Отключение электроснабжения в Берлине назвали самым масштабным со Второй мировой

Берлин более пяти суток находится в состоянии масштабного отключения электроэнергии. Официально это самое продолжительное отключение электроэнергии в столице Германии со времен Второй мировой войны. Люди мёрзнут в своих дома, а температура опускается до – 6 градусов по Цельсию.

Чрезмерная влажность и скользкость могут повлиять на движение на магистральных дорогах. Есть налипание снега на проводах, заносы на участках автомобильных дорог.

Отключения электроснабжения, с которыми столкнулась столица Германии, назвали самыми масштабными со времён Второй мировой войны. Бургомистр Берлина Кай Вегнер говорит о том, что десятки тысяч домовладений остались без света и теплоснабжения. Причём блэкаут для сотен тысяч человек продолжался несколько суток. Сегодня для большей части потребителей власти смогли наладить электроснабжение.На этом фоне на улицы Берлина стали выходить местные жители с вопросом, каковы гарантии того, что это не повторится? У властей ответа на этот вопрос нет.Немецкая пресса:Федеральное ведомство гражданской обороны ФРГ призвало жителей Берлина сегодня отключить дизель-генераторы – у кого они подключены в сети, «чтобы при включении центрального электроснабжения не произошло новой аварии».Причиной возникшего блэкаута в Берлине называют «несанкционированное воздействие на энергосистему». Подозреваются представители одной из «леворадикальных группировок», которая выступает за борьбу против крупных корпораций и против изменений климата.На фоне того, что электро- и теплоснабжение на большей части Берлина к настоящему моменту восстановлено, появляются сообщения о новых проблемах. Вызваны они ураганом «Элли», который обрушился на север Европы. Сообщается о том, что отменяются железнодорожные и авиарейсы. Федеральный регулятор предупреждает о проблемах на главных автобанах севера и северо-востока ФРГ: