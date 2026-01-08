Делси Родригес назначила первого виновного в похищении Николаса Мадуро
Венесуэльские власти нашли или назначили первого виновного в похищении президента республики Николаса Мадуро, им оказался возглавлявший контрразведку и президентскую гвардию генерал Хавьер Маркано Табата. Об этом накануне сообщали местные ресурсы.
Назначенная временным президентом и одобренная Трампом Делси Родригес приняла решение уволить с должности и арестовать генерала Хавьера Маркано Табату, отвечавшего при Мадуро за контрразведку и охрану президента. Генерала обвинили в якобы предоставлении американцам информации о местонахождении президента Венесуэлы, а также отключении протоколов противовоздушной обороны.
Как заявляется, именно Табата виноват в том, что венесуэльская ПВО, довольно мощная и современная, не произвела ни одного выстрела по вертолетам сил специальных операций США, свободно летавшим над Каракасом.
Между тем ряд экспертов считает, что в похищении Мадуро замазана и сама Родригес, которой США пообещали доступ к ее заблокированным счетам в Катаре и Турции за слив информации о президенте Венесуэлы. Еще осенью прошлого года американские медиа писали о тайных переговорах в Катаре между представителями США и Венесуэлы. Со стороны Каракаса в них участвовали Делси Родригес и ее брат, глава парламента Венесуэлы Хорхе Родригес. Обсуждался план отправки Мадуро в отставку.
О том, что Мадуро сдало ближайшее окружение, уверены многие политические аналитики. Отсюда и бездействие ПВО и армии Венесуэлы, не получившей приказов. Фактически сражалась только охрана Мадуро, состоящая из кубинцев. В Гаване сообщили о гибели 32 граждан Кубы из состава Революционных сил (армии) и МВД.
