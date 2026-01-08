Сенат США запретил Трампу использовать армию для нападения на Венесуэлу

Сенат США запретил Дональду Трампу предпринимать любые военные действия против Венесуэлы, проголосовав за соответствующую резолюцию. Согласно документу, президенту США запрещается использовать американскую армию без предварительного разрешения Конгресса.

В Сенате США прошло процедурное голосование, в ходе которого большинством голосов была принята резолюция, запрещающая участие американской армии в любых боевых действиях против Венесуэлы без предварительного согласия Конгресса. За документ проголосовали 52 сенатора, против были 47.



Сенат США большинством голосов в ходе процедурного голосования одобрил резолюцию, касающуюся запрета на участие американских вооруженных сил в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции Конгресса.


Однако это не окончательный результат, теперь документ должен принять полный состав Сената. Стоит отметить, что данная резолюция была внесена в Сенат США еще в начале декабря, но голосование по ней было отложено на неопределенное время, а потом сенаторы отправились на рождественские каникулы.

Этим и воспользовался Трамп, проведя военную операцию в Венесуэле без уведомления Конгресса, выдав ее за полицейскую по задержанию «опасного преступника» Николаса Мадуро. Согласно конституции США, а также закона о военных полномочиях 1973 года, президент США обязан уведомлять Конгресс о начале боевых действий. Правом объявлять войну обладает только Конгресс.
    А кому охота, особенно им, своих мужественных сынов в пакетах массово получать. Ну разнесут они по быстрому побережье. Как не раз делали. А дальше леса и ....партизаны. И сразу на ум приходит Вьетнам.
      У того кто сидит в Сенате там как и у тех кто сидит в Думе у нас дети и мужья не воюют.
      Не будет никакого Вьетнама . неужели не понятно? Чем корумпированнее страна, тем проще и дешевле купить её руководство. А, пятая колонна уже оплачена. Все пройдет как по нотам. Не нашим нотам.
        Цитата: Вольноопределяющийся Марек
        Чем корумпированнее страна, тем проще и дешевле купить её руководство.
        Т.е. в/на 404 коррупции вообще нет?
        тем проще и дешевле купить её руководство
        Ага, 90 млрд. долларов так приблизительно оценивают всю эту операцию. Это, к слову, бюджет Венесуэлы за три года.
        И да, до сих пор не понятно перейдет ли венесуэльская нефть под контроль п и н досов.
        Короче, 90 лярдов зелени ради трамповского пиара.
        Тут есть пара аспектов.. В тех краях - очень, очень не любят гринго.. И - там минимум двухсотлетние традиции партизанить в горах и джунглях. Причём эти партизаны - как-то обычно не имеют склонности обращать внимание на правительство и уж тем более - купленную пятую колонну. Так что - ещё не вечер.
      22.02.2022 г. Совет Федерации единогласно дал Президенту РФ Путину разрешение на использование вооруженных сил в Донецкой и Луганской народных республиках, независимость которых Россия признала 21 февраля 2022 г.
    Если коротко и по - существу: он, уже, напал и сделал, что хотел... Для таких "хотелок" достаточно приказа Президента США для "Зелёных беретов", "Navy SEALs", "Дельты" и "Рейнджеров" или "просьба, от "которой нельзя отказаться" (деньги) многочисленным ЧВК по всему миру...
      "Сенат проголосовал за резолюцию, запрещающую президенту США Дональду Трампу проводить военные действия в Венесуэле без согласования с Конгрессом. В пользу принятия документа выступили 52 сенатора, против - 47. Один республиканец воздержался от голосования, сообщает ABC News.
      На следующей неделе ожидается еще одно процедурное голосование и обсуждение резолюции в Сенате. Затем документ должны направить в Палату представителей, возглавляемую республиканцами, и на подпись президенту США. Чтобы преодолеть возможное вето Дональда Трампа, необходимо большинство в две трети голосов в обеих палатах Конгресса" -.... и на подпись президенту США )) ничего он не подпишет
    демократы..если выиграют след.выборах..Доню с Миланькой престарелой так же могут закрыть в тюрячке..пусть от России и Китая поддержки не ждет..кретин.. lol
    Трамп легко решит вопрос. Наймет провокатора который запустит какой нибудь дрон по американскому кораблю... и понеслась!!!!
      Приветствую Игорь hi интересно, правда ли насчёт Конгресса? Или так, соблюдения формальности, что бы на Трампа всё свалить? США ведь не хотели. Это всё Трамп-злодей. Сарказм
      Цитата: aybolyt678
      Наймет провокатора который запустит какой нибудь дрон по американскому кораблю... и понеслась!!!!
      Интересно, что в Америке сейчас говорят про Тонкинский залив? Неужели до сих пор у них кто-то верит. что три торпедных катера накинулись на 2 эсминца и авианосец?
      Что там было - теперь уже не так и важно. Важно то, чем всё закончилось.
      И да, абсолютно Вы правы - понесётся по кочкам так, что никому мало не покажется.
      Цитата: aybolyt678
      Трамп легко решит вопрос. Наймет провокатора который запустит какой нибудь дрон по американскому кораблю... и понеслась!!!!
      Увы и ах, но это не является актом агрессии, против страны. Иран и Хуситы 100 500 раз обстреливали военные базы США.
    52 сенатора за и 47 против. Дебет с кредитом в пять персон? Неубедительно. Трамп ожидает импичмента и не напрасно, видимо. Но с аналитикой у него всё нормально. В отличии от амбиций. Широко шагаешь - штаны порвёшь.
      Цитата: hiller
      52 сенатора за и 47 против.

      И это при том, что у Трампа по идее большинство сейчас в сенате.
        Цитата: guest
        Цитата: hiller
        52 сенатора за и 47 против.

        И это при том, что у Трампа по идее большинство сейчас в сенате.

        Не у Трампа, у республиканцев, а там не все трамписты...
      Цитата: hiller
      Дебет с кредитом в пять персон? Неубедительно.

      так еще голосование в палате представителей, а как там... если примут на подпись тому же Трампу.... импичмент вещь длинная, а вот промежуточные выборы в конгресс всё ближе... и не Венесуэла в Гренландией будет волновать, а то что внутри штатов, а там как-то не очень
    Цитата: частное лицо
    У того кто сидит в Сенате там как и у тех кто сидит в Думе у нас дети и мужья не воюют

    У них вообще-то из-за таких кульбитов импичменты объявляют и из Сената за ноги выносят. То одних, то других. Это у нас Нарусова может десятилетиями сидеть и тупить против своей государственности. А потом уже при СВО, где то в районе Испании, Италии гулять.
    Так что минуса зря лепите. Мне понятно что не полезут. Просто идет политическая грызня двух партий и исполнительной/законодательной властей.
      Ну что Вы, это же Другое. laughing
    Ну дык а зачем уже? Президент свержен, свои люди уже расставлены… Дело сделано, нефть отобрана и войска да, могут оставаться в казармах. И это даже, для пущей демократичности, можно задекларировать на бумаге.
    "Сенат США запретил Дональду Трампу предпринимать любые военные действия против Венесуэлы, проголосовав за соответствующую резолюцию." - только новость неполная. Итоговая подпись Трампа должна быть еще. Он эту резолюцию еще должен подписать.
    А зачем использовать армию, если все куплены. Так дешевле получается. Трамп бизнесмен в первую очередь.
    "Согласно Конституции США, только парламент наделен правом объявлять войну. Кроме этого, Закон о военных полномочиях 1973 года обязывает президента уведомлять конгресс о начале военных действий. Однако на практике американские лидеры неоднократно игнорировали это требование, в том числе во время военных кампаний во Вьетнаме, Ираке и Афганистане" (с)