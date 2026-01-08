Россия произвела обмен с Францией, вернув домой российского баскетболиста

Россия и Франция произвели обмен удерживаемыми лицами по линии спецслужб, вернув на родину российского баскетболиста Даниила Касаткина. В Париж отправился французский так называемый «журналист» Лоран Винатье*, признанный иностранным агентом.

Россия обменяла задержанного за сбор сведений о российской армии, уклонение от обязанностей иностранного агента и приговоренного к трем годам колонии советника швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье* на российского баскетболиста Даниила Касаткина. Российского спортсмена задержали в июне прошлого года во Франции по обвинению в «хакерской деятельности» по запросу США.



Российские спецслужбы успели вытащить россиянина, он уже вернулся в Москву. Касаткина американские власти обвинили в киберпреступлениях, поскольку с его ноутбука якобы проводились незаконные операции, связанные с хакерством. При этом американцы не стали брать во внимание тот факт, что Касаткин свой ноутбук продал соседу по кампусу перед отъездом из США. Баскетболисту грозило до 25 лет тюрьмы, США требовали его экстрадиции.

По сути, российские спецслужбы провели обычный обмен времен Холодной войны, а, судя по всему, мир снова возвращается в те времена. Спецслужбы западных государств будут продолжать задерживать российских граждан по надуманным предлогам. Поэтому наши тоже будут пополнять «обменный фонд», чтобы было кого обменять.
  1. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 18:17
    Российского спортсмена задержали в июне прошлого года во Франции

    Вот так съездил паренек отдохнуть в солнечные края. Интересно, охоту отбило от таких поездок или еще нет.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +5
      Сегодня, 18:26
      Цитата: frruc
      Интересно, охоту отбило от таких поездок или еще нет.

      "— Вы были за границей?
      — В Берлине, в Праге...
      — Вы ездили туда по служебным делам?
      — Я не ездил, я пешком.
      — В качестве туриста?
      — Нет, в пехоте.."(Х/ф "33")
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 18:38
      Цитата: frruc
      Российского спортсмена задержали в июне прошлого года во Франции

      Вот так съездил паренек отдохнуть в солнечные края. Интересно, охоту отбило от таких поездок или еще нет.

      Нет конечно, сегодня писали что Куршавель полный русских, тусуются и радуются жизни по песню матушка земля.
  2. denplot Звание
    denplot
    +5
    Сегодня, 18:19
    Молодцы наши! Своих нужно вытаскивать любыми путями.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 18:41
      Цитата: denplot
      Молодцы наши! Своих нужно вытаскивать любыми путями.

      В Азербайджане тоже сидят наши граждане, правда показали что среди них есть релаканты бежавшие от мобилизации, их тоже надо вытаскивать и менять на главарей диаспоры.
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        -1
        Сегодня, 18:50
        В Азербайджане тоже сидят наши граждане, правда показали что среди них есть релаканты бежавшие от мобилизации, их тоже надо вытаскивать и менять на главарей диаспоры.


        Т.е. мы сажаем у себя этих главарей диаспоры, чтобы, после обмена, в самом Азербайджане этих главарей сразу же отпустили и даже наградили, так?:)
        1. КолВизин Звание
          КолВизин
          +1
          Сегодня, 18:59
          Ну это их проблемы, а наша забота иметь для для этого "обменный фонд".
          1. Denis_999 Звание
            Denis_999
            -1
            Сегодня, 19:02
            Менять этно-бандюка на релоканта? Ну, не знаю, не знаю. По мне, так пусть бандюк сидит на нарах и подольше/навсегда.
            1. КолВизин Звание
              КолВизин
              0
              Сегодня, 19:07
              Вообще то этот "релокант" защищал там честь страны на соревнованиях по баскетболу.
    2. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      0
      Сегодня, 19:02
      Цитата: denplot
      Молодцы наши! Своих нужно вытаскивать любыми путями.

      Простых людей менять никто не будет.Да и задерживать тоже.За всеми задержанными были какие то грешки.
      А вот посадить Грайнер и отпустить Тарасову,это демократично.
  3. Buyan Звание
    Buyan
    +1
    Сегодня, 18:20
    Цитата: frruc
    Российского спортсмена задержали в июне прошлого года во Франции

    Вот так съездил паренек отдохнуть в солнечные края. Интересно, охоту отбило от таких поездок или еще нет.

    Дуракам опыт не подсказка wassat похлебают заморской баланды, тогда и понимание приходит
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 18:29
    На кого меняли не на кого-то из вот этих?
    https://t.me/the_yana_poplavskaya/12420
  5. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 18:41
    Да пес с ними!!! Головы им отрубят - всего и делов!😆
    Это я к тому, что могли бы и не менять баскетболиста, никто бы и не заметил…….
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 18:49
      Цитата: Роман Ефремов
      Да пес с ними!!! Головы им отрубят - всего и делов!😆
      Это я к тому, что могли бы и не менять баскетболиста, никто бы и не заметил…….

      Единичные случаи нужны для освещения населения о "пользе" поездок за границу. А то кто потом может осветить такие уголки заграницы для других, жаждущих за границей "манны небесной".
  6. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 18:41
    Есть несколько моментов, указывающих на то, что дело, как принято говорить, политизировано:
    - позиция французского суда: несмотря на решение суда об экстрадиции в октябре 2025 года в США, правительство Франции так и не подписало финальный указ, что позволило реализовать процедуру обмена
    - Касаткин жил в США, до 2020 года, и благополучно покинул страну, но обвиняют его в преступной деятельности именно в период 2020-2022, хотя этот период Касаткин провёл в России
    - ну и сам финал, когда дело завершилось не исполнением решений судоа, а обменом Касаткина на этого Винатье - говорит о том, что он был нужен именно, как обменный фонд. а все эти обвинения - просто предлог
    Как говорится, вся вина в том, что находился в удобное время в удобном месте
  7. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 18:45
    мохет по чаще матрасников загребать?
  8. Цензор Звание
    Цензор
    0
    Сегодня, 18:53
    Запад формирует обменный фонд для своих подрывных элементов в России, арестовывая по надуманным предлогам обычных россиян, непричастных к разведывательной деятельности. Это, кстати, поучительный урок для тех, кто до сих пор думает, что на Западе их ждут с распростёртыми объятиями и добрыми намерениями.
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:54
    Спецслужбы западных государств будут продолжать задерживать российских граждан по надуманным предлогам.

    И раз за разом наши при дурки прутся прямо им в пасть. sad
    Нет чтобы просто подумать и обезопасить себя от разного кипеша.
    1. КолВизин Звание
      КолВизин
      0
      Сегодня, 19:04
      Вообще то этот "п------к" защищал там честь страны на соревнованиях по баскетболу.
      1. К-50 Звание
        К-50
        0
        Сегодня, 19:09
        Цитата: КолВизин
        Вообще то этот "п------к" защищал там честь страны на соревнованиях по баскетболу.

        Этого-то вытащили, а сколько других лезет за бугор.
        И это ведь не первый раз и даже не десятый, когда наших во время отдыха за границей хватают и сажают в тюрьму под любым надуманным пин дос никами предлогом. Те тоже "обменный фонд" пополняют. sad
        1. КолВизин Звание
          КолВизин
          0
          Сегодня, 19:12
          Понял. Условия КНДР вам ближе. Каждому своё.
          1. К-50 Звание
            К-50
            0
            Сегодня, 19:13
            Цитата: КолВизин
            Понял. Условия КНДР вам ближе. Каждому своё.

            Ничего вы не поняли, не пишите больше мне. hi
  10. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 18:59
    У парня на всю жизнь будет аллергия на пиндocтан.