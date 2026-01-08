Брюссель переложил на страны ЕС принятие решений о задержании танкеров России

Страны Европы должны сами решить, следовать ли им примеру США и тоже задерживать российские нефтяные танкеры. Такую рекомендацию выдала Еврокомиссия. Официальной и общей позиции по этому вопросу у Брюсселя нет. Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

Брюссель переложил на европейские страны принятие решения о задержании российских танкеров, попадающих под санкции Евросоюза. Ответственность за это брать на себя Еврокомиссия отказалась, хотя полностью поддерживает США в их стремлении задержаний и арестов судов теневого флота России.



Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них. Задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции стран ЕС, а не Еврокомиссии.


Ряд стран Европы уже выразил желание присоединиться к США в борьбе с российскими нефтяными танкерами. В частности, об этом заявила Великобритания. Выступивший в парламенте страны министр обороны Джон Хили заявил, что действия США по захвату российского танкера абсолютно законны и Великобритания поддержит эту инициативу.

К ней также хотят присоединиться прибалтийские лимитрофы, но те же эстонцы опасаются, что ответ России им не понравится. Вот если бы кто-то из «больших» европейских стран узаконил бы пиратство в Балтийском море, то они присоединились бы с радостью.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 16:46
    Там много ретивых да русофобов отбитых,а если ответ не будет то это станет нормой к сожалению.
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +7
    Сегодня, 16:49
    Россия ведет себя как те огромные киты, которых акулы и косатки пожирают и разрывают на части, ударяя хвостами по морю. Пришло время, чтобы медведь вернулся и нанес удар морским пиратам. Если не действовать сейчас, решительно и даже смело, ущерб может стать критическим для репутации страны, ее экономики и даже ее выживания как суверенного государства.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 17:07
      Цитата: Carlos Sala
      ущерб может стать критическим для репутации страны, ее экономики и даже ее выживания как суверенного государства

      Вы наверно уж сильно загнули.
      - Мы итак суверенны и в условиях афигительных санкций выживаем.
      - Репутация как была так и осталась в виде страны противостоящей гегемонам и наглосаксам. Во всём мире видят кто есть кто и особенно после действий США последних дней где они разделили мир ещё больше где кто-то за гегемона ухватился, а кто-то от него откатился.
      - Экономика как ни странно в условиях СВО укрепляется (хотя может где-то и усиливается). Как ни странно, но когда нам плохо мы начинает развиваться и укрепляться, что есть благо для нас, вот если бы в мирное время так было. Пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
      Так что не всё так плохо и жизнь продолжается. Всё будет хорошо.
      1. Carlos Sala Звание
        Carlos Sala
        +2
        Сегодня, 17:14
        Твоя идея похожа на идею кита, который думает, что с каждым кусочком его враги насыщаются и оставят его в покое, но в конце концов его оставляют в костях
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +1
          Сегодня, 17:19
          Цитата: Carlos Sala
          похожа на идею кита, который думает

          Кит животное и думать не может как и планировать на будущее, что и как делать. Инстинкт самосохранения и попытка выжить заставляют его бороться.
        2. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          +1
          Сегодня, 17:30
          Цитата: Carlos Sala
          Твоя идея похожа на идею кита, который думает, что с каждым кусочком

          Смысл в том, что мы кусаем на Украине, а они кусают нас, где у них есть возможность.Конфликт идёт по всем фронтам,как на поле боя так и в финансовой и политической сфере!И подходить и судить его, как большинство у нас пишет, с дворовой логикой, не есть правильно.Тут на много больше факторов,стратегий,причин и возможностей!
          1. Carlos Sala Звание
            Carlos Sala
            +1
            Сегодня, 17:39
            Они разыгрывают свои карты, а ты попадаешься на их уловку, создавая смертельную слабость. Если на тебя нападает группа хищников, ты должен сражаться как медведь, а не как кит. Ты должен наносить урон всем, сражаться со всеми и не сосредотачиваться только на одном, пока остальные уничтожают тебя. Россия имеет 20 000 ядерных боеголовок, у нее более чем достаточно возможностей, чтобы заставить уважать флаг ее военных и торговых судов. Нужно уже сейчас ударить кулаком по столу.
            1. Владислав_В Звание
              Владислав_В
              0
              Сегодня, 17:50
              На море конфликт только начался, и как мы ответим, ещё никто не знает.Вполне возможно, что будут предприняты меры для охраны наших судов, и как раньше, будем играть с США в игры, кто кого на таран возьмёт.
  3. инженер74 Звание
    инженер74
    +4
    Сегодня, 16:53
    До блокады Калининграда осталось....
    Если хоть какие-то вменяемые ответные действия не последуют! sad
    ИМХО
  4. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +4
    Сегодня, 16:55
    Вот так янки открыли ящик пондоры , и шакалы побегут исполнять тоже самое кто во что горазд, а что ведь за это ниче не будет - Янки своим примером показали...... жду когда какая нибудь эстония начнет захваты.....
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +4
    Сегодня, 16:57
    Ряд стран Европы уже выразил желание присоединиться к США в борьбе с российскими нефтяными танкерами.

    Если сейчас жёстко не ответить всем этим присоединителям, то нас пинать будут даже наши союзники. Идет масштабная атака всего коллективного запада на наш энергетический сектор, повод которой дали наши рукамиводители.

    Ирак решил национализировать нефтяное месторождение «Лукойла».

    Кабинет министров Ирака одобрил планы по национализации операций на нефтяном месторождении Западная Курна-2, одном из крупнейших в мире, поскольку правительство стремится предотвратить сбои в работе, вызванные санкциями США, введёнными в отношении российской компании «Лукойл».
    75-процентная доля «Лукойла» в нефтяном месторождении была его крупнейшим зарубежным активом. У компании есть время до 17 января, чтобы продать свои зарубежные активы в соответствии с последним сроком, установленным Министерством финансов США.
  6. NICK111 Звание
    NICK111
    +2
    Сегодня, 17:00
    Брюссель прекрасно понимает, что на Балтике есть желающие на это грязное дельце.
    Зачем ему лезть в открытую, достаточно намекнуть и инициатива будет с энтузиазмом подхвачена. Если дело пойдет, то и другие подтянутся.
    Кроме того, повреждения морских кабелей будут хорошим толчком к началу процесса захвата судов.
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 17:02
    Цитата: Carlos Sala
    Россия ведет себя как те огромные киты, которых акулы и косатки пожирают и разрывают на части, ударяя хвостами по морю. Пришло время, чтобы медведь вернулся и нанес удар морским пиратам. Если не действовать сейчас, решительно и даже смело, ущерб может стать критическим для репутации страны, ее экономики и даже ее выживания как суверенного государства.


    Бывают не только суверенные, но и суеверные.
    Ка бы чего не вышло.
  8. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 17:09
    Чухонский эксперимент с попыткой захвата танкера помните? Прошло совсем немного времени и результат в виде оставленных в живых экипажей вертолёта и катера береговой охраны чухланда дал свои плоды. Кушаем, стараемся не обляпаться. П и н д о с ы преподнесли нам первое блюдо, но не последнее.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:13
    То-есть, ЕС официально открестилась от своих подельников. Если что случится, пусть Россия прессует прибалтов, финнов и прочих подсвинок, а Европа как бы не при делах. Забавно.
  10. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    -1
    Сегодня, 17:36
    Думаю, наиболее подходящий вариант - торпедировать Маринеру. Огневой контакт с ВМС США сейчас несвоевременен. Таким действием можно пройти по лезвию. И готовность к обострению обозначить, и избежать морской войны, губительной для нас.