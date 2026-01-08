В МИД РФ заявили о последствиях возможного появления войск НАТО на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на декларацию о намерениях, подписанную 6 января в Париже лидерами Великобритании, Франции и Украины. Документ, как следует из формулировок, допускает размещение британских и французских войск на украинской территории «в случае прекращения огня».В Москве такую логику не оставили без ответа. По линии МИД прямо заявлено: появление на Украине воинских подразделений, складов, штабов и любой иной военной инфраструктуры западных стран будет квалифицировано как иностранная интервенция. Со всеми вытекающими – не риторическими, а вполне прикладными.Речь идет о прямой угрозе безопасности не только России, но и самой Европы, которую в очередной раз пытаются втянуть в конфликт под вывеской «гарантий».Контекст здесь важнее слов. «Миротворческий» контур, который рисуют в Лондоне и Париже, по большому счету означает легализацию военного присутствия НАТО на линии соприкосновения. А это уже не про дипломатию и не про контроль режима тишины, а про расширение театра военных действий и резкое повышение ставок.МИД предупреждает недвусмысленно: любые такие подразделения и объекты будут рассматриваться как законные военные цели Вооруженных сил России. Иллюзий о «неприкосновенном статусе» здесь не остается. И если в европейских столицах продолжают играть словами, то в Москве предпочитают называть вещи своими именами – и заранее обозначать последствия.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»