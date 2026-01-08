Украинцев призывают эвакуироваться из Запорожья из-за темпов наступления ВС РФ

Российская армия продвигается к городу Запорожье, украинским войскам не удается остановить наступление ВС РФ, несмотря на предпринимаемые действия. Верхушка киевского режима делает вид, что все нормально, но украинские эксперты призывают жителей областного центра Запорожской области начинать эвакуироваться вглубь Украины.

Российские войска идут на Запорожье с двух сторон, прорывая оборону ВСУ с востока, взяв Гуляйполе и фактически взломав линию обороны по реке Гайчур, а также с юга, наступая на Орехов и прорываясь по берегу бывшего Каховского водохранилища. И если группировке «Восток» ВС РФ еще предстоит пройти немало километров до Запорожья, то штурмовики группировки «Днепр» в ближайшее время могут выйти на расстояние артиллерийского огня.



Украинские эксперты призывают население Запорожья уже сейчас готовиться к эвакуации, потому что дальше может быть поздно. Российские дроны уже сейчас достигают города, но их пока мало. Однако от того же Приморского, где штурмовики ВС РФ выбивают последних боевиков ВСУ из северной части, до окраин левобережной части Запорожья меньше 17 км. Это не расстояние для FPV-дронов, но пока они нужнее на линии фронта.


В скором времени город окажется в зоне досягаемости и артиллерии, и FPV-дронов. Поэтому делайте выводы. Пойдёт просто охват левобережной части Запорожья со всеми вытекающими отсюда последствиями.


Как предполагается, российские войска выйдут к Запорожью еще до конца зимы. А вот прогнозов по возможным городским боям пока нет. Запорожье очень большой город, расположенный на двух берегах Днепра. У нас пока нет опыта взятия областных центров, если не считать Херсона, который пришлось оставить.
16 комментариев
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 20:18
    Одна из тактик взятия городов - блокада... А не штурм...
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 20:34
      Цитата: Андрей Храмов
      Одна из тактик взятия городов - блокада

      Ну, когда-то в древнее время или в Средние века это работало. Но даже тогда осада могла длиться годами и не гарантировала успеха. А в новейшей истории я как-то не припомню случаев, что бы города брали блокадой.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 21:01
        Уважаемый nik-mazur (Николай)!

        До сего дня и дронами не воевали на суше и без помощи флота не запирали другой флот в базах и пунктах базирования...

        Осада при использовании беспилотников с пресечением противнику любого подвоза-отвоза чего бы то ни было = тоже пока в новейшей истории не применялась. Но всё всегда случается в первый раз...
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 21:25
          Цитата: Андрей Храмов
          Осада при использовании беспилотников с пресечением противнику любого подвоза-отвоза чего бы то ни было = тоже пока в новейшей истории не применялась

          Ну, почему же, уже применялась – Мирноград так взяли. И кстати, не так уж легко и быстро.
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 21:19
        Цитата: nik-mazur
        Ну, когда-то в древнее время или в Средние века это работало. Но даже тогда осада могла длиться годами и не гарантировала успеха.
        Точно. А сейчас намного сложнее подойти к городу и зацепиться за окраины, а дальше уже можно сказать все в равных условиях. И как показывает опыт, ВС РФ имеют преимущество, и довольно быстро продвигаются.
    2. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 20:44
      Андрей Храмов
      Одна из тактик взятия городов - блокада... А не штурм...

      Чубатые могут годами сидеть в такой блокаде. Даже войдя в город будет сложно в нем вести боевые действия.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 21:03
        Уважаемый frruc (Василий)!

        Сидеть можно при воде, еде, бк, вывозе раненных и ротации личного сотава.
        Перерезаная логистика и определит "время сидения".
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 21:06
          Андрей Храмов
          .... логистика и определит "время сидения".

          Отчасти, да. Там еще местного населения достаточно, есть к кому на шею сесть.
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Сегодня, 21:21
            Цитата: frruc
            Отчасти, да. Там еще местного населения достаточно, есть к кому на шею сесть.
            С местного населения, можно взять банки с огурцами да картохи, а вот подвозом БК уже будут сложности.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 20:27
    Пока не освобождён Орехов про Запорожье говорить рановато. И там другая проблема вылезет, о которой сейчас не говорят. Город в основном на левом берегу Днепра, а значит, что после его освобождения бандеровцы будут из-за реки его непрерывно терроризировать. Потребуется форсировать Днепр и создавать большой плацдарм, а это весьма непросто. Херсон тому пример.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 20:40
    Если там электричества совсем нет, и без призывов народ побежит.
  4. 30 вис Звание
    30 вис
    +4
    Сегодня, 21:04
    Город красив , широкие проспекты , много зелени , запорожье детская железная дорога , музей на острове Хортица , при СССР город был ухожен , снабжение продуктами , промтоварами было на высоте . Сравнивал с Севастополем . В Запорожье было лучше в разы . Множетсво промышленных предприятий . Да , какая была страна СССР !
  5. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 21:33
    российские войска выйдут к Запорожью еще до конца зимы.

    Зимы какого года?
  6. GUSAR Звание
    GUSAR
    +2
    Сегодня, 21:36
    Осада Запорожья потихоньку начинается и это хорошо
  7. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 22:03
    Подойти к городу наполненному дроноводами архисложно. Поэтому используется тактика просачивания двойквми-тройками в дневное время и плохую погоду. Пока соберутся в штурмовые группы... Недавно довелось посмотреть укротв с записями их fpv. Удручающее зрелище.
  8. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 22:06
    До Запарожья еще идти и идти. Это фейк. Бандеровласть наоборот заинтересована в том, чтобы население там осталось. 30% русских - живой щит.