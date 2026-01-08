Делси Родригес назначила первого виновного в похищении Николаса Мадуро

Венесуэльские власти нашли или назначили первого виновного в похищении президента республики Николаса Мадуро, им оказался возглавлявший контрразведку и президентскую гвардию генерал Хавьер Маркано Табата. Об этом накануне сообщали местные ресурсы.

Назначенная временным президентом и одобренная Трампом Делси Родригес приняла решение уволить с должности и арестовать генерала Хавьера Маркано Табату, отвечавшего при Мадуро за контрразведку и охрану президента. Генерала обвинили в якобы предоставлении американцам информации о местонахождении президента Венесуэлы, а также отключении протоколов противовоздушной обороны.



Как заявляется, именно Табата виноват в том, что венесуэльская ПВО, довольно мощная и современная, не произвела ни одного выстрела по вертолетам сил специальных операций США, свободно летавшим над Каракасом.

Делси Родригес уволила и арестовала генерала Хавьера Маркано Табату, возглавлявшего контрразведку и президентскую почетную гвардию. Его обвиняют в предоставлении контактной информации президента Мадуро и отключении протоколов противовоздушной обороны.


Между тем ряд экспертов считает, что в похищении Мадуро замазана и сама Родригес, которой США пообещали доступ к ее заблокированным счетам в Катаре и Турции за слив информации о президенте Венесуэлы. Еще осенью прошлого года американские медиа писали о тайных переговорах в Катаре между представителями США и Венесуэлы. Со стороны Каракаса в них участвовали Делси Родригес и ее брат, глава парламента Венесуэлы Хорхе Родригес. Обсуждался план отправки Мадуро в отставку.

О том, что Мадуро сдало ближайшее окружение, уверены многие политические аналитики. Отсюда и бездействие ПВО и армии Венесуэлы, не получившей приказов. Фактически сражалась только охрана Мадуро, состоящая из кубинцев. В Гаване сообщили о гибели 32 граждан Кубы из состава Революционных сил (армии) и МВД.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 17:28
    Делси Родригес уволила и арестовала генерала Хавьера Маркано Табату

    Уволить, то уволила, но нужно быть осторожней - "Главное на себя не выйти".
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +4
      Сегодня, 17:34
      Не выйдет она на себя, будет дальше чистить от не согласных. Вопрос куда она поведет страну уже риторический.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 17:52
        Цитата: Mitos
        Вопрос куда она поведет страну уже риторический.
        Она и сама не знает, куда. Туда, куда прикажут.

        И да.
        США пообещали доступ к ее заблокированным счетам в Катаре и Турции за слив информации о президенте Венесуэлы
        Вон, оказывается, Трамп о чём, когда пообещал ей ещё хуже, чем Мадуро. А я-то, наивный, посчитал, что её и не повезут никуда, в спальне придушат. А тут про деньги...

        Как-то я упустил из виду, что для барыги главное не душа, а кошелёк. Соответственно, Мадуро просто повесят. А ей - ещё хуже. Деньги отберут...
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          +3
          Сегодня, 18:15
          Мадуро просто повесят. А ей - ещё хуже. Деньги отберут...
          "Рим предателям не платит" - (с).
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +3
            Сегодня, 18:17
            Цитата: Eugen 62
            Мадуро просто повесят. А ей - ещё хуже. Деньги отберут...
            "Рим предателям не платит" - (с).
            Рим, может, и не платит... А Вашингтон платит. Вон, Саддам и Мадуро знают...
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 18:03
        Мадуро сдало ближайшее окружение, уверены многие политические аналитики.

        Это очевидно, нет в этом сомнений.
        Mitos
        Вопрос куда она поведет страну

        По течению, северный сосед укажет дорогу.
    2. 123_123 Звание
      123_123
      0
      Сегодня, 19:02
      Переговоры в катаре об отставке мадуро шли с разрешения мадуро, это же не секрет. Да и как она могла повлиять на пво страны? Разве что как посредник
  2. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +12
    Сегодня, 17:31
    Ну хоть кубинцы сработали на совесть - земля им пухом.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +6
      Сегодня, 17:37
      Цитата: SEVERIN
      Ну хоть кубинцы сработали на совесть - земля им пухом.

      Траванули их, скорее всего. Раз без потерь и не сильно помятого Мадуро захватили.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 17:55
      Мертвые сраму не имут.Только лучше если бы они с собой сотню другую забрали.И их предали
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Сегодня, 18:26
        Кубинцев точно предали, это факт. И не только их. Амеровский спецназ зашёл в гости к Мадуро, как к себе домой. И вот это обстоятельство уже не удивляет:
        ...венесуэльская ПВО, довольно мощная и современная, не произвела ни одного выстрела по вертолетам сил специальных операций США, свободно летавшим над Каракасом.

        При этом удивляет нахальство руководителя Пентагона, Пита Хегсета, прекрасно об этом осведомлённого, но тем не менее публично заявившего 6 января:
        "Три ночи назад в центре Каракаса в Венесуэле почти 200 наших величайших американцев отправились в центр Каракаса. Похоже, российская противовоздушная оборона работала не так хорошо, не так ли?"

        И повод для такого заявления тоже услужливо предоставили предатели в руководстве Венесуэлы.
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 19:10
          Цитата: Монтесума
          Похоже, российская противовоздушная оборона работала не так хорошо, не так ли?"

          К ПВО расчёты должны прилагаться, соответствующие. Было время, в 1941 году, орудия XIX века спасли Москву. Они метали 40-килограммовые снаряды, которые легко крушили и выворачивали набок многотонные немецкие танки. Была бы Родина, найдутся и защитники. В случае с латиносами есть бабки и джунгли, но нет Матросовых...
    3. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 19:00
      Цитата: SEVERIN
      Ну хоть кубинцы сработали на совесть - земля им пухом.

      Кубинцам самим скоро будут автопарк обновлять, на современные американские автомобили. Вон,Венесуэле уже предписано закупать товары только американского производства. И выдать амерам 50 лямов тонн нафты, для начала...
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:35
    Врёт как дышит и не краснея... Нашла крайнего виноватым как генерала Маркано Табато
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 17:36
    Назначить крайнего - это святое)))
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Сегодня, 17:50
      Цитата: ТермиНахТер
      Назначить крайнего - это святое)))
      Сам не назначишь "крайнего" во время - сам станешь "крайним"...
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -1
        Сегодня, 18:48
        Поглядим, действительно он при делах или назначили козлом отпущения.
  5. rotfuks Звание
    rotfuks
    +3
    Сегодня, 17:40
    Генерала обвинили в якобы предоставлении американцам информации о местонахождении президента Венесуэлы, а также отключении протоколов противовоздушной обороны.
    Я подозреваю что протоколы противовоздушной обороны невозможно отключить одним нажатием кнопки из кабинета одного генерала. Как минимум этот генерал получил команду на отключение от командиров рангом повыше.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 17:56
      Самое главное, это не тот генерал, кто руководит ПВО.
    2. cpls22 Звание
      cpls22
      +6
      Сегодня, 17:59
      Цитата: rotfuks
      подозреваю что протоколы противовоздушной обороны невозможно отключить одним нажатием кнопки из кабинета одного генерала..

      При том, что генерал этот из контразведки, а не военный из руководства ПВО. Что-то не сходится.
  6. Морской инженер Звание
    Морской инженер
    +1
    Сегодня, 17:44
    Отключил протоколы ПВО, а потом спокойно целую неделю сидел и ждал когда за ним придут? ну ты даешь, Делси)) смотри не «спались»
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      +4
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Морской инженер
      Отключил протоколы ПВО, а потом спокойно целую неделю сидел и ждал когда за ним придут? ну ты даешь, Делси)) смотри не «спались»
      А ПЗРК ?? - кто их отключил... или они лежали на складе под замком и их никто ни кому не выдавал ?
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 17:57
        Скорее всего, именно так и было.
      2. Морской инженер Звание
        Морской инженер
        +1
        Сегодня, 18:05
        За ПЗРК не скажу, там не был. А на счет генерала…похоже группа товарищей вместе с Делси заметают следы.
  7. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 17:44
    Понятно что он один из виновников,но можно смело арестовывать всех кто за спиной Мадуро на этом снимке,и не только...
  8. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 17:45
    Похоже там всё руководство страны включая военных, находятся по блату на должностях.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:48
    Там всё продаётся и покупается, так было , есть и будет.
    1. Zyablicev43 Звание
      Zyablicev43
      +1
      Сегодня, 17:55
      А только ли там? Рынок,однако...
  10. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 17:50
    Дочь Сатаны, ты первая подозреваемая. Иуда!!!! Что касается боливарианской армии и ее пустых слов, то они оказались ничего не стоящими. Мадуро, размахивающий мечом Боливара... первоклассный предатель, я имею в виду Боливара, а не Мадуро, потому что тот был не более чем актером, шутом из школы Зеленского. Мне только жаль 40 кубинцев, проданных этой гнилью и павших с оружием в руках, выполняя свой долг и защищая того, кто этого не заслуживал. Куба — один из союзников, который, несмотря на свою слабость, доказал свою надежность, как и Северная Корея.
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 17:52
    Произошедшее в Венесуэле не вина одного человека. Это сделала большая группа лиц, по предварительному сговору.
  12. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 18:00
    Нв ВО писали ,там ДО шел чуть ли не антитрамповский Карнавал. Даже сам Мадуро чтото отплясывал.
    Интересно ,теперь он тоже продолжается?
  13. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    -2
    Сегодня, 18:01
    Вторая часть Марлезонского балета!
  14. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 18:32
    Ну,не будет же она отдавать приказ о своём собственном аресте...
  15. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 18:32
    Сейчас мадам под эту тему почистит неугодных и мешаюших
    Удобно

    Ищи кому выгоно
    Амеры взяли в плен Мадуро, зная кого поставят вместо него, иначе какой смысл его было хватать?
  16. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 19:09
    Кто помнит чем закончился американский десант в Иране?
  17. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 19:12
    Оперативно сработали. laughing Не прошло и трёх дней - "стрелочник" найден.
  18. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 19:16
    странно назначать виновных если обосрались все