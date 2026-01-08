Зеленский заявил о готовности документа по гарантиям безопасности от США

Киев вновь заговорил о скором выходе на «финишную прямую» по теме гарантий безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ с США уже «фактически готов к финализации» и может быть утвержден на встрече с Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, такой вывод сделан по итогам переговоров украинской делегации во Франции. Обсуждение, как он признал, шло непросто: речь заходила о «базовой рамке» завершения войны и возможных вариантах окончательной редакции документа. Киев, по его словам, представил свои предложения и теперь ждет реакции американской стороны.



При этом Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина понимает: Вашингтон параллельно будет вести диалог с Москвой. В Киеве ожидают обратной связи – готова ли Россия «реально заканчивать войну». Формулировка характерная: с одной стороны – демонстрация ожиданий, с другой – попытка заранее зафиксировать политическую позицию.

На фоне этих заявлений напомнили и о принятой 6 января декларации так называемой «коалиции желающих», которую подписали Украина, Франция и Великобритания. Документ предполагает размещение на Украине многонациональных сил после окончания боевых действий. США в подписании участия не принимали, ограничившись обсуждением формата мониторинга и технической поддержки.

В Москве подобные схемы воспринимают однозначно. Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова обсуждать взаимные гарантии безопасности, но категорически выступает против присутствия вооруженных сил НАТО на Украине.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 16:49
    Читаю и уху ем,от этого подхода Киева и Ко,то есть они выработали согласовали и интересы Москвы их не волнует,типа главное с Вашингтоном согласовать,а Россия,а что Россия послушно под козырек возьмёт и кинется сполнять,а если нет?!
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +4
      Сегодня, 16:59
      Естественно, Россия исполнять не будет. Просто зеля уже не знает как дальше какелам голову заморочить. Ну, чтоб до последнего дохли.
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 17:27
        Младший рядовой
        Ну, чтоб до последнего дохли.

        Ну им хочется дохнуть, пусть дохнут. Там голов нет, одни кастрюли.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 17:07
      Цитата: Ропот 55
      Читаю и уху ем,от этого подхода Киева и Ко,то есть они выработали согласовали и интересы Москвы их не волнует,типа главное с Вашингтоном согласовать,а Россия,а что Россия послушно под козырек возьмёт и кинется сполнять,а если нет?!

      А Вашингтон и не волнуют хотелки России, у них другой план, они сейчас закошмарят весь наш теневой флот, доходы страны упадут, налоги без конца поднимать не получится, иначе народ может обидеться и выйти на прогулки, а без денег воевать в долгую не выйдет, не учел этого геостратег и будут давить на него подписать их вариант мирного плана. Че толку мы били по военной промышленности Украины, за это время США и Европа кратно нарастили выпуск вооружений, по ним мы бить не будем, опять просчет.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 17:28
        Танкеры могут с двух строн прекратить любое движение. И да война уже идет, и сша тут не миротворец или судья, он сторона конфликта.
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 19:11
      Цитата: Ропот 55
      Читаю и уху ем,от этого подхода Киева и Ко,то есть они выработали согласовали и интересы Москвы их не волнует,типа главное с Вашингтоном согласовать,а Россия,а что Россия послушно под козырек возьмёт

      Не возьмёт. На это расчёт и делается.
      Отказ России от подписания этой промокашки будет подан как отказ от мирного урегулирования и зелепука автоматически пролонгирует своё пребывание в статусе нелегитимного ещё на неопределённый срок, чего он, и его лондонские и брюссельские кураторы и добиваются.
  2. Igor Korbut Звание
    Igor Korbut
    +3
    Сегодня, 16:52
    Без России "хотелка" не сработает
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:55
    ❝ Киев вновь заговорил о скором выходе на «финишную прямую» по теме гарантий безопасности ❞ —

    — Они уже по этой теме не по первому кругу на «финишную прямую» выходят ...
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -2
    Сегодня, 17:07
    Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова обсуждать взаимные гарантии безопасности...


    Чем дальше СВО, тем менее грозные декларации. Когда начинали, помнится, всё было на "максималках".

    Кстати, что-то в новостях везде один только рыжий х.рен, словно он уже Властелин Колец. А нашего не слышно и не видно.
  5. air wolf Звание
    air wolf
    +2
    Сегодня, 17:09
    Ну да, два бисексуальных пидофила наконец-то договорились laughing