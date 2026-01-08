Трамп: контроль США над Венесуэлой будет длиться сколько потребуется

Трамп: контроль США над Венесуэлой будет длиться сколько потребуется

Президент США Дональд Трамп открыто дал понять, что американский контроль над Венесуэлой может затянуться на годы – ровно настолько, насколько он сам сочтет нужным.

Отвечая на вопросы журналистов о сроках «надзора», Трамп сначала выслушал варианты – три месяца, полгода. После паузы последовал характерный ответ:



«Я бы сказал, гораздо дольше».

Формулировка предельно откровенная и, по сути, снимающая последние иллюзии о временном характере происходящего.

Американский лидер не стал скрывать и экономическую сторону вопроса. По его словам, США намерены использовать венесуэльскую нефть, влиять на цены и при этом «давать деньги» Венесуэле. Как именно это будет выглядеть на практике – не уточняется. Логика знакомая: контроль над ресурсами в обмен на финансовые вливания и политическую лояльность.

Речь явно идет не о помощи, не о посредничестве и не о «стабилизации», а о внешнем контроле без четких сроков выхода. И здесь действительно только время покажет, но пока это время идет исключительно по американским часам.

Отдельно Трамп отметил, что хотел бы в будущем посетить Венесуэлу. Цели такого визита не уточняются, но не исключено, что в контексте ситуации это будет осмотр подконтрольной территории.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    0
    Сегодня, 13:31
    Чегото у нас на верху все притихли. Видимо от шока отойти не могут. За Иран тут взялись в паралели.
    Не за тем что бы на пару месяцев забрать рынки с нефтью они пришли, как и в Иране не просто так вспыхнуло сейчас.
    Трамп уже высказался, что зеля все делант ради мира, это Россия не хочет слышать.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:51
      Пока что, никакого контроля нет, кроме неумеренных восторгов Трампа. В Иране, курды регулярно чумоводят, с внешней финансовой подпиткой, уже больше ста лет, но сказка о Курдистане продолжает работать.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 14:11
        Поживем увидим, как говориться. Контроль понятие разнообразное, запрет на продажу, угорзы расправы, кража или покупка президента, пиратство, все это то же безнаказанный контроль.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 15:12
          Поглядим, пока что о контроле речи нет. Есть хотелки Трампа.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 13:32
    Трамп сначала выслушал варианты – три месяца, полгода.

    Вот такое вот ЕГЭ.
  3. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 13:37
    Такие лидеры государств как Трамп появляются не случайно и не сами по себе, их целенаправленно подбирают по складу ума и характеру и двигают на верх. Вспомните Наполеона и Гитлера, эти ребята были редкими нарциссами с жаждой мировой славы и к чему это всё привело мы помним из истории. К стати Трамп заявил что США выходят из 66 организаций ООН. Напрашивается историческая парралель, когда Гитлер после прихода к власти вышел из "Лиги наций", чтобы окончательно похоронить итоги первой мировой войны и развязать себе руки.
  4. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 13:37
    «Азъ есмь царь» - вот что это все означает,ну кто то рыпнулся с санкциями,а в ответ тишина,и тишина так и будет,потому нету силы и воли не у кого перечить,так потявкивание и повизгивания,Пекин с Москвой только в озабоченности в прочем как и всегда,а вывод тут печальный .теневой флот дожмут так как его не можем охранять и ответа за отжим танкеров нету так чего им боятся,по СВО думаю Хасавюрт 2-0 будет,печально ...да.
  5. ботан.su Звание
    ботан.su
    0
    Сегодня, 14:05
    Президент США Дональд Трамп открыто дал понять, что американский контроль над Венесуэлой может затянуться на годы – ровно настолько, насколько он сам сочтет нужным.


    Трамп, конечно крут, как бандит с большой дороги. Однако, я никак не пойму, США контролируют Венесуэлу или пока только мечтают об этом?
  6. rusmax888 Звание
    rusmax888
    0
    Сегодня, 14:08
    У нас тут недавно американцы танкер с нефтью и моряками отжали. Нефть заберут, а моряков под суд значит. Что то наш гарант никак из под коряги не вылезет выразить озабоченность по данному вопросу, хоть бы полслова сказал!