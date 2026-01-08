Украинцев призывают эвакуироваться из Запорожья из-за темпов наступления ВС РФ
Российская армия продвигается к городу Запорожье, украинским войскам не удается остановить наступление ВС РФ, несмотря на предпринимаемые действия. Верхушка киевского режима делает вид, что все нормально, но украинские эксперты призывают жителей областного центра Запорожской области начинать эвакуироваться вглубь Украины.
Российские войска идут на Запорожье с двух сторон, прорывая оборону ВСУ с востока, взяв Гуляйполе и фактически взломав линию обороны по реке Гайчур, а также с юга, наступая на Орехов и прорываясь по берегу бывшего Каховского водохранилища. И если группировке «Восток» ВС РФ еще предстоит пройти немало километров до Запорожья, то штурмовики группировки «Днепр» в ближайшее время могут выйти на расстояние артиллерийского огня.
Украинские эксперты призывают население Запорожья уже сейчас готовиться к эвакуации, потому что дальше может быть поздно. Российские дроны уже сейчас достигают города, но их пока мало. Однако от того же Приморского, где штурмовики ВС РФ выбивают последних боевиков ВСУ из северной части, до окраин левобережной части Запорожья меньше 17 км. Это не расстояние для FPV-дронов, но пока они нужнее на линии фронта.
Как предполагается, российские войска выйдут к Запорожью еще до конца зимы. А вот прогнозов по возможным городским боям пока нет. Запорожье очень большой город, расположенный на двух берегах Днепра. У нас пока нет опыта взятия областных центров, если не считать Херсона, который пришлось оставить.
