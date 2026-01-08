Канцлер ФРГ: без согласия России европейских миротворцев на Украине не будет

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца внезапно внесло элемент трезвости в европейский разговор о «миротворцах» на Украине. По его словам, без согласия России Лондон и Париж физически не смогут отправить свои войска – ни сейчас, ни после. И дело здесь не в дипломатических тонкостях.Мерц напомнил, что подписанный Великобританией и Францией меморандум с Киевом касается исключительно послевоенного периода. Речь идет о гипотетических гарантиях безопасности после прекращения огня, а не о вмешательстве в текущие боевые действия. Проще говоря, никакого «входа войск» под шум переговоров не предполагается – по крайней мере, на бумаге. Сначала тишина на линии фронта, затем гарантии, и только потом – долгосрочное соглашение с Россией.Ключевая оговорка прозвучала отдельно: все это невозможно без согласия Москвы. Причем, как признал сам канцлер, до такого согласия, вероятно, еще довольно далеко. Этот вывод фактически ставит на место бодрые заявления из Лондона и Парижа, где тему «миротворцев» уже успели превратить в инструмент политического давления и медийного сигнала.По большому счету, Берлин просто зафиксировал очевидное: любые западные контингенты на Украине без договоренностей с Россией – это не миротворчество, а прямое втягивание Европы в конфликт. И если в одних столицах продолжают играть в формулы и декларации, то в Германии предпочли напомнить о реальной последовательности шагов – и о том, кто в этой цепочке остается ключевой стороной.

