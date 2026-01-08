ВС РФ освободили село Братское в Днепропетровской области

ВС РФ освободили село Братское в Днепропетровской области

Подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Братское в Днепропетровской области, расширив буферную зону на этом участке фронта.

По данным источников, воинами-забайкальцами был занят район обороны ВСУ площадью более 9 квадратных километров. Под контроль перешло свыше 170 зданий – фактически весь населенный пункт и прилегающая застройка. Для противника этот участок был важен как опорный, но боевикам удержать его не удалось.




Потери 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ оцениваются до двух взводов личного состава. Уничтожены две боевые бронированные машины, а также более десяти роботизированных платформ и ударных гексакоптеров типа «Баба Яга». Они применялись противником для атак с воздуха и снабжения передовых позиций.

Судя по обстановке на карте, взятие Братского логично вписывается в общее движение линии боестолкновения на этом направлении. Российские подразделения последовательно выравнивают фронт вдоль Гайчура, убирая выступы и «карманы», которые ранее позволяли боевикам вести фланговый огонь и удерживать оборону цепочкой мелких опорников. Ранее в двух километрах на восток было освобождено село Андреевка.
  Buyan
    
    
    Сегодня, 12:54
    Молодцы!!! А жителей с возвращением в родную гавань!
  dmi.pris1
    
    
    Сегодня, 12:55
    А давайте не будем про "буферную зону".Это в конце концов не зона,а русская земля..А то ,душок какой то анкориджский..
    Себенза
      
      
      Сегодня, 13:19
      Я забываю, продолжаю забывать. А когда я забуду всё, тогда я начну вспоминать.
  alexputnik17
    
    
    Сегодня, 13:04
    Хорошая новость. Бойцы молодцы!
  Грица
    
    
    Сегодня, 13:35
    Братское находится уже за пределами выстроенной противником линии обороны. За Братским этих линий нет. Именно этим его взятие и является ценным - готов раскрыться очередной цветок.