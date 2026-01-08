Канцлер ФРГ: без согласия России европейских миротворцев на Украине не будет

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца внезапно внесло элемент трезвости в европейский разговор о «миротворцах» на Украине. По его словам, без согласия России Лондон и Париж физически не смогут отправить свои войска – ни сейчас, ни после. И дело здесь не в дипломатических тонкостях.

Мерц напомнил, что подписанный Великобританией и Францией меморандум с Киевом касается исключительно послевоенного периода. Речь идет о гипотетических гарантиях безопасности после прекращения огня, а не о вмешательстве в текущие боевые действия. Проще говоря, никакого «входа войск» под шум переговоров не предполагается – по крайней мере, на бумаге. Сначала тишина на линии фронта, затем гарантии, и только потом – долгосрочное соглашение с Россией.



Ключевая оговорка прозвучала отдельно: все это невозможно без согласия Москвы. Причем, как признал сам канцлер, до такого согласия, вероятно, еще довольно далеко. Этот вывод фактически ставит на место бодрые заявления из Лондона и Парижа, где тему «миротворцев» уже успели превратить в инструмент политического давления и медийного сигнала.

По большому счету, Берлин просто зафиксировал очевидное: любые западные контингенты на Украине без договоренностей с Россией – это не миротворчество, а прямое втягивание Европы в конфликт. И если в одних столицах продолжают играть в формулы и декларации, то в Германии предпочли напомнить о реальной последовательности шагов – и о том, кто в этой цепочке остается ключевой стороной.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 17:37
    "...Мерц напомнил, что подписанный Великобританией и Францией меморандум с Киевом касается исключительно послевоенного периода...".

    А что - невозможно переписать..??..
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Андрей Храмов
      "...Мерц напомнил, что подписанный Великобританией и Францией меморандум с Киевом касается исключительно послевоенного периода...".

      А что - невозможно переписать..??..

      Переписать-то не долго...
      У меня вот тут мысль шевельнулась - шансов на то мало, но вдруг вспомнил про то, кого поддержал дедушка-Мерц в 33-м и с кем папа-Мерц воевал? И главное - чем это закончилось. Sphincter ani externus-то не железный...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +2
        Сегодня, 18:16
        Полагаю, российские журналисты слегка перестарались, сообщив, что "Мерц напомнил".
        Все участники "коалиции желающих" планируют ввод войск на Украину исключительно в мирное время. Пока мир не подпишут они туда не сунутся.
        Пусть мир и сошёл с ума, но не настолько, чтоб им самим туда влезать.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 18:22
          Цитата: Shurik70
          Все участники "коалиции желающих" планируют о вводе войск на Украину исключительно в мирное время. Пока мир не подпишут они туда не сунутся.

          Думаю, что не сунутся они туда вовсе не из-за каких-то подписанных бумажек. Пилювали они на них слюнями. Там причина совсем даже другая.
          Мало того, и в мирное время не сунутся. Потому что цели у нас обозначены и ввод войск после наступления мира будет означать, что одна из них не достигнута. А тогда - продолжаем банкет для желающих...
      2. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +2
        Сегодня, 18:19
        Уважаемый Zoldat_A (Игорь, сын Алексея, русского солдата)!

        Мне думается, что параллели с Великой Отечественой войной - ошибочны. Они - воюют. Мы - нет. Они воюют украинскими наёмниками и всей своей западной экономикой. Вы осуществляем СВО. Союзников у нас двое - Белоруссия и КНДР. Всё - больше никого... Они навязали на "вна украине" нам конфликт на истощение. Вся проблема в том, что выигрывет не тот, кто хорошо играет, а тот - кто придумывает правила игры...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 18:26
          Цитата: Андрей Храмов
          Мне думается, что параллели с Великой Отечественой войной - ошибочны.

          Да я, Андрей, и не провожу аналогий. Тогда одна война была, сейчас - другая. Общее только одно - что закончится КАК ТОГДА. Для них - поражением, позором и унижением.
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            0
            Сегодня, 18:37
            Уважаемый Zoldat_A (Игорь, сын Алексея, русского солдата)!

            Думается, как тогда - не закончится. Наши цели заявлены только по "вна украине": все эти демилитаризации, денанацизма-зации... дена-ещё-чегото = недостижимы в рамках СВО.
            Чем мы можем их "унизить" и "опозорить"..??.. В рамках СВО - ничем... Поразить тоже не можем - не воююм с ними и не собираемся это делать на их территории... ...
            Это не мои домыслы. Это официальная позиция.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 18:41
              Цитата: Андрей Храмов
              Чем мы можем их "унизить" и "опозорить"..??.. В рамках СВО - ничем...

              Я это к тому, что одной Украиной дело запросто может не закончиться. Сын говорил, что пока настроение у его роты до польской границы. А дальше - как получится. Не нравится мне это "как получится"...
              1. Андрей Храмов Звание
                Андрей Храмов
                -1
                Сегодня, 18:53
                Уважаемый Zoldat_A (Игорь, сын Алексея, русского солдата)!

                Никак не могу комментировать мысли воинов, находящихся на "передке". Не имею на это морального права... Храни их всех Господь...

                Но выскажу свою точку зрения.
                О границе с Польшей.
                Если Польша заберёт Львовскую губернию и ещё соседние "западенские", мадьяры возьмут "своё" в Карпатах, а румыны что-то там по Дунаю без Приднестровья, а мы заберём Новороссию с Киевом - то вна украина, как государственное образование - перестанет существовать. И выход к польской границе ускорится БЕЗ ПОТЕРЬ с нашей стороны.
                Пусть поляки сами разбираются с бендеровцами-западенцами - с которыми не смогли до конца разобраться в СССР.
                Вся нынешняя территория "вна украины" - нам совершенно не нужна. Тем боле с западенцами.

                Но раздела "вна украины" между соседями не хотят в Европе и США.
                Им необходимо МАКСИМАЛЬНО затягивать наше СВО по времени в ожидании катаклизмов внутри России...
                А для этого им необходима хоть какая-то украинская государственность...
                Откуда можно "кошмарить" Россию.
                Ставки очень велики.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:37
    ❝ Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца внезапно внесло элемент трезвости в европейский разговор о «миротворцах» на Украине ❞ —

    — Видимо «завязал» Фриц ...
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    -2
    Сегодня, 17:38
    Фриц сдал задную... и ссылая на мнение Москвы...
    А поставка оружейки в бандерштат без согласия самой Москвы...
    Где логика, Мерц????
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      0
      Сегодня, 17:43
      Логика проста. На горизонте маячит Гренландия и необходимо искать сильного союзника. Китай в этом заинтересовать трудновато, Россию в данный момент тоже, но есть варианты....
      1. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        0
        Сегодня, 18:04
        Не преувеличивайте значение Гренландии , она не станет яблоком раздора между ЕС и сша , это точно.
        Поворчит Дания и отдаст за какую то сумму.
        1. Ady66 Звание
          Ady66
          0
          Сегодня, 18:13
          Дело не в Гренландии, и на Данию в ЕС чхать, дело в понимании гейропейцев, что САСШ подминает под себя ВСЁ. И если раньше это было хотя бы завуалировано фиговым листочком, то сейчас это открытая экспансия при которой НИКАКОЙ самостоятельности Гейропы даже гипотетически существовать НЕ БУДЕТ. И более-менее адекватные лидеры это хотя-бы начинают понимать.
          1. Тури_ст Звание
            Тури_ст
            -1
            Сегодня, 18:26
            Да ничего там не понимают, а адекватных просто уберут.
            Ну сами не будьте наивным.
            ЕС с радостью станет частью США. Это культурно близкие .
            Ну допустим американец ближе к чеху , чем Чех и русский.
            Короче им объяснят их счастье.
            1. Ady66 Звание
              Ady66
              0
              Сегодня, 18:43
              Мне трудно представить, что деньгоимущие в Европе с распростёртыми объятиями встретят деньгоимущих из САСШ. Это конкуренты и капитализм никто не отменял. И всё бы ничего, хай грызутся между собой, но как правило им нужно пушечное мясо, для которого как они считают, лучше всего подходит Россия. Так было в нашей истории ВСЕГДА. Очень надеюсь что хоть на третий раз урок усвоен. Как говорили римляне: "Человеку свойственно ошибаться, но ошибаться часто - глупо..."
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:38
    Всётаки достали Захарова и Медведев Мерца .Или я ,с предложением что остров Рюген у Германии лишний . drinksИ что то не сладко в Германии с циклоном Элли ,но это же не циклон Миллер .А зима ещё не кончилось. wassat Точно Мерц завязал.Лучше водочки ,чем наркоманистого порошка.
    1. urik62 Звание
      urik62
      +3
      Сегодня, 17:44
      Ну Медведев намекнул что его могут выкрасть, вот он и включил заднюю
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 17:50
        Цитата: urik62
        вот он и включил заднюю

        Алиса пишет что Фридрих Мерц владеет французским и английским языками.Но подозреваю если ему врезать ногой между ног ,он будет кричать на русско- немецкрм .Сыграет генетическая память.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 18:12
          Андрей, hi!
          Цитата: tralflot1832
          он будет кричать на русско- немецком .Сыграет генетическая память.
          Папа обучил некоторым, самым нужным для настоящего немца, русским словам?
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 18:22
            Игорь hi Генрал Мороз, а дальше можно на немцком пургу нести .
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 18:30
              Цитата: tralflot1832
              Генерал Мороз, а дальше можно на немецком пургу нести .

              "Нихт шизен" и "Гитлер капут" у нас понимают без перевода даже те, кто по-русски говорит с акцентом.
  5. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 17:39
    К Мерцу пришли во сне дед с отцом ( или кто там у него был в зенитчиках ) и "привели сына-внука в чувство":)
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 17:44
    Мерц под англичан стал косить. Воевать чужими руками. И деньги дает.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      -1
      Сегодня, 17:46
      А зачем ему косить, он и так - агент британского влияния. Как и Макрон.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 17:48
        Чтобы свои войска не посылать.
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          0
          Сегодня, 17:51
          Видимо, пока НЕ готовы. Воевать-то чужими солдатами легко/удобно ( и по мне, так правильно ), а вот своими, да ещё и в полный рост... на это пока способны мы и укры.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:46
    Чо , у этого гнуса каструля с башки слетела?
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:53
    Берлин просто зафиксировал очевидное:
    . Может и так...
    Очевидное... не мало западных советников, командировочных и прочих "отставников" уже полегло и вря д ли они мечтают увеличить этот список.
  9. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 18:19
    Мне всё видится намного проще
    Время идёт, "союзникам" Украины надо бы двигаться вперед, но что именно делать, чтобы, одновременно, тебе это ничего не стоило, но, в то же время, тебя не обвинили в топтании на месте?
    Вот и появляются такие "громкие" документы, которые, с одной стороны, вроде бы и обещают что-то, но, с другой стороны - обещают это бог знает когда, да и то, неточно)
    А нехороший Мерц, взял, да и озвучил это)
  10. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 19:11
    Канцлер ФРГ: без согласия России европейских миротворцев на Украине не будет

    Ну тогда гейропейских войск там не будет, Россия на капитуляцию не пойдёт.