Подвергшиеся нападению войска должны немедленно вступить в бой, не дожидаясь и не запрашивая приказов, даже если соответствующие командиры не осведомлены об объявлении войны или о состоянии войны.

В случае вторжения американской армии в Гренландию датские солдаты сначала будут стрелять, а только потом задавать вопросы. В Копенгагене подтвердили актуальность директивы 1952 года, пишет датская пресса.Министерство обороны Дании в среду, 7 января, выпустило заявление о том, что директива 1952 года, предписывающая датским войскам вступать в бой без приказа сверху, остается актуальной и на сегодняшний день. Поэтому в случае вторжения американской армии в Гренландию солдаты ВС Дании «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы».Ранее в Вашингтоне заявили, что Трамп настроен вполне серьезно и намерен в любом случае присоединить Гренландию к США. При этом утверждается, что Белый дом рассматривает несколько вариантов приобретения острова, но не исключает и силовой захват, но только в случае, если другие способы не сработают.Как подчеркнул Трамп, Гренландия должна принадлежать США как самой сильной стране НАТО, потому что Дания не сможет ее уберечь от Китая и России. Железная логика.