Беспилотник атаковал нефтяной танкер у побережья Турции
По данным турецкой газеты Ortadoğu Gazetesi, беспилотник атаковал нефтяной танкер «Эльбус», шедший под флагом Палау. Удар произошел примерно в 50 километрах от побережья Турции, в районе Кастамону.
В результате атаки повреждения получила верхняя часть корпуса судна. По предварительной информации, экипаж не пострадал. Танкер подал аварийный сигнал, после чего к нему были направлены силы береговой охраны. В настоящее время «Эльбус» буксируют в порт Инеболу, где судно пройдет технический осмотр и оценку последствий удара.
Официальных заявлений о причастных к атаке пока не сделано. Турецкие власти подчеркивают, что источник удара будет установлен по итогам расследования.
Однако контекст последних месяцев оставляет не так много пространства для догадок. В ноябре беспилотники СБУ уже наносили удары по танкерам в Черном море. Эти атаки публично подтверждал бывший глава СБУ Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), не скрывая отношения украинского режима к ударам по гражданским судам.
В украинских источниках уже развивают версию, якобы «Эльбус» направлялся в порт Новороссийска для загрузки нефтью. Официального подтверждения этой информации нет.
Фактически речь идет о продолжении практики, при которой беспилотники используются не против военных целей, а против коммерческого судоходства. И чем чаще подобные удары происходят вблизи берегов третьих стран, тем очевиднее, что зона риска расширяется далеко за пределы зоны боевых действий.
