Схватка за Тайвань и гибель аналитики

Что «Ляонин» делал у Окинавы?

Начнем с простого – Вы «забыли» упомянуть, а может быть и вовсе не знали, почему вообще «Ляонин» оказался у Окинавы. А оказался он там не просто так, а в ответ на заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая пригрозила вмешаться в военный конфликт между Китайской Народной Республикой на материке и Китайской Республикой на Тайване.



Вот так вот запросто. Это как бы не просто обострение, это на грани фола.



Итак, японцы обостряют – в ответ на это китайцы отправляют к Окинаве свой авианосец – то есть тоже обостряют. Японцы берут авианосец под контроль, что, собственно, также является обострением.



В ответ на это по обычным правилам военно-морских «игр» китайцам следовало бы оттеснить наблюдателей из зоны наблюдения. Это было бы правильно. Вместо этого они берут японские самолеты на сопровождение. Очередное обострение.



Но суть в том, что японские самолеты выполняли боевую задачу. Они контролировали авианосец китайцев. И китайцы, судя по тому, что слышно об этом инциденте, не смогли сорвать наблюдение. То есть «потерпевшими» в описанном Вами инциденте, по всей видимости, были не японцы, а китайцы:))))



В итоге японцы выполняют свою боевую задачу, что дает им полную моральную победу и для порядка обращаются с претензией на непрофессиональное поведение китайцев.

Высокая философия и интересные выводы



Китай, в сущности, плотно блокирован с моря вражеской авиацией