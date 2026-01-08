МИД Польши: Украина перенесёт часть производства БПЛА на польскую территорию

МИД Польши: Украина перенесёт часть производства БПЛА на польскую территорию

Глава МИД Польши сделал заявление о том, что Варшава готова предоставить Украине возможности по производству беспилотников на польской территории.

По словам Радослава Сикорского, Украине передаётся уже 48-й транш военной помощи:



А сама Украина перемещает часть производства своих БПЛА в нашу страну.

Производство, как сообщается, будет осуществляться на средства из европейских кредитов, предоставленных Украине.

По сути, это означает, что российские систематические удары по объектам энергетики и промышленности Украины привели к тому, что полноценное военное производство даётся киевскому режиму всё с большим трудом. Соответственно, любые новые мощности в сфере «оборонки» становятся целями для ракетно-дроновых ударов. И киевский режим рассчитывает, что теперь производство военной техники и оружия, которым он планирует бить по России, может осуществляться в сопредельных странах – государствах НАТО.

И в этом случае в очередной раз актуализируется вопрос о российском ответе. Последует ли такой ответ в отношении Польши, если её военно-политическое руководство откровенно даёт понять, что готово продолжать войну против России украинскими руками с размещением военного производства Украины на своей территории. Если ответа не последует, то ситуация будет только усугубляться. Это притом, что Варшава и не собирается скрывать, против кого беспилотники будут применяться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -2
    Сегодня, 16:26
    "...Последует ли такой ответ в отношении Польши, если её военно-политическое руководство откровенно даёт понять, что готово продолжать войну против России украинскими руками с размещением военного производства Украины на своей территории...".

    Чтобы последовал ответ - надо отменять СВО и объявлять "вна украине" ВОЙНУ. Что автоматически позволяет атаковать союзников врага.
    Но, как всегда, объявят "озабоченность"...
    1. Aerolab Звание
      Aerolab
      -2
      Сегодня, 16:39
      А как иначе? Наше руководство всегда озабочено. Только "озабоченность" ни во что не выливается.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +7
        Сегодня, 16:53
        Не так много железных и автомобильных дорог меж Украиной и Польшей.
        Хорошая бомба разрывает железнодорожный путь на несколько дней (а то и недель) ремонта.
        При подрыве моста можно и на месяц заблокировать.
        И следовало это начать делать ещё тогда, когда в 22-ом первый транш военной помощи прошёл.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Андрей Храмов
      Чтобы последовал ответ - надо отменять СВО и объявлять "вна украине" ВОЙНУ.
      банкиры будут против
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 16:29
    Вслед за энергетикой придётся вырубать и транспортную инфраструктуру с приграничными странами. Тогда сообщение с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией будет затруднено. Жалко, что до сих пор этим вопросом занимались не очень активно.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Eugen 62
      придётся вырубать и транспортную инфраструктуру с приграничными странами.

      это нужно было делать в первую очередь
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 16:36
    И всё в открытую,без страха и извините не "стесняясь", вот и думай почему так.
  4. nordscout Звание
    nordscout
    -6
    Сегодня, 16:37
    Наши действия? Или, как всегда, большая "озабоченность" из недр отечественного Министерства озабоченностей, с пояснениями для "непутёвых", говорящей головой", сего ведомства - Марией Захаровой????
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 16:41
      Цитата: nordscout
      Наши действия?
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 17:12
      nordscout
      Наши действия?

      Предлагаю Вам возглавить группу для проведения спец.операций в тылу врага. Парабеллум вам выдадут.
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    -2
    Сегодня, 16:40
    Немцы тоже в сторонке не остались:
    Украинский оборонный комплекс Frontline Robotics и немецкая компания Quantum Systems создают в Германии совместное предприятие Quantum Frontline Industries (QFI) для массового производства небольших боевых и разведывательных дронов для ВСУ. Производственная линия будет в Германии и рассчитана на десятки тысяч дронов в год.
    Это считается первым промышленным производством украинских систем за пределами Украины.
    Правительство Германии разработало 10‑пунктный план углубления сотрудничества с украинской оборонной промышленностью, который предусматривает в том числе усилия по развитию кооперации, обмену технологиями и созданию совместных проектов.
    Немецкие оборонные компании, такие как KNDS (производитель танков Leopard 2), создали совместные предприятия с украинскими партнёрами, которые специализируются на ремонте и обслуживании техники, частично с участием украинских специалистов, прошедших обучение в Германии.
    Эти предприятия находятся не на территории Украины, и часто включают обучение и подготовку кадров в Германии.
    Немецкие оборонные компании активно расширяют производство вооружений и комплектующих, включая артиллерийские снаряды и ракеты, иногда в рамках контрактов с Киевом, но такие заводы являются немецкими предприятиями (например, Rheinmetall), а не собственностью Украины.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 19:14
      Не, ну это впечатляет!
      Я даю информацию, которую наверняка не каждый знает, а мне как "спасибо" (Dankeschön), минусы лепят. recourse
  6. инженер74 Звание
    инженер74
    +3
    Сегодня, 16:45
    Есть у меня подозрение, что такие производства давно и успешно работают по всему ЕС. С какого вдруг поляки решили об этом громк завить, вот вопрос? recourse
    И ещё один момент - самые массовые БПЛА собирают из валовых коммерческих китайских комплектующих отвёрткой и ноутбуком... Это можно в любом сарае делать, где светло и крыша не течёт... О каких "технологиях" вообще разговор?
    1. avdkrd Звание
      avdkrd
      +2
      Сегодня, 16:55
      Цитата: инженер74
      самые массовые БПЛА собирают из валовых коммерческих китайских комплектующих отвёрткой и ноутбуком...

      Абсолютно в точку, причем и мы и они, закупаемся на одних маркеплейсах, где в зависимости от кошелька, можно собрать дрон любой сложности и размера.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:16
      инженер74
      С какого вдруг поляки решили об этом громк завить, вот вопрос?

      Потому что гонор выплескивается наружу. Поленья подчеркивают свою как бы важность .
  7. zloybond Звание
    zloybond
    -1
    Сегодня, 17:11
    в январе 2025 года Варшава импортировала 22 тыс. т российского СУГа, в феврале — 31 тыс. т, а в марте — 38 тыс. т. То есть в первом квартале 2025 года поставки из России занимали 18% всего польского рынка этого газа. Правда, в 2024 году доля РФ на рынке СУГ Польши составляла 43%...
    А еще Польша приобрела в России удобрения, ах да и еще нашу гордость - огурцы....
    Мы как с Германией в 41 до начала боевых действий будем вихлять и продавать врагу все что он пожелает????