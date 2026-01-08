На коксохимическом заводе в Кривом Роге произошел выброс химикатов

На коксохимическом заводе в Кривом Роге произошел выброс химикатов

По данным криворожских пабликов, в Металлургическом районе города в воздухе ощущается резкий, едкий запах – характерный признак аварийных режимов работы коксохимического предприятия.

Сообщения о выбросе на заводе в Кривом Роге стали логичным продолжением энергетического коллапса, накрывшего регион после серии ударов по инфраструктуре, снабжающей украинский режим.



Факт проблем косвенно подтвердили и на самом заводе. В компании АрселорМиттал Кривой Рог сообщили о перебоях с электроэнергией, из-за которых часть производства была остановлена «по правилам безопасности».

Формулировка дежурная, но показательная: без стабильного питания подобные объекты либо останавливаются, либо начинают работать в нештатном режиме – с соответствующими последствиями для экологии и персонала.

Накануне по региону прокатилась волна отключений света – в Днепропетровская область, Павлограде, Каменском, Запорожье и самом Кривом Роге. Это произошло после ударов дронов-камикадзе «Герань-2» по энергетическим объектам. Глава совета обороны города Александр Вилкул прямо назвал атаку одной из крупнейших с начала конфликта.

Чуть раньше мэр Днепропетровска Борис Филатов объявил чрезвычайную ситуацию национального уровня. И это уже не просто слова. Нарушение работы энергетики автоматически бьет по тяжелой промышленности, без которой военная машина Украины долго не протянет.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 18:54
    Ну чтож..Противогаз там важнее отсутствия эл.энергии.Может в мозгах что поменяется
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 19:18
      Цитата: dmi.pris1
      Может в мозгах что поменяется

      Ничего там не поменяется так, как негде меняться.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 18:59
    Пересмотрел фильм "Высота" 1957 года. В тех краях снимался, в Днепродзержинске. Вся страна Украину выстаивала.
    В съёмках принимали участие строители и монтажники доменной печи № 12 «Днепростальконструкция» в Днепродзержинске. Не жилось как людям. К европ(цензура) захотелось.

    О взрывах в Кривом Роге сообщают СМИ

    Мониторинговые паблики пишут, что город под атакой баллистики.

    Сообщается о как минимум трех взрывах.
  3. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 19:18
    На окраине было 11 таких предприятий, осталось 4 и под вопросом, Запоржский КХЗ.