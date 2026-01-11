«Большая дубинка» и мир через силу

США как жандарм Западного полушария

Не повышай голоса, но держи наготове большую дубинку. Так можно многого добиться**.

Синтез интервенционизма и изоляционизма

Унилатерализм, «британский баланс», «мир через силу», «свобода рук» во внешней политике и военных действиях, стратегическая предсказуемость и оперативная непредсказуемость – все это черты, связанные с изоляционизмом. Однако такие характеристики, как контроль над ключевыми регионами и предотвращение попадания этих регионов в руки одной державы, сохранение доступа ко всем важным регионам мира, сохранение старых и приобретение новых союзников – противоречат первой и второй заповедям изоляционистов: невмешательство в европейские дела и следование доктрине Монро. В результате внешняя политика США при Трампе в первую каденцию – это синтез американского интервенционизма и изоляционизма, а складывавшаяся система международных отношений имеет черты Вестфальской системы***.

Заключение

То, что я слышу от европейцев, — это постоянные аргументы о прошлом. Они говорят: «Ну, мы вместе воевали во Второй мировой войне» или «мы вместе воевали в войне с терроризмом». И мы за это благодарны. Но то, что вы сделали что-то умное 25 лет назад, не означает, что вы не можете сделать что-то глупое сейчас. И президент США говорит совершенно ясно: вы плохо справляетесь с вопросом Гренландии. Мы будем защищать интересы Америки. И я думаю, что президент готов пойти настолько далеко, насколько потребуется.

