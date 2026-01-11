«Бесноватые» США против Красной империи
Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в Женеве, Швейцария, 19 ноября 1985 года
«Чужое зрение»
Американцы сумели выиграть психологическую войну у СССР (Поражение СССР в психологической войне). Они, как гитлеровцы, били по психике противника. Причём десятилетиями. Умело нагнетали безнадежность в душах советской верхушки.
Превращали белое в чёрное, и наоборот. Нарисовали картину, что Советский Союз безнадежно проигрывает по всем фронтам, хотя было совсем наоборот. Так, в конце 1970-х годов цены на нефть росли благодаря Исламской революции в Иране. Приток валюты в СССР быстро рос. В Союзе имелась мощная индустрия, которая давала стране свои станки, электронику, транспорт, самолеты, суда и космические корабли. Продовольственная безопасность была на хорошем уровне. Проблемы в экономике были, но не критичные.
Вооруженные силы Красной империи могли отразить любую угрозу. НИК и КБ постоянно выдавали новинки вооружений, техники. Не было никаких признаков «революционной ситуации», внутренней смуты. Стабильность и порядок.
Сами США на рубеже 70-80-х годов выглядели намного хуже. Культурно-психологический кризис, начавшееся разложение нации (программа «секс – рок-н-ролл – наркотики»). США терпели поражение на политико-дипломатических фронтах. В частности, потеряли шахский Иран.
Свирепствовала безработица, производство падало. Американский государственный долг быстро рос. К началу 1979 года имелся 500 млрд бюджет и 2 триллиона долгов под 6 % годовых. На текущее погашение требовалось отдавать четверть всей казны. Если же прибавить долги штатов, местных властей, корпораций и домохозяйств, то долг в начале 80-х доходил до 10 триллионов долларов США.
Без разрушения и разграбления СССР и его сферы влияния в Восточной Европе, без захвата долларом всей планеты Соединенные Штаты ждал крах. Банкротство. Разрушение «мыльного пузыря» долларовой, долговой системы.
Это американцам надо было выть от безнадёжности. Но нет, они смогли переломить ситуацию в свою пользу. Переиграть Москву, которая не желала борьбы и хотела нежиться в застойном болоте.
Девушки в футболках с изображением генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана на улицах Москвы, СССР, 29 мая 1988 года
Эпоха «грубых парней»
Советские верхи привыкли к стабильности, что цена на нефть растет, увеличивая доходы Союза. Западники проявляют слабость, уступая то там, то здесь. Ведут себя вежливо, дипломатично.
И тут всё внезапно изменилось. Нефтяной кризис, война в Афганистане, противостояние с исламским миром – саудиты и Пакистан. Кризис в Польше. Новая гонка вооружений. И совсем новая команда в Вашингтоне – жёсткая и грубая.
Ничего не напоминает?! Нынешний кризис. Когда стабильность РФ внезапно рухнула. Россию втянули в Украинский капкан. Нефтегазовые, сырьевые доходы рухнули. Санкционный режим резко усилился. США объявили новые «звёздные войны» – «Золотой купол» США. А Трамп собрал команду «грубых парней» с их Министерством войны и требует отдать ему нефть Венесуэлы, ресурсы Украины. Присоединить Гренландию и Канаду. Угрожает Кубе и России.
Вот и президента Рональда Рейгана окружила решительная и агрессивная команда. Его правой рукой был директор ЦРУ Уильям Кейси (1981-1987). Личность яркая и сильная. Настоящий «грубый парень» в стиле команды Гитлера, или израильской элиты 40-80-х годов. Получил закалку ещё во время Второй мировой войны, когда рулил Отделением секретной разведки УСС (Управление стратегических служб, предшественник ЦРУ) на Европейском театре военных действий. Затем занимался экономикой, стал миллионером и специалистом в сфере экономической войны.
По мнению Джона Перкинса, озвученному в «Исповеди экономического убийцы», окружение Рейгана можно назвать духовными детьми знаменитого Роберта Макнамары (1916–2009), министра обороны США в 1961-1968 годах (при Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне), и президента Всемирного банка с 1968 по 1981 год. Макнамара сделал фантастическую карьеру в корпорации «Форд», поднявшись от рядового менеджера до президента компании. Именно Макнамара прославился крайне жестким стилем войны во Вьетнаме. Он использовал математические модели для планирования боевых действий и бомбардировок.
Его программа «агрессивного руководства» пропитала государственный аппарат и частный менеджмент. В итоге «макнамаризм» привёл к появлению плеяды агрессивных, энергичных и решительных американских управленцев. Новых империалистов. При этом использующих интеллектуальные схемы, умелое планирование и прогнозирование.
Государственный секретарь США Джордж Шульц (1982-1989) ранее был министром финансов, который окончательно закрыл золотой стандарт – США в одностороннем порядке отказались обменивать доллары на золото по требованиям центральных банков других стран. То есть Шульц выполнил установку финансового капитала, который шёл по пути раздувания мирового финансовой «пирамиды». Также он был руководителем одной из крупнейших корпораций США Bechtel Corporation (рус. «Бектел»), которая занималась важными строительными проектами в США и по всему миру.
Министр обороны США в 1981-1987 годах Каспар Уайнбергер также работал вице-президентом корпорации «Бектел», занимал важные посты в администрации президента Никсона и Форда. Он, став во главе военного ведомства, стал вести гонку вооружений по-деловому. Связал её политико-дипломатическими, экономическими и тайными операциями против СССР. Как хороший экономический управленец, старался навязать Советам самые невыгодные условия, использовал финансовые и технологические преимущества США. Сделал ставку на новые виды вооружений, которые поначалу казались фантастикой.
Ещё одна выдающаяся личность в стане врагов СССР – вице-адмирал, глава Агентства национальной безопасности США (1977-1981) и заместитель директора ЦРУ (1981-1982) Бобби Инмэн. В 1982 году он ушёл в предпринимательство, тесно связанное с ВПК. Поднимал высокотехнологический сектор: микроэлектроника, компьютеры, телекоммуникации и пр. Надзирал за Лабораторией реактивного движения в Калифорнийском технологическим университете, работающей в связке с НАСА. То есть адмирал обеспечивал технологическое превосходство США.
Что интересно, в 2011 году Инмэн стал главой совета директоров крупнейшей частной военной компании Xe Services (ранее — знаменитой Blackwater). Ещё одна сфера, с помощью которой США обеспечивают свою гегемонию в мире.
Ещё одна выдающаяся личность – математик, стратегический аналитик Министерства обороны США Эндрю Маршалл (1921–2019). Настоящий милитарист-футурист, выступавший за создание космической ПРО и флота космических бомбардировщиков. А уже в 90-е выступил за биоинженерное совершенствование солдат.
Маршалл выпестовал следующее поколение агрессивной элиты США, ястребов-неоконов – министра обороны в администрации Буша-Старшего и вице-президента в администрации Буша-Младшего – Дика Чейни, и Пола Вулфовица – заместителя обороны США и президента Всемирного банка. Чейни и Вулфовиц сыграли большую роль в развитии Американской империи.
За этими людьми стояли свои команды, заместители, советники, помощники, полковники. Те, кто будет выдвинут в первые ряды в правление Буша-Старшего, Клинтона и Буша-Младшего.
Новый троцкизм
Эти люди строили новый вариант «Вечного рейха» – Американскую империю. У них была сверхцель, дерзкие и фантастические планы, дававшие энергию и пассионарность. Это была настоящая элита врага, которая замахивалась на невозможное, философы и футурологи, предприниматели и банкиры. Они связали американский государственный аппарат, спецслужбы, большой бизнес, финансы и науку в единое целое.
Эти люди считали своей глобальной миссией достижение мирового господства США. Они считали, что цель оправдывает средства. В сущности, это были новые троцкисты, особенно если учесть, что некоторые из них вышли из левого движения.
Их стали называть неоконами, новыми консерваторами. Но их суть – троцкизм, мировая революция для мирового господства. Программа глобализации. Новый фашизм, где миром должны править немногие избранные. Отсюда и идеи биологического, генетического оружия для ликвидации строго определённых рас, народов, племен и даже конкретных людей.
Что интересно, это фактически был реванш мирового троцкизма. В своё время Сталин и его команда смогла остановить этих фанатиков, которые были готовы уничтожить Русский мир во имя идей «мировой революции». Но троцкисты-леваки и их идеи выжили. И возродились в США в виде неоконов, глобалистов.
Они смогли подчинить себе США, создав т. н. «глубинное государство». Место мировой революции в их мозгах заняли уничтожение СССР, ультралиберализм и глобализация. Мировое господство «избранной» касты.
Поэтому с самого начала американская элита получила психологическое, морально-волевое и умственное превосходство над советскими деятелями. Рейганисты хотели уничтожить, раздавить Советы! Поставить на колени, молить о мире! А советские лидеры 80-х мечтали о мире, о компромиссе, соглашении. С улыбками, помпезными встречами на высоком уровне, с шампанским и чёрной икрой.
Рейганисты пугали Москву. Показывали готовность драться. Использовали и развивали достижения Гитлера и его команды: блеф, обман, угрозы, «размягчение тылов», удары по психике, прямой террор. Они навязывали Москве свою волю, как Гитлер в 30-е годы давил на нерешительные и слабые верхи в Праге, Париже и Лондоне. Рейгану создали образ «бесноватого фюрера», готового на всё.
Нет ничего удивительного, что американцы в этот момент переиграли советскую верхушку, бюрократию и партаппарат, который утратил жреческие и воинские функции, потенциал времен Ленина и Сталина. Поздние советские партийцы и бюрократы, которые даже в коммунизм свой не верили, вчистую продули «грубым парням» Рейгана.
Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругами в Большом театре, Москва, СССР, 1 июня 1988 года
