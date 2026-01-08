Датские солдаты получили приказ стрелять в американцев, не дожидаясь приказа

В случае вторжения американской армии в Гренландию датские солдаты сначала будут стрелять, а только потом задавать вопросы. В Копенгагене подтвердили актуальность директивы 1952 года, пишет датская пресса.

Министерство обороны Дании в среду, 7 января, выпустило заявление о том, что директива 1952 года, предписывающая датским войскам вступать в бой без приказа сверху, остается актуальной и на сегодняшний день. Поэтому в случае вторжения американской армии в Гренландию солдаты ВС Дании «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы».



Подвергшиеся нападению войска должны немедленно вступить в бой, не дожидаясь и не запрашивая приказов, даже если соответствующие командиры не осведомлены об объявлении войны или о состоянии войны.


Ранее в Вашингтоне заявили, что Трамп настроен вполне серьезно и намерен в любом случае присоединить Гренландию к США. При этом утверждается, что Белый дом рассматривает несколько вариантов приобретения острова, но не исключает и силовой захват, но только в случае, если другие способы не сработают.

Как подчеркнул Трамп, Гренландия должна принадлежать США как самой сильной стране НАТО, потому что Дания не сможет ее уберечь от Китая и России. Железная логика.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +10
    Сегодня, 14:26
    Ну,вторые "венесуэльские вооруженные силы"...
    1. topol717 Звание
      topol717
      +7
      Сегодня, 14:30
      Вы забыли что те были усилены кубинскими, а эти без усиления.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 14:35
        Так итог будет одинаков.Скорее всего и двух вертолетов не потребуются.А всего один,с зеленью на борту
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +2
          Сегодня, 14:58
          Может, России тоже стоит предложить Дании выкупить Гренландию.
          Чисто для прикола.
    2. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 14:41
      Венесуэльские вооруженные силывиноваты лишь в том, что им не дали приказа. Предали их походу.
    3. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 14:54
      Занятная будет бойня, если что ... lol
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 14:58
        Выстроятся и отдадут воинское приветствие(сиречь-честь).Может даже-промаршируют..
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +2
    Сегодня, 14:26
    "Датские солдаты получили приказ стрелять в американцев, не дожидаясь приказа"

    Свежо поедание, да верится с трудом! Скорее лапки в гору вскинут, а так очень занимательное шоу намечается!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 14:53
      Цитата: vasyliy1
      очень занимательное шоу намечается!
      Помнится все мы дружно смеялись, гадая, подерутся или нет две страны НАТО - Греция и Турция - из-за куска земли на Кипре.

      Это всё мелко и неинтересно на фоне того, как одна страна НАТО, Дания, атакует ключевую фигуру НАТО, США, без которой и НАТО-то вовсе не НАТО... laughing
      Не думал, что доживу до такого концерта. Рядом с этим вся классика советского эстрадного юмора кажется несмешной и скучной. laughing
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 15:59
        Ну, вот подошла АУГ, десантные корабли десант высаживают, куда стрелять? В самолёты с авианосца, в сам авианосец, в вертолёты?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:27
    ❝ Датские солдаты получили приказ стрелять в американцев, не дожидаясь приказа ❞ —

    — «Приказ начальника – закон для подчинённого» ...
    (Начинайте уже)
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 14:28
    Подвергшиеся нападению войска должны немедленно вступить в бой, не дожидаясь и не запрашивая приказов, даже если соответствующие командиры не осведомлены об объявлении войны или о состоянии войны.


    Ключевое словосочетание "подвергшиеся нападению". Янки наверняка уже вдоль и поперёк изучили, систематизировали и обобщили нашу "Крымскую весну". Постараются подкупить местных устроить какой-нибудь референдум. Не получится - пойдут силовым путём, а датчан где-нибудь заблокируют в пределах их базы и не дадут сделать ни единого выстрела.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 14:42
      Цитата: Denis_999
      Постараются подкупить местных устроить какой-нибудь референдум. Не получится - пойдут силовым путём
      а там и подкупать ни кого не нужно, гренландия - автономия, в 2008 году 75 процентов населения проголосовали за это
      в 16 году проводили опрос, он показал, что явное большинство (64%) жителей Гренландии выступают за полную независимость
      население чуть меньше 57 тыс, так что получить полно согласие на независимость плевое дело, а дальше, протекторат, подмандатная территория или еще какая фигня и все, без всяких стрелялок и прочей белиберды, в общем сказка про то как заяц лису пустил в дом переночевать
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +1
        Сегодня, 14:45
        Ну, или так даже. Донни всё на блюдечке получит.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 14:46
          кстати датчане не имеют право принимать участие в таком референдуме, то есть их мнение но независимость гренландии ни кого вообще не интересует
          не удивлюсь, если гренландия станет типа "самостоятельным" государством
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 15:03
            Так я вообще не понимаю,с чего шум,то?Они сами готовы отдаться...Интереснее будет с канадцами,или Мексикой(она кстати давно превратилась в сборочный цех и сельхозугодья США,про наркоту-вопрос вопросов)
      2. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 15:03
        "...Une enquête menée en 16 a montré qu'une nette majorité (64 %) des habitants du Groenland étaient favorables à une indépendance totale..."
        Le mot important est " indépendance" car à la question :
        voulez vous être annexé par les USA en 2026 la reponse est non à 85% !

        "...Опрос, проведенный в 16 году, показал, что явное большинство (64 %) жителей Гренландии выступают за полную независимость..."
        Важным словом является "независимость", потому что на вопрос :
        Хотите ли вы, чтобы вас аннексировали США в 2026 году, 85% ответили отрицательно !
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 15:55
          А анексии и не будет, будет "независимость"
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:32
    В Дании ещё и солдаты имеются?.. Интересно... Сколько солдат?.. Два или десять?..
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 14:44
      В Дании ещё и солдаты имеются?.. Интересно... Сколько солдат?.. Два или десять?..

      Насколько помню, датская армия ну никак не меньше эстонской...
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 14:56
        Дед- дилетант, ну да..Армия Эсто-н-н-нии- эт-т-т-тоо- си-л-л-л-ааа.)))
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 15:27
          Андрей Николаевич, а то как-жеж?! Эстонские 4, вроде бы, тысячи бравых бойцофф - основа и опора НАТО! smile
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 14:57
      Цитата: Андрей Николаевич
      Сколько солдат?.

      Порядка 60 датских солдат находится в Гренландии, на американской военной базе в Гренландии находится 131 американский военный, - уже можно стрелять начинат.
  6. spirit Звание
    spirit
    +1
    Сегодня, 14:34
    Датчане видимо забыли что у них там на острове есть Американская военная база, и ничего им не мешает без проблем туда перекинуть побольше войск на законной основе.Политики пускают пыль в глаза своему населению.Сейчас ещё будут над картой стоять (как Паркетные вояки из Венесуэлы) и рисовать стрелочки по отражению атак laughing
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:37
    да не будут американцы вторгаться, сначала будет референдум и гренландия отсоединится от дании, а дальше датских солдат попросят нафиг
  8. 3x3zsave Звание
    3x3zsave
    0
    Сегодня, 14:38
    Боюсь даже не вспомню, когда Дания с кем-то успешно воевала. Веке эдак в восемнадцатом, со Шлезвиг-Гольштейном?...
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 14:41
      Маленькие, но агрессивные.

      Если ничего не путаю, два или три раза набирали и посылали корпус добровольцев на Восточный фронт, даже в 43-м, когда уже было понятно, что фрицы маленько "уже не те".
      1. 3x3zsave Звание
        3x3zsave
        +1
        Сегодня, 14:44
        Избавлялись от собственных радикальных отморозков, как Франко.
  9. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 14:43
    Как подчеркнул Трамп, Гренландия должна принадлежать США как самой сильной стране НАТО, потому что Дания не сможет ее уберечь от Китая и России. Железная логика.
    Логика, конечно, железная... И ведь не поспоришь!
    Предлагаю встречный ход. Ответный удар. Поскольку Россия, на данный момент, самая сильная страна восточного полушария ( Кто сказал - КНР? Встаньте, представьтесь. А теперь - сколько времени армия КНР провела в реальных боях за последние 10 лет? Нисколько? Молодец, садись, два.), Америка, то есть США, должны принадлежать России. Можете забирать Гренландию, Канаду... Но после этого мы идем к вам. Почему не согласны-то? Что такого страшного произойдет?.. А, то есть Вы, янки, имеете право? Так и мы имеем полное право: вообще то Калифорния с Аляской - наши. И никакие деньги вы нам за них так и не заплатили. Послали корабль, но мы его не видели. Ни с золотом, ни без золота. Судиться будем? Ну, мы можем подать заявление о мошенничестве, скажем, в суд Сыктывкара... Повестку получите. По почте. wassat
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 14:48
      Нее, для такого варианта нужно быть геополитическим "медоедом"-отморозком:)

      У меня для Вас таких НЕТ. Только дельцы-спекулянты:)
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 14:53
        Нее, для такого варианта нужно быть геополитическим "медоедом"-отморозком:)
        УжОс какой! А Вы что, не в курсе, что корабль с оплатой за Аляску так и не дошел до России? И даже те 10 000 000, кажется, долларов, тогдашних, РИ не получила. Тогда это были серьезные деньги. Получается, кинули нас тогда. Пусть товар вернут! И за незаконную эксплуатацию заплатят. smile
  10. stels_07 Звание
    stels_07
    -1
    Сегодня, 14:48
    Дания типо прибалтов, а вот Евросоюз, что не размещает войска там, раз он так против ухода острова?
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 14:51
      Евросоюз ПОД Англией ( её элитами ). А та - элита эта - приказала костьми лечь, но не выходить из Украины.
  11. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +1
    Сегодня, 14:52
    Щааас викинги вспомнят голос предков и нарубят топорами амеров в капусту. wassat
    laughing
  12. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 14:56
    Это всего лишь жест на публику. Вот если бы Дания потребовала вывода амерских баз...
  13. Saturn VII
    Saturn VII
    +1
    Сегодня, 15:07
    директива 1952 года, предписывающая датским войскам вступать в бой без приказа сверху, остается актуальной и на сегодняшний день.
    А что так можно было? А Му-му то и не знает.
  14. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 15:07
    В случае вторжения американской армии в Гренландию датские солдаты сначала будут стрелять, а только потом задавать вопросы.


    Такими бы храбрыми были датчане в 1940 году, когда Дания сдалась Гитлеру за 6 часов.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:12
    Цитата: topol717
    а эти без усиления
    Усилят эстонцами!
  16. Комментарий был удален.
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:28
    Цитата: Zoldat_A
    Рядом с этим вся классика советского эстрадного юмора кажется несмешной и скучной.

    Игорь hi drinks Греки с Турками разочаровали .Нет среди них Дариев и Александров Македонских.
    А вот " Быть или не быть " в роли Гамлета Дональд Трамп это блокбастер .Особенно когда он будет чесать черепушку Метте Фридрексен со словами ,а могла бы жить " бедный Йорик " .Нобелевка,шнобелевка ,Оскары обеспечены.Пусть замахивается на Вильяма нашего Шекспира !!!! laughing
  18. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 15:29
    Будут воевать как с Гитлером, операция
    " Везерюбунг," 6часов, потери 1 дюжина 200 и 2 дюжины 300, потешное сопротивление, больше похоже на хорошую свадьбу с пьяными причудами.
  19. faridg7 Звание
    faridg7
    0
    Сегодня, 15:42
    Ждём начала резни в датском королевстве, датчане начнут резать пиндоcoв не дожидаясь команды сверху?
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:46
    После первого убитого американского солдата в Гренландии, Дания лешится Фарерских островов .После второго убитого американца на Фарерах ,королевская датская семья будет соседями в апартаментах у Мадуро.Трамп не томи начинай ! Я хочу на рожи норгов посмотреть . drinks
  21. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 15:54
    В Дании есть царь, и если восставшие солдаты и матросы не свергнут его, Дания победит, это же империя, монархия, царь