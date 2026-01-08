После действий США в Венесуэле Трампу нечего предъявить Путину, — Такер Карлсон
После вторжения США в Венесуэлу, похищения президента республики Николаса Мадуро, а также озвученных планов на захват Гренландии, США не могут ничего предъявить России, проводящей спецоперацию на Украине. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
Карлсон, комментируя вторжение США в Венесуэлу, заявил, что после такого решения Трампа в действиях Москвы на Украине «нет ничего плохого». Своими действиями Вашингтон фактически лишил себя аргументов против силового передела границ, сделав это нормой для американской политики. И если ранее Трамп мог упрекнуть Путина во «вторжении на Украину», то теперь он этого сделать не может. Как подчеркнул журналист, тем более, что Москва защищает свои границы.
Но вы больше не можете ссылаться на абстрактный принцип и говорить, что это абсолютно неправильно. По тем правилам, по которым мы сейчас работаем, в этом нет ничего плохого.
Действия США также развязывают руки Китаю, который стремится вернуть Тайвань в свой состав. Тем более, что США официально признают политику «одного Китая», хотя выступают за защиту Тайбэя.
В общем, Трамп своими действиями действительно открыл ящик Пандоры, наплевав на международные нормы и предложив действовать с позиции силы. Ведь в мире не только США обладают такими возможностями.
