«Неоколониальные замашки»: МИД РФ спустя сутки отреагировал на захват танкера

«Неоколониальные замашки»: МИД РФ спустя сутки отреагировал на захват танкера

Спустя сутки с момента захвата американскими военными нефтяного танкера «Маринера», шедшего в Атлантике под флагом России, российский МИД отреагировал заявлением в сети. В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится о том, что у МИД России «силовая акция против танкера вызывает серьёзную обеспокоенность».

Из публикации:



Американские власти неоднократно получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Сомнений на этот счёт у них быть не могло, как нет и не было оснований рассуждать о якобы плавании танкера «без флага» или «под ложным флагом». (…) Остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, очевидно неприменимых к «Маринере».

Далее в МИД заявляют о том, что во всех остальных случаях досмотр мог осуществляться только при согласовании с Россией. Но никакого согласования, как известно, американцы не запрашивали и запрашивать не собирались.

Ведомство добавляет, что захват судна и пленение его экипажа являются «грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного права».

Также отмечается, что создана угроза для свободы судоходства.

МИД РФ:

Категорически неприемлемыми считаем адресованные им американскими властями угрозы судебного преследования под абсурдными предлогами. Считаем несостоятельными проходящие у американской стороны отсылки к своему национальному «санкционному законодательству». Односторонние ограничительные меры США, равно как и других западных стран, носят нелегитимный характер и не могут послужить оправданием для попыток установления юрисдикции и, тем более, захвата судов в открытом море.

Ведомство сообщает, что считает это «неоколониальными замашками» США – как захват танкера, так и действия по фактическому присвоению природных ресурсов Венесуэлы. В министерстве указывают на то, что захват «Маринеры» приведёт лишь к нарастанию военно-политической напряжённости в Атлантике и являет собой «зримое снижение порога применения силы» против мирного судоходства.

МИД России:

Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. Повторяем требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Напомним, что американские военные преследовали танкер Marinera, а затем на его борт высадился десант с вертолёта. В итоге власти США заявили, что намереваются судить экипаж танкера по американским законам. При этом танкер остаётся под контролем американских военных. Освобождать судно, как и его экипаж, американская сторона явно не собирается.
71 комментарий
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +8
    Сегодня, 15:01
    вызывает серьёзную обеспокоенность
    Ну если серьёзная обеспокоенность, тогда да... Вы бы лучше по делу что нибудь сказали, например: хана вашим посудинам в морях и океанах.
    1. firefox7022 Звание
      firefox7022
      +1
      Сегодня, 15:09
      Ответ должен быть ассиметричным и максимально эффективным, шобы до гопников дошло, что так делать низзя. Каким он будет, посмотрим, думается слишком долго ждать не придется. Беспорядки внутри США могли бы напомнить Трампу, что он не король мира..
      1. ian Звание
        ian
        +5
        Сегодня, 15:12
        Что то резче "серьезной обеспокоенности" МИД похоже способен издать только когда высадка произойдет у них на крыше.... request
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 15:13
          ...как бы потом когда на крыше высадятся вместо обеспокоенности "милости просим" не прозвучало.....
        2. firefox7022 Звание
          firefox7022
          +4
          Сегодня, 15:30
          Работа МИДа и заключается в выражении озабоченности, а реагировать должны другие ведомства, с одобрения гаранта. Принимаются предложения по возможным реакциям от участников обсуждения.
      2. zloybond Звание
        zloybond
        +3
        Сегодня, 15:26
        Видимо американцы наших снова в ответ поздравят с праздником. прошлый раз с Рождеством, теперь со "Старым Новым годом". Даже посла вместе со свитой не попросили собрать чемоданы и отправиться домой.
      3. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        +1
        Сегодня, 15:44
        Вы думаете, нам по силам организовать беспорядки в США?
        1. firefox7022 Звание
          firefox7022
          0
          Сегодня, 15:46
          Под флагом борьбы с федеральной иммиграционной службой - вполне...
        2. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 15:57
          Цитата: Роман Ефремов
          Вы думаете, нам по силам организовать беспорядки в США?

          Прошлый раз Трампа президентом Америки назначили, почему бы беспорядки не организовать?
      4. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        -1
        Сегодня, 15:53
        Цитата: firefox7022
        Ответ должен быть ассиметричным и максимально эффективным, шобы до гопников дошло, что так делать низзя. Каким он будет, посмотрим, думается слишком долго ждать не придется. Беспорядки внутри США могли бы напомнить Трампу, что он не король мира..


        До гопников доходит когда они видят сопротивление ,силу в ответ на их действия.А вы не подскажите в каком состоянии ныне ВМФ РФ?Может ли он около берегов Великобритании проецировать свою силу?Я сейчас не про переход пары военных кораблей,а о чём то большем.Но мы ведь предпочитаем строить надводные корабли для Индии,туда они за валюту идут,а нашему ВМФ корабли надводные как раз для таких случаев и нужны,но их просто нет в нужном количестве.Так что можно только мечтать о жёстком ответе ,сопоставив реальное соотношение сил на море.Нам же долгие годы внушали что нам того не надо,сего не надо и вообще нам нужная маленькая компактная Армия.Вот итог такой политики,где нам ничего как бы не надо,и так хорошо как говорили.Можем теперь только озабоченность выразить.За что боролись на то и напоролись.
        1. firefox7022 Звание
          firefox7022
          0
          Сегодня, 15:59
          И что, если бы были эти корабли, то весь мир в труху из-за одного танкера? Непрактично. Тут соображалку включать надоть. У начальства голова большая, пусть и думают, как ответить имеющимися средствами.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 15:15
      Теперь...держите меня семеро... laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 15:19
        ...нафига? двоих из DEA не хватит что ли? laughing
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 15:43
          Я имею в виду из персонала МИДа.. laughing
    3. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +2
      Сегодня, 15:17
      Дак как же они скажут ,ведь счета то все за границей в месте недвижимостью и детками,у них там на верху одна мыслишка как бы еще пару тройку лет у власти просидеть да хапнуть побольше,(НЕТ Я НИВКОЕМ СЛУЧАИ НЕ ПРИЗЫВАЮ ) но возможен ли в России Иранский сценарий,СВО топчемся на одном месте 5 год,при этом не чего не делаем по отношению укрорейха верхушки,логистики,да много чего,щемят нас потихоньку( пока)на морях и океанах молчим,теракты как по всей стране так и в столице,обстрелы мирных городов каждый день,а где простите доктрина и ответ,где Куев в руинах а все бендеровцы весящие на столбах и на площадях,где работа спецслужб по устранению за бугром шишек идеологов укрорейха,или только блогеров щемить запросто(хотя эти тоже заслуживают)так не спорю надо ,но это второстепенно ,первично верхушка и идеологи майдана так все с них началось,где все это,вот и возникает вопрос ...А есть ли возможность повторения Иранского сценария,там народ хоть и верующий но доведенный прекрасной жизнью вон что творит
    4. Артур Грудинин Звание
      Артур Грудинин
      0
      Сегодня, 15:41
      К сожалению российский ВМФ не обладает таким могуществом как американский, так что лучше ограничиться словами. Тем более у нас и так проблем хватает особенно в чёрном море.
  2. Aken Звание
    Aken
    +7
    Сегодня, 15:03
    Трамп в испуге забился в бункер и клятвенно обещал больше так не делать.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 15:05
      танкер то не потребовали вернуть???
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 15:07
        Очень завуалированно попросили.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 15:08
          Понятно......


          да короткий, короткий...
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Aken
      Трамп в испуге забился в бункер и клятвенно обещал больше так не делать.

      И это мы ещё не начинали... Вот как даст ДАМ в интернете залп изо всех стволов! Тогда запляшут... belay
  3. Комментарий был удален.
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -1
    Сегодня, 15:04
    Это - оплата за дорожку, которую Донни расстелил в Анкоридже. И за пролёт боевых самолётов над головой В.В.П. Ну, а "покатушки" на пуленепробиваемом "Звере" - это, вообще, НЕОПЛАТНЫЙ ДОЛГ по гроб жизни, за это ещё половину земного шара впору забирать.

    *смех сквозь... нее, не слёзы... сквозь грусть*
  5. Alexej Звание
    Alexej
    +3
    Сегодня, 15:04
    "Серьезная обеспокоенность"... Это вам не хухры-мухры! "Призываем Вашингтон..." Обеспокоенно призывают. Сильный ход, я бы даже сказал гроссмейстерский soldier
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -2
      Сегодня, 15:07
      ...ну за "нижайше просим" же порвут просто... так то уж совсем зашквар...
  6. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +10
    Сегодня, 15:05
    МИД РФ грамотно сделал СВОЮ РАБОТУ. НО ЭТОГО МАЛО. Нужен ощутимый силовой ответ. Такой, чтобы при виде флага РФ у янки и бриттов пропадало всякое желание открыто гадить. Без этого мы их просто как бы пригласили продолжать. Какой ответ? Не знаю. Я всё же на диване сижу и спецом не притворяюсь.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -3
      Сегодня, 15:24
      Единственный грамотный комментарий! hi
  7. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 15:05
    досмотр мог осуществляться только при согласовании с Россией.

    Господа и примкнувшие к ним товарищи явно еще не отошли от праздников, гулянья продолжаются, сегодня день пельменей.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -2
      Сегодня, 15:08
      ...ааааа, то есть надо было срочно кого то от нас прислать и тогда - досматривайте-захватывайте.... belay
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 15:47
      Цитата: frruc
      Господа и примкнувшие к ним товарищи явно еще не отошли от праздников, гулянья продолжаются, сегодня день пельменей.

      Самое время выпустить из чулана Диму Медведева – мы давно не слышали угроз уничтожения «Финляндии»
  8. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -3
    Сегодня, 15:05
    Они побежали вперед не глядя,праздники то еще идут..Над эстонцами еще смеемся..
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 15:11
      Цитата: dmi.pris1
      Над эстонцами еще смеемся..
      Да-а-а....... Реакция и на самом деле эстонская wink
      1. uralex Звание
        uralex
        +3
        Сегодня, 15:19
        Реакция и на самом деле эстонская
        Причем не только по скорости ответа, но и по своей силе...
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:11
      ээээ, "лодку не качайте". lol
      эээстонцы - тормозят, а там у нас "ходы просчитывали наперёд".
      потому и не сразу. ну вот как и не понимаете что ли... feel
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      -2
      Сегодня, 15:21
      ...это точно кто-то из сверху минусит - абыдна им за критику.
      1. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        -3
        Сегодня, 15:37
        Цитата: Nexcom
        ...это точно кто-то из сверху минусит - абыдна им за критику.

        Нее... Просто некоторые иронию, стëб не воспринимают. (((.
        Не до шуток стало.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -2
          Сегодня, 15:38
          Ну так то да, уже даже очень и очень грустно....
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 15:06
    Нужно проектировать и строить новый тип кораблей ВМФ РФ- вооруженные ракетные танкеры, он будет и нефть на экспорт из России вывозить, по ценам "мирового рынка", и заодно наносить ракетно-ядерные удары по корабельным группировкам врага, сухопутным объектам, и обеспечивать прикрытие от ударов с воздуха
  10. Million Звание
    Million
    -3
    Сегодня, 15:06
    Путину надо усилить охрану, а то могут забрать его американские военные на вертолетах.
    1. IS-80_RVGK2 Звание
      IS-80_RVGK2
      -1
      Сегодня, 15:13
      Цитата: Million
      Путину надо усилить охрану, а то могут забрать его американские военные на вертолетах.

      Если так дальше пойдет, никаких спецназов американских не понадобится. Его свои же упакуют, лентой перевяжут и отравят в гости к Мадуро чтоб тот не скучал.
      1. Saturn VII
        Saturn VII
        -2
        Сегодня, 15:40
        Его свои же упакуют, лентой перевяжут и отравят в гости к Мадуро чтоб тот не скучал.
        Так он и от своих, на всякий случай, так же где-то прячется.
    2. Saturn VII
      Saturn VII
      -1
      Сегодня, 15:37
      Путину надо усилить охрану, а то могут забрать его американские военные на вертолетах.
      Похоже что уже. Где то подальше зашкирился и не отсвечивает.
  11. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +1
    Сегодня, 15:09
    Безопасность и национальные интересы страны может защитить только реальная военная сила, а не политики и правозащитники размахивающие листками бумаги.
    1. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 15:15
      Аскольд65
      .......а не политики и правозащитники размахивающие листками бумаги.

      Лишь бы не туалетной, а то еще неожиданная диарея может случится у некоторых.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 15:10
    Цитата: marchcat
    Ну если серьёзная обеспокоенность, тогда да...
    Больше они ничего не могут из себя выдавить!
  13. Пессимист22 Звание
    Пессимист22
    -2
    Сегодня, 15:13
    Да уж,скоро и газовозы начнут отбирать.
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 15:39
      Цитата: Пессимист22
      Да уж,скоро и газовозы начнут отбирать.

      Это сделают когда им выгодно станет.
      А пока, - будем торговать, до последнего...
  14. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    -3
    Сегодня, 15:15
    В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится о том, что у МИД России «силовая акция против танкера вызывает серьёзную обеспокоенность».

    Ахахахахаха laughing Вот и всё, на что способны эти говорящие головы в Кремле. А пафосу-то было, а гонору,а как пальцы гнули(рукалицо)... И если раньше "не только лишь все могут это увидеть" , то сегодня видят уже все - король-то голый.
    зы.
  15. torbas41 Звание
    torbas41
    +1
    Сегодня, 15:17
    Что мало контейнеровозов идут по морям-океянам с грузами в сотни миллионов, атакуйте по тихому дронами, в профилактических целях скажите, что это сделала "Лига защиты канадских мегабобров" поверят.
    1. firefox7022 Звание
      firefox7022
      0
      Сегодня, 15:41
      Ну, дроны нужно доставить из Украины для мегабобров. Небыстро это. Подождем.
  16. g_ae Звание
    g_ae
    -2
    Сегодня, 15:18
    И чё? Рубио же уже поздравил Лаврова с Рождеством. Какой ещё ответ нужен? Ниачем. Гора, даже глыба Сергея Викторовича и Маши родила мышь.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 15:54
      Навеяло:
      Родила Царица в ночь,
      Не то сына, не то дочь,
      Не мышонка не лягушку,
      А неведому зверушку
  17. STRATEGOS Звание
    STRATEGOS
    -1
    Сегодня, 15:22
    Больше суток прошло, а Кремль не знает, что с этим делать. МИД России стандартно отписался и заявил об очевидном, но никаких действий мы не видим. Нет чётких сигналов на примере Примакова, который демонстративно развернул самолёт.
    1. Зефр Звание
      Зефр
      +1
      Сегодня, 15:33
      Если бы спросили меня, то я бы официально объявил, что эсминец США, с которого захватили российский танкер — теперь пиратский, и подлежит преследованию и уничтожению в любой точке мира, где бы он ни находился. Его укрывательство — пособничество. Т.к. нападение произошло не в территориальных водах, то государственная юрисдикция в плане моратория смертной казни на экипаж не распространяется, и капитан должен быть повешен.
  18. командир Звание
    командир
    -1
    Сегодня, 15:30
    Выводы из инцидентов с танкерами в международных водах:
    1. Международная Конвенция свободы мореплавания канула в лету в январе 2026 года.
    2. Российская Федерация не способна к простым действиям по защите своих объектов в открытом море ввиду ослабленности своего флота.
    3. У Российской Федерации остается только один способ защитить свое судоходство, своих граждан на судах и кораблях в международных водах, свою роль на международной арене, - нанести ракетный удар по центрам принятия решения на захват танкера.
    Ну такова правда. Или какие-то другие решения под голые вечеринки и "погоды в доме" есть?
    1. командир Звание
      командир
      0
      Сегодня, 15:32
      Мария Захарова и Дмитрий Песков не ответят. Блеять будут
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:36
      ...есть. "понять и простить" (с).
      и проводить дальше голые вечеринки, писать про "певиц лейблов Black Star", Инстасамку - в Комитет по делам молодёжи, Даню Милохина - в Сбер лицом банка и т.д. Побольше таких на должности и почаще их освещать - где жрут, в чём спят, на какой унитаз садятся... request
      1. командир Звание
        командир
        +1
        Сегодня, 15:46
        Я понял и простил. Но всем 28-ми морякам-трудягам, на этом громадном танкере, поверьте, как-то хреново. Они же по-честному верили, когда флаг РФ рисовали
    3. командир Звание
      командир
      0
      Сегодня, 15:56
      Тот, кто мне поставил минус,
  19. Saturn VII
    Saturn VII
    +1
    Сегодня, 15:31
    российский МИД отреагировал заявлением в сети.
    Заявив в очередной раз, о своей полной и неизлечимой импотенции.
  20. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    -1
    Сегодня, 15:34
    ... Не смешно даже совсем...
  21. PVV66 Звание
    PVV66
    0
    Сегодня, 15:35
    Наш МИД по ходу хорошо забухал! Очнулись, похмелились и выдали «силовая акция против танкера вызывает серьёзную обеспокоенность». А куда наш дзюдоист пропал, опять в избушке с Шойгу отдыхает?
  22. superoper Звание
    superoper
    0
    Сегодня, 15:39
    Для чего тогда такое сыкливое правительство, которое не может обеспечить безопасность своих граждан. Любые попытки жёсткого ответа чреваты для состояния зарубежной собственности и живущих за рубежом членов семей этих Членов правительства...... Вот и весь смысл трусливой и соглашательской политики. Продали страну за обещанные плюшки.
  23. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    0
    Сегодня, 15:39
    Каков поп, таков и приход.
  24. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 15:41
    Никто никого освобождать никогда не будет. У МИДа остались только одни озабоченности. И зачем посылать подводную лодку спасать танкер? Чем она может помочь? Только озабоченно проводить взглядом захваченный овскими пиратами транспорт.
    1. Не_боец Звание
      Не_боец
      0
      Сегодня, 15:45
      Чтобы "озабоченно проводить взглядом захваченный овскими пиратами транспорт." нужно всплыть, хотя бы под перископ. Но в этом случае увеличивается риск обнаружения :(
  25. Енотович Звание
    Енотович
    0
    Сегодня, 15:42
    Позорище, которого страна еще не знала в своей истории.
  26. Yuliy Звание
    Yuliy
    0
    Сегодня, 15:42
    ну обеспокоились в миде и что дальше? суд над моряками наших кораблей и отжатие самих кораблей и груза, пираты ржут
  27. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 15:42
    Обеспокоенность. Хорошо. Реально что то будет?
  28. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 15:43
    Могли бы ничего не говорить - сказать уже нечего. Такого позора Россия не помнит со времен Ельцина………
  29. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 15:59
    Это ошеломляющий ответ.
  30. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 16:01
    Необучаемая у нас руководство, пиндоcтан уже ноги начинает вытирать об наш флаг.
    Опять, снова, призываем Вашингтон.