В МИД РФ заявили о последствиях возможного появления войск НАТО на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на декларацию о намерениях, подписанную 6 января в Париже лидерами Великобритании, Франции и Украины. Документ, как следует из формулировок, допускает размещение британских и французских войск на украинской территории «в случае прекращения огня».

В Москве такую логику не оставили без ответа. По линии МИД прямо заявлено: появление на Украине воинских подразделений, складов, штабов и любой иной военной инфраструктуры западных стран будет квалифицировано как иностранная интервенция. Со всеми вытекающими – не риторическими, а вполне прикладными.



Речь идет о прямой угрозе безопасности не только России, но и самой Европы, которую в очередной раз пытаются втянуть в конфликт под вывеской «гарантий».

Контекст здесь важнее слов. «Миротворческий» контур, который рисуют в Лондоне и Париже, по большому счету означает легализацию военного присутствия НАТО на линии соприкосновения. А это уже не про дипломатию и не про контроль режима тишины, а про расширение театра военных действий и резкое повышение ставок.

МИД предупреждает недвусмысленно: любые такие подразделения и объекты будут рассматриваться как законные военные цели Вооруженных сил России. Иллюзий о «неприкосновенном статусе» здесь не остается. И если в европейских столицах продолжают играть словами, то в Москве предпочитают называть вещи своими именами – и заранее обозначать последствия.
  Андрей Храмов
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 17:08
    Мария Захарова отреагировала на декларацию о намерениях: "...Со всеми вытекающими...".
    А что течёт то..?!?..
    marchcat
      marchcat
      +6
      Сегодня, 17:12
      в Москве предпочитают называть вещи своими именами – и заранее обозначать последствияА всё таки, что на счёт захваченного танкера? Может назовёте все своими именами, кроме конечно озабоченности...
      Андрей Храмов
        Андрей Храмов
        -4
        Сегодня, 17:14
        Уважаемый marchcat (marchcat)!

        Танкер не наш - он "теневой". И ответ будет "наведением тени-на-плетень...
      ARIONkrsk
        ARIONkrsk
        -1
        Сегодня, 18:47
        Цитата: marchcat
        в Москве предпочитают называть вещи своими именами – и заранее обозначать последствияА всё таки, что на счёт захваченного танкера? Может назовёте все своими именами, кроме конечно озабоченности...

        В Москве уже не поспевают выражать..., в Черном море атаковано судно шедшее в Новороссийск, тут какой то Украине не могут достойного ответа дать, а вы хочете чтоб США что то сделали, уже выразили протест.
    Silver99
      Silver99
      +1
      Сегодня, 17:13
      Ну что оторвалась от праздничного стола и выдала дежурную озабоченность, Дони от этого внепланово сходил в сортир..... как то все предсказуемо.
      Андрей Храмов
        Андрей Храмов
        -7
        Сегодня, 17:15
        Уважаемый Silver99!

        "Оторвалась" ли - вот в чём вопрос..!!
    Irokez
      Irokez
      +3
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Андрей Храмов
      А что течёт то..?

      Язвите батенька. Ну-ну.
      Андрей Храмов
        Андрей Храмов
        -5
        Сегодня, 17:18
        Уважаемый Irokez (Сергей)!

        Почему язвлю..??..
        Я спрашиваю, что: "...течёт в контексте последствий..."..??..
        Если Вы знаете перевод с "мидовски-дипломатического" языка на вменяемый русский язык - буду благодарен с ним ознакомиться...
        Irokez
          Irokez
          0
          Сегодня, 17:27
          Цитата: Андрей Храмов
          что: "...течёт в контексте последствий..."..??

          Дипломаты знают: - "что если придёте, то и получите, а что получите сами можете догадаться потому и думайте прежде чем приходить". Ну только Вы получается не можете догадаться или хотя бы логически прикинуть (в шахматы наверно умеете играть или только пешки передвигать). А язвить деред женщиной ещё и из МИД (при исполнении) наверно некультурно.
          Андрей Храмов
            Андрей Храмов
            +5
            Сегодня, 17:31
            Уважаемый Irokez (Сергей)!

            Они с 2022 года пришли. И воюют. Против нас. И кладут на все "озабоченности" с прибором.

            Если у Вас вместе с Захаровой и МИДом проблемы со зрением вкупе с пониманием - так это ваши совместные проблемы.

            С такими заявлениям на 4 году войны - самое место на манеже... Цирковом. Будет и культурно. Для женщины. Аплодисмены "сорвёт" вместе с тиграми и ковёрными.
            Владислав_В
              Владислав_В
              +2
              Сегодня, 18:08
              Цитата: Андрей Храмов
              Они с 2022 года пришли. И воюют. Против нас. И кладут на все "озабоченности" с прибором.

              А мы их убиваем!Не кто их там на Украине не сортирует.
              Андрей Храмов
                Андрей Храмов
                0
                Сегодня, 18:20
                Уважаемый Владислав_В (Влад)!

                Наши парни тоже гибнут...
          tsvetahaki
            tsvetahaki
            0
            Сегодня, 18:35
            Цитата: Irokez
            Ну только Вы получается не можете догадаться

            В смысле красной линии?
            Догадались, спасибо!
    Melior
      Melior
      -3
      Сегодня, 18:18
      Кипяток у нее по ляжкам течет! laughing
  Ропот 55
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:09
    Ну да,ну да.
    Знаю что слишком коротко,зато ёмко?
  Мурзик
    Мурзик
    +2
    Сегодня, 17:09
    Нее, всё таки забавные они там во власти, вместе со своим корчмым)))
  Irokez
    Irokez
    +3
    Сегодня, 17:11
    любые такие подразделения и объекты будут рассматриваться как законные военные цели Вооруженных сил России.

    Правильно. Нужно напоминать лишний раз неугомонным гномикам, что бы со спичками не играли, а то могут сами себя поджечь. Ведь Дональд Скрудж их может кинуть (да и почти уже) и где же они харчеваться то будут?
  Denis_999
    Denis_999
    -3
    Сегодня, 17:12
    Обычно раздражает меня сей спикер МИДа ( уж простите меня ), но сейчас её слова - прямо КАК БАЛЬЗАМ НА ДУШУ. На фоне позорной неопределённости, "беззубых" заявлений ( а то и вовсе тишины ) вокруг захвата танкера ХОТЬ ТУТ что-то ОДНОЗНАЧНОЕ!!!

    Просыпаются потихоньку, видать, после НГ:)
    Личное мнение
      Личное мнение
      +2
      Сегодня, 17:22
      А почему нельзя было заявить, что будет расцениваться как официальное вступление обозначенных стран в военный конфликт, со всеми вытекающими т.е. ударами и по их территории.
      Denis_999
        Denis_999
        +3
        Сегодня, 17:29
        Мил человек, так мы и с Украиной-то НЕ в состоянии войны, насколько я могу судить! Мы войну друг-другу до сих пор НЕ объявляли.

        Если заходит контингент в 15 тысяч голов, логично НЕ обострять ситуацию до крайности, а разбить этот контингент прямо на Украине.

        Это - ЛЕГКО, нажать кнопки, отдать приказ, чих-пых, "Орешниками" по Лондонску. Остановиться вот только потом будет УЖЕ НЕЛЬЗЯ:)
        Личное мнение
          Личное мнение
          +1
          Сегодня, 17:33
          У меня в комментарии нет слова война, вступлении в военный конфликт.
          Зачем придерживаться полностью их сценария.
          Denis_999
            Denis_999
            0
            Сегодня, 17:35
            Ну, у Вас же есть в посте такая строчка - "со всеми вытекающими т.е. ударами и по их территории". Удары ПО ИХ ТЕРРИТОРИИ. Это, что, разве уже не война тогда?
            Личное мнение
              Личное мнение
              +1
              Сегодня, 17:50
              Т.е. удары с територии где находятся их регулярные войска это не война, а по територии страны их пославшей это война. Может они такие же терпмлы как и мы.
              Denis_999
                Denis_999
                -1
                Сегодня, 17:55
                С ИХ территории по нам пока ещё НЕ прилетало ( если ошибаюсь, Вы меня поправите ).

                Наверное, никто НЕ хочет "стачивать" в одночасье свои силы и получать "ядеркой" по голове.
                Личное мнение
                  Личное мнение
                  +1
                  Сегодня, 18:06
                  Правильно я Вас понял, если наши РЕГУЛЯРНЫЕ войска будут находится на територии Ирландии и отдуда бить по Лондану и Манчестеру, британцы не будут бить по нашим городам, а только по Дублину?
                  Denis_999
                    Denis_999
                    -1
                    Сегодня, 18:12
                    Я понял Вашу аналогию.

                    Официально войск НАТО на Украине НЕТ, стало быть, и незачем форсировать. Да, есть наёмники, есть, уволенные задним числом в запас, кадровые военные, да, попадаются в штабах и офицерьё, которое, случается, даже берём в плен. НО официально никто с нами в войну НЕ вступал.
                    Десница ока
                      Десница ока
                      -1
                      Сегодня, 18:32
                      Есть! Недавно во Франции, по-моему, со всеми почестями хоронили представителя своих РЕГУЛЯРНЫХ войск, погибшем на укре. Таким образом, эту черту они тоже переступили, признав наличие своих официальны войск на Украине, воюющих против нас. И что? - ничего, мы это просто, как обычно схавали... Скоро значит таких вояк натовских, там будет пруд пруди, а зачем им себя ограничивать, если они поняли, что даже такое их, можно сказать признание в том, что они воюют против нас, своими уже руками и официально, у нас предпочли просто проигнорировать?
                      Denis_999
                        Denis_999
                        -1
                        Сегодня, 18:44
                        А Вы, смотрю, прямо так и хотите повоевать с ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ армией. Чтобы и по их территории бахнуть...

                        Тут с этими-то, с украми ( к которым, признаться, и их собственное и НАТОвское командование относится как к скоту, посылая на откровенный убой ) возимся...
                      Десница ока
                        Десница ока
                        0
                        Сегодня, 18:53
                        То что я хочу, сто раз тут уже писала... Не хочу повторяться в очередной раз..,
                        все равно бесполезно, Путин меня не слышит!....))))
                      Denis_999
                        Denis_999
                        0
                        Сегодня, 18:54
                        Он и меня НЕ слышит. Что тут поделаешь:)
                      Десница ока
                        Десница ока
                        0
                        Сегодня, 19:02
                        Так выпьем же за то, чтобы он нас, наконец услышал! drinks
                        laughing
                      Denis_999
                        Denis_999
                        +1
                        Сегодня, 19:04
                        Спасибо, не пьющий! Но Ваш призыв РАЗДЕЛЯЮ! yes
      Владимир М
        Владимир М
        -2
        Сегодня, 17:29
        Потому что после официального введения войск НАТО на Украину не будет никаких ударов по их расположению.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:16
    Не могу понять. Чей МИД круче, наш или китайский?
    Saturn VII
      Saturn VII
      0
      Сегодня, 17:24
      Не могу понять. Чей МИД круче, наш или китайский?

      По виду пока китайский. Что то там решают по тихому и хотя бы озабоченностями не позорятся.
      Tagan
        Tagan
        +1
        Сегодня, 17:38
        По виду пока китайский. Что то там решают по тихому и хотя бы озабоченностями не позорятся.

        По виду? Что тут имеется ввиду?))
        Насчёт "по-тихому". Тогда вам откуда известно, что они там решают?
        Насчёт озабоченностей всё не так однозначно. Достаточно последних китайских предупреждений по поводу Тайваня.
      Десница ока
        Десница ока
        -1
        Сегодня, 18:33
        Ну да... И, как следствие - китайские корабли никто не захватывает, боятся адекватной ответки, очевидно....
  cmax
    cmax
    -1
    Сегодня, 17:17
    Просто интересно, кто у нас по Миду главный- Лавров, Захарова или депутаты на ТВ, каждый, со своим решением проблемы и ответными гипотетическими мерами.
    Возможно выскажется сам гарант со своим веским словом, а то как то не слышно его, особенно когда надо услышать!
    Saturn VII
      Saturn VII
      0
      Сегодня, 17:27
      Возможно выскажется сам гарант со своим веским словом, а то как то не слышно его, особенно когда надо услышать!
      Наивный вы. Этот, опять будет в норе отсиживаться пока все не рассосется.
    Tagan
      Tagan
      0
      Сегодня, 17:44
      кто у нас по Миду главный- Лавров, Захарова или депутаты на ТВ, каждый, со своим решением проблемы и ответными гипотетическими мерами.

      Чтобы это понять, необходимо отключить фантазии и включить мыслительный процесс. Только заранее прошу, не надо про шапки, чепчики включать антикриз.))
      cmax
        cmax
        -1
        Сегодня, 18:31
        Цитата: Tagan
        Чтобы это понять, необходимо отключить фантазии и включить мыслительный процесс. Только заранее прошу, не надо про шапки, чепчики включать антикриз.)

        Кажется, как вы пишите, даже включив мыслительный процесс это будет сложно понять. У г.Лаврова ( по материалам печати) достаточно много проблем со здоровьем, 75 лет. При СССР было понятно где, кто , когда, но не сейчас. Есть вопросы , в уважающие себя государстве, ответ даает глава государства. Это весомое заявление обычно принимается противоположной стороной к сведению, пока такого не наблюдаю. О захвате танкера первым высказался Минтранс, а не МИД. Сейчас как раз обстановка для России очень напряжённая, проходит какой то перелов в мире, и кажется в нехорошую сторону, враги обнаглели. Если не ответить нас не ждёт ничего хорошего. Имхо.
        Ivan№One
          Ivan№One
          -1
          Сегодня, 18:42
          75 - это всего на 2 годика больше, чем у кого надо
          Так что это, без намеков, что в 75 пора писать воспоминания на кресле качалке под пледом
  Добрый
    Добрый
    +2
    Сегодня, 17:17
    Цитата: Андрей Храмов
    Мария Захарова отреагировала на декларацию о намерениях: "...Со всеми вытекающими...".
    А что течёт то..?!?..
    вот такая линия
    Ivan№One
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 18:39
      Злые языки говорят, что фломастеры с красным цветом у них уже закончились
      Там теперь чертят другим цветом
  taiga2018
    taiga2018
    +7
    Сегодня, 17:17
    Что то мне подсказывает что случай с танкером стал последней проверкой,результаты удовлетворили НАТО,они могут спокойно вводить свои войска,ничего им за это не будет.
    Denis_999
      Denis_999
      -1
      Сегодня, 17:24
      Случай с танкером - конечно, позор тот ещё. НО... ввод войск НАТО будет воспринят однозначно и реакция будет такая же, наши будут бить. Путин, конечно, мастер оттягивать неизбежное до последнего, до невозможности, но, когда припечёт, он уже не колеблется. Иначе ему ловить нечего.
  Carlos Sala
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 17:20
    Мы не знаем точно, в что играет Трамп, говоря Путину одно, а европейским макакам другое. В любом случае было бы нелепо, если бы Украина отказалась от НАТО и в то же время разрешила размещение войск НАТО на своей территории.
  Щирый прапор
    Щирый прапор
    -1
    Сегодня, 17:20
    Заявление для плебса, направленное на внутреннюю аудиторию. Как там про "гаранта", который ещё вчера называл руководство натовских стран "партнёрами"
    Так и тут: сначала-договорнячок с остановкой войны, потом якобы денацификация под руководством вчерашних кураторов и организация сил самообороны по стандартам нато.
    Вошдь: "о5 партнеры обманули! "
  Saturn VII
    Saturn VII
    +2
    Сегодня, 17:21
    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала
    А что, смелее Захвровой никого в миде больше не осталось?
  ssz
    ssz
    0
    Сегодня, 17:24
    Чёт вспомнился анекдот про "кто бросил валенок на пульт?"
  sdivt
    sdivt
    +4
    Сегодня, 17:41
    По линии МИД прямо заявлено: появление на Украине воинских подразделений, складов, штабов и любой иной военной инфраструктуры западных стран будет квалифицировано как иностранная интервенция. Со всеми вытекающими – не риторическими, а вполне прикладными

    Сильно, смело!
    Браво, Мария Владимировна!
    Вот только заголовок подкачал, да...
    Такие публикации надо бы озаглавить, как-нибудь, вроде
    "В НАТО вздрогнули!"
    или
    "Европа ужаснулась!"
    на худой конец - "Мир в панике!"
    Как говорится - чего с ними, басурманами, церемониться?!
  Обычный
    Обычный
    0
    Сегодня, 18:13
    О, где-то уже приходилось такое слышать. Никто из комрадов не подскажет где можно купить одеколон "Дух Анкориджа"? Какой день ищу в интернете, никак не могу найти.
  valera75
    valera75
    0
    Сегодня, 18:23
    Да они давно с нашими ВС воюют,кто в расчётах Iris,пэтриотов,хаймарсов а сколько инструкторов?Пишут только поляков за 4 года прошли боевые действия около 20тысяч и четверть уже в украинском чернозёме,а добавить сюда бритов,румын,французов,немцев и прочей нечисти там поди под полтинник наберётся.Их скорее всего останавливает полноценно втянутся в конфликт на территории Украины страх о последствиях когда огромное количество гробов поедет к ним на родину и что то надо будет говорить населению.Но британцы думаю подтолкнут тех же прибалтов и финов а там и поляки как ни крути втянутся.Теже бриты пульнут по Варшаве ракету типа от нас прилетела и вот вам всё войско польское по уши в конфликте.Хотя перед этим скорее всего активируют преднестровский кейс,и думаю когда совсем начнёт сыпаться фронт.Посмотрим.
  Ivan№One
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 18:38
    В МИД РФ заявили...

    laughing
    Дальше можно и не читать