ВС РФ продвинулись в Приморском, прорвав оборону ВСУ в северной части посёлка
Штурмовым подразделениям группировки «Днепр» удалось продвинуться в северной части населенного пункта Приморское Запорожской области, прорвав оборону противника в северной части поселка. Об этом сообщают российские ресурсы.
Согласно поступающей на данный момент информации, российские штурмовики после многочисленных попыток все же прорвали оборону ВСУ в северной части Приморского, сумев продвинуться как в жилой зоне поселка, так и рядом с ним. Как утверждается, оборону там держали иностранные наемники, в основном колумбийцы.
О том, что в Приморском все шло к прорыву обороны противника, сообщали, в том числе, и с передовой, в последние недели этот населенный пункт был наиболее активным в плане боевых действий. Однако ситуация в поселке скрыта туманом войны, сообщения оттуда приходят редко. К тому же ситуация очень сложная, хотя наши и контролируют большую часть поселка, противник периодически контратакует.
Также подтверждается информация, что наши уже пытаются пробиться к Речному, находящемуся севернее Приморского, но противник пока этого сделать не дает, используя очень большое количество FPV-дронов. Севернее Степногорска наши штурмовики зачищают позиции ВСУ в посадках, а также бьют по противнику в районе Веселянки. Со стороны Лукьяновского штурмовые группы накатываются на врага в районах Новояковлевки, Новобойковского и Магдалиновки.
Противник пытается удержать позиции, на этом участке фронта действуют наемники, подразделения ГУР МО Украины и женские отряды, набранные в основном из заключенных.
Информация