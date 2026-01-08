Отключение электроснабжения в Берлине назвали самым масштабным со Второй мировой

3 681 27
Отключение электроснабжения в Берлине назвали самым масштабным со Второй мировой

Отключения электроснабжения, с которыми столкнулась столица Германии, назвали самыми масштабными со времён Второй мировой войны. Бургомистр Берлина Кай Вегнер говорит о том, что десятки тысяч домовладений остались без света и теплоснабжения. Причём блэкаут для сотен тысяч человек продолжался несколько суток. Сегодня для большей части потребителей власти смогли наладить электроснабжение.

На этом фоне на улицы Берлина стали выходить местные жители с вопросом, каковы гарантии того, что это не повторится? У властей ответа на этот вопрос нет.



Немецкая пресса:

Берлин более пяти суток находится в состоянии масштабного отключения электроэнергии. Официально это самое продолжительное отключение электроэнергии в столице Германии со времен Второй мировой войны. Люди мёрзнут в своих дома, а температура опускается до – 6 градусов по Цельсию.

Федеральное ведомство гражданской обороны ФРГ призвало жителей Берлина сегодня отключить дизель-генераторы – у кого они подключены в сети, «чтобы при включении центрального электроснабжения не произошло новой аварии».

Причиной возникшего блэкаута в Берлине называют «несанкционированное воздействие на энергосистему». Подозреваются представители одной из «леворадикальных группировок», которая выступает за борьбу против крупных корпораций и против изменений климата.

На фоне того, что электро- и теплоснабжение на большей части Берлина к настоящему моменту восстановлено, появляются сообщения о новых проблемах. Вызваны они ураганом «Элли», который обрушился на север Европы. Сообщается о том, что отменяются железнодорожные и авиарейсы. Федеральный регулятор предупреждает о проблемах на главных автобанах севера и северо-востока ФРГ:

Чрезмерная влажность и скользкость могут повлиять на движение на магистральных дорогах. Есть налипание снега на проводах, заносы на участках автомобильных дорог.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. corrado Звание
    corrado
    +6
    Сегодня, 14:37
    Это только часть Берлина вырубили. И как они собрались воевать с Россией, которая вырубает планомерно Украину, имеющую АЭС?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -3
      Сегодня, 14:39
      Ну,они же видят,что Россия не отвечает..
      1. corrado Звание
        corrado
        +1
        Сегодня, 14:46
        А на что особо отвечать? На Венесуэлу? Так там больше Китаю надо отвечать, чем нам. Нам может и будет выгодно, что Китай больше нефти у нас закупать будет. На танкер? Лучше посмотрим куда дело с Гренландией пойдёт и что евро(п)лидеры будут делать. Моё мнение такое, что поделили ребята наверху весь земной шар.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 15:23
        Отключения электроснабжения...назвали самыми масштабными со времён Второй мировой войны.

        Какая неприятность, немцы мерзнут. Так их еще не бомбили.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 14:38
    Странно,что поджог кабельного перехода вызвал такое..Это городские сети,должно быть резервирование,обводные линии-байпасы..
    1. Русич Звание
      Русич
      +4
      Сегодня, 14:42
      Цитата: dmi.pris1
      Странно,что поджог кабельного перехода вызвал такое..Это городские сети,должно быть резервирование,обводные линии-байпасы..

      Они рассчитывали вечно жить в раю
    2. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      +9
      Сегодня, 14:43
      Это городские сети,должно быть резервирование,обводные линии-байпасы..
      С точки зрения "эффективных менеджеров" резервные линии и большие хранилища зпчастей для экстренного ремонта - это неэффективные расходы снижающие прибыль.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:46
        Они и туда проникли..Горе бундесам.. crying Хотя,я почему то уверен,что и там есть аналоги наших ПУЭ,ПТБ,ПТЭ итд..Ну,хоть провели противоаварийную тренировку,в реале..
    3. Кулл90
      Кулл90
      +3
      Сегодня, 14:48
      платят 32 рубля(в переводе) за 1 квт и сидят тихо без света, рабы
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 15:45
        Цитата: Кулл90
        платят 32 рубля(в переводе) за 1 квт и сидят тихо без света, рабы
        Ща тут набежит много ценителей ЕС и расскажет вам какие там высокие зарплаты и большие пенсии. А в городах очень чисто и к врачу без записей. Одним словом про европейскую райскую жизнь.
        1. Кулл90
          Кулл90
          +1
          Сегодня, 15:50
          западная пропаганда хорошо работает, наши так не умеют
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:41
    ❝ Причиной возникшего блэкаута в Берлине называют «несанкционированное воздействие на энергосистему» ❞ —

    — С русским следом уже определились? ...
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 14:48
      Естественно!
      Депутат бундестага Родерих Кизеветтер высказался об отключении электричества в Берлине и возможную русскую связь:
      Он обратил внимание на текст заявления группировки, которая взяла на себя ответственность. По его словам, лингвистический анализ показывает, что так называемый «немецкий текст» мог быть переведён с русского языка, потому что если обратно перевести его на русский, он выглядит лучше, чем «кривой» немецкий оригинал.
      На основе этого Кизеветтер сказал, что нельзя исключать возможной причастности России или российских спецслужб к инциденту и что все версии стоит внимательно проверять.
      Что говорят официальные органы:
      Следственные органы Германии считают, что за диверсией стоит леворадикальная группировка «Vulkan», которая сама взяла на себя ответственность.
      МВД ФРГ официально заявило, что у них нет подтверждений наличия «русского следа» в этом случае.
      Группировка, которая заявила о своей роли, также опровергла версию о российской причастности и объяснила свои мотивы антиэнергетической и экологической идеологией, не связанной с Россией.
      hi
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +2
        Сегодня, 15:25
        Цитата: Fachmann
        лингвистический анализ показывает, что так называемый «немецкий текст» мог быть переведён с русского языка, потому что если обратно перевести его на русский, он выглядит лучше, чем «кривой» немецкий оригинал

        На английский и китайский ещё надо перевести.
        Кстати, любопытно, как депутат бундестага Родерих Кизеветтер определил, что русский текст лучше немецкого? Неужели он знает русский так же хорошо, как немецкий?
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +2
          Сегодня, 15:31
          Кизеветтеру, полковнику в отставке, знать русский необязательно.
          Немецкий офицер пятой точкой врага распознаёт, а вражеские диверсии тем более! laughing
          Главное, бюргера напугать, русские идут...
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +1
            Сегодня, 15:55
            Цитата: Fachmann
            Кизеветтеру, полковнику в отставке, знать русский необязательно

            Но есть ещё вариант, что никогда ̶Ш̶т̶и̶р̶л̶... полковник Кизеветтер не был так близко к провалу.
          2. faiver Звание
            faiver
            +1
            Сегодня, 15:57
            ну полковнику в отставке как раз русский положено знать обязательно..... bully
  4. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 14:43
    Гурулев долбанул виртуальным Орешником? lol
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 14:49
      Гурулев долбанул виртуальным Орешником?
      Видите, что слово животворящее депутата Думы может сотворить с ворогом? И ведь ничего не сделал пока, только в СМИ высказал пожелание... А если продавит какое-нибудь обращение от Думы к НАТО? Там ведь не только немцам достанется, там эффект от всей Думы аккумулируется в нечто пострашнее ядерного удара... smile
  5. Светлан Звание
    Светлан
    +3
    Сегодня, 14:54
    В Германии было более 400 мощнейших электрогенераторов предназначенных именно на такие чрезвычайные ситуации. Но все они были направлены на Украину. И немецкий народ спрашивает какого фига?
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 15:03
      ❝ В Германии было более 400 мощнейших электрогенераторов предназначенных именно на такие чрезвычайные ситуации. Но все они были направлены на Украину. И немецкий народ спрашивает какого фига? ❞ —
      1. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 15:10
        ой доберется до этой ведьмы инквизиция, привяжут к столбику, обложат хворостом ну и.....
  6. Владивосток1969 Звание
    Владивосток1969
    -1
    Сегодня, 15:19
    Век технологий учит нас искать положительное в каждом моменте

    Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU
    Перебои с электричеством и ремонты электросетей в 2024-м случаются чаще, чем в прошлые года. Одно из объяснений энергетиков: старая сеть не всегда готова к количеству новых подключений, из-за чего случаются аварии.

    Сразу вспоминается фраза из моего детства: «Темнота — друг молодежи. В темноте не видно рожи». Получается, что во Владивостоке это главное правило?

    Я живу в пригороде (как можно понять из моих других колонок) и работаю на удаленке. Поэтому отключение света меня касается очень часто. В доме нет центрального отопления, все греемся электроприборами. И это отлично, современность позволяет одной пластинкой обогреть до 20 квадратных метров и одним баком вскипятить 100 литров воды за полчаса.

    Летом неудобств немного. Отключили свет? Можно быстро собраться и поехать в город или туда, где электричество есть. Но зимой всё намного сложнее.

    Специально для колонки я посмотрела, сколько раз сообщала редактору в личных сообщениях, что осталась без света. В среднем за месяц это 6–7 отключений с января по март и 3–5 за июнь — октябрь. Длительность разная — от 2 до 13 часов.

    Когда я только переехала в эту квартиру и узнала, что у соседнего жилого комплекса свой огромный генератор, задумалась о покупке небольшого себе. Такого, чтобы можно было поставить на балкон и не париться. Но посчитала, что он всё равно занимает много места, да и достаточно недешевый. Вряд ли я буду часто им пользоваться, подумалось мне тогда.

    В середине ноября прошлого года света не было около 12 часов с вечера до утра. Середина рабочей недели. Вся техника разряжена. Что-то приготовить нельзя. На горячей линии обещали, что вот-вот свет будет, и я не поехала никуда, где он был.

    Но ближе к полуночи лампочки так и не загорелись, а в розетках электричество не появилось.

    Я решила, что раз выхода нет, пойду заряжать всё в машину. В тот месяц у меня появился ноутбук с разъемом для зарядки Type-C, очень удобно. В итоге пришлось кататься по Садгороду около 2 часов, пока все батарейки не заполнились хотя бы на половину.

    Проснулась утром — света нет.

    Уважаемые форумчане! Вы рады ,что у Берлинцев проблемы с электричеством?А у нас разве лучше?Статья выше издана в 24 году.За прошедший 2025-й год ситуация только ухудшилась.Не пора на свою страну обратить внимание?
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 15:48
      Уважаемый Сергей!
      Конечно же, показанная Вами ситуация не радует. Но речь идёт об изнеженных жителях Берлина. Я с семьёй живу во Франкфурте на Майне более 30 лет. За это время лишь дважды на несколько часов аварийно пропадало энергоснабжение. А тут, в столице, четыре дня, по официальным данным, в результате происшествия около 45 000 жилых домов остались без электроэнергии.
      Также были затронуты порядка 2 200 предприятий.
      В целом под отключение попали примерно до 100 000 человек, если считать всех жителей этих домов.
      Для немцев, именно зимой, это стало вселенской катастрофой. hi
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 15:58
        Цитата: Fachmann
        Но речь идёт об изнеженных жителях Берлина.

        Добрый день . Мне интересно отключение произошло в восточном Берлине (бывшая ГДР ) или западная часть Берлина ?
    2. Кулл90
      Кулл90
      +2
      Сегодня, 15:49
      уважаемый форумчанин! в статье описываются проблемы берлинцев, и мы комментируем
      в других статьях описываются ситуация в нашей стране, и там мы обращаем внимание на наши проблемы, и свой комментарий вы можете написать там
      у нас в деревне никогда не было таких проблем как у берлинцев
    3. Saturn VII
      Saturn VII
      0
      Сегодня, 15:58
      У урякалак и запуиинцев, на свою страну обращать внимание не скрепно.