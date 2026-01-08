США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН

5 429 42
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН

Соединенные Штаты выходят из более 60 международных организаций, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Все это подается под соусом, что членство в этих организациях больше не отвечает интересам США.

По данным американской прессы, Вашингтон в ближайшее время покинет 66 международных организаций, из которых 31 входит в структуру ООН. Остальные 35 являются международными структурами. Как заявляют в Белом доме, все эти организации и структуры не соответствуют интересам США, наносят ущерб национальной безопасности и экономике Штатов. Среди них называются МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата), Венецианская комиссия Совета Европы, Комиссия по международному праву ООН, Фонд демократии ООН, структура ООН по гендерному равенству и т. д.



Как подчеркнули в администрации Трампа, организации, из которых выходят США, продвигают глобалистскую и идеологическую повестку в ущерб американским приоритетам.

Документ предусматривает прекращение участия и финансирования 35 международных структур вне ООН и 31 органа системы ООН, которые, по мнению Вашингтона, действуют в ущерб национальной безопасности, суверенитету и экономике США.


Также Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который занимался исследованиями биологического оружия. Чем очень сильно огорчил Киев.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +8
    Сегодня, 13:37
    Документ предусматривает прекращение участия и финансирования 35 международных структур вне ООН и 31 органа системы ООН, которые, по мнению Вашингтона, действуют в ущерб национальной безопасности, суверенитету и экономике США.
    Выгодно для США, вот и выходит, и по своему плану действует, никого не слушает! Без США эти структуры никто!
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +23
      Сегодня, 13:42
      Интересно, а в скольких организациях Россия присутствует, где проводят антироссийскую политику?
      Начиная от WADA и МАГАТЭ
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +6
        Сегодня, 13:51
        Причём,это присутствие,совсем не бесплатное.. Это как спортсмену быть членом клуба анонимных алкоголиков.
      2. VictorB Звание
        VictorB
        +10
        Сегодня, 13:53
        России тоже не помешало бы кое-откуда выйти.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +10
          Сегодня, 14:08
          Цитата: VictorB
          России тоже не помешало бы кое-откуда выйти.

          И начинать надо с ВТО, МВФ, ВАДА, МАГАТЭ. Кроме вреда больше ничего от
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +3
            Сегодня, 14:24
            МОМ,в первую очередь.А по факту-Трамп действительно действует в интересах своей страны(про "народ американский"-промолчим,там всякое..)
            1. VictorB Звание
              VictorB
              0
              Сегодня, 15:44
              МОМ,в первую очередь

              Мы же, вроде, не члены МОМ, а в статусе наблюдателя. То есть ничем МОМ не обязаны.

              Другое дело, что можно наблюдать и делать правильные выводы для себя. Но, судя по ситуации, представители России в МОМ делают неправильные выводы и дают вредные советы правительству.

              А Бюро МОМ в Москве надо ликвидировать, да.
          2. Лис Добрый Звание
            Лис Добрый
            +2
            Сегодня, 14:25
            а куда тогда деток пристраивать? Сотрудникам этих структур глубоко фиолетово на интересы России. Важно, что они получают из бюджета деньги ни за что и тусуются за границей.
        2. Gofman Звание
          Gofman
          +1
          Сегодня, 14:44
          Выходим постепенно, президент работает над самым нужным, в порядке очерёдности. В феврале 2023 Путин подписал Федеральный закон «О денонсации Российской Федерацией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию». В сентябре 2025 - подписал Федеральный закон «О денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней». В общем, это примерно иллюстрирует расположение приоритетов в его голове и примерную очерёдность выхода из ВТО, МВФ, ВАДА, МАГАТЭ.
      3. Bulrumeb Звание
        Bulrumeb
        0
        Сегодня, 14:38
        А главное в МОМ. Вот для чего России членство в этой организации???
    2. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      -1
      Сегодня, 13:44
      Цитата: opuonmed
      Документ предусматривает прекращение участия и финансирования 35 международных структур вне ООН и 31 органа системы ООН, которые, по мнению Вашингтона, действуют в ущерб национальной безопасности, суверенитету и экономике США.
      Выгодно для США, вот и выходит, и по своему плану действует, никого не слушает! Без США эти структуры никто!

      Да нет...(ага, -сложный перевод...) .
      Хотелось бы надеяться(смешно, недальновидно...- согласен).
      Какие у нас(РФ; отдельно, - народа РФ перспективы)?
      Только, пожалуйста, - без утопий в качестве плана действий?
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 13:38
    Ну так что там с миром: он, типа, многополярный, или - таки да!! - однополярный..??..
    1. matwey Звание
      matwey
      +2
      Сегодня, 13:44
      Ну так что там с миром: он, типа, многополярный, или - таки да!! - однополярный..??..

      Время покажет...
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +1
        Сегодня, 13:46
        Уважаемый matwey!

        Та да..!! Конечно!!..
        Время такое себе: кому покажет, кого накажет, кому укажет, кому прикажет...
  3. kapitan92 Звание
    kapitan92
    +8
    Сегодня, 13:45
    ООН давно сборище бюрократов -халявщиков, практически ничего не решающая. Прекрасные з/п, условия, преференции и т.д. Физия Гутериша светится от счастья! Штаты могут себе позволить такой демарш. И экомия средств серьезная. Это у нас за счет бюджета всех "кормят", а трампуша деловой человек. laughing
    1. Gofman Звание
      Gofman
      +1
      Сегодня, 14:54
      Цитата: kapitan92
      ООН давно сборище бюрократов -халявщиков, практически ничего не решающая.
      Ну в общем и Госдума с Советом Федерации ровно такое же сборище. В СФ вообще зачем-то сидят в большинстве незнакомые населению России и непонятно как туда попадающие люди. Вроде каких-то дагестанских газовых королей (сейчас ушли на пожизненное) и им подобных. Дороговато обходится этот цирк ради создания видимости легитимизации для любых решений президента, я считаю.
  4. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 13:45
    организации из которых выходят США продвигпют глобалистскую и идеологическую повестку в ущерб американским интересам
    Вот ведь не постеснялись ---- выходят. fellow Прекращают их финансирование.Экономят свои $$$. А Россия пока не вышла ниоткуда.
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +5
      Сегодня, 13:57
      А Россия пока не вышла ниоткуда.

      Почему же ниоткуда?
      Из Европейской конвенции по правам человека вышла. А значит, и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

      Только этого мало. Я бы предложил и из ОБСЕ выйти.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 14:13
        Цитата: VictorB
        .... Только этого мало. Я бы предложил и из ОБСЕ выйти.
        Непременно из ВОЗ! из МОМ! Ну и дальше по списку.
  5. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +6
    Сегодня, 13:46
    А Гитлер в своё время придя к власти вышел из "Лиги наций", став обсолютно свободным от любых ранее взятых Германией обязательств, чем полностью развязал себе руки.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 14:13
      Там скорее ему позволили развязать руки, поскольку ожидали что будет щитом против красной угрозы.
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +1
        Сегодня, 14:19
        А Трамп случайно снова стал президентом америки как вы думаете? В США не рядовой избиратель решает кого поставить во главе страны и случайности здесь исключены. Этот гусь себя ещё проявит не раз.
  6. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 13:48
    Чем очень сильно огорчил Киев.

    Ничего. дело исправимое, есть возможность испытать на себе.
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 13:53
    Нам бы тоже было бы не плохо покинуть ряд международных организаций, в которые вступать то не нужно было.
  8. avi1301 Звание
    avi1301
    +6
    Сегодня, 13:53
    Молодец! Что скажешь? Зато наши во всяком Дерьме сидят по-уши и боятся шевельнутся, как бы не выгнали и улетят тогда мЯчты о куршавелях... Особенно умиляет членство в Парижском Соглашении -- ГейПопа с ними Воюет уже в открытую,не стесняясь, а они соблюдают соглашение, в ОБСЕ ещё торчат как неумные люди.
  9. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +4
    Сегодня, 13:57
    Соединенные Штаты выходят из более 60 международных организаций,... Все это подается под соусом, что членство в этих организациях больше не отвечает интересам США.
    И правильно делает! Когда же мы так поступим? Ведь интересы СВОЕГО государства, СВОЕГО народа превыше всего!
  10. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -1
    Сегодня, 14:00
    Для РФ и Китая - идея ( дарю бесплатно, добрый :)

    Вы же навряд ли сможете перестроиться ТАК БЫСТРО, как перестраивается сейчас рыжий, правильно? Ну, вот. Вот я и предлагаю Вам перенести ООН версия 2.0 в другое - нейтральное, НЕподконтрольное Вашингтону - место. Позвать всех мавров, папуасов, азиатов, всех, кого Вы безумно любите и кому дарите кредиты, туда. Нагло-саксов и их самых ярых "шестёрок" НЕ брать. Спонсировать новую ООН, правда, Вы САМИ будете, ну, тут уж никак.

    По поводу США. Повторю свою утреннюю мыслю. Слон силён на просторах, да, там он любого затопчет, закидает ядерными ракетами. А вот когда война НА ЕГО территории, В ЕГО городах, то... там слон особо не повоюет!
  11. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 14:00
    "Миротворец всех времён и народов" устал притворяться и пошёл по беспределу...
  12. Last centurion Звание
    Last centurion
    +1
    Сегодня, 14:06
    Ну то что выходят из комиссии по международному праву это понятно. Так как право сильного с этим не пересекается...
  13. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    +2
    Сегодня, 14:09
    И мигрантов выгоняет, и из международных договоров выходит, прямо идеальный президент для РФ в нынешние времена.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 14:16
      Уже больше года демонстрирует внешние и внутренние реформы для экономии своих $$$.
  14. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:12
    структура ООН по гендерному равенству и т. д.

    Еще в 1962 году Н.С.Хрущев на выставке в Манеже всенародно назвал подобные организации словом, которое нельзя повторить на ВО. Теперь, когда Трамп лишил их финансирования, они могут заняться самообслуживанием совместно с секретариатом ООН и даже его генсеком.
  15. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 14:14
    ну так давайте перенесём штаб ООН в другую страну давно напрашивается и наложим всем миром санкции через ООН.
  16. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 14:15
    США выходят из более 60 международных организаций
    «Долго запрягает, да быстро едет» - это в наше время точно про русских?! Трамп долго пугал, зато сейчас почти что одним махом и Венесуэлу с нефтью забрал, и Данию за кадык, пардон, за Гренландию взял, и дармоедские структуры с американской шеи сбросил, и океаны от «теневого флота», гляди, зачистит… Смеялись об него, кому не лень, а вот не до смеху становится: может, только так мировую политику делать нынче и надоть?
    1. Лис Добрый Звание
      Лис Добрый
      0
      Сегодня, 14:30
      вы на каком языке пишите? что означает смеялись "об него"??? По русски пишут смеялись над ним, а об него только ушибиться можно.
      1. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
        Из_дикого_леса_дикая_тварь
        0
        Сегодня, 14:46
        «Об него» - это в некоторых кругах сленговое уничижительное. Обычно стараюсь изъясняться на русском и не любитель его коверкать, Вы правы, уважаемый Лис Добрый. Но уж больно персонаж мне не симпатичен - не сдержалси;)
  17. kriten Звание
    kriten
    +2
    Сегодня, 14:17
    Пример достойный подражания!
  18. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 14:23
    Цитата: Shurik70
    Интересно, а в скольких организациях Россия присутствует, где проводят антироссийскую политику?
    Начиная от WADA и МАГАТЭ


    МАГАТЭ разве так сильно нам мешает?
    Без сарказма.
  19. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 14:32
    Пусть уж тогда и из США выйдут, поработители. Кто такие нынешние американцы? Потомки французов, испанцев, англичан. Загнали местное население в резервации, и держат, как в зоопарке. Пусть валят на историческую родину!
  20. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 14:34
    России нужно бы поступить абсолютно симметрично. Причем еще переговорить со своими партнерами по БРИКС по этому вопросу и синхронно покинуть как минимум такие же структуры, которые мешают и сдерживают какими-либо обязательствами в ущерб интересам государства. А выход свой объявить симметричным ответом на выходку США.. Кто-то осудит? Никто. США же осуждать не станут за такую выходку, а если ими закрыться как "щитом" - вполне обоснованные действия выходят. В эту игру можно играть всем, не только вдвоем - тогда появятся новые паритеты, которых США старательно стремятся избежать и стать единственным доминатном когда все играют по правилам, а они - без правил. Кроме того, выйдя из всевозможных "латентных организаций" можно создать свои аналогичные (например на базе БРИКС) организации (ООН, МАГАТЭ, ВАДА и проч.), подобные по функционалу, но в отличие от последних - работающие, а не просто номинально существующие. В реалиях современности необходимо действовать по обстоятельствам. Однако существенные сомнения в реализации подобной программы некуда деть... Тут одни "партнеры по БРИКС" чего только стоят: им санкции и прочее - и "кто в лес, кто по дрова".. Ну нет надежных союзников кроме армии и флота.. нет.
  21. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    0
    Сегодня, 14:57
    Политика супер прагматичная, но вот насколько дальновидная? Или какой-то план дальнейших действий всё же есть? Будем посмотреть, а то какая-то импульсивность дамская грезится.
  22. Цензор Звание
    Цензор
    +1
    Сегодня, 15:30
    История конца 30 - начала 40 г.г. ХХ века повторяется. Трамп следует по пути Гитлера. Аннексии под угрозой применения силы, ввод войск с целью контроля стратегически важных территорий, создание протекторатов. Полный слом мировой системы коллективной безопасности, разрушение стратегической стабильности. Следующий логический шаг - выход из состава ООН. Это этап уже начался.