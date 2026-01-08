Зеленский заявил о готовности документа по гарантиям безопасности от США

Киев вновь заговорил о скором выходе на «финишную прямую» по теме гарантий безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ с США уже «фактически готов к финализации» и может быть утвержден на встрече с Дональдом Трампом.По словам Зеленского, такой вывод сделан по итогам переговоров украинской делегации во Франции. Обсуждение, как он признал, шло непросто: речь заходила о «базовой рамке» завершения войны и возможных вариантах окончательной редакции документа. Киев, по его словам, представил свои предложения и теперь ждет реакции американской стороны.При этом Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина понимает: Вашингтон параллельно будет вести диалог с Москвой. В Киеве ожидают обратной связи – готова ли Россия «реально заканчивать войну». Формулировка характерная: с одной стороны – демонстрация ожиданий, с другой – попытка заранее зафиксировать политическую позицию.На фоне этих заявлений напомнили и о принятой 6 января декларации так называемой «коалиции желающих», которую подписали Украина, Франция и Великобритания. Документ предполагает размещение на Украине многонациональных сил после окончания боевых действий. США в подписании участия не принимали, ограничившись обсуждением формата мониторинга и технической поддержки.В Москве подобные схемы воспринимают однозначно. Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова обсуждать взаимные гарантии безопасности, но категорически выступает против присутствия вооруженных сил НАТО на Украине.

