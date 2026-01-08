На коксохимическом заводе в Кривом Роге произошел выброс химикатов
По данным криворожских пабликов, в Металлургическом районе города в воздухе ощущается резкий, едкий запах – характерный признак аварийных режимов работы коксохимического предприятия.
Сообщения о выбросе на заводе в Кривом Роге стали логичным продолжением энергетического коллапса, накрывшего регион после серии ударов по инфраструктуре, снабжающей украинский режим.
Факт проблем косвенно подтвердили и на самом заводе. В компании АрселорМиттал Кривой Рог сообщили о перебоях с электроэнергией, из-за которых часть производства была остановлена «по правилам безопасности».
Формулировка дежурная, но показательная: без стабильного питания подобные объекты либо останавливаются, либо начинают работать в нештатном режиме – с соответствующими последствиями для экологии и персонала.
Накануне по региону прокатилась волна отключений света – в Днепропетровская область, Павлограде, Каменском, Запорожье и самом Кривом Роге. Это произошло после ударов дронов-камикадзе «Герань-2» по энергетическим объектам. Глава совета обороны города Александр Вилкул прямо назвал атаку одной из крупнейших с начала конфликта.
Чуть раньше мэр Днепропетровска Борис Филатов объявил чрезвычайную ситуацию национального уровня. И это уже не просто слова. Нарушение работы энергетики автоматически бьет по тяжелой промышленности, без которой военная машина Украины долго не протянет.
