ВС РФ продвинулись в Приморском, прорвав оборону ВСУ в северной части посёлка

4 736 3
ВС РФ продвинулись в Приморском, прорвав оборону ВСУ в северной части посёлка

Штурмовым подразделениям группировки «Днепр» удалось продвинуться в северной части населенного пункта Приморское Запорожской области, прорвав оборону противника в северной части поселка. Об этом сообщают российские ресурсы.

Согласно поступающей на данный момент информации, российские штурмовики после многочисленных попыток все же прорвали оборону ВСУ в северной части Приморского, сумев продвинуться как в жилой зоне поселка, так и рядом с ним. Как утверждается, оборону там держали иностранные наемники, в основном колумбийцы.



ВС РФ, преодолев сопротивление колумбийских наёмников в составе ВСУ, прорвали оборону противника в районе посёлка Приморское (Запорожская область) и продолжают наступление на областной центр.



О том, что в Приморском все шло к прорыву обороны противника, сообщали, в том числе, и с передовой, в последние недели этот населенный пункт был наиболее активным в плане боевых действий. Однако ситуация в поселке скрыта туманом войны, сообщения оттуда приходят редко. К тому же ситуация очень сложная, хотя наши и контролируют большую часть поселка, противник периодически контратакует.

Также подтверждается информация, что наши уже пытаются пробиться к Речному, находящемуся севернее Приморского, но противник пока этого сделать не дает, используя очень большое количество FPV-дронов. Севернее Степногорска наши штурмовики зачищают позиции ВСУ в посадках, а также бьют по противнику в районе Веселянки. Со стороны Лукьяновского штурмовые группы накатываются на врага в районах Новояковлевки, Новобойковского и Магдалиновки.

Противник пытается удержать позиции, на этом участке фронта действуют наемники, подразделения ГУР МО Украины и женские отряды, набранные в основном из заключенных.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 13:24
    оборону там держали иностранные наемники, в основном колумбийцы.

    Если наемники там прибывали, то сколько тушек осталось валяться . Хотелось бы знать такую статистику. Пожизненно заключенные для работ и восстановлении инфраструктуры, тоже будут востребованы.
    1. Артур Грудинин Звание
      Артур Грудинин
      +1
      Сегодня, 14:47
      Мне бы хотелось узнать сколько всего составляют потери ВСУ. Я думаю к 2 миллионам точно приблизились, а вы что думаете?
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 14:52
        Артур Грудинин
        Я думаю к 2 миллионам точно приблизились, а вы что думаете?

        Я об этом не думаю. Эти уже безвозвратные, сотни тысяч инвалидов, миллионы убежали за кордон. И я сомневаюсь, что хотя бы половина их вернется обратно. Вот итог, а конца его пока не вижу.