Россия произвела обмен с Францией, вернув домой российского баскетболиста

Россия и Франция произвели обмен удерживаемыми лицами по линии спецслужб, вернув на родину российского баскетболиста Даниила Касаткина. В Париж отправился французский так называемый «журналист» Лоран Винатье*, признанный иностранным агентом.Россия обменяла задержанного за сбор сведений о российской армии, уклонение от обязанностей иностранного агента и приговоренного к трем годам колонии советника швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье* на российского баскетболиста Даниила Касаткина. Российского спортсмена задержали в июне прошлого года во Франции по обвинению в «хакерской деятельности» по запросу США.Российские спецслужбы успели вытащить россиянина, он уже вернулся в Москву. Касаткина американские власти обвинили в киберпреступлениях, поскольку с его ноутбука якобы проводились незаконные операции, связанные с хакерством. При этом американцы не стали брать во внимание тот факт, что Касаткин свой ноутбук продал соседу по кампусу перед отъездом из США. Баскетболисту грозило до 25 лет тюрьмы, США требовали его экстрадиции.По сути, российские спецслужбы провели обычный обмен времен Холодной войны, а, судя по всему, мир снова возвращается в те времена. Спецслужбы западных государств будут продолжать задерживать российских граждан по надуманным предлогам. Поэтому наши тоже будут пополнять «обменный фонд», чтобы было кого обменять.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»