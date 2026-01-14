Схватка за Тайвань и гибель аналитики
Нередко у меня бывают статьи по мотивам комментариев под предыдущими статьями. Вот и эта не исключение — продолжение темы Позор японским милитаристам!
Что «Ляонин» делал у Окинавы?
Сначала процитирую комментарий, который меня побудил снова обратиться к этой теме:
Вот так вот запросто. Это как бы не просто обострение, это на грани фола.
Итак, японцы обостряют – в ответ на это китайцы отправляют к Окинаве свой авианосец – то есть тоже обостряют. Японцы берут авианосец под контроль, что, собственно, также является обострением.
В ответ на это по обычным правилам военно-морских «игр» китайцам следовало бы оттеснить наблюдателей из зоны наблюдения. Это было бы правильно. Вместо этого они берут японские самолеты на сопровождение. Очередное обострение.
Но суть в том, что японские самолеты выполняли боевую задачу. Они контролировали авианосец китайцев. И китайцы, судя по тому, что слышно об этом инциденте, не смогли сорвать наблюдение. То есть «потерпевшими» в описанном Вами инциденте, по всей видимости, были не японцы, а китайцы:))))
В итоге японцы выполняют свою боевую задачу, что дает им полную моральную победу и для порядка обращаются с претензией на непрофессиональное поведение китайцев.
Комментарий настолько изумителен, что даже не знаешь, с чего начать его разбор.
Начну с наблюдения за китайским авианосцем. Дело в том, что наблюдать за «Ляонином» не составляло никакого труда. Ширина пролива Мияко между островом Миякодзима и Окинава около 277 км. Если «Ляонин» шел где-то посредине, то он находился, имея Окинаву на траверзе, примерно в 130-140 км от этого острова, на котором есть крупный аэропорт, база японских ВВС и две американские авиабазы — одна ВВС США, другая КМП США. На острове Миякодзима тоже есть аэропорт. В аэропортах и авиабазах есть радары, на которых все полеты китайских самолетов были прекрасно видны. Следить за полетами авиакрыла «Ляонина» можно было, буквально не вставая с кресла.
Кроме этого, были также самолеты и патрульные корабли японской береговой охраны, в районе действий «Ляонина» был по крайней мере один японский эсминец. Также на авиабазе Кадена, Окинава, находилась 961-я эскадрилья авиационного воздушного контроля ВВС США с самолетами ДРЛО E-3.
Так что средства контроля прохода китайского авианосца и полетов его авиакрыла были, пожалуй, даже избыточны. Поэтому у японского F-15J задачи в воздухе определенно были ограничены: следить, чтобы китайские самолеты не залетели в воздушное пространство Японии, и при необходимости их перехватить и выдворить.
Поэтому версия автора комментария о том, что будто бы китайский авианосец должен был «сорвать наблюдение», не выдерживает элементарной проверки. Нет, китайское командование, отправив «Ляонин» в это место, прекрасно знало, получше нас, что там они постоянно будут в перекрестии радарных лучей. И, соответственно, разрушается версия об «обострении в ответ на заявления». Направить авианосец в такое место и поднять с него самолеты — напомню, что полеты были интенсивными — это был конкретный вызов и Японии, и США.
Окинава. В аэропорту Наха базируется 9-е авиакрыло ВВС Японии — около 40 самолетов F-15J. Командующим этим авиакрылом в марте 2025 года назначен генерал-майор Шимода Тоёхиде, который до этого командовал испытательным и экспериментальным подразделением ВВС Японии. В авиабазе Кадена базируется 18-я оперативная группа ВВС США — полностью укомплектованное всеми вспомогательными подразделениями воздушное соединение, в составе которого 44-я и 67-я истребительные эскадрильи, до 48 F-15C/D, скорее несколько меньше.
Так что на Окинаве постоянно базируется около 80 боевых самолетов. От Окинавы до северной оконечности Тайваня около 600 км — полчаса летного времени. Остальные авиабазы японской и американской авиации гораздо дальше. База ВВС Японии Нютавару, к северу от Миядзаки, Кюсю — 1240 км.
Отсюда и следует, что Окинава для любых планов добровольного или добровольно-принудительного присоединения Тайваня к КНР — главная помеха. Авиация, базирующаяся на Окинаве, может оказать действенную воздушную помощь ВВС Тайваня в схватке за господство в воздухе, а также может прикрыть наращивание авиационных сил, перебрасываемых на Окинаву с других авиабаз в Японии, с Гуама, Перл-Харбора или откуда подальше, а также может прикрыть развертывание в этом районе американского и японского флотов, в том числе и авианесущих кораблей.
Далее следует, что «Ляонин», устроивший масштабные авиационные учения в столь неподходящем месте, отрабатывал задачу заслона, чтобы помощь Тайваню с Окинавы не пришла. Дело это рискованное, у противников «Ляонина» локальное превосходство в числе, более чем втрое. Можно понести тяжелые потери в самолетах и потерять сам авианосец. Но, видимо, китайское командование полагает, что риски потерь перевешиваются оперативными выгодами, особенно в рамках блицкрига, предусматривающего быстрый разгром тайваньской авиации, захват аэродромов, высадку десанта для захвата портов с целью обеспечения высадки основных наземных сил. «Ляонину» в такой операции нужно продержаться «на ринге» часов шесть, после чего воздушная поддержка Тайваня с Окинавы станет практически бесполезной.
Если «Ляонин» — это заслон, что подразумевает воздушный бой, то нет ничего удивительного, что командование авиакрыла решило пощупать своего противника радарным захватом, чтобы посмотреть, как этот бой начнется, как лучше и выгоднее его начать.
Помимо чисто военных приготовлений, эти учения имеют и политическое употребление. Упрямство руководства Тайваня в отказе от воссоединения с родиной во многом основано на уверенности в том, что США им помогут, в первую очередь с Окинавы. Операции «Ляонина» призваны помочь развеять эту уверенность.
В таком контексте реакцию Японии на радарный захват своих самолетов нужно оценивать не только как позор японских милитаристов, но и как серьезное военно-политическое поражение всего блока США и Японии, демонстрацию слабости и нерешительности. Что, кстати, ощутимо подрывает позиции тайваньского руководства. Так что в этом случае однозначные победители — как раз китайцы, может быть, даже больше, чем они рассчитывали изначально.
Высокая философия и интересные выводы
Теперь о том, при чем тут гибель аналитики. Вот таких мнений под лозунгом «Вот так вот запросто», как выше цитированный комментарий, сейчас просто неизмеримые потоки: блоги, чаты, каналы. Этот поток и уничтожил аналитику, в частности военную, как отдельную, оплачиваемую профессию.
Я это связываю с тем, что в наши времена до руководящих постов добрались люди с постмодернизмом в голове, то есть отрицающие объективную реальность и истину, универсальность разума и логики, полагающие, что реальность — это условный речевой или текстовой конструкт. В переводе с философского на общепонятный: болтовня = реальность.
В рационалистической философии человек должен был приложить немало усилий, чтобы познать и подчинить себе объективную реальность. Не всем это было доступно, вклад людей в познание реальности был очень разным. Аналитика как профессия и ее продукты нужны были управленцам-рационалистам, которые, пользуясь трудами специалистов по узким вопросам, могли сложить гораздо более сложные и точные модели отображения реальности, в том числе социальной, экономической, военной, чем если бы это делали своими силами.
Рационализм был и есть беспощаден к личным слабостям, в нем продукты мышления человека сопоставляются с истиной. Постмодернисты же коррумпировали публику тем, что, поставив под сомнение существование объективной истины, де-факто сделали самого человека мерилом истины, потому что надо же как-то высказывать и верифицировать суждения о мире вокруг. Очень многие не устояли. В самом деле, зачем тратить немалые силы на познание, карабкаться по утесам наук, когда любая твоя болтовня провозглашается истинной? «Вот так вот запросто» — чисто постмодернистский лозунг. Надо лишь крикнуть громче, увереннее, привлечь внимание, хайпануть...
Разумеется, что руководитель-постмодернист, воспринимая себя как выражение и мерило истины, первым делом уничтожает аналитику, ему совершенно не нужную, а противоречащую его мнению так еще и воспринимает как ложную. Дальше подбирается компания людей, ему поддакивающих, потом — редактирование источников информации с исключением всего неприятного, и вот уже образовался «информационный кокон», в котором постмодернисту хорошо, но из которого он выбраться не может, как и все, кем он руководит и кто ему верит.
В постмодернизме, кто чем является, тот так и объясняет. Вот комментатор наш все объясняет через болтовню: японский премьер-министр сделала заявление — послали авианосец.
Между тем, если учесть размещение аэродромов, количество самолетов и их боевые возможности, в частности боевой радиус, то картина получается даже очень. Если поставить точку в районе Тайбея и очертить примерно 1000-км радиус на континент, то в него попадут: Гуанчжоу и Шэньчжэнь, Чанша и Ухань, Нанкин и Шанхай — весь юго-восточный Китай. Радиус F-16, которые состоят на вооружении ВВС Тайваня, до 1700 км — достигает Пекина. И таких самолетов, F-16 и AIDC F-CK-1, то есть относительно современных, у Тайваня 329 машин. Практически все военно-морские и прибрежные военно-воздушные базы ВМФ и ВВС Китая под ударами авиации Тайваня и самолетов, которые могут быть переброшены на аэродромы Тайваня. И это без учета аэродромов в Южной Кореи и Японии.
Китай, в сущности, плотно блокирован с моря вражеской авиацией
Так что Тайвань — это заноза в заднице у Китая, не позволяющая ему использовать свой военно-морской флот на полную мощь, потому что все корабли у пирсов в своих базах и в прибрежных водах под прицелом вражеской авиации. Поэтому в 1980-е и 1990-е годы, когда ВВС Южной Кореи, Японии, Тайваня были перевооружены на F-15 и F-16, против которых у КНР тогда ничего не было, Китай вел себя тихо и учтиво. Только теперь, поднакопив сил и имея 2003 современных самолета в строю против 865 самолетов Южной Кореи, Японии и Тайваня, плюс до 400 самолетов у Тихоокеанского командования США, авианосные авиакрылья и резервы, которые могут быть переброшены в регион — примерно 1400 машин, Китай начинает ставить вопрос о существовании независимого Тайваня, и политическим, и военным способом. И для руководства КНР ликвидировать Тайвань — все равно что прорубить «окно в Тихий океан», поскольку в этом случае южные военно-морские базы уже будут труднодосягаемы для вражеских самолетов. Тогда можно будет «качать права» в каких-то акваториях и прилегающих к ним странах.
Вот такая получается перспектива, если следовать философии рационализма. Что бы там ни утверждали постмодернисты, объективная реальность существует и поджидает их с топором за углом.
Информация