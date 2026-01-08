Сенат США запретил Трампу использовать армию для нападения на Венесуэлу

Сенат США запретил Дональду Трампу предпринимать любые военные действия против Венесуэлы, проголосовав за соответствующую резолюцию. Согласно документу, президенту США запрещается использовать американскую армию без предварительного разрешения Конгресса.В Сенате США прошло процедурное голосование, в ходе которого большинством голосов была принята резолюция, запрещающая участие американской армии в любых боевых действиях против Венесуэлы без предварительного согласия Конгресса. За документ проголосовали 52 сенатора, против были 47.Однако это не окончательный результат, теперь документ должен принять полный состав Сената. Стоит отметить, что данная резолюция была внесена в Сенат США еще в начале декабря, но голосование по ней было отложено на неопределенное время, а потом сенаторы отправились на рождественские каникулы.Этим и воспользовался Трамп, проведя военную операцию в Венесуэле без уведомления Конгресса, выдав ее за полицейскую по задержанию «опасного преступника» Николаса Мадуро. Согласно конституции США, а также закона о военных полномочиях 1973 года, президент США обязан уведомлять Конгресс о начале боевых действий. Правом объявлять войну обладает только Конгресс.

