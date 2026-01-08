Сенат США запретил Трампу использовать армию для нападения на Венесуэлу
4 49824
Сенат США запретил Дональду Трампу предпринимать любые военные действия против Венесуэлы, проголосовав за соответствующую резолюцию. Согласно документу, президенту США запрещается использовать американскую армию без предварительного разрешения Конгресса.
В Сенате США прошло процедурное голосование, в ходе которого большинством голосов была принята резолюция, запрещающая участие американской армии в любых боевых действиях против Венесуэлы без предварительного согласия Конгресса. За документ проголосовали 52 сенатора, против были 47.
Сенат США большинством голосов в ходе процедурного голосования одобрил резолюцию, касающуюся запрета на участие американских вооруженных сил в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции Конгресса.
Однако это не окончательный результат, теперь документ должен принять полный состав Сената. Стоит отметить, что данная резолюция была внесена в Сенат США еще в начале декабря, но голосование по ней было отложено на неопределенное время, а потом сенаторы отправились на рождественские каникулы.
Этим и воспользовался Трамп, проведя военную операцию в Венесуэле без уведомления Конгресса, выдав ее за полицейскую по задержанию «опасного преступника» Николаса Мадуро. Согласно конституции США, а также закона о военных полномочиях 1973 года, президент США обязан уведомлять Конгресс о начале боевых действий. Правом объявлять войну обладает только Конгресс.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация