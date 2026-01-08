The Times: Франция и Британия хотят отправить на Украину до 15 тысяч военных

Франция и Великобритания рассматривают возможность направить на Украину до 15 тысяч военнослужащих. Интересно, что даже внутри самих стран эту цифру называют «чрезмерно оптимистичной».Речь не о боевых подразделениях в классическом смысле. Основные задачи контингента – обслуживание западной техники, обучение украинских военных и участие в строительстве оборонной инфраструктуры. Фактически это тыловое и инженерное сопровождение.По данным The Times, Великобритания готова выделить порядка 7,5 тысячи человек. Изначально хотели направить до 10 тысяч, однако в Минобороны этот план отклонили. Остальную часть контингента должны составить французские военные.Показательно, что пока именно Франция и Великобритания остаются единственными странами, согласными обсуждать прямое размещение войск на территории Украины. Та же Германия предпочитает более осторожный вариант и готова рассматривать развертывание сил лишь в сопредельных странах – в Польше или Румынии.Политическую рамку этим планам задали 6 января. В этот день Макрон и британский премьер-министр вместе с Зеленским подписали декларацию о развертывании многонациональных войск на Украине после завершения боевых действий. Документ еще предстоит ратифицировать в национальных парламентах, а сам Стармер позже допустил появление французских и британских военных баз на территории Украины.При этом даже в Лондоне подчеркивают: окончательная численность и формат присутствия пока не согласованы и будут напрямую зависеть от условий прекращения огня. За громкими словами о гарантиях безопасности все отчетливее проступает реальность – ресурсов мало, а желающих воевать за чужую страну еще меньше.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»