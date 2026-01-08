После действий США в Венесуэле Трампу нечего предъявить Путину, — Такер Карлсон

1 492 7
После действий США в Венесуэле Трампу нечего предъявить Путину, — Такер Карлсон

После вторжения США в Венесуэлу, похищения президента республики Николаса Мадуро, а также озвученных планов на захват Гренландии, США не могут ничего предъявить России, проводящей спецоперацию на Украине. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

Карлсон, комментируя вторжение США в Венесуэлу, заявил, что после такого решения Трампа в действиях Москвы на Украине «нет ничего плохого». Своими действиями Вашингтон фактически лишил себя аргументов против силового передела границ, сделав это нормой для американской политики. И если ранее Трамп мог упрекнуть Путина во «вторжении на Украину», то теперь он этого сделать не может. Как подчеркнул журналист, тем более, что Москва защищает свои границы.



Но вы больше не можете ссылаться на абстрактный принцип и говорить, что это абсолютно неправильно. По тем правилам, по которым мы сейчас работаем, в этом нет ничего плохого.


Действия США также развязывают руки Китаю, который стремится вернуть Тайвань в свой состав. Тем более, что США официально признают политику «одного Китая», хотя выступают за защиту Тайбэя.

В общем, Трамп своими действиями действительно открыл ящик Пандоры, наплевав на международные нормы и предложив действовать с позиции силы. Ведь в мире не только США обладают такими возможностями.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -2
    Сегодня, 19:01
    В общем, Трамп своими действиями действительно открыл ящик Пандоры, наплевав на международные нормы и предложив действовать с позиции силы. Ведь в мире не только США обладают такими возможностями.


    Открыть-то открыл, НО не крикнул "Айда за мной!". Да и побежать-то за ним никто НЕ побежал.

    Психотипы у лидеров РАЗНЫЕ.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 19:09
      А если переиначить слова Карлсона, а что Россия может противопоставить США ?......... похоже только озабоченность и от этого грустно становится, что это за много полярный мир где один мировой разбойник творит что хочет.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -1
    Сегодня, 19:03
    Такер прав ,безусловно.Но твердолобому Донни теперь все равно.Он этим не замарачивается,насчет предложений,почуствовал вкус безнаказанности
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 19:03
    А что, разве этот ящик был закрыт и в мире не правит "сила"..??..
  4. mt3276 Звание
    mt3276
    +1
    Сегодня, 19:16
    . После действий США в Венесуэле Трампу нечего предъявить Путину, — Такер Карлсон

    Как раз всё наоборот. Теперь ясно кто круче. И я думаю не стоит теперь сравнивать "дубины" этих двух пожилых товарищей. Ясно, что у Трампа ( думайте что хотите drinks ) дубина больше, эффективнее и сильнее.
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 19:16
    В общем, Трамп своими действиями действительно открыл ящик Пандоры, наплевав на международные нормы и предложив действовать с позиции силы

    Этот ящик они (сша) открыли уже очень давно.., сразу после первой своей агрессии, против суверенного гос-ва... Ливан был первым ( когда они с Израилем его бомбили), или кто до этого ( так сразу не вспомню), но факт в том, что открыли они его, давно, переступив безнаказанно нормы международного права, установленные и единые для всех гос-тв после ВОВ.
    Потом, просто, по мере возрастания международного влияния и гегемонии сша, они ( создав еще и блок НАТО для этого), не раз еще, а по нарастающей, открывали этот ящик все более и более. Ну и вот, видим к чему пришли, теперь... Все впрочем закономерно... Закон "причин и следствий" работает безупречно...
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:17
    Такер Карлсон талантливый журналист, который не боится срывать покровы, но в данном случае он не прав. Никто никому предъявлять ничего не будет. Капиталы будут между собой договариваться.