Брюссель переложил на страны ЕС принятие решений о задержании танкеров России
Страны Европы должны сами решить, следовать ли им примеру США и тоже задерживать российские нефтяные танкеры. Такую рекомендацию выдала Еврокомиссия. Официальной и общей позиции по этому вопросу у Брюсселя нет. Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер.
Брюссель переложил на европейские страны принятие решения о задержании российских танкеров, попадающих под санкции Евросоюза. Ответственность за это брать на себя Еврокомиссия отказалась, хотя полностью поддерживает США в их стремлении задержаний и арестов судов теневого флота России.
Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них. Задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции стран ЕС, а не Еврокомиссии.
Ряд стран Европы уже выразил желание присоединиться к США в борьбе с российскими нефтяными танкерами. В частности, об этом заявила Великобритания. Выступивший в парламенте страны министр обороны Джон Хили заявил, что действия США по захвату российского танкера абсолютно законны и Великобритания поддержит эту инициативу.
К ней также хотят присоединиться прибалтийские лимитрофы, но те же эстонцы опасаются, что ответ России им не понравится. Вот если бы кто-то из «больших» европейских стран узаконил бы пиратство в Балтийском море, то они присоединились бы с радостью.
