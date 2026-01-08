«Неоколониальные замашки»: МИД РФ спустя сутки отреагировал на захват танкера

Американские власти неоднократно получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Сомнений на этот счёт у них быть не могло, как нет и не было оснований рассуждать о якобы плавании танкера «без флага» или «под ложным флагом». (…) Остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, очевидно неприменимых к «Маринере».

Категорически неприемлемыми считаем адресованные им американскими властями угрозы судебного преследования под абсурдными предлогами. Считаем несостоятельными проходящие у американской стороны отсылки к своему национальному «санкционному законодательству». Односторонние ограничительные меры США, равно как и других западных стран, носят нелегитимный характер и не могут послужить оправданием для попыток установления юрисдикции и, тем более, захвата судов в открытом море.

Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. Повторяем требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Спустя сутки с момента захвата американскими военными нефтяного танкера «Маринера», шедшего в Атлантике под флагом России, российский МИД отреагировал заявлением в сети. В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится о том, что у МИД России «силовая акция против танкера вызывает серьёзную обеспокоенность».Из публикации:Далее в МИД заявляют о том, что во всех остальных случаях досмотр мог осуществляться только при согласовании с Россией. Но никакого согласования, как известно, американцы не запрашивали и запрашивать не собирались.Ведомство добавляет, что захват судна и пленение его экипажа являются «грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного права».Также отмечается, что создана угроза для свободы судоходства.МИД РФ:Ведомство сообщает, что считает это «неоколониальными замашками» США – как захват танкера, так и действия по фактическому присвоению природных ресурсов Венесуэлы. В министерстве указывают на то, что захват «Маринеры» приведёт лишь к нарастанию военно-политической напряжённости в Атлантике и являет собой «зримое снижение порога применения силы» против мирного судоходства.МИД России:Напомним, что американские военные преследовали танкер Marinera, а затем на его борт высадился десант с вертолёта. В итоге власти США заявили, что намереваются судить экипаж танкера по американским законам. При этом танкер остаётся под контролем американских военных. Освобождать судно, как и его экипаж, американская сторона явно не собирается.