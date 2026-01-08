«Неоколониальные замашки»: МИД РФ спустя сутки отреагировал на захват танкера
Спустя сутки с момента захвата американскими военными нефтяного танкера «Маринера», шедшего в Атлантике под флагом России, российский МИД отреагировал заявлением в сети. В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится о том, что у МИД России «силовая акция против танкера вызывает серьёзную обеспокоенность».
Из публикации:
Далее в МИД заявляют о том, что во всех остальных случаях досмотр мог осуществляться только при согласовании с Россией. Но никакого согласования, как известно, американцы не запрашивали и запрашивать не собирались.
Ведомство добавляет, что захват судна и пленение его экипажа являются «грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного права».
Также отмечается, что создана угроза для свободы судоходства.
МИД РФ:
Ведомство сообщает, что считает это «неоколониальными замашками» США – как захват танкера, так и действия по фактическому присвоению природных ресурсов Венесуэлы. В министерстве указывают на то, что захват «Маринеры» приведёт лишь к нарастанию военно-политической напряжённости в Атлантике и являет собой «зримое снижение порога применения силы» против мирного судоходства.
МИД России:
Напомним, что американские военные преследовали танкер Marinera, а затем на его борт высадился десант с вертолёта. В итоге власти США заявили, что намереваются судить экипаж танкера по американским законам. При этом танкер остаётся под контролем американских военных. Освобождать судно, как и его экипаж, американская сторона явно не собирается.
