касается Китая то ваши расуждения не очень логические, Китаю придется что то делать. хочет он этого или нет. если упадет Иран то очень большая вероятность что там появится Базы Штатов. и самое главное могут ударить по промышленой базе самого Китая. то колическо ресурсов которое употребляет Китай за счет своей добычине позволит подерживать свой промышленные возможности.
              1. Тури_ст Звание
                Тури_ст
                +2
                Сегодня, 12:59
                У сша есть базы в Японии, б Корее, поближе будет до Китая чем из Ирана?
                1. incoggnoto Звание
                  incoggnoto
                  +6
                  Сегодня, 13:05
                  а будут еще и с западной стороны! а это означает уже фактическое окружение что дает Штатам стратигическое приемущество. плюс нефть. кроме России гарантировать поступление нефти и газа в Китай больше будет некому, я как раз снял розовые очки и смотрю не на год вперед.
            2. Amin_Vivec Звание
              Amin_Vivec
              0
              Сегодня, 12:51
              Гегемон не торт, по причине раздрая в лагере НАТО, по причине их внутреннего конфликта, и смены направления с глобалистского, на старое, на т.н. "доктрину Монро". По причине того, что они уже контролируют не весь океан, и есть "северный путь" куда им дорога закрыта ближайшие десятилетия. Вот потому и не торт.
              1. Тури_ст Звание
                Тури_ст
                +3
                Сегодня, 13:01
                Это развод просто для наивных чукотских юношей.
                Просто им нато больше не так важно как раньше понимаете?
                Там нет раздрая, просто сша всех строят в линейку.
                1. Amin_Vivec Звание
                  Amin_Vivec
                  +2
                  Сегодня, 13:04
                  НАТО им нужно, только раньше оно было их военной силой, а теперь военная сила уже не та, и теперь НАТО им нужно как ресурс для освоения. Западная европа переходит из разряда союзника в разряд колонии США. И это совсем не говорит о том, что запад набирает силу. Это говорит об обратном - запад стремительно силу теряет, и пытается всеми способами её сохранить.
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +5
          Сегодня, 12:45
          ...так то китайцы горазды и свои проблемы чужими руками решать...
        3. Hagen Звание
          Hagen
          +3
          Сегодня, 13:19
          Цитата: Тури_ст
          Китай просто рассудительнее Вас.

          Китай гибче..... Мудрость Китая, скорее, переоценена, ибо мало кто из рассуждающих о нем долго прожил в Китае и может представить адекватную картину китайской жизни. А петь с рекламного релиза - дурной тон.
      3. powart Звание
        powart
        -4
        Сегодня, 12:42
        Да нет ни какой Тайваньской проблемы.
      4. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +1
        Сегодня, 13:00
        Мне кажется в случае "окончательного решения тайваньско-китайской проблемы китайцами из КНР " на острие атаки неожиданно окажется РФ, а не КНР, потому что РФ слабее КНР. А гнобят всегда слабых.
        1. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          +1
          Сегодня, 13:15
          Эти качели были всегда, мы, Китай, Иран, Сирия, Афганистан, Вьетнам, Корея, Ангола, Ливия, Венесуэла, Куба... Точек для раскачки в мире много. А гнобят тех, кто это позволяет делать, и идет неверным курсом)))
          Тебя будут гнобить до тех пор, пока ты не даш сдачи, но когда ты даешь сдачи - это только ведь начало)))
      5. Hagen Звание
        Hagen
        +2
        Сегодня, 13:10
        Цитата: Amin_Vivec
        нельзя зеркалить, только ассиметрично,

        Нам доступнее всего украинское побережье Черного моря. Надо блокировать любой флот у побережья Украины. Никаких зерновых и прочих сделок. Это будет удар по главным инвесторам США, причем чувствительным. Оттуда до сих пор отгружаются миллионы тонн Укр.зерна в прибыль разным Cargill, Dupont, Monsanto....
      6. Ольгович Звание
        Ольгович
        0
        Сегодня, 14:17
        Цитата: Amin_Vivec
        война на морях, это такая история, где англосаксы заведомо сильнее нас

        это да, но они на моря и завязаны- даже малый сбой перевозок по морям им смерть-газовозы, танкеры, контейнеровозы. Даже намек....

        Россия сухопутная страна
    3. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +3
      Сегодня, 12:22
      Цитата: carpenter
      И это начало войны на морях и океанах.

      Это возращение в прошлое, англосаксы знатные пираты были.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 12:27
        А не пора ли уже вооружать свои суда? КПВ на тумбе и ПЗРК поблизости
        1. alexandreII Звание
          alexandreII
          +3
          Сегодня, 12:35
          А толку,это как с голой пяткой против сабли.....ну собъете вы группу захвата а в ответку прилетит томагавк,
          1. Ольгович Звание
            Ольгович
            0
            Сегодня, 14:23
            Цитата: alexandreII
            ну собъете вы группу захвата

            а ее простят пославшему на смерть?
        2. Грица Звание
          Грица
          +8
          Сегодня, 12:39
          Цитата: роман66
          А не пора ли уже вооружать свои суда? КПВ на тумбе и ПЗРК поблизости

          А так же тайно заложенный мощный заряд тротила. Который, в случае захвата и отбуксировки, дистанционно взорвется по команде в порту пиратов. А уж если танкер будет с нефтью, то вообще красота!
          И если так будут укомплектованы все танкеры, то после каждого падения парочки вертолетов со спецназем, а потом пожара в собственном порту и никакого профита от воровства чужого корабля и нефти - желания пиратствовать на морях очень сильно поубавится.
          1. роман66 Звание
            роман66
            +4
            Сегодня, 12:40
            Прекрасная мысль! hi и гадай потом
          2. Тури_ст Звание
            Тури_ст
            -2
            Сегодня, 12:46
            Такие операции надо планировать.
            А планируют их те кто имеет крупные счета за рубежом в валюте.
            Скажите, вы все еще верите что кто то заложит мину в Такер захваченный сша?
          3. MstislavHrabr Звание
            MstislavHrabr
            +6
            Сегодня, 13:04
            Евреи так бы и поступили. Более того, заложили бы взрывчатку заранее, без ведома экипажа... Потом спровоцировали бы захват. А потом взорвали бы судно там где надо и когда надо, чтобы нанести наибольший ущерб!!! Но мы то не такие...
        3. VictorB Звание
          VictorB
          +5
          Сегодня, 12:47
          А не пора ли уже вооружать свои суда?

          Давно пора.

          Но. Там же в команде гражданские, мирные люди.

          Своих моряков на эти танкеры не хватает, набирают иностранцев. А если будут вооруженные стычки, то все разбегутся.

          И после первого уничтожения абордажной команды Штаты могут начать топить суда издалека, ракетами.
          1. Amin_Vivec Звание
            Amin_Vivec
            0
            Сегодня, 13:23
            танкер ходил под нейтральным флагом, экипаж 20 украинцев, грузины и 2 гражданина РФ, возил нефть из Венесуэлы в юго-восточную азию. Только когда за ним погнались американцы, они сделали запрос в порт Сочи, получили временную регистрацию и подняли наш флаг. Этих тоже будем вооружать?
            1. VictorB Звание
              VictorB
              0
              Сегодня, 13:38
              Да не надо никого вооружать. Ниже powart (Вячеслав) правильно пишет, что поздно уже.

              И я выше пишу, что "давно пора" как сарказм, ибо строчкой ниже все разъяснено.

              Вопрос тут другой. Зачем наши власти устроили этот хайп с флагом. И попали в ловушку.
              1. Amin_Vivec Звание
                Amin_Vivec
                0
                Сегодня, 13:40
                А вот то, что это ловушка для нас, либо продуманная провокация против нас же, это я вполне себе допускаю.
        4. powart Звание
          powart
          +3
          Сегодня, 12:52
          Не пора ли? Уже поздно! Да и что там с КПВ и ПЗРК сделаешь. Ну пугнём, собьём вертушку. Американцы пустят ко дну судно и скажут что оно нарушило красные линии (великие санкции) и оказало сопротивление. Всё! Сушим вёсла!
    4. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 12:24
      Американские морские суда ведь тоже ходят в Индийском , Тихом океанах, где их не особо хотят видеть. Здесь палка о двух концах, всякое может случиться. Да и участие США в Арктических районах Севера стоит поставить под сомнение, они там не нужны.
      1. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        -9
        Сегодня, 12:30
        Почему Вы считаете что из там видеть не хотят? Потому что они Вам и Скобелевой с Соловьевым не нравятся?
        Нормально их там встречают.
        1. frruc Звание
          frruc
          +4
          Сегодня, 12:33
          Тури_ст
          Нормально их там встречают.

          what Да, особенно в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях. Китайцы спят и видят там янки.
          1. Тури_ст Звание
            Тури_ст
            0
            Сегодня, 12:36
            Постоянная надежда в стиле: Китай нам поможет?
            Не пора взрослеть?
            1. frruc Звание
              frruc
              +3
              Сегодня, 12:39
              Тури_ст
              Постоянная надежда в стиле: Китай нам поможет?

              Я об этом не говорил. Китай играет в свою игру. А то, что Штаты занимаются беспределом и выдумывает санкции, лично мне это не нравится. Можно ведь нарваться и получить в табло.
              1. Тури_ст Звание
                Тури_ст
                -5
                Сегодня, 12:42
                Можно нарваться, но пока не нарвался.
                И сам гегемон в табло раздает на право и на лево , а вам остается в бессильной злобе сжимать в кармане дули))))
                Вы просто в стане неудачников, и завидуете успешным и сильным.
                И стоите прожекты как сильного наказать.
                Так ведь?).
                1. frruc Звание
                  frruc
                  +1
                  Сегодня, 12:46
                  Тури_ст
                  Можно нарваться, но пока не нарвался.

                  Вот именно, здесь ключевое "Пока".
                  Неудачники это вы и ваши еуропартнеры.
                  1. Тури_ст Звание
                    Тури_ст
                    -2
                    Сегодня, 13:02
                    У меня нет в Европе партнеров.
                    Просто я реалист, а вы прожектер.
                    Вот все разница.
                    1. frruc Звание
                      frruc
                      +4
                      Сегодня, 13:17
                      Тури_ст
                      У меня нет в Европе партнеров.
                      Просто я реалист

                      Я тоже реалист и знаю одно, с нынешней Европой и США нам (и мне лично) не по пути.
                2. poquello Звание
                  poquello
                  +2
                  Сегодня, 12:55
                  Цитата: Тури_ст
                  Можно нарваться, но пока не нарвался.

                  не повод думать, что этого не будет
    5. sak1969 Звание
      sak1969
      +1
      Сегодня, 12:50
      carpenter
      Да уж, развязал Трамп "Ящик Пандоры". И это начало войны на морях и океанах.
      Какая там Пандора. Одна Украина разогнала ЧФ. И тут по (углам) разгонят. Лузеров будут больно гнобить. А экипаж Маринераы под суд отдадут, чтобы американскую нефть не воровали.
    6. Комментарий был удален.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:59
        Цитата: Karabin
        Кто воевать то будет?

        Да всё просто - все, против всех.
    7. Karabin Звание
      Karabin
      0
      Сегодня, 12:59
      Кто воевать то будет? У меня только один вариант : США против танкеров с меняющимися флагами. Победитель известен заранее.
    8. avi1301 Звание
      avi1301
      0
      Сегодня, 13:26
      Да не будет никакого Ящика, "я вас умоляю!". Для ЕНтого дела нужны крепкие Фаберже!!
  2. Ady66 Звание
    Ady66
    +5
    Сегодня, 12:18
    Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил необходимость предотвращения эскалации и указал на противоречие произошедшего нормам международного права.

    Да клали они и на ООН и на международное право. Они понимают только язык СИЛЫ.
    1. avi1301 Звание
      avi1301
      +2
      Сегодня, 13:30
      А СИЛА есть только у них, а у нас в арсенале -- ПЯТАЯ КОЛОННА!!
  3. bar Звание
    bar
    +2
    Сегодня, 12:18
    В Пекине дали понять, что события рассматривают

    Очередная глубокая озабоченность.
    Весь мир в последнее время очень очень чем-то сильно озабочен.
  4. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 12:18
    Ну Китай позобавил , как и Россия позобавила свой реакцией.
    1. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      +3
      Сегодня, 12:21
      тут спорно, в отличии от нас у Китая есть очень мощный флот. тут вопрос политического решения.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 12:28
        Вот пускай китайский танкер сходит до Венесуэлы и привезет кальмотик нефти на родину. Слабо?
        1. incoggnoto Звание
          incoggnoto
          -3
          Сегодня, 12:37
          а зачем ему это? у Китая нету проблем с ресурсами.
    2. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      +5
      Сегодня, 12:33
      ПозАбавил. Проверочное слово забава.
      Простите, но просто режет глаз.
  5. next322 Звание
    next322
    +2
    Сегодня, 12:22
    Многие СМИ называют танкер российским, но это не так. Захваченный США танкер Bella 1 был зафрахтован частным трейдером под флагом Гайаны. Он сменил имя на «Маринера» и флаг на российский прямо в Атлантике, когда его уже преследовала Береговая охрана США у берегов Венесуэлы, так как не смогла получить от властей Гайаны подтверждения, что судно под их флагом.

    Военные США потребовали от экипажа проследовать в порт США, он не подчинился и направил судно в Атлантический океан. По пути судовладелец запросил у порта Сочи временную регистрацию под российский флаг и получил её на законных основаниях.

    Большинство членов экипажа «Маринера» украинцы — 20 человек, ещё шестеро граждан Грузии и два россиянина.


    Источник: https://rusvesna.su/news/1767855614
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +5
      Сегодня, 12:49
      Многие СМИ называют танкер российским, но это не так.


      Но наш МИД нешуточно впрягался за этот танкер. Нет?
    2. rait Звание
      rait
      0
      Сегодня, 13:55
      Многие СМИ называют танкер российским, но это не так.


      Это именно так. Танкер зарегистрирован в российский государственном реестре судов
  6. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 12:22
    Трамп одуревши от потери награды решил идти войной на всех, кто не угоден! Пекину и Москве пора бы понять, что назрел момент, когда необходим союз и военный, но что то мешает принять этот факт как необходимый и единственный!
    1. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      +1
      Сегодня, 12:28
      на мой взгляд лучшее решение это совместная операция по возврату в родную гавать Тайваня. очень сильный посыл будет
    2. avi1301 Звание
      avi1301
      +3
      Сегодня, 13:37
      Союз!? С Китаем?! Они сидят на берегу реки и ждут, когда проплывёт труп Дохлого БЕЛОГОЛОВОГО ОРЛАНА или МЕДВЕДЯ!!))
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +1
        Сегодня, 14:25
        Цитата: avi1301
        Они сидят на берегу реки и ждут, когда проплывёт труп Дохлого БЕЛОГОЛОВОГО ОРЛАНА или МЕДВЕДЯ!!))

        Дождутся, что и трупы орлана с медведем проплывут и дракона с собой прихватят. В ядерной войне отсидеться в сторонке не получится, ну разве что пингвинам в Антарктиде и то вряд-ли.
  7. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 12:23
    Цитата: incoggnoto
    тут спорно, в отличии от нас у Китая есть очень мощный флот. тут вопрос политического решения.

    Тут нет спора- все зависит от возможностей страны.
    У нас нету ,Китай ещё тот лис.
  8. igorlvov Звание
    igorlvov
    +4
    Сегодня, 12:24
    Как пишут в СМИ, сейчас ВС США рассматривают арест еще пяти танкеров, действующих под российским флагом и входящих в санкционные списки «теневого флота».

    ▪️Следующие в очереди на захват танкеры:
    ▪️ Hyperion
    ▪️ Premier
    ▪️ Veronica (Galileo)
    ▪️ Dianchi (Ekspander)
    ▪️ Malak (Sintez).

    ❗️На данный момент лишь два из этого списка действительно отображаются как танкеры с российским флагом – это «Гиперион» и «Премьер».

    Именно эти два судна в настоящее время находятся в движении. «Гиперион» уже в центральной части Атлантического океана, а «Премьер» в центральной части Карибского моря.

    Другие три танкера ходят не под российским флагом. Один – под флагом Гайаны, два – под Коморскими островами, однако транспондеры они отключили еще несколько дней назад.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:29
      ...мне вот интересно - допустим амеры захватывают все эти танкеры. и????? what

      зы ну уже отбрехаться то и проигнорировать ведь явно же не получится...... и ????
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 12:41
        Да ничего.Просто нет средств воздействия и защиты.Путин,как всегда сошлется на свои обязанности по Конституции,или просто промолчит.Т.е. повесит ответственность на других
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 12:43
          ...и это и будет то самое оно если вот так и получится. это будет слив.... и будут делать с нами всё что захотят - ответа то нет, и чего бояться???

          зы щаз турбированные расстреляют...
    2. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      0
      Сегодня, 14:34
      Цитата: igorlvov
      Как пишут в СМИ, сейчас ВС США рассматривают арест еще пяти танкеров

      Все пять танкеров незамедлительно в собственность Минобороны.
      Авиадевантировать группы.

      Смена флага: Запрещена во время плавания, за исключением случаев перехода права собственности.

      Кормовой флаг: Основной флаг, указывающий на государственную принадлежность (торговый или военный).
      Государственный (торговый): Обозначает гражданскую принадлежность.
      Военно-морской (Боевое знамя): Символизирует честь и воинскую доблесть, поднимается на военных кораблях.
      Гюйс (носовой): Поднимается на носу боевых кораблей.

      Инициатором важнейших конвенций по морскому праву во время войны, в частности, в отношении судов нейтральных государств, была Российская империя, добившаяся их принятия на Второй Гаагской мирной конференции 1907 года. Тогда впервые в мировой истории были приняты международные конвенции:
      Конвенция об обращении торговых судов в суда военные.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 12:27
    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что действия США являются грубым нарушением международного права.

    Ну как бы пиратство и захват территории чужого государства. Со всеми вытекающими...
  10. KSLN-CZ1 Звание
    KSLN-CZ1
    +1
    Сегодня, 12:27
    words, words and other words ..... and nothing more
  11. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 12:29
    Цитата: incoggnoto
    тут спорно, в отличии от нас у Китая есть очень мощный флот. тут вопрос политического решения.

    Идёт эффект капкан.
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 12:31
    Завтра Трамп отожмет Канаду, Гренландию, Панаму и т. д. И кто сможет на это отреагировать, кроме глубокой озабоченности? Делами надо реагировать, а не болтовней. А дел нет.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:35
    И да, до сих пор не понимаю, почему на танкера, поменявшие "временно" порт приписки, а соответственно, гос. флаг нельзя каких-нибудь кордов с шилками понатыкать, пригласив специально обученных товарищей, например из африканского корпуса. За счёт латифундистов - владельцев этих танкеров. Последним это не интересно?
  14. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +4
    Сегодня, 12:38
    Эта болтовня ничего не решает. Все смотрят на реакцию России, которой нет и быть не может по известным причинам, нравится вам это или нет.
  15. rica1952 Звание
    rica1952
    +1
    Сегодня, 12:39
    Конечно отвечать просто необходимо.Не ординарно подвоный флот у нас мощный и где небудь у суэцкого канала но только торпедой.Ракетой засекут.Хуситам помочь..Иначе полностью потеряем лицо
  16. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 12:46
    Трамп сейчас будет творить чудеса....надо ему отвлечь от дела Эпштейна
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:54
      ..Меланья всё-равно ему малолеток не простит...
  17. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +7
    Сегодня, 12:50
    Американцы приступили к колониальному захвату мира. Одних захватят явно. В других местах - купят туземные элиты. И никто их остановить не сможет.
    Никакой 3-й мировой войны не будет, ибо с США никто воевать не будет. Китайцам скажут сидеть ровно - и дальше работайте на своей мировой фабрике по производству трусов и спичек. России уже сказали сидеть ровно - дальше ковыряйтеесь на "вна украине" и в недрах, а российская "элита" правильно продаст нам, американцам, полезные ископаемые.

    У Китая и России имеется ядерное оружие..??.. Из Вашингтона им скажут: вот и сдувайте пыль с боеголовок на регламентных работах...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:55
      ..а по полигонам можно стрелять и щёки надувать?
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +1
        Сегодня, 12:57
        Уважаемый Nexcom (Дмитрий. Россия)!

        Можно надувать... Можно сдувать... Можно на танках биатлонить...
        Многое чего можно... Главное - Америку-с-гейропой не обижать...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 12:57
          Я так и понял. И Вам тоже спасибо, уважаемый Андрей.

          зы главное что биатлонить не запретят.... (горький сарказм и отнюдь не к Вам)
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +3
            Сегодня, 13:17
            Уважаемый Nexcom (Дмитрий. Россия)!

            Да, я Вас понимаю... Вы правы... Нам только сарказм и остаётся...
            Для народа США и Европа - враги... Для руководства - партнёры...
            Для народа "вна украина - нацисты...
            Для руководства - "братский" народ...
            Для народа мигранты - угроза национальной безопасности...
            Для руководство - "незамениемые" специалисты...
            Кто-то явно "ошибается" в своих оценках.
            Вот даже интересно - кто именно..??
  18. Костадинов Звание
    Костадинов
    +3
    Сегодня, 12:50
    Против морской блокаде без обявление войни есть только один метод противодействия - защита своего судоходства и вооружений ответ против судоходства врагов тоже без обявление.
    1. Вооружение торгових судов и защита своих крайбрежних морских комуникации.
    2. Использование транспортних подлодок.
    3. Использование небольших вооружених и без екипажних торгових судов которих нельзя захватит а только можно уничтожит.
    4. Отвечат на уничтожение своих торгових судов уничтожением вражеских судов подлодками, ракетами, минами, дронами.
    Надо имет ввиду что США, ЕС и их союзники намного более зависят от океанский морской транспорт и торговли чем Россия, Китай, Индия, Иран и так далее. Так что Трамп вьиступает как человек у которого стекляний дом а он бросает камни по соседей.
    Думаю что для России, Китая и их союзники нет никаких причин боятся больше ескалации конфликта чем для США.
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:50
    Зачем за уши притягивать ,представитель МИД КНР Мао Нин не назвала название судна .Американцы арестовали судно ароде как турецкого перевозчика Веlla 1 , а мы говорим что наше Маринера .
    Конвенция ООН по Морскому праву от 10 декабря 1982 г. Статья 94 Обязанности государства флага .
    Пункт 4( а) Каждое судно перед регистрацией ,а в дальнейшем через соответствующие промежутки времени ,инспектировалось квалифицированным судовым инспектором и имело на борту такие карты ,мореходные издания и новигационного оборудование от приборы для безопасности плавания.
    Квалифицированного судового инспектора - представителя морского регистра РФ на борту Bella 1 не было ,танкер в порт не входил ,вертолётом он на борт не доставлялся .Потом был цирк с нарисованым флагом.Не соблюдение этого пункта Минтрансом РФ - США арестовывали танкер Bella 1 .Тут ещё подсказали ,на судне с российским флагом не может быть капитаном иностранный гражданин .Поэтому у нас такая тихая реакция МИДа.До них дошло ,что дальше шуметь против таких козырей США и Англии глупо.А если ещё получше изучить статьи 91,92,94 .То лучше вообще помолчать.
    Р.S Это уже не в первый раз .Помню шоу начатое депутатами англичане могут ловить треску у Терского берега Кольского п- о-ва по какому то древнему закону .А они в курсе что рыбный промысел в Баренцевом и Норвежских морях регулируется с 1976 г межправительственной комиссией Россия ( СССР) - Норвегия.Ну хватит уже ,война идёт.
  20. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 12:54
    Цитата: incoggnoto
    тут спорно, в отличии от нас у Китая есть очень мощный флот. тут вопрос политического решения.

    Китай выступает в качестве витой пружины , США дуга.
    Москва в качестве тарелочки и сторожка.
    Правительство России в качестве рычага пружины.
  21. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 12:55
    Где там Маша из МИДа с грозными озабоченностями...?? Гда там Песков в глубокой задумчивости чтобы такое сказать...?? Где там Медведев с шашкой "наголо" у зеркала..??
  22. Etoya Звание
    Etoya
    +1
    Сегодня, 12:59
    Нужны бэки в таком же количестве как и герани, нам не нужно иметь флот чтобы контролировать всё судоходство как США, нам нужно иметь бесплотные корабли чтобы его парализовать. Как показали англичани - бэки можно запускать откуда угодно, с любого побережья или корабля.
  23. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -1
    Сегодня, 13:02
    Толковая статья о международном морском праве, танкерах, задержаниях на сайте Ю. Подоляка. Флаг и регистрация это одно, а кто владелец большой вопрос. В отношении российских моряков которые там были - это другой вопрос. По этому поводу наш МИД высказался.
  24. bon jorno Звание
    bon jorno
    +3
    Сегодня, 13:05
    Штатам пофиг на Россию, они убивают наших 4 года, и им никто не отвечает, тогда какой там танкер...
  25. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    0
    Сегодня, 13:35
    Вот не был бы заперт наш ВМФ в Черном море, .....
  26. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:35
    кроме осуждения не чего и нету теперь ясно в какую сторону дует ветер !
  27. Z-7478 Звание
    Z-7478
    0
    Сегодня, 13:39
    Ну, сколько еще раз надо повторить, что танкер - не российский?! Подробности есть в интернете. Реакция на бандитов будет следующей: отныне многие начнут на танкерах возить охрану из ЧВК, или сопровождать в ключевых районах и на маршрутах свои суда, что РФ сможет сделать.
  28. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:23
    Пора бы, уже научиться называть вещи своими именами...Совершён акт пиратства,в отношении российского судна... И, ЧТО, со стороны России? Вероятно, чувство здоровой "бздиловатости" - оно главное и основное в нынешней международной политике России, "усиленное" Анкориджем и, якобы,какими - то "стратегическими договорённостями" там... "Доиграемся," в "белость и пушистость", пока не получим по "причинному месту" "мешалкой"...... "Последним звончком", для нас, был"скорый" отъезд Мадуро, с супругой, в "славный" город Нью-Йорк на благотворительный завтрак к Дональду Фредовичу....
  29. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 14:44
    Rusko a Čína už se musejí ozvat proti USA a Trumpově barbarství. Jinak je svět přestane vnímat jako světové mocnosti. USA překračují jednu červenou čáru za druhou a do světa vnáší chaos. Jako by si přáli uspíšit krach Dolaru a krizi v USA a v západním světě, včetně Evropy, která je napojena na dolar a krizi neunikne.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 14:44
      Россия и Китай должны выступить против США и варварства Трампа. В противном случае мир перестанет воспринимать их как мировые державы. США переступают одну красную линию за другой и сеют хаос в мире. Создается впечатление, что они хотят ускорить обвал доллара и кризис в США и западном мире, включая Европу, которая связана с долларом и не избежит кризиса.