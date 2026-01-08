Трамп: контроль США над Венесуэлой будет длиться сколько потребуется
Президент США Дональд Трамп открыто дал понять, что американский контроль над Венесуэлой может затянуться на годы – ровно настолько, насколько он сам сочтет нужным.
Отвечая на вопросы журналистов о сроках «надзора», Трамп сначала выслушал варианты – три месяца, полгода. После паузы последовал характерный ответ:
Формулировка предельно откровенная и, по сути, снимающая последние иллюзии о временном характере происходящего.
Американский лидер не стал скрывать и экономическую сторону вопроса. По его словам, США намерены использовать венесуэльскую нефть, влиять на цены и при этом «давать деньги» Венесуэле. Как именно это будет выглядеть на практике – не уточняется. Логика знакомая: контроль над ресурсами в обмен на финансовые вливания и политическую лояльность.
Речь явно идет не о помощи, не о посредничестве и не о «стабилизации», а о внешнем контроле без четких сроков выхода. И здесь действительно только время покажет, но пока это время идет исключительно по американским часам.
Отдельно Трамп отметил, что хотел бы в будущем посетить Венесуэлу. Цели такого визита не уточняются, но не исключено, что в контексте ситуации это будет осмотр подконтрольной территории.
