Беспилотник атаковал нефтяной танкер у побережья Турции

Беспилотник атаковал нефтяной танкер у побережья Турции

По данным турецкой газеты Ortadoğu Gazetesi, беспилотник атаковал нефтяной танкер «Эльбус», шедший под флагом Палау. Удар произошел примерно в 50 километрах от побережья Турции, в районе Кастамону.

В результате атаки повреждения получила верхняя часть корпуса судна. По предварительной информации, экипаж не пострадал. Танкер подал аварийный сигнал, после чего к нему были направлены силы береговой охраны. В настоящее время «Эльбус» буксируют в порт Инеболу, где судно пройдет технический осмотр и оценку последствий удара.



Официальных заявлений о причастных к атаке пока не сделано. Турецкие власти подчеркивают, что источник удара будет установлен по итогам расследования.

Однако контекст последних месяцев оставляет не так много пространства для догадок. В ноябре беспилотники СБУ уже наносили удары по танкерам в Черном море. Эти атаки публично подтверждал бывший глава СБУ Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), не скрывая отношения украинского режима к ударам по гражданским судам.

В украинских источниках уже развивают версию, якобы «Эльбус» направлялся в порт Новороссийска для загрузки нефтью. Официального подтверждения этой информации нет.

Фактически речь идет о продолжении практики, при которой беспилотники используются не против военных целей, а против коммерческого судоходства. И чем чаще подобные удары происходят вблизи берегов третьих стран, тем очевиднее, что зона риска расширяется далеко за пределы зоны боевых действий.
  Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра
    +19
    Сегодня, 14:17
    Пора заканчивать "расследования " и прочую пыль. Надо уведомить соответствующие государства и объявить ,что морские рейсы в Украину и обратно закончились совсем! Всё ,что поплывет,грузовое,пассажирское и прочее,будет утоплено без вариантов.
    Denis_999
      Denis_999
      0
      Сегодня, 14:20
      Обеими руками - ЗА! Правда, есть один момент - бритиши ( а, может, и сам Донни ) могут надавить на "недопашу" Эрдогана, и тот может нам подпортить снабжение ( или эвакуацию ) того немногого, что осталось от нашего присутствия в Сирии и Африке.
      bayard
        bayard
        0
        Сегодня, 14:35
        Цитата: Denis_999
        могут надавить на "недопашу" Эрдогана, и тот может нам подпортить снабжение ( или эвакуацию ) того немногого, что осталось от нашего присутствия в Сирии и Африке.

        Может . А может и проливы закрыть .
        А стало-быть надо побеждать на земле .
        Просто побеждать .
        скептик
          скептик
          +4
          Сегодня, 14:43
          Цитата: bayard
          Цитата: Denis_999
          могут надавить на "недопашу" Эрдогана, и тот может нам подпортить снабжение ( или эвакуацию ) того немногого, что осталось от нашего присутствия в Сирии и Африке.

          Может . А может и проливы закрыть .
          А стало-быть надо побеждать на земле .
          Просто побеждать .

          А почему БПЛА (с укроначинкой) не могут долбить суда "желающих", их танкеры? Им же нравится?
          А БЭКи с наглосаксонской начинкой, да в их же борта - вообще прелесть.
          Shurik70
            Shurik70
            +1
            Сегодня, 15:06
            Цитата: скептик
            А БЭКи с наглосаксонской начинкой, да в их же борта - вообще прелесть

            Будут.
            Ящик Пандоры открыт, и это уже не остановить.
            Любое государство, любое спец-подразделение, любая банда, да даже борцы-одиночки - все начнут использовать БПЛА.
            Причём будут стараться свалить вину на конкурентов.
            И месяц от месяца этого будет всё больше.
            Мир стал другим.
            Только это ещё не все поняли, раз до сих пор где-то камикадзе подрываются.
          bayard
            bayard
            0
            Сегодня, 15:48
            Цитата: скептик
            А почему БПЛА (с укроначинкой) не могут долбить суда "желающих", их танкеры? Им же нравится?
            А БЭКи с наглосаксонской начинкой, да в их же борта

            Могут конечно .
            Но тогда нам могут закрыть не только черноморские , но и Датские проливы . Есть такая наука - География . И для нашей страны с выходом на морские коммуникации всегда были проблемы . Потому это всегда учитывается .
            Но я совсем не против если такими ударами займутся мужественные хуситы .
            Мир катится к большой войне , и не стоит его в этом подталкивать . Но к этому следует как следует ГОТОВИТЬСЯ . И как говорил товарищ Ленин : "Учиться военному делу настоящим образом" . И развивать Военную Экономику . Ибо период войн будет долгим . Кто-то говорит что лет 30 .
            И война : "это не кто кого перестреляет , а кто кого ПЕРЕДУМАЕТ" . Так говорил старшина в замечательном кинофильме "А зори здесь тихие" .
        frruc
          frruc
          0
          Сегодня, 16:00
          беспилотники СБУ уже наносили удары по танкерам в Черном море.

          И что же, мы и дальше будем спокойно созерцать как они своим присутствием гадят в Черном море. Все что движется в украинские порты и обратно, должно лежать на дне.
      TAMBU
        TAMBU
        0
        Сегодня, 15:36
        возможно настало время сворачиваться в Сирии и Африке...как амеры в Афгане...
    topol717
      topol717
      +6
      Сегодня, 14:20
      Для этого нужен Черноморский флот, а он на каникулах в особо охраняемых бухтах.
    Тури_ст
      Тури_ст
      -1
      Сегодня, 14:21
      Пора заканчивать практику сидеть в президентах до смерти.
      Нужен молодой и решительный.
      Андрей К
        Андрей К
        +4
        Сегодня, 14:36
        Цитата: Тури_ст
        Пора заканчивать практику сидеть в президентах до смерти.
        Нужен молодой и решительный.

        Лихо Вы!
        В отместку за нападение на танкер - снесём своего президента и поставим нового, чтоб другим неповадно было!
        Ну а нового снесём, если рулить будет неправильно или в силу молодости и решительности, окажется не очень опытным wassat
        Тури_ст
          Тури_ст
          -3
          Сегодня, 14:43
          Так можно все что угодно оправдать.
          Это не за танкер.
          Это по совокупность
          Возраст, продолжительность лет у власти. Пора и честь знать. Тенденции последних лет, имею ввиду снижение эффективности, развитое кумовство.
          И почему сносить? Что за слово такое? На пенсию. В почетные пожизненные президенты.
        Тури_ст
          Тури_ст
          -5
          Сегодня, 14:46
          Это же не первый танкер атакован? Нет.
          Но если меры не принимаются, то что то нужно делать.
          У нашего действующего президента ни идей ни советников с конкретными предложениями нет. Давайте послушаем еще кого то?
        tank_killer156
          tank_killer156
          +2
          Сегодня, 15:35
          Ну знаете,лихо не лихо вспомните молодого Путина и его решимость и энергетику в вопросе войны на Кавказе,и щас старенький стал боится он,видно это как только чего он из Москвы шмыг,(пример с Пригожиным ,ода из последних атак БПЛА резиденция уехал в Питер)он единственное просто стал слабым и нужен новый молодой с молодой командой умеющий принимать не популярные решения,быть решительным и способным провести чистку как в правительстве та и силовиков и военных
          Тури_ст
            Тури_ст
            0
            Сегодня, 15:46
            Абсолютно правильно!
            Люди тоже стареют и не только физически.
            Я думаю там логика такая. Человек пришел, терять нечего можно рискнуть. Ему надо было уходить в 2008. Сейчас в городах ему памятники ставили. А так может досидеться до чего то другого.
      Альф
        Альф
        0
        Сегодня, 14:38
        Цитата: Тури_ст
        Пора заканчивать практику сидеть в президентах до смерти.
        Нужен молодой и решительный.

        И как он Туда попадет ?
        Тури_ст
          Тури_ст
          -2
          Сегодня, 14:47
          Как обычно у нас делается.
          Действующий назначает приемника и с почетом уходит на пенсию.
          У нас же так всегда!
          Альф
            Альф
            +2
            Сегодня, 15:00
            Цитата: Тури_ст
            Как обычно у нас делается.
            Действующий назначает приемника и с почетом уходит на пенсию.
            У нас же так всегда!

            Так о чем и речь. Путин ли будет, дорожкин или тропкин-все без разницы. Не он управляет страной, а ребята из РСПП. Дерипаска сказал это вполне открыто.
            Однако, когда само интервью стало достоянием общественности, эта самая общественность мало обратила на него внимания. Несмотря на то, что личность известная и неоднозначная, народ прошел мимо. Слишком уж люди утомились от «подковерных интриг», у них есть вопросы поважнее.
            Но теперь многие обратились к высказываниям и идеям, которые озвучил предприниматель. Ведь он поднял тему о том, кто в действительности правит страной и какие схемы «разворачиваются» на самом верху.
            Свое интервью Олег Дерипаска начал с разъяснения терминов. Он поспешил пояснить, кого именно следует понимать под словом «власть.
            Выяснилось, что «власть страны», это далеко не политики и не чиновники. Депутатов Государственной думы можно сравнить с обычными менеджерами на местах, которые исполняют задания за деньги. А «та самая власть, которая решает все», это элита.
            Под «властью» Дерипаска понимает группу людей, наделенную особыми привилегиями. Именно такая «власть» принимает все важнейшие государственные решения, запускает их и приводит в исполнение. Остальные – только винтики в этой большой и сложной системе.
            «Именно элиты ответственны за главные решения в стране», – заявил скандальный бизнесмен.
            Дерипаска также сообщил, что народ во многом заблуждается. Взять хотя бы факт того, что официальные должности в буквальном смысле «не решают ничего». «Властвовать и управлять страной нет возможности ни у кого. Начиная с президента», – заметил миллиардер.
            Олег Дерипаска объяснил с примерами простую истину, Российская Федерация уже очень давно находится под управлением олигархата. Частичное участие в крупных делах принимают «большие» бизнесмены. Такой видит политическую обстановку в стране Дерипаска.
            Бизнес – главная движущая сила
            По мнению того алюминиевого магната, весь внешнеполитический и внутренний курс страны строго определяется крупным бизнесом. Именно от него зависит, куда на этот раз «свернет» государство.
            «Уровень государства продиктован крупным бизнесом», – заключил Олег Дерипаска.
            Бизнесмен высмеял обывательскую позицию, которая основана на политической иерархии. Идею о том, что вся власть сконцентрирована в руках президента страны, он назвал абсолютным враньем.
            «Высшие слои общества, они же олигархи – вот кто стоит во главе государства», – подчеркнул бизнесмен.
            Это интервью было организовано Николаем Асмоловым. После окончания разговора он высказал свое мнение, сказав: «Не уверен, получилось ли это интервью феноменальным. Но оно точно было фальшивым».
            И Путин тоже?
            В ходе разговора Асмолов задал вопрос: «Неужели Путина можно назвать менеджером». На что Дерипаска ответил: «Он своего рода топ-менеджер. Важно отметить, будучи умным человеком, он свои полномочия не превышает. Только взгляните, как слаженно сегодня все работает. И телеканалы, и газеты, спецслужбы, прокуратура, суд. Бизнесу сейчас помогает все».
            По мнению Дерипаска, «все поставлено на рельсы». А главная цель – процветание крупного бизнеса.
            Асмолов поинтересовался, о каких «крупных игроках» идет речь? Каких личностей можно отнести к классу «избранных». Первым был упомянут Борис Ельцин. Кроме этого, бизнесмен отметил – все те, кто был и находится в его окружении, имеет доступ к реальной власти.
            «"Мы" – и есть реальная российская власть. В этой концепции крупный бизнес остается частью технологии».
            Тогда предприниматель поименно перечислил тех, к чьей фамилии можно сделать приписку «реальная власть». В список попали Абрамович и Мельниченко. При этом много других громких фамилий остались не названными. Что с Прохоровым, Фридманом, Миллером? Судя по всему, эти олигархи еще не доросли и к касте избранных не относятся.
            Но самым влиятельным персонажем Дерипаска считал не кого-нибудь, а Чубайса. Бизнесмен не постеснялся назвать главного идеолога экономических реформ в стране «высшим звеном пищевой цепочки».
            «Весь экономический либерализм – дело рук этого деятеля», – считает Олег Дерипаска.
            Как подбирать «менеджеров»
            После того как Дерипаска назвал всех представителей действующей власти РФ «менеджерами», он отметил – очень важно тщательно подбирать «кадры». Поставленные на посты люди должны отдавать себе отчет: бизнесу в государстве отдается приоритет.
            Второй момент – эти люди должны быть профессионалами. Только так они смогут выдержать заданный властью курс. И конечно, такой ставленник может рассчитывать на «достойное материальное стимулирование».
            Говоря о президенте страны, Дерипаска отметил: «Я доволен, что наш выбор когда-то пал именно на него».
            Продвигают законы
            Олег Дерипаска решился на полную откровенность и пояснил – элиты не скрывают своих методов и не отрицают факт «продвижения выгодных для себя и бизнеса законов». В руках олигархов имеется налаженная система, которая дает видимый результат.
            «Госаппарат работает благодаря «материальной стимуляции». Ни в одной стране мира чиновники не живут за зарплату из бюджета. Если человек правильно понимает все свои обязанности, ему назначают уровень личных доходов. Он и его семья в таком случае очень хорошо обеспечены», – уточнил Дерипаска в интервью.
            Как оказалось, копеечные зарплаты в размере 700 тысяч рублей из бюджетной кассы – это мелочи. Самое главное «остается за кадром».
            Вот так просто и спокойно именитый миллиардер раскрыл детали того, как на самом деле работает власть в государстве. Многое из сказанного стало открытием.
            По словам бизнесмена, «настоящая власть» взаимодействует с чиновничьим составом, которые только исполняют указания. И их обязанность – сделать свое дело хорошо. Так, чтобы власть осталась довольна.
            cpls22
              cpls22
              +1
              Сегодня, 15:27
              Цитата: Альф
              Однако, когда само интервью стало достоянием общественности, эта самая общественность мало обратила на него внимания.

              Не могли бы Вы уточнить дату этого интервью ?
              Альф
                Альф
                +1
                Сегодня, 15:35
                Цитата: cpls22
                Не могли бы Вы уточнить дату этого интервью ?
                cpls22
                  cpls22
                  0
                  Сегодня, 15:43
                  Цитата: Альф
                  Цитата: cpls22
                  Не могли бы Вы уточнить дату этого интервью ?

                  Спасибо hi
                  Альф
                    Альф
                    0
                    Сегодня, 15:44
                    Цитата: cpls22
                    Цитата: Альф
                    Цитата: cpls22
                    Не могли бы Вы уточнить дату этого интервью ?

                    Спасибо hi

                    Да не за что.
            TAMBU
              TAMBU
              0
              Сегодня, 15:43
              для левых это не открытие...скорее симптом, притом крайне паршивый...когда буржуй скидывает маски и открыто говорит что он экономический упырь, это означает что он не беспокоится о своих естественных внутренних противиках, а значит его противники потерпели фиаско и это признание лишь подтверждение этого факта...
        Аскольд65
          Аскольд65
          +1
          Сегодня, 15:01
          Цитата: Альф
          И как он Туда попадет ?

          В наших условиях только в принципе с отбором приемника. Вопрос только в том, КТО и как будет выбирать? Как на место впавшего в маразм Ельцина Семья нашла молодого Путина, правда поставив его в определённые рамки. Но, такое впечатление, что Путин до сих пор действует в этом режиме. Не зря же у него сложился имидж " осторожного" политика ( "не при чём"), когда нужны более решительные действия.
          Альф
            Альф
            +1
            Сегодня, 15:10
            Цитата: Аскольд65
            Вопрос только в том, КТО и как будет выбирать?

            Мой пост выше прочтите, там Дерипаска сказал все ясно и четко.
          Не_боец
            Не_боец
            +1
            Сегодня, 15:32
            Почему "семья" выбрала именно Путина? Я читал где то что он НИКОГДА НЕ ПРЕДАВАЛ.
            Вот поэтому он и стал преемником. Да не сходя с места могу сказать что возможных кандидатов было не так много :( И надо сказать что "семья" не ошиблась с выбором, "Ельцин центр" до сих пор работает.
            Альф
              Альф
              0
              Сегодня, 15:47
              Цитата: Не_боец
              Почему "семья" выбрала именно Путина? Я читал где то что он НИКОГДА НЕ ПРЕДАВАЛ.

              Не только поэтому. Было еще одно интервью, в котором как бы не Дерипаска сказал, что кандидатура путина была всех устраивающей из-за его послушности. Т.е жокеи были уверены, что эта лошадка не взбрыкнет...
    Михаил Нашарашев
      Михаил Нашарашев
      -5
      Сегодня, 14:29
      все это очень интересно и актуально, но, к сожалению, все эти советы не для наших импотентов, им бесполезно это все говорить
    ugos
      ugos
      0
      Сегодня, 15:37
      А у нас силы для этого есть? Почти весь ЧФ РФ сидит в Новороссийске, и боится нос высунуть, а то потопят...
  topol717
    topol717
    -2
    Сегодня, 14:18
    Явная и открытая война против танкеров, которые работают с РФ, а наш МИД до сих пор не проявил озабоченности. В том году они попробовали, наши проглотили, ну теперь понеслась.
  михаилл
    михаилл
    +3
    Сегодня, 14:21
    В ноябре беспилотники СБУ уже наносили удары по танкерам в Черном море.

    И какие были последствия для СБУ?
    Беспилотник атаковал нефтяной танкер у побережья Турции

    И?
    bayard
      bayard
      -1
      Сегодня, 14:40
      Цитата: михаилл
      И какие были последствия для СБУ?

      Их бомбили . Уничтожались и калечились английские , американские и пр. кураторы . Это процесс , а не отдельное явление .
      Война это всегда - процесс .
      михаилл
        михаилл
        0
        Сегодня, 14:52
        Цитата: bayard
        Их бомбили

        А они продолжают атаковать гражданские суда.
        Получается, что зря бомбили? Или мало бомбили? Или не тех?
        Цитата: bayard
        Война это всегда - процесс .

        Как поговаривал Бернштейн: "Движение — все, цель — ничто"?
        bayard
          bayard
          0
          Сегодня, 16:00
          Цитата: михаилл
          Как поговаривал Бернштейн:

          ??
          Цитата: михаилл
          "Движение — все, цель — ничто"?

          Цель - Победа . Движение к Победе и есть - Война .
          Цитата: михаилл
          Получается, что зря бомбили?

          У кого такая глупость получается ?
          Цитата: михаилл
          Или мало бомбили?

          Да хорошо их бомбят . Как только выявляются цели , так и бомбят .
          Цитата: михаилл
          Или не тех?

          Цитата: bayard
          Уничтожались и калечились английские , американские и пр. кураторы . Это процесс , а не отдельное явление .

          Вы и правда об этом не слышали ?
          Или Ваша фамилия Ходорковский ?

          Цитата: михаилл
          А они продолжают атаковать гражданские суда.

          И они продолжают воевать . Правда неожиданно ?
  HAM
    HAM
    0
    Сегодня, 14:24
    Турки хорошо бы поняли,если прибрежная зона Турции превратилась как побережье Тамани и Анапы..
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:29
      Да хорошо бы поняли,во что превратится Кремль,если продолжит так дальше.Анапский мазут раем покажется
      скептик
        скептик
        -2
        Сегодня, 14:51
        Цитата: dmi.pris1
        Да хорошо бы поняли,во что превратится Кремль,если продолжит так дальше.Анапский мазут раем покажется

        Там ребята не заморачиваются этим. У них индульгенция - всё делается в угоду США.
  spirit
    spirit
    +8
    Сегодня, 14:28
    С такими новостями каждый день"Геполитик" так и до конца года может не объявиться request
  Fangaro
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 14:31
    Цитата: Тури_ст
    Пора заканчивать практику сидеть в президентах до смерти.
    Нужен молодой и решительный.


    Эк Вы решительно против Эрдогана выступили!
    Прямо как лозунг: "Молодым у них везде дорога..."
    Тури_ст
      Тури_ст
      -6
      Сегодня, 14:49
      Я за ротацию кадров. В том числе и турецких.
      Товарищ Берия
        Товарищ Берия
        +2
        Сегодня, 15:22
        Ближайший пример -Украина. Вполне законно к власти пришёл 95-й квартал, существенно моложе не только нас, но и практически всех окружающих. Зеленский 1978 г.р. еще полтинника нет. И какой итог?

        Опять же Горбачёв. Как вся страна радовалась, что пришел молодой, активный, без бумажки говорит. Оказалось, что только это он и умел.
        И где та страна? А народу угроблено по совокупности соизмеримое количество с потерями в ВОВ. (считая увеличение смертности и снижение рождаемости). До сих пор плоды перестройки и лихих 90-х аукаются.
        Тури_ст
          Тури_ст
          0
          Сегодня, 15:36
          Вы еще приведите пример Николай 2 , Керинский, Ленин.
          Кто же в этом случае способствовал такой цепочке? По моему очевидно, что Н2 окружил себя теми людьми которые были не способны разрешить острые проблемы стоящие перед страной. И в итоге страшные жертвы.
          Кроме того, Вы привели только отрицательные примеры, а положительных больше.
          Чемберлен, Черчиль. Хрущев, Брежнев. Да наконец Ельцин, Путин (ну состарился он уже понимаете? Не тот он уже и задачи перед страной и обществом другие)
          С уважением на почетную пенсию.
          По моему это нормально.
          Товарищ Берия
            Товарищ Берия
            0
            Сегодня, 15:53
            Цитата: Тури_ст
            Вы привели только отрицательные примеры, а положительных больше.


            Приведите хотя бы пару таких.

            А я вам еще один современный примерчик молодого приведу - Макрон во Франции. Всего лишь на год старше Зеленского.
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 15:49
      Наполеон все свои великие победы ( не только военные) одержал молодым
  Aken
    Aken
    -5
    Сегодня, 14:35
    Главное - чтобы не пострадал ЧФ.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:44
    ну так все, джин из бутылки уже вылетел, теперь либо бешенную собаку нужно пристрелить, либо забыть про то, что РФ морская держава
  AK-1945
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 14:47
    Если все и дальше пойдет таким макаром, то скоро танкеров не останется.
  faiver
    faiver
    +1
    Сегодня, 14:50
    Все обождите, у кремлевской команды было Рождество, теперь наступили святки, новогодние каникулы закончатся и тогда они ууух....
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:06
    источник удара будет установлен по итогам расследования
    Этот и так все понятно! wink
  TAMBU
    TAMBU
    0
    Сегодня, 15:46
    можно начинать считать потери танкеров...их сколько интересно всего?
  Valery
    Valery
    0
    Сегодня, 15:51
    Пока "в сортирах мочат" нас при полном бездействии в этом направлении нашего президента и его окружения.
    О Черноморском флоте и говорить нечего. Его практически не существует. Наши адмиралы и генералы от флота просто нулевые!