The Times: Франция и Британия хотят отправить на Украину до 15 тысяч военных

Франция и Великобритания рассматривают возможность направить на Украину до 15 тысяч военнослужащих. Интересно, что даже внутри самих стран эту цифру называют «чрезмерно оптимистичной».

Речь не о боевых подразделениях в классическом смысле. Основные задачи контингента – обслуживание западной техники, обучение украинских военных и участие в строительстве оборонной инфраструктуры. Фактически это тыловое и инженерное сопровождение.



По данным The Times, Великобритания готова выделить порядка 7,5 тысячи человек. Изначально хотели направить до 10 тысяч, однако в Минобороны этот план отклонили. Остальную часть контингента должны составить французские военные.

Показательно, что пока именно Франция и Великобритания остаются единственными странами, согласными обсуждать прямое размещение войск на территории Украины. Та же Германия предпочитает более осторожный вариант и готова рассматривать развертывание сил лишь в сопредельных странах – в Польше или Румынии.

Политическую рамку этим планам задали 6 января. В этот день Макрон и британский премьер-министр вместе с Зеленским подписали декларацию о развертывании многонациональных войск на Украине после завершения боевых действий. Документ еще предстоит ратифицировать в национальных парламентах, а сам Стармер позже допустил появление французских и британских военных баз на территории Украины.

При этом даже в Лондоне подчеркивают: окончательная численность и формат присутствия пока не согласованы и будут напрямую зависеть от условий прекращения огня. За громкими словами о гарантиях безопасности все отчетливее проступает реальность – ресурсов мало, а желающих воевать за чужую страну еще меньше.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 13:44
    Да, войска будут отправлены... Одесса выходит из юрисдикции "вна украины" и становится Порто-Франко. Для обеспечения деятельности "совместной одесско-французской администраци" - в Одессу водится французский экспедиционный корпус...
    Англичане заходят в Киев по заключённому договору о взимопомощии...
    Поляки во Львов входят просто так....
    Как варианты...
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:53
      Андрей Храмов
      Англичане заходят в Киев по заключённому договору о взимопомощии...

      Там немцы и поляки желают прописаться.
      А англичанам нравится побережье Черного моря.
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        0
        Сегодня, 14:00
        Бритишам нравится не только черноморское побережье, но и весь Краснодарский край с Ростовской областью в придачу, у них там планы как у Гитлера, а наша задача сделать эти планы такими же "успешными".
        1. Андрей Храмов Звание
          Андрей Храмов
          +3
          Сегодня, 14:07
          Уважаемый Федор Соколов (Ростов Доныч)!

          Да, они своих планов не скрывают.. Мы же, в своих, похоже, - "чутка заблудились"...
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 14:12
            Цитата: Андрей Храмов
            Да, они своих планов не скрывают.. Мы же, в своих, похоже, - "чутка заблудились"...
            У нас нет планов, у нас есть цели и пока это СВО и цели будут достигнуты. А эти трое уже пол года собираются и поют одну и туже песню. Стабильно раз в неделю у них сбор. На котором нюхают порошок и договариваются куда и как они что то там введут. Балаболы одним словом они.
            1. Андрей Храмов Звание
              Андрей Храмов
              +2
              Сегодня, 14:19
              Уважаемый topol717 (Евгений)!
              СВО начиналось из "анализа" про "братский народ" - с хлебом-и-солью у границы.
              Но 4-й год всё ещё встречают пулями, снарядами, дронами.
              Так что так народ - нацисткий...
              Да, пока поют... Но допеться вполне могут...
        2. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 14:36
          Цитата: Федор Соколов
          Бритишам нравится не только черноморское побережье, но и весь Краснодарский край с Ростовской областью в придачу, у них там планы как у Гитлера, а наша задача сделать эти планы такими же "успешными".


          Откуда такая информация касаемо Краснодарского края и Ростовской области?
      2. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +1
        Сегодня, 14:02
        frruc (Василий)!

        Может и "эти"... Но, увы, помешать им мы не в силе - если они всё-таки рискнуть такое сделать...
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 14:13
          Цитата: Андрей Храмов
          Может и "эти"... Но, увы, помешать им мы не в силе - если они всё-таки рискнуть такое сделать...
          Их войска будут законной целью. И по ним полетят искандеры и герани, они это знают и поэтому ждут.
        2. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 14:29
          Андрей Храмов
          Но, увы, помешать им мы не в силе - если они всё-таки рискнуть такое сделать...

          Конечно, не можем помешать. Но предупредить обязаны один раз, а не каждый день трындеть как попугаи. Дальше, определенные действия, чтобы слова не расходились с делом.
        3. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          +1
          Сегодня, 14:33
          Цитата: Андрей Храмов
          frruc (Василий)!

          Может и "эти"... Но, увы, помешать им мы не в силе - если они всё-таки рискнуть такое сделать...

          Сила у нас есть, духа нет у отдающих приказ.
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 14:47
            ARIONkrsk
            Сила у нас есть, духа нет у отдающих приказ.

            Власть осторожничает. Тупо размахивать дубиной, тоже не вариант. Посмотрим, главное не делать лишних и бездумных телодвижений.
      3. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 14:14
        Зайти они зайдут, получат прилеты смерти. И постепенно ввяжуться в войну.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 14:35
          Mitos
          И постепенно ввяжутся в войну.

          Почему Вы пишите в будущем времени. Фактически, они уже в войне, чего сами и не отрицают. Но по морде еще (пока) не получали.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 13:55
      Цитата: Андрей Храмов
      Для обеспечения деятельности "совместной одесско-французской администраци" - в Одессу водится французский экспедиционный корпус...
      Англичане заходят в Киев по заключённому договору о взаимопомощи...
      Поляки во Львов входят просто так....

      Где-то я про такое уже слышал...
      Правда, в Киев тогда зашли немцы, про Бандеру тогда ещё и не слышали, но гетман уже имелся. А англичане в Севастополе и Одессе вобще были гораздо раньше.

      В любом случае - закончится тем же самым.
      Интересно, почему они думают, что именно сейчас и именно с ними, такими красивыми, всё должно быть по-другому?
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 14:01
        Уважаемый Zoldat_A (Игорь, сын Алексея, русского солдата)!

        Севастополь и Крым отпадают автоматически. Николаев - не тот уровень портовой инфраструктуры... Порто-Франко Одесса вне юрисдикции "вна украины" - уходит от России "с концами"...
        Вполне себе изящная комбинация... ...
        Времена меняются - были немцы - станут англичане...
        Это всего лишь прогноз...
        А вот чем закончится...??...
        В условиях СВО, а не войны - ничем для них катастрофическим не закончится...
        Там тоже не дураки сидят...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 14:24
          Цитата: Андрей Храмов
          В условиях СВО, а не войны
          Ключевое уточнение.
          Вся страна думает, что мы воюем. Сын вон тоже говорит, что они там на войне...
          И только Умные Головы Больших Начальников знают, что у нас вовсе не война, а СВО.

          Когда этот когнитивный диссонанс и чехарда с определениями исчезнет, тогда, надеюсь, и с Порто-Франко-Одессой вопрос решим и много чего ещё.
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +1
            Сегодня, 14:28
            Уважаемый Zoldat_A (Игорь, сын Алексея, русского солдата)!

            Храни Господь Вашего сына...

            Да, Вы совершенно правы.
            Но гложут сомнения, что этот самый диссонанс в "головах начальников" закончится...
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 14:35
              Цитата: Андрей Храмов
              гложут сомнения, что этот самый диссонанс в "головах начальников" закончится...

              Гложут... Всё нутро выгрызли...

              Иногда, в моменты глубокой "чернухи", охота бросить всё, продать фирму и уехать, как Лыковы, куда-нибудь, куда Макар телят не гонял, потому что там буреломы, волки и медведи... Так ведь и меня отец не учил врагу спину показывать и я сына так воспитывал.
              Остаётся наше обычное "авось"... Авось, и при таких начальниках вывезем...
              1. Андрей Храмов Звание
                Андрей Храмов
                +1
                Сегодня, 14:45
                Уважаемый Zoldat_A (Игорь, сын Алексея, русского солдата)!

                Да, согласен с Вами...
    3. Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 13:56
      4 год отправляют, но только пачкают штаны и некуда не отправляют
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +2
        Сегодня, 14:05
        Уважаемый Кулл90 (Александр)!

        Не надо недооценивать противника - они вцепились в Россию жёстко. Это их последний шанс постараться нас "развалить". Штатники творят что хотят - сие авторитета не поднимает.
        4 год, увы, и для нас - не подготовка к штурму Берлина...
        1. Кулл90
          Кулл90
          0
          Сегодня, 14:09
          переоценивать врага- подрывать уверенность в своих силах, дорога к поражению
          возьмите например фильмы, игры амриканцев: везде русских закидывают шапками, и никто не переживает о недооценки
          и только у нас каждый пишет не надо недооценивать
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            0
            Сегодня, 14:13
            Уважаемый Кулл90 (Александр)!

            А зачем мне смотреть американское кино..??.. Я смотрел наше с режиссёром Шойгу, гда он шапками в виде танковых биатлонов "закидывался по самое не могу...".
            А "Тимур-и-его команда" в тылу танкового биатлоны - тырила милларды...
            Недооценить врага и переоценить своих "полководцев" - вот путь к поражению...
            1. Кулл90
              Кулл90
              0
              Сегодня, 14:20
              ну если можно амриканцам нас закидовать шапками, то почему нам нельзя
              и как с помощью танковых биатлонов можно амриканцев закидывать шапками
              тимура и его команду поймали и судят
              переоценка врага и недооценка своих, путь к поражению
              амриканцы и европейцы говорят что мы ничего не можем (недооценивают) и чувствуют себя прекрасно
    4. olezenka1 Звание
      olezenka1
      +1
      Сегодня, 14:18
      Да, войска будут отправлены...
      Я сделал простой расчёт:
      1. 15 000 солдат хотят отправить.
      2. Площадь одной могилы 2 кв. м
      3. 15 000 Х 2= 30 000 кв. м...Это всего 3 гектара. Ну, примерно 6 футбольных полей.
      4. Неужели на украине или где-нибудь в европе не найдётся немного свободной земли на кладбищах ?!
      Уверен, что найдётся!
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 14:21
        Уважаемый olezenka1 (Олег)!

        Пока что, увы, и наши парни гибнут. Царствие им Небесное и поклон до земли за их Мужество...
        Так что расчёты надо считать в "разные стороны"...
        1. olezenka1 Звание
          olezenka1
          0
          Сегодня, 14:26
          Может, наши потери и будут, но не факт, что расчёты надо считать, как вы предлагаете, сэр. Судя по их, натовским ожиданиям, не полезут они в окопы первой линии, а, значит, наш огонь по ним будет дистанционным- ракетами, "Геранями", а может, и ещё чем-нибудь. Так что про расчёты в обе стороны я бы, на вашем месте, поостерёгся говорить.
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            0
            Сегодня, 14:30
            Уважаемый olezenka1 (Олег)!

            А где мною сказано про "окопы с ними"?..
            Мной сказано, например, про вариант с Одессой порто-франко... Возразите - почему ТАКОГО не может быть.
            1. olezenka1 Звание
              olezenka1
              0
              Сегодня, 14:40
              Про одесский порто-франко пока возражать не буду)))). Может быть, потому что не верю, что околоодесская территория, Одесса и Николаев станет чем-то не нашим, не российским и/или нейтральным. Вот и возразил)). А вы не разводитесь на их пропаганду. Или это уже ваша пропаганда? (Ужинать пойду- у нас в Сибири сейчас для это самое время).
              1. Андрей Храмов Звание
                Андрей Храмов
                0
                Сегодня, 14:43
                Уважаемый olezenka1 (Олег)!

                Да какая там пропаганда..??..
                Просто оценка возможных действий врага...
                Одесса - это не Николаев-с-Херсоном...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 13:44
    ...конечно, нафига воювати гейропейцам - заград.отряды чтобы хлопци тикати не вздумали... самое то.
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 13:49
    Франция и Великобритания обсуждают отправку своих военных на Украину

    Пусть обсуждают, их там будут ждать разные неожиданности, главным образом, негативные.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 13:59
      Цитата: frruc
      Франция и Великобритания обсуждают отправку своих военных на Украину

      Пусть обсуждают, их там будут ждать разные неожиданности, главным образом, негативные.
      Так не устаём предупреждать - не верят...
      Штош...
      Граблей на Украине на них на всех хватит. Главное - постараться, чтобы у них в этот раз лбы подольше болели. Если лбы останутся...
  4. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 13:52
    А ведь могут и отправить.Посмотрев на отсутствие всякой реакции с нашей стороны на беспредел запада и в частности штатов,ничего удивительного.Они уверовали в свою непогрешимость и нашу слабость,хотя,мы сами даём им поводы...надо молчать ,а не оправдываться по всем эпизодам и не возить в посольства маршрутизаторы БПЛА ...нелепо и некрасиво выходит.
    Сначала интендантов и сапёров отправят,а потом и боевые части..всё повторяется...
    1. Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 13:57
      4-й год могут отправить, смотрят при этом на отсутствие реакций, но почему-то не отправляют
      1. Личное мнение Звание
        Личное мнение
        0
        Сегодня, 14:13
        Ну, так 4года назад они за поставляемые каски и рации долго оправдавались, а сейчас уже гражданские суда под российскими флагами захватывают...
        1. Кулл90
          Кулл90
          0
          Сегодня, 14:16
          у вас что-то с памятью: 1 марта 2018 года министерство обороны США сообщило, что администрация Дональда Трампа приняла решение поставить Украине 37 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 210 ракет к ним на общую сумму $47 млн, а в 2022 году поставки стали только увеличиваться и не было каких то оправданий
  5. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 14:04
    БЕЗ американского ракетно-авиационного прикрытия эта троица никуда и никого НЕ пошлёт. Пока что...
  6. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 14:12
    Судя на отсутствие нашей реакции на все происходящее, кроме болтовни могут осмелиться и отправить. Как вариант высвободить всушных военных из тыловых частей для отправки на передок
  7. Комментарий был удален.
  8. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 14:40
    Как только война закончится, мы начнём войну.